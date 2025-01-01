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برامج تحليل الموارد البشرية
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برامج تحليل الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج تحليل الموارد البشرية لمحترفي الموارد البشرية جمع البيانات وتحليلها، مما يساعدهم على تحديد مقاييس القوى العاملة الرئيسية. تقوم هذه الأدوات بدمج بيانات الأعمال والموظفين لتقييم تأثير قسم الموارد البشرية على الأداء العام للأعمال. تستفيد الشركات من برامج تحليلات الموارد البشرية لتحديد أوجه القصور والتنبؤ بالإنتاجية وتعزيز تنظيم القوى العاملة. ومن خلال تقديم رؤى أساسية لإدارة رأس المال البشري، تساعد هذه الأدوات على تحسين عائد الشركة على الاستثمار. توفر الميزات التنبؤية لبرنامج تحليلات الموارد البشرية للإدارة رؤى حول كيفية تأثير التغييرات السياسية والهيكلية على معنويات الموظفين وأدائهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأدوات إعلام المتخصصين في الموارد البشرية بالتأثيرات المحتملة للتغيرات الثقافية في مكان العمل على الإنتاجية. توفر بعض أدوات تحليل الموارد البشرية أيضًا ميزات لتبسيط عملية التوظيف وتحديد المرشحين الذين يتوافقون بشكل جيد مع ثقافة الشركة. في حين أن بعض مجموعات إدارة الموارد البشرية وحلول الموارد البشرية الأساسية تتضمن إمكانات تحليلية، إلا أنها لا تركز حصريًا على تحليلات الموارد البشرية.

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.

Worksy

Worksy

worksy.io

Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية يلبي احتياجات المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة، ويشمل أدوات مثل الرواتب، الحضور، الإجازات، والتوظيف.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.

Hireology

Hireology

hireology.com

تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.

Polinode

Polinode

polinode.com

Polinode يتيح للمستخدمين تحميل وتحليل بيانات الشبكة، مع تقديم أدوات لرؤية العلاقات والمقاييس، مما يساعد في فهم الشبكات المعقدة.

WorkStep

WorkStep

workstep.com

تطبيق WorkStep يقدم حلاً لإدارة مشاركة الموظفين، ويساعد في تقليل دوران العمل وزيادة الإنتاجية من خلال جمع وتحليل بيانات الموظفين.

Culture15

Culture15

culture15.com

تطبيق Culture15 هو منصة للتحليلات البشرية تستخدم سلوكيات الموظفين لتشخيص الثقافة التنظيمية وتحسينها بناءً على قيم محددة.

Progression

Progression

progression.co

تطبيق Progression يساعد المؤسسات في تحديد وقياس نمو الموظفين من خلال بناء أطر وظيفية، وتقديم رؤى واقعية لتشجيع التطور المهني.

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic هو تطبيق لإدارة الأداء والموظفين، يوفر رؤى لتحسين إنتاجية الفرق واحتفاظ الموظفين، مع أدوات لمراقبة المشاركة والتعاون.

DreamTeam

DreamTeam

dreamteam.io

دريم تيم هو تطبيق موحد لإدارة العمليات البشرية للشركات الصغيرة، يساعد في تبسيط العمليات المعقدة وتقديم تحكم ورؤية أفضل.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.

Worknice

Worknice

worknice.com

تطبيق Worknice هو منصة موارد بشرية شاملة تُبسّط مراحل دورة حياة الموظف، تدير البيانات وتضمن الامتثال والكفاءة في المهام التنظيمية.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات على أتمتة وإدارة بيانات الموظفين والتوظيف والأداء بسهولة.

Prodoscore

Prodoscore

prodoscore.com

Prodoscore هو تطبيق لمراقبة إنتاجية الموظفين، يقدم رؤى قابلة للتنفيذ وتحليلات سلوكية لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في العمل.

Winningtemp

Winningtemp

winningtemp.com

Winningtemp هو تطبيق يهدف لتحسين رضا الموظفين ورفع مستوى الإنجاز داخل المؤسسات من خلال تحليل البيانات والتعليقات.

Sysarb

Sysarb

sysarb.se

تطبيق Sysarb يدعم بيئات العمل العادلة عالميًا عن طريق تحليل البيانات والتكنولوجيا لتعزيز المساواة في الرواتب وتحسين احتفاظ المواهب.

Natural HR

Natural HR

naturalhr.com

Natural HR هو حل سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يوفر أدوات لإدارة الحضور والأداء والتوظيف والمالية في المؤسسات التي تضم 100 موظف أو أكثر.

Rhabit Analytics

Rhabit Analytics

rhabitanalytics.com

Rhabit Analytics هي منصة لإدارة المواهب توفر تحليلات أداء الموظفين ومشاركة الموظفين، مما يساعد الشركات على تحسين تطوير القوى العاملة.

Visier

Visier

visier.com

Visier هو تطبيق لتحليل بيانات القوى العاملة يقدم رؤى حول القوى العاملة ويساعد المؤسسات على تحسين استراتيجياتها ونتائج الأعمال.

Knoetic

Knoetic

knoetic.com

Knoetic هو تطبيق يوفر أدوات تحليلية لرصد الأداء والتخطيط الاستراتيجي، مما يساعد المؤسسات على تحسين عملياتها وزيادة الكفاءة.

Flowtrace

Flowtrace

flowtrace.io

تطبيق Flowtrace يساعد الشركات على تحسين إدارة سير العمل من خلال تحليل تدفق المعلومات والكفاءة بين الفرق، مما يزيد من الإنتاجية والتفاعل.

Diversio

Diversio

diversio.com

Diversio هو تطبيق يقيس ويعزز جهود التنوع والشمول في الشركات من خلال تحليل تجارب الموظفين وتقديم توصيات لتحسين الثقافة المؤسسية.

HRCast

HRCast

hrcast.io

HRCast هو برنامج لتحليل وتخطيط الموارد البشرية، يدمج بيانات الموارد البشرية والرواتب والمحاسبة لإنشاء سيناريوهات الميزانية والتقارير.

Stratigens

Stratigens

stratigens.com

تطبيق Stratigens يوفر معلومات استخباراتية للقرارات الاستراتيجية، يجمع بيانات عن القوى العاملة وأماكن العمل لتحسين إدارة رأس المال البشري.

Orgnostic

Orgnostic

orgnostic.com

Orgnostic منصة لتحليلات الموارد البشرية، تربط بيانات HR والمالية، وتساعد في إجراء استبيانات للحصول على رؤى حول الأفراد والمنظمة.

LiveRem

LiveRem

liverem.com

LiveRem هو منصة لتحليل مؤشرات الموارد البشرية في الوقت الفعلي، تربط أنظمة الرواتب وتساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

eqtble

eqtble

eqtble.com

تطبيق Eqtble لتحليل بيانات الموارد البشرية، يدمج بيانات القوى العاملة لتحسين اتخاذ القرارات وتعزيز الشمولية والتنوع في المؤسسات.

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