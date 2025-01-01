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يتيح برنامج تحليل الموارد البشرية لمحترفي الموارد البشرية جمع البيانات وتحليلها، مما يساعدهم على تحديد مقاييس القوى العاملة الرئيسية. تقوم هذه الأدوات بدمج بيانات الأعمال والموظفين لتقييم تأثير قسم الموارد البشرية على الأداء العام للأعمال. تستفيد الشركات من برامج تحليلات الموارد البشرية لتحديد أوجه القصور والتنبؤ بالإنتاجية وتعزيز تنظيم القوى العاملة. ومن خلال تقديم رؤى أساسية لإدارة رأس المال البشري، تساعد هذه الأدوات على تحسين عائد الشركة على الاستثمار. توفر الميزات التنبؤية لبرنامج تحليلات الموارد البشرية للإدارة رؤى حول كيفية تأثير التغييرات السياسية والهيكلية على معنويات الموظفين وأدائهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأدوات إعلام المتخصصين في الموارد البشرية بالتأثيرات المحتملة للتغيرات الثقافية في مكان العمل على الإنتاجية. توفر بعض أدوات تحليل الموارد البشرية أيضًا ميزات لتبسيط عملية التوظيف وتحديد المرشحين الذين يتوافقون بشكل جيد مع ثقافة الشركة. في حين أن بعض مجموعات إدارة الموارد البشرية وحلول الموارد البشرية الأساسية تتضمن إمكانات تحليلية، إلا أنها لا تركز حصريًا على تحليلات الموارد البشرية.
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ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Worksy
worksy.io
Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية يلبي احتياجات المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة، ويشمل أدوات مثل الرواتب، الحضور، الإجازات، والتوظيف.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.
ChartHop
charthop.com
Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.
flair HR
flair.hr
Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
Polinode
polinode.com
Polinode يتيح للمستخدمين تحميل وتحليل بيانات الشبكة، مع تقديم أدوات لرؤية العلاقات والمقاييس، مما يساعد في فهم الشبكات المعقدة.
WorkStep
workstep.com
تطبيق WorkStep يقدم حلاً لإدارة مشاركة الموظفين، ويساعد في تقليل دوران العمل وزيادة الإنتاجية من خلال جمع وتحليل بيانات الموظفين.
Culture15
culture15.com
تطبيق Culture15 هو منصة للتحليلات البشرية تستخدم سلوكيات الموظفين لتشخيص الثقافة التنظيمية وتحسينها بناءً على قيم محددة.
Progression
progression.co
تطبيق Progression يساعد المؤسسات في تحديد وقياس نمو الموظفين من خلال بناء أطر وظيفية، وتقديم رؤى واقعية لتشجيع التطور المهني.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic هو تطبيق لإدارة الأداء والموظفين، يوفر رؤى لتحسين إنتاجية الفرق واحتفاظ الموظفين، مع أدوات لمراقبة المشاركة والتعاون.
DreamTeam
dreamteam.io
دريم تيم هو تطبيق موحد لإدارة العمليات البشرية للشركات الصغيرة، يساعد في تبسيط العمليات المعقدة وتقديم تحكم ورؤية أفضل.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.
Worknice
worknice.com
تطبيق Worknice هو منصة موارد بشرية شاملة تُبسّط مراحل دورة حياة الموظف، تدير البيانات وتضمن الامتثال والكفاءة في المهام التنظيمية.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات على أتمتة وإدارة بيانات الموظفين والتوظيف والأداء بسهولة.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore هو تطبيق لمراقبة إنتاجية الموظفين، يقدم رؤى قابلة للتنفيذ وتحليلات سلوكية لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في العمل.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp هو تطبيق يهدف لتحسين رضا الموظفين ورفع مستوى الإنجاز داخل المؤسسات من خلال تحليل البيانات والتعليقات.
Sysarb
sysarb.se
تطبيق Sysarb يدعم بيئات العمل العادلة عالميًا عن طريق تحليل البيانات والتكنولوجيا لتعزيز المساواة في الرواتب وتحسين احتفاظ المواهب.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR هو حل سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يوفر أدوات لإدارة الحضور والأداء والتوظيف والمالية في المؤسسات التي تضم 100 موظف أو أكثر.
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit Analytics هي منصة لإدارة المواهب توفر تحليلات أداء الموظفين ومشاركة الموظفين، مما يساعد الشركات على تحسين تطوير القوى العاملة.
Visier
visier.com
Visier هو تطبيق لتحليل بيانات القوى العاملة يقدم رؤى حول القوى العاملة ويساعد المؤسسات على تحسين استراتيجياتها ونتائج الأعمال.
Knoetic
knoetic.com
Knoetic هو تطبيق يوفر أدوات تحليلية لرصد الأداء والتخطيط الاستراتيجي، مما يساعد المؤسسات على تحسين عملياتها وزيادة الكفاءة.
Flowtrace
flowtrace.io
تطبيق Flowtrace يساعد الشركات على تحسين إدارة سير العمل من خلال تحليل تدفق المعلومات والكفاءة بين الفرق، مما يزيد من الإنتاجية والتفاعل.
Diversio
diversio.com
Diversio هو تطبيق يقيس ويعزز جهود التنوع والشمول في الشركات من خلال تحليل تجارب الموظفين وتقديم توصيات لتحسين الثقافة المؤسسية.
HRCast
hrcast.io
HRCast هو برنامج لتحليل وتخطيط الموارد البشرية، يدمج بيانات الموارد البشرية والرواتب والمحاسبة لإنشاء سيناريوهات الميزانية والتقارير.
Stratigens
stratigens.com
تطبيق Stratigens يوفر معلومات استخباراتية للقرارات الاستراتيجية، يجمع بيانات عن القوى العاملة وأماكن العمل لتحسين إدارة رأس المال البشري.
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic منصة لتحليلات الموارد البشرية، تربط بيانات HR والمالية، وتساعد في إجراء استبيانات للحصول على رؤى حول الأفراد والمنظمة.
LiveRem
liverem.com
LiveRem هو منصة لتحليل مؤشرات الموارد البشرية في الوقت الفعلي، تربط أنظمة الرواتب وتساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.
eqtble
eqtble.com
تطبيق Eqtble لتحليل بيانات الموارد البشرية، يدمج بيانات القوى العاملة لتحسين اتخاذ القرارات وتعزيز الشمولية والتنوع في المؤسسات.
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