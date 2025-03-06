PeopleForce

peopleforce.io

Peopleforce هي منصة HR شاملة في واحد تدير بسلاسة تجربة الموظف بأكملها وتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. كنظام بيئي للموارد البشرية ، يقدم Peopleforce ستة منتجات وظيفية بالكامل وقابلة للتخصيص: CoreHR ، وتجنيد ، وأداء ، ونبض ، ووقت ، ومكتب ، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات وتوفير منصة شاملة تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. مع Peopleforce ، لديك المرونة في اختيار ودفع ثمن المنتجات المحددة التي تحتاجها ، وضمان فعالية التكلفة وزيادة قيمة استثمارك. ما يمكن للموظفين القيام به في التطبيق: -تتبع معلومات الرصيد المحدثة - طلب وإدارة الوقت ، وتحديد سبب الغياب ، وموافقات الدفعة - احصل على وصول سريع إلى الملفات الشخصية وتفاصيل الاتصال مع دليل الموظفين القابل للبحث - تعرف على من خارج اليوم وأسباب غيابهم -الوصول إلى أخبار وإعلانات الشركة الحديثة -نظرة عامة على المهام المهمة ، عرض المهام المخصصة لكاملها - الوصول إلى مستنداتهم المديرين بالإضافة إلى ذلك - تلقي الإخطارات مع طلبات الإجازة ويمكنها مراجعة وموافقة أو رفضها بسرعة. -إدارة المهام والموافقات والموافقات الخاصة بك بسهولة. تتمثل مهمة Peopleforce في تمكين الشركات من المضي قدمًا مع التركيز على الأشخاص ، وليس العمليات ، وإنشاء بيئة عمل تمكين وممتعة. بصفتها تغييرًا في اللعبة في إحداث ثورة في تجربة العمل لمحترفي الموارد البشرية والمديرين والموظفين ، أصبح Peopleforce هو الخيار المتوقع لـ 600 شركة ، بما في ذلك المبدعين مثل Deloitte و Rakuten و Respons و Roosh و Ajax والعديد من الآخرين.