برامج تحليل الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

WorkStep

workstep.com

WorkStep هو حل برامج مشاركة الموظفين الرائد المصمم لمساعدة الموارد البشرية والعمليات على تقليل دوران الموظفين ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة المشاركة في القوى العاملة بالساعة. يوفر WorkStep برنامج مشاركة الموظفين الذين يعملون بذات منظمة العفو الدولية مصممة خصيصًا لفرق الخطوط الأمامية. من خلال تمكين قادة الموارد البشرية وقادة العمليات الذين لديهم رؤى في الوقت الفعلي ، يساعد WorkStep في تحديد المخاطر ومعالجتها قبل أن تصبح مشكلات مكلفة ، وتبقي العمليات تعمل بسلاسة. يوفر حل تجربة الموظف في WorkStep الاستماع الشامل للموظفين والمشاركة وصوت الموظف ووظائف الاتصال بما في ذلك: *ملاحظات الموظفين: يجمع WorkStep رؤى في الوقت الفعلي من الموظفين من خلال نبض Milestone ، ودائمًا ، ومسوحات سنوية ، وقنوات التغذية المرتدة ثنائية الاتجاه. *تقارير الموظفين: يوفر التقارير قادة الموارد البشرية و OPS بيانات عن سلوك الموظف والتي يمكن تقسيمها بواسطة مختلف المرشحات بما في ذلك نوع الأدوار والموقع والعلامات السكانية والحيازة ، لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تؤثر على الاحتفاظ بها *التحليلات التنبؤية: يستخدم WorkStep التعلم الآلي لتحديد أفضل مجالات التحسين ، في التسهيل أو مستوى الدور ، واقتراح إجراءات عالية التأثير للحد من دوران الموظفين *تحليل التأثير: يمكن لأصحاب العمل قياس نجاح أي مبادرة يتم تنفيذها من خلال تتبع التغيير في معنويات الموظفين والاحتفاظ بها عبر السكان المتأثرين *التواصل: يمكن للقادة الرد على التعليقات والتنبيهات العاجلة مع الحفاظ على عدم الكشف عن هويته أو التواصل على نطاق واسع إلى شرائح من القوى العاملة لجذب الانتباه إلى برامج جديدة ، ومشاركة التحديثات الهامة ، أو الاحتفال بالفرق ، أو التماس التعليقات. من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات التي تعمل بالنيابة وأدوات الاتصال المدمجة ، يساعد عمل WorkStep قادة EHR والعمليات في تحديد الفرص في عملياتهم المواجهة ومعالجتها مباشرة. وهذا يؤدي إلى تحسين معدلات الاحتفاظ وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.