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يتيح برنامج تحليل الموارد البشرية لمحترفي الموارد البشرية جمع البيانات وتحليلها، مما يساعدهم على تحديد مقاييس القوى العاملة الرئيسية. تقوم هذه الأدوات بدمج بيانات الأعمال والموظفين لتقييم تأثير قسم الموارد البشرية على الأداء العام للأعمال. تستفيد الشركات من برامج تحليلات الموارد البشرية لتحديد أوجه القصور والتنبؤ بالإنتاجية وتعزيز تنظيم القوى العاملة. ومن خلال تقديم رؤى أساسية لإدارة رأس المال البشري، تساعد هذه الأدوات على تحسين عائد الشركة على الاستثمار. توفر الميزات التنبؤية لبرنامج تحليلات الموارد البشرية للإدارة رؤى حول كيفية تأثير التغييرات السياسية والهيكلية على معنويات الموظفين وأدائهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأدوات إعلام المتخصصين في الموارد البشرية بالتأثيرات المحتملة للتغيرات الثقافية في مكان العمل على الإنتاجية. توفر بعض أدوات تحليل الموارد البشرية أيضًا ميزات لتبسيط عملية التوظيف وتحديد المرشحين الذين يتوافقون بشكل جيد مع ثقافة الشركة. في حين أن بعض مجموعات إدارة الموارد البشرية وحلول الموارد البشرية الأساسية تتضمن إمكانات تحليلية، إلا أنها لا تركز حصريًا على تحليلات الموارد البشرية.
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ClearCompany
clearcompany.com
ساعدت منصة إدارة المواهب الشاملة من 3000 مؤسسة على توظيف الموظفين ، والتعرف عليها ، والاحتفاظ بها ، والاحتفاظ بها ، من خلال تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من مراحل رحلة الموظفين. يدمج ClearCompany أفضل الممارسات التي تعتمد على البيانات ، والمحتوى المستنيع للخبراء ، وأدوات البرمجيات المصممة لتوظيف الموظفين والتعرف عليه والاحتفاظ به ، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما يكون لدى الموارد البشرية الأدوات اللازمة للتخطيط بدقة ، وتنفيذ مبادرات الأشخاص بلا عيب ، وبناء الثقافة عمداً - هذه الأعمدة الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب. ClearCompany هي منصة لإدارة المواهب كاملة الطيف تساعد المؤسسات على تحقيق مهامها من خلال توحيد الأشخاص والمنصات والعمليات لزيادة مواهب الموظفين. يضع نهجها الفريد مهمة الشركة في مركز عمليات المواهب لكل عميل. بصفته مزود برامج الموارد البشرية الوحيد توحيد التوظيف ، والمنطقة ، وإدارة الأداء ، ومشاركة الموظفين ، يدعم منصة ClearCompany المؤسسات في جميع أنحاء دورة حياة الموظف بأكملها.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات والتحققات. تثق أكثر من 7500 شركة اليوم في Hireology للعثور على الأشخاص الذين يحتاجون إليهم وتوظيفهم.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
Rippling
rippling.com
يمنح Rigpling الشركات مكانًا واحدًا لتشغيل الموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتمويل - globally. يجمع بين جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر شركة ، مثل كشوف المرتبات والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق ، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة ، على سبيل المثال. مع التموج ، يمكنك استئجار موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركات والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack و Microsoft 365-في غضون 90 ثانية.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR هو حل للموارد البشرية وكشوف المرتبات قائم على السحابة للشركات المتنامية التي تضم أكثر من 100 موظف. تشتمل مجموعتنا الشاملة على قاعدة بيانات أساسية للموارد البشرية والخدمة الذاتية والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والحضور والنفقات وكشوف المرتبات وإعداد التقارير والتحليلات. يأتي Natural HR أيضًا مزودًا بسير عمل قابل للتخصيص لمساعدتك على أتمتة العمليات وتبسيطها، مثل الإعداد والإخراج. على عكس معظم موردي الخدمات السحابية الذين يتركون لك مهمة تعلم برامجهم، فإننا نعتقد أنك تستحق المزيد. بالنسبة لنا، الأمر أكثر من مجرد تزويدك بالتكنولوجيا. نحن متحمسون لضمان حصولك على أقصى استفادة من الحل الذي نقدمه. يكرس فريق نجاح العملاء الودود والودود لدينا جهوده لمساعدتك في الإعداد بسرعة من خلال التدريب المستمر والدعم الفني.
DreamTeam
dreamteam.io
مركز شامل للأشخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبسيط عمليات الأفراد المعقدة من خلال منصة الموارد البشرية الأسرع والأكثر مرونة وغير المحدودة. يسمح لك DreamTeam باستعادة التحكم الكامل والرؤية في عمليات الأشخاص المتزايدة باستخدام البيانات المفككة. نحن نحرر فريقك من العمل اليدوي المرهق مع تعزيز نجاح الموارد البشرية والرضا وثقافة الشركة المزدهرة من خلال حل شامل وسهل الإعداد للتغلب على تعقيدات الموارد البشرية.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
يوفر Peoplelogic أدوات لإدارة الأفراد والأداء للشركات المتنامية. تجمع تقنيتنا المعلقة ببراءة الاختراع بين إشارات المشاركة والإرهاق في نتيجة واحدة من StayFactor™. إلى جانب الرسم البياني لتحليل الشبكة التنظيمية (ONA)، لديك كل ما تحتاجه لرعاية فرق عالية الأداء، والكشف عن أنماط التعاون الداخلي، وتحديد الصوامع والاختناقات، وتسليط الضوء على الموظفين الأكثر اتصالاً وانقطاعًا. مع Peoplelogic، سيكون لديك كل البيانات والرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل مؤثرة.
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit هي منصة لإدارة المواهب الحديثة التي تبني ثقافات الأداء من خلال الاستماع إلى الموظفين وإدارة الأداء وتطوير القيادة للشركات من جميع الأحجام. يأخذ Rhabit الألم من مشاركة الموظفين ، وتطوير القيادة ، وإدارة الأداء من خلال مزج سهلة الاستخدام ، والتكنولوجيا الأولى للهاتف المحمول وعلم النفس التنظيمي لتقديم تجربة ردود الفعل التي يحبها الجميع. تستفيد المنظمات من لوحات معلومات RHABIT الجميلة القابلة للتخصيص بالكامل في مجال تحليلات الموارد البشرية وإدارة حسابات القفاز الأبيض والدعم. سواء كنت تبحث عن مسح مشاركة عالي الاستخدام أو تقييمات قيادية قوية ، ستقدم Rhabit رؤى جديدة لمساعدة شركتك على بناء ثقافة عالية الأداء لا تقاوم.
Progression
progression.co
قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت الفعلي - المشاركة والتحفيز والتمكين يمتلك موظفوك حياتهم المهنية الخاصة - أطلق العنان للنمو الاستثنائي للموظفين في وقت قياسي. قم ببناء ونشر والحفاظ على أفضل المهارات والمسارات المهنية من خلال التقدم. انضم إلى الآلاف من الفرق التي تقود النمو الحقيقي للموظفين وتقلل من الاستنزاف اليوم.
LiveRem
liverem.com
LiveRem عبارة عن منصة لقياس رؤى الموارد البشرية في الوقت الفعلي. تأسست LiveRem في عام 2024، وتتصل مباشرة بأنظمة الرواتب والموارد البشرية لتوفير رؤية دائمة لرؤى الموارد البشرية، ومقارنتها ببقية السوق. يساعد LiveRem العملاء على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتوفير الوقت وتحسين كفاءة التكلفة. في نهاية المطاف، يساعد LiveRem المؤسسات على جذب المواهب والاحتفاظ بها. LiveRem متاح حاليًا في نيوزيلندا وأستراليا، وسيكون متاحًا قريبًا في سنغافورة ودبي.
Worksy
worksy.io
Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. تتضمن حلولنا المتاحة أدوات الإدارة الأساسية مثل كشوف المرتبات ووقت حضور الموظفين والإجازات والمطالبات والأداء والتوظيف وتحليلات الموارد البشرية والمزيد.
Culture15
culture15.com
Culture15 عبارة عن منصة لتحليلات الموارد البشرية تستخدم سلوكيات الموظفين لتشخيص الثقافة الحالية للمؤسسة. نحن نطلب من فرق القيادة "تحديد" ثقافتهم، سواء كانوا يريدون أن يكونوا مرنين أو مبتكرين أو يؤكدون على التنوع والشمول، وتسمح منصتنا للمؤسسات بمعرفة ما إذا كانت تمتلك هذه القدرة، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى قوتها. يمكن للمستخدمين إنشاء إمكانات مخصصة وتتبع السلوكيات حسب الوظيفة أو المنطقة أو أي تقسيم مخصص آخر يرغبون في تعيينه. نحن نستخدم استبيانًا يعتمد على الإطار السلوكي الخاص بنا المكون من 15 محورًا والذي يسمح لك بمعرفة المزيد عن مؤسستك. نحن نؤمن أيضًا أن المشاركة تلعب دورًا في الثقافة التنظيمية، لذلك تسمح منصتنا أيضًا للمؤسسات بمواصلة قياس ذلك ولكن السماح للثقافة بأخذ الصدارة يؤدي حقًا إلى التغيير.
eqtble
eqtble.com
تحويل بيانات الأشخاص. تمكين قرارات العمل. تعمل eqtble على تمكين محللي الأشخاص من أن يصبحوا حلالين للمشكلات بدلاً من معالجي الأرقام التي لا نهاية لها. اجمع بياناتك من مصادر الموارد البشرية التقليدية والمالية والمبيعات والمزيد معًا للحصول على تحليلات شاملة.
Sysarb
sysarb.se
منذ ما يقرب من 20 عامًا، تعمل Sysarb على تعزيز أماكن العمل العادلة في جميع أنحاء العالم. وباعتبارها صوتًا رائدًا في هذا المجال، تستفيد Sysarb من البيانات والتكنولوجيا والخبرة لتعزيز المساواة في الأجور، وبالتالي تعزيز الاحتفاظ بالمواهب، وتعزيز المشاركة في التوظيف، وتقليل المخاطر القانونية. مع أكثر من 500 عميل في أكثر من 50 دولة، تُحدث Sysarb تأثيرًا كبيرًا في مجال المساواة في الأجور. ويشمل ذلك تمكين الشركات من الالتزام بأحدث المعايير
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic هي منصة تحليلات الأفراد لقادة الموارد البشرية الاستراتيجيين. نحن نساعدك على ربط بيانات الموارد البشرية والبيانات المالية المتفرقة لديك، وإجراء الاستبيانات في الأعلى، والحصول على إجابات للأسئلة المهمة حول موظفيك ومؤسستك.
Stratigens
stratigens.com
Stratigens هو تطبيق برمجي حائز على جوائز يوفر ذكاءً استراتيجيًا في اتخاذ القرارات. مهمتنا هي مساعدة الشركات على ربط النقاط بين القوى العاملة ومكان العمل حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وسريعة وفعالة من حيث التكلفة. Stratigens هي حزمة البرامج الوحيدة التي تجمع بين بيانات القوى العاملة العالمية وبيانات مكان العمل في مكان واحد. تجمع Stratigens الملايين من نقاط البيانات حول المهارات والمدن والبلدان من آلاف مصادر البيانات وتجعل هذه المعلومات سهلة الهضم، وتحول البيانات الخارجية إلى ذكاء ورؤى. تقوم شركة Stratigens بتكثيف أسابيع من البحث في ثوانٍ، ويتم تقديمها بجزء صغير من تكلفة الاستشارات. تمكّنك Stratigens من الاستثمار في الاستراتيجيات التي يقودها الأشخاص، وذلك باستخدام البيانات لإدارة رأس المال البشري بشكل فعال.
HRCast
hrcast.io
HRCast هو برنامج لتخطيط الأفراد وتحليلاتهم. يقوم البرنامج بدمج الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمحاسبة ومصادر البيانات الأخرى ذات الصلة في قاعدة بيانات مدمجة للتحليل. يتيح HRCast للمستخدمين إنشاء ومقارنة ودمج سيناريوهات التخطيط المختلفة للميزانيات والتنبؤات وإنشاء التقارير. يهدف البرنامج إلى تمكين التعاون بين الإدارة والموارد البشرية والمالية من خلال تحليل بيانات الموظفين وتصورها.
Diversio
diversio.com
تساعد منصة Diversio في تعزيز جهود DEI من خلال قياس وتتبع وتحسين تجربة كل موظف عبر Inclusion Framework™. شركات مثل Unilever، وGuusto، وDeloitte، وHudson's Bay Company، وDanone تثق في Diversio لتعزيز ثقافة الشركة. يمكّن Diversio فرق الموارد البشرية وDEI والمستثمرين من الاحتفاظ بالمواهب وتعزيز الأداء من خلال إنشاء ثقافة شركة أكثر شمولاً.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.
Worknice
worknice.com
برامج الموارد البشرية المبهجة - تم تصميمها بنسبة 100 ٪ وصنعها ودعمها في أستراليا. تسخير منصة الموارد البشرية المرنة وبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية وبيانات الهيكل لتحقيق أشياء رائعة. يضم WorkNice تجربة مستخدم رائدة في السوق عبر HR Core ؛ تبسيط على متن الطائرة ، والوثائق الذكية والامتثال ، وإدارة تغيير الموظفين ، وتكامل كشوف المرتبات ، والوقت ، والمراجعات ، والمسوحات. بنيت لفرق الموارد البشرية المزدهرة التي تحتاج إلى حل التحديات الآن ومع نشادة جديدة.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة موظفيك لم تكن أسهل من أي وقت مضى. يزودك ADP Workforce Now بالأدوات ليس فقط لتتبع معلومات الموارد البشرية، ولكن أيضًا لمساعدتك في إدارة القوى العاملة لديك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع تقدمك، يمكنك إضافة الوظائف التي تحتاجها. قم بتمكين جميع مستويات مؤسستك باستخدام الأدوات والإمكانيات المصممة خصيصًا لتوفير تجربة جذابة لقادة الأعمال والمديرين والعاملين. • الكل في واحد: نظام أساسي للموارد البشرية قابل للتكوين لإدارة جميع وظائف إدارة الأفراد بكفاءة - كشوف المرتبات والموارد البشرية والوقت والمواهب والمزايا - ضمن قاعدة بيانات واحدة. • الامتثال الواثق: يحافظ الأمان الرائد في الصناعة لدينا على أمان بياناتك، بينما تساعدك خبرتنا وحلولنا العميقة في مجال الامتثال على حماية أعمالك. • سهولة الاستخدام: ميزات مبتكرة وسهلة الاستخدام في متناول يدك، مما يجعل من السهل العمل بطرق تناسب احتياجاتك مع توفير تجربة أفضل للقوى العاملة لديك أيضًا. • رؤى حول تدفق العمل: اتخذ القرارات بثقة، مستنيرًا برؤى من أغنى وأقوى قاعدة بيانات للقوى العاملة في الأعمال. • نظام بيئي متكامل ومتصل: قم بتوسيع قدرات إدارة الأفراد لديك من خلال أكبر نظام بيئي للموارد البشرية والذي يتكامل بسهولة وأمان مع حلول الطرف الثالث الرائدة. تواصل بسهولة مع الشركاء الحيويين مثل المحاسبين والوسطاء ومقدمي الخدمات المالية. كشوف المرتبات. يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء باستخدام المجموعة المتكاملة التي تم تصميمها خصيصًا لمساعدتك في إدارة أعمالك وتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك.
Visier
visier.com
هدف Visier هو الكشف عن الحقيقة الإنسانية حول القوى العاملة لديك والمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل. تم تأسيس Visier للتركيز على ما يهم رجال الأعمال: الإجابة على الأسئلة الصحيحة، حتى تلك التي قد لا يعرف الشخص أن يطرحها. الأسئلة التي تشكل استراتيجية العمل توفر الدافع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحقق نتائج أفضل للأعمال. يقدم Visier رؤى سريعة وواضحة للأشخاص من خلال استخدام جميع بيانات الأشخاص المتوفرة، بغض النظر عن المصدر. ومن خلال الخبرة المضمنة في أفضل الممارسات، يستطيع صناع القرار اتخاذ الإجراءات بثقة. بفضل عملائنا الرائعين، تعد Visier الشركة الرائدة في السوق في مجال تحليلات القوى العاملة مع أكثر من 25000 عميل في 75 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة visier.com
Polinode
polinode.com
يسمح لك Polinode باستيراد بيانات الشبكة وجمعها وتحليلها. مع Polinode Networks، يمكنك تحميل أي بيانات شبكة إلى سحابة Polinode حيث يمكنك التفاعل معها وتصورها وتحليلها.
Knoetic
knoetic.com
احصل على نظرة شاملة لما يهم موظفيك من خلال الكشف عن الرؤى عبر DEI والاستنزاف والتوظيف والتعويض والمزيد.
WorkStep
workstep.com
WorkStep هو حل برامج مشاركة الموظفين الرائد المصمم لمساعدة الموارد البشرية والعمليات على تقليل دوران الموظفين ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة المشاركة في القوى العاملة بالساعة. يوفر WorkStep برنامج مشاركة الموظفين الذين يعملون بذات منظمة العفو الدولية مصممة خصيصًا لفرق الخطوط الأمامية. من خلال تمكين قادة الموارد البشرية وقادة العمليات الذين لديهم رؤى في الوقت الفعلي ، يساعد WorkStep في تحديد المخاطر ومعالجتها قبل أن تصبح مشكلات مكلفة ، وتبقي العمليات تعمل بسلاسة. يوفر حل تجربة الموظف في WorkStep الاستماع الشامل للموظفين والمشاركة وصوت الموظف ووظائف الاتصال بما في ذلك: *ملاحظات الموظفين: يجمع WorkStep رؤى في الوقت الفعلي من الموظفين من خلال نبض Milestone ، ودائمًا ، ومسوحات سنوية ، وقنوات التغذية المرتدة ثنائية الاتجاه. *تقارير الموظفين: يوفر التقارير قادة الموارد البشرية و OPS بيانات عن سلوك الموظف والتي يمكن تقسيمها بواسطة مختلف المرشحات بما في ذلك نوع الأدوار والموقع والعلامات السكانية والحيازة ، لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تؤثر على الاحتفاظ بها *التحليلات التنبؤية: يستخدم WorkStep التعلم الآلي لتحديد أفضل مجالات التحسين ، في التسهيل أو مستوى الدور ، واقتراح إجراءات عالية التأثير للحد من دوران الموظفين *تحليل التأثير: يمكن لأصحاب العمل قياس نجاح أي مبادرة يتم تنفيذها من خلال تتبع التغيير في معنويات الموظفين والاحتفاظ بها عبر السكان المتأثرين *التواصل: يمكن للقادة الرد على التعليقات والتنبيهات العاجلة مع الحفاظ على عدم الكشف عن هويته أو التواصل على نطاق واسع إلى شرائح من القوى العاملة لجذب الانتباه إلى برامج جديدة ، ومشاركة التحديثات الهامة ، أو الاحتفال بالفرق ، أو التماس التعليقات. من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات التي تعمل بالنيابة وأدوات الاتصال المدمجة ، يساعد عمل WorkStep قادة EHR والعمليات في تحديد الفرص في عملياتهم المواجهة ومعالجتها مباشرة. وهذا يؤدي إلى تحسين معدلات الاحتفاظ وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
Winningtemp
winningtemp.com
تنشئ منصة نجاح الفريق ، WinningTemp ، الفرق الفائزة والمؤسسات الصحية من خلال الاستماع إلى الموظفين وتمكين القادة مع رؤى وذات صلة تؤدي إلى نتائج واضحة وقابلة للقياس. يتم تكييف WinningTemp مع مطالب اليوم والغد من موظفي المستقبل. يمكنك بسهولة بناء بيانات في الوقت الفعلي وتصور المستمر ومشاركة الأهداف والإنجازات والكفاءة الشاملة. طريقة العمل المنهجية للمتابعة المتكررة والاختصار بين المدير والموظفين. يوفر البحث الحالي رؤى ويسلط الضوء على المجالات المهمة كعوامل نجاح لمنظمة الغد. تم إنشاء الحل المتطرف مع العلماء البارزين في جامعة جوتنبرغ في السويد ، ويعتمد على العلوم ، وتغذيها البيانات ، ويقودها الذكاء الاصطناعى. يساعد WinningTemp المنظمات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ قرارات ذكية واستباقية لزيادة مشاركة الفرق ، وتقليل مستويات التوتر ودوران الموظفين.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore هو حل غير جراحي لتصور البيانات يتمحور حول الموظفين ومراقبة إنتاجية الموظفين، مما يخلق رؤية واضحة للمشاركة الرقمية اليومية. من خلال عرض رؤى قابلة للتنفيذ، متجذرة في البيانات وسهلة الفهم في ثوانٍ، يبقي Prodoscore القادة على اطلاع أفضل وأكثر استعدادًا، مع تمكين المرونة للموظفين والمساءلة لأصحاب العمل. تساعد الرؤى القابلة للتنفيذ في تحفيز النجاح التنظيمي والفردي. باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية، نقوم بقياس الآلاف من نقاط النشاط اليومية عبر تطبيقات الأعمال الأساسية لديك، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) ومجموعة المكاتب ونظام الهاتف، لتوفير معلومات إنتاجية. ينتج نظام التسجيل الخاص بنا مؤشرات رئيسية، يمكن استيعابها في ثوانٍ، حتى يتمكن القادة من اتخاذ قرارات مستنيرة، ترتكز على البيانات. تنتج خوارزميات التعلم الآلي المعقدة لدينا نتيجة واحدة، مما يسهل عليك استيعاب الفرص بسرعة. لقد ولت منذ فترة طويلة أيام غربلة التقارير المتعددة وإجراء محادثات صعبة لتحديد مجالات المشاكل. يستغرق التنفيذ أقل من 15 دقيقة وليس له أي تأثير على المستخدم النهائي. هناك العديد من الأسباب لقياس إنتاجية الموظفين - ولكن هناك عدد قليل جدًا من الأدوات التي تعمل فعليًا، وسهلة التنفيذ والاستخدام.
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce هي منصة HR شاملة في واحد تدير بسلاسة تجربة الموظف بأكملها وتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. كنظام بيئي للموارد البشرية ، يقدم Peopleforce ستة منتجات وظيفية بالكامل وقابلة للتخصيص: CoreHR ، وتجنيد ، وأداء ، ونبض ، ووقت ، ومكتب ، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات وتوفير منصة شاملة تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. مع Peopleforce ، لديك المرونة في اختيار ودفع ثمن المنتجات المحددة التي تحتاجها ، وضمان فعالية التكلفة وزيادة قيمة استثمارك. ما يمكن للموظفين القيام به في التطبيق: -تتبع معلومات الرصيد المحدثة - طلب وإدارة الوقت ، وتحديد سبب الغياب ، وموافقات الدفعة - احصل على وصول سريع إلى الملفات الشخصية وتفاصيل الاتصال مع دليل الموظفين القابل للبحث - تعرف على من خارج اليوم وأسباب غيابهم -الوصول إلى أخبار وإعلانات الشركة الحديثة -نظرة عامة على المهام المهمة ، عرض المهام المخصصة لكاملها - الوصول إلى مستنداتهم المديرين بالإضافة إلى ذلك - تلقي الإخطارات مع طلبات الإجازة ويمكنها مراجعة وموافقة أو رفضها بسرعة. -إدارة المهام والموافقات والموافقات الخاصة بك بسهولة. تتمثل مهمة Peopleforce في تمكين الشركات من المضي قدمًا مع التركيز على الأشخاص ، وليس العمليات ، وإنشاء بيئة عمل تمكين وممتعة. بصفتها تغييرًا في اللعبة في إحداث ثورة في تجربة العمل لمحترفي الموارد البشرية والمديرين والموظفين ، أصبح Peopleforce هو الخيار المتوقع لـ 600 شركة ، بما في ذلك المبدعين مثل Deloitte و Rakuten و Respons و Roosh و Ajax والعديد من الآخرين.
Bob HR
hibob.com
بوب هي منصة الموارد البشرية التي تبسط إدارة الأفراد وتحديث تجربة العمل لكل موظف - قيادة المشاركة والثقافة والإنتاجية. بوب قابل للتكوين للطريقة التي تعمل بها - منحة أو عن بُعد أو عمل هجين. إنه يمكّن الموارد البشرية والمديرين من زيادة الأداء والاحتفاظ به ، مما يؤدي إلى فرق أكثر صحة وأكثر إنتاجية. مع BOB ، يمكنك تبسيط عمليات الموارد البشرية الأساسية مثل التنقل وإدارة الأداء وإدارة التعويضات باستخدام سير العمل الآلي لزيادة كفاءتك ، وتغطية جميع نقاط اللمس ، وتوفير الوقت الثمين. يوفر BOB بيانات قابلة للقياس الكمي في الوقت الفعلي يمكنها إبلاغ القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على النتيجة النهائية. يساعد بوب الشركات الديناميكية في إخراج أفضل ما في موظفيها. تعمل فرق Hibob المتفانية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وإسرائيل وأستراليا كل يوم لخدمة أكثر من 1400 شركة حديثة وسريعة النمو ومتوسطة الحجم.
Flowtrace
flowtrace.io
نحن نساعدك على فهم وتحسين كيفية إنجاز العمل في شركتك. سوف تحصل على قوة عاملة أكثر إنتاجية، وموظفين مشاركين، وسيحصل العملاء على الخدمة التي يستحقونها. نحن نقدم رؤية شاملة لتدفق المعلومات والعلاقات في مؤسستك حتى تتمكن من بناء فريق أكثر إنتاجية. كفاءاتنا الأساسية هي: 1. التعاون بين الفرق والوظائف 2. وقت التعاون واتجاهات الإنتاجية 3. تدفق المعلومات وتحليلات قادة الفكر
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350 مؤسسة عالمية.
ChartHop
charthop.com
Charthop هي منصة عمليات Dynamic People التي تربط وتصور جميع بيانات الأشخاص الخاصة بك لتمكين مؤسستك من خلال الرؤى والمحاذاة والعمل. يشارثوب في مهمة لإنشاء شفافية صحية داخل المنظمات ، بحيث يزدهر الموظفون والمنظمات. منصة عمليات الأشخاص الديناميكيين ، تقوم Charthop بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورهم لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمحاذاة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية ، يعد منصة عمليات Charthop People المصدر الموحد لبيانات الأشخاص والنقطة الرئيسية للعمل للبرامج والعمليات والمبادرات اليومية. من الأشخاص والمديرين التنفيذيين للتمويل إلى المديرين والموظفين ، تم تصميم Charthop للجميع في المنظمة. يلعب Charthop بشكل جيد مع العشرات من المنصات من خلال عمليات تكامل قوية عبر مكدس تقنية الموارد البشرية ، ويخدم شركات مثل 1Password و Yipitdata و BetterCloud و Starburst. تأسست تشارثوب في عام 2019 من قبل إيان وايت ، مدعومة من قبل أندريسن هورويتز وكوكس للمؤسسات.
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