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برامج تحليل الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - بورتوريكو
يتيح برنامج تحليل الموارد البشرية لمحترفي الموارد البشرية جمع البيانات وتحليلها، مما يساعدهم على تحديد مقاييس القوى العاملة الرئيسية. تقوم هذه الأدوات بدمج بيانات الأعمال والموظفين لتقييم تأثير قسم الموارد البشرية على الأداء العام للأعمال. تستفيد الشركات من برامج تحليلات الموارد البشرية لتحديد أوجه القصور والتنبؤ بالإنتاجية وتعزيز تنظيم القوى العاملة. ومن خلال تقديم رؤى أساسية لإدارة رأس المال البشري، تساعد هذه الأدوات على تحسين عائد الشركة على الاستثمار. توفر الميزات التنبؤية لبرنامج تحليلات الموارد البشرية للإدارة رؤى حول كيفية تأثير التغييرات السياسية والهيكلية على معنويات الموظفين وأدائهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأدوات إعلام المتخصصين في الموارد البشرية بالتأثيرات المحتملة للتغيرات الثقافية في مكان العمل على الإنتاجية. توفر بعض أدوات تحليل الموارد البشرية أيضًا ميزات لتبسيط عملية التوظيف وتحديد المرشحين الذين يتوافقون بشكل جيد مع ثقافة الشركة. في حين أن بعض مجموعات إدارة الموارد البشرية وحلول الموارد البشرية الأساسية تتضمن إمكانات تحليلية، إلا أنها لا تركز حصريًا على تحليلات الموارد البشرية.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة موظفيك لم تكن أسهل من أي وقت مضى. يزودك ADP Workforce Now بالأدوات ليس فقط لتتبع معلومات الموارد البشرية، ولكن أيضًا لمساعدتك في إدارة القوى العاملة لديك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع تقدمك، يمكنك إضافة الوظائف التي تحتاجها. قم بتمكين جميع مستويات مؤسستك باستخدام الأدوات والإمكانيات المصممة خصيصًا لتوفير تجربة جذابة لقادة الأعمال والمديرين والعاملين. • الكل في واحد: نظام أساسي للموارد البشرية قابل للتكوين لإدارة جميع وظائف إدارة الأفراد بكفاءة - كشوف المرتبات والموارد البشرية والوقت والمواهب والمزايا - ضمن قاعدة بيانات واحدة. • الامتثال الواثق: يحافظ الأمان الرائد في الصناعة لدينا على أمان بياناتك، بينما تساعدك خبرتنا وحلولنا العميقة في مجال الامتثال على حماية أعمالك. • سهولة الاستخدام: ميزات مبتكرة وسهلة الاستخدام في متناول يدك، مما يجعل من السهل العمل بطرق تناسب احتياجاتك مع توفير تجربة أفضل للقوى العاملة لديك أيضًا. • رؤى حول تدفق العمل: اتخذ القرارات بثقة، مستنيرًا برؤى من أغنى وأقوى قاعدة بيانات للقوى العاملة في الأعمال. • نظام بيئي متكامل ومتصل: قم بتوسيع قدرات إدارة الأفراد لديك من خلال أكبر نظام بيئي للموارد البشرية والذي يتكامل بسهولة وأمان مع حلول الطرف الثالث الرائدة. تواصل بسهولة مع الشركاء الحيويين مثل المحاسبين والوسطاء ومقدمي الخدمات المالية. كشوف المرتبات. يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء باستخدام المجموعة المتكاملة التي تم تصميمها خصيصًا لمساعدتك في إدارة أعمالك وتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك.
LiveRem
liverem.com
LiveRem عبارة عن منصة لقياس رؤى الموارد البشرية في الوقت الفعلي. تأسست LiveRem في عام 2024، وتتصل مباشرة بأنظمة الرواتب والموارد البشرية لتوفير رؤية دائمة لرؤى الموارد البشرية، ومقارنتها ببقية السوق. يساعد LiveRem العملاء على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتوفير الوقت وتحسين كفاءة التكلفة. في نهاية المطاف، يساعد LiveRem المؤسسات على جذب المواهب والاحتفاظ بها. LiveRem متاح حاليًا في نيوزيلندا وأستراليا، وسيكون متاحًا قريبًا في سنغافورة ودبي.
Worknice
worknice.com
برنامج مبهج للموارد البشرية - تم تصميمه وتصنيعه ودعمه بنسبة 100% في أستراليا. استفد من منصة الموارد البشرية المرنة والبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية لديك وهيكلة البيانات لتحقيق أشياء عظيمة. تفتخر Worknice بتجربة مستخدم رائدة في السوق عبر الموارد البشرية الأساسية؛ عملية تأهيل مبسطة، والمستندات الذكية والامتثال، وإدارة تغيير الموظفين، وتكامل كشوف المرتبات، والإجازات، والمراجعات، والاستطلاعات. تم تصميمه لفرق الموارد البشرية المزدهرة التي تحتاج إلى حل التحديات الآن ومع ظهور تحديات جديدة.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.
DreamTeam
dreamteam.io
مركز شامل للأشخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبسيط عمليات الأفراد المعقدة من خلال منصة الموارد البشرية الأسرع والأكثر مرونة وغير المحدودة. يسمح لك DreamTeam باستعادة التحكم الكامل والرؤية في عمليات الأشخاص المتزايدة باستخدام البيانات المفككة. نحن نحرر فريقك من العمل اليدوي المرهق مع تعزيز نجاح الموارد البشرية والرضا وثقافة الشركة المزدهرة من خلال حل شامل وسهل الإعداد للتغلب على تعقيدات الموارد البشرية.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
يوفر Peoplelogic أدوات لإدارة الأفراد والأداء للشركات المتنامية. تجمع تقنيتنا المعلقة ببراءة الاختراع بين إشارات المشاركة والإرهاق في نتيجة واحدة من StayFactor™. إلى جانب الرسم البياني لتحليل الشبكة التنظيمية (ONA)، لديك كل ما تحتاجه لرعاية فرق عالية الأداء، والكشف عن أنماط التعاون الداخلي، وتحديد الصوامع والاختناقات، وتسليط الضوء على الموظفين الأكثر اتصالاً وانقطاعًا. مع Peoplelogic، سيكون لديك كل البيانات والرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل مؤثرة.
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
يعمل رابيت على التخلص من متاعب مشاركة الموظفين، وتطوير القيادة، وإدارة الأداء من خلال المزج بين تكنولوجيا الهاتف المحمول سهلة الاستخدام وعلم النفس التنظيمي لتقديم تجربة تعليقات يحبها الجميع. تستفيد المؤسسات من لوحات معلومات تحليلات الموارد البشرية الجميلة والقابلة للتخصيص بالكامل من Rhabit وإدارة ودعم الحساب المتميز. سواء كنت تبحث عن استطلاع مشاركة عالي التبني أو تقييمات قيادية قوية، سيقدم Rhabit رؤى جديدة لمساعدة شركتك على بناء ثقافة عالية الأداء لا تقاوم.
Progression
progression.co
قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت الفعلي - المشاركة والتحفيز والتمكين يمتلك موظفوك حياتهم المهنية الخاصة - أطلق العنان للنمو الاستثنائي للموظفين في وقت قياسي. قم ببناء ونشر والحفاظ على أفضل المهارات والمسارات المهنية من خلال التقدم. انضم إلى الآلاف من الفرق التي تقود النمو الحقيقي للموظفين وتقلل من الاستنزاف اليوم.
eqtble
eqtble.com
تحويل بيانات الأشخاص. تمكين قرارات العمل. تعمل eqtble على تمكين محللي الأشخاص من أن يصبحوا حلالين للمشكلات بدلاً من معالجي الأرقام التي لا نهاية لها. اجمع بياناتك من مصادر الموارد البشرية التقليدية والمالية والمبيعات والمزيد معًا للحصول على تحليلات شاملة.
Worksy
worksy.io
Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. تتضمن حلولنا المتاحة أدوات الإدارة الأساسية مثل كشوف المرتبات ووقت حضور الموظفين والإجازات والمطالبات والأداء والتوظيف وتحليلات الموارد البشرية والمزيد.
Culture15
culture15.com
Culture15 عبارة عن منصة لتحليلات الموارد البشرية تستخدم سلوكيات الموظفين لتشخيص الثقافة الحالية للمؤسسة. نحن نطلب من فرق القيادة "تحديد" ثقافتهم، سواء كانوا يريدون أن يكونوا مرنين أو مبتكرين أو يؤكدون على التنوع والشمول، وتسمح منصتنا للمؤسسات بمعرفة ما إذا كانت تمتلك هذه القدرة، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى قوتها. يمكن للمستخدمين إنشاء إمكانات مخصصة وتتبع السلوكيات حسب الوظيفة أو المنطقة أو أي تقسيم مخصص آخر يرغبون في تعيينه. نحن نستخدم استبيانًا يعتمد على الإطار السلوكي الخاص بنا المكون من 15 محورًا والذي يسمح لك بمعرفة المزيد عن مؤسستك. نحن نؤمن أيضًا أن المشاركة تلعب دورًا في الثقافة التنظيمية، لذلك تسمح منصتنا أيضًا للمؤسسات بمواصلة قياس ذلك ولكن السماح للثقافة بأخذ الصدارة يؤدي حقًا إلى التغيير.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR هو حل للموارد البشرية وكشوف المرتبات قائم على السحابة للشركات المتنامية التي تضم أكثر من 100 موظف. تشتمل مجموعتنا الشاملة على قاعدة بيانات أساسية للموارد البشرية والخدمة الذاتية والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والحضور والنفقات وكشوف المرتبات وإعداد التقارير والتحليلات. يأتي Natural HR أيضًا مزودًا بسير عمل قابل للتخصيص لمساعدتك على أتمتة العمليات وتبسيطها، مثل الإعداد والإخراج. على عكس معظم موردي الخدمات السحابية الذين يتركون لك مهمة تعلم برامجهم، فإننا نعتقد أنك تستحق المزيد. بالنسبة لنا، الأمر أكثر من مجرد تزويدك بالتكنولوجيا. نحن متحمسون لضمان حصولك على أقصى استفادة من الحل الذي نقدمه. يكرس فريق نجاح العملاء الودود والودود لدينا جهوده لمساعدتك في الإعداد بسرعة من خلال التدريب المستمر والدعم الفني.
Sysarb
sysarb.se
منذ ما يقرب من 20 عامًا، تعمل Sysarb على تعزيز أماكن العمل العادلة في جميع أنحاء العالم. وباعتبارها صوتًا رائدًا في هذا المجال، تستفيد Sysarb من البيانات والتكنولوجيا والخبرة لتعزيز المساواة في الأجور، وبالتالي تعزيز الاحتفاظ بالمواهب، وتعزيز المشاركة في التوظيف، وتقليل المخاطر القانونية. مع أكثر من 500 عميل في أكثر من 50 دولة، تُحدث Sysarb تأثيرًا كبيرًا في مجال المساواة في الأجور. ويشمل ذلك تمكين الشركات من الالتزام بأحدث المعايير
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic هي منصة تحليلات الأفراد لقادة الموارد البشرية الاستراتيجيين. نحن نساعدك على ربط بيانات الموارد البشرية والبيانات المالية المتفرقة لديك، وإجراء الاستبيانات في الأعلى، والحصول على إجابات للأسئلة المهمة حول موظفيك ومؤسستك.
Stratigens
stratigens.com
Stratigens هو تطبيق برمجي حائز على جوائز يوفر ذكاءً استراتيجيًا في اتخاذ القرارات. مهمتنا هي مساعدة الشركات على ربط النقاط بين القوى العاملة ومكان العمل حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وسريعة وفعالة من حيث التكلفة. Stratigens هي حزمة البرامج الوحيدة التي تجمع بين بيانات القوى العاملة العالمية وبيانات مكان العمل في مكان واحد. تجمع Stratigens الملايين من نقاط البيانات حول المهارات والمدن والبلدان من آلاف مصادر البيانات وتجعل هذه المعلومات سهلة الهضم، وتحول البيانات الخارجية إلى ذكاء ورؤى. تقوم شركة Stratigens بتكثيف أسابيع من البحث في ثوانٍ، ويتم تقديمها بجزء صغير من تكلفة الاستشارات. تمكّنك Stratigens من الاستثمار في الاستراتيجيات التي يقودها الأشخاص، وذلك باستخدام البيانات لإدارة رأس المال البشري بشكل فعال.
HRCast
hrcast.io
HRCast هو برنامج لتخطيط الأفراد وتحليلاتهم. يقوم البرنامج بدمج الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمحاسبة ومصادر البيانات الأخرى ذات الصلة في قاعدة بيانات مدمجة للتحليل. يتيح HRCast للمستخدمين إنشاء ومقارنة ودمج سيناريوهات التخطيط المختلفة للميزانيات والتنبؤات وإنشاء التقارير. يهدف البرنامج إلى تمكين التعاون بين الإدارة والموارد البشرية والمالية من خلال تحليل بيانات الموظفين وتصورها.
Diversio
diversio.com
تساعد منصة Diversio في تعزيز جهود DEI من خلال قياس وتتبع وتحسين تجربة كل موظف عبر Inclusion Framework™. شركات مثل Unilever، وGuusto، وDeloitte، وHudson's Bay Company، وDanone تثق في Diversio لتعزيز ثقافة الشركة. يمكّن Diversio فرق الموارد البشرية وDEI والمستثمرين من الاحتفاظ بالمواهب وتعزيز الأداء من خلال إنشاء ثقافة شركة أكثر شمولاً.
Visier
visier.com
هدف Visier هو الكشف عن الحقيقة الإنسانية حول القوى العاملة لديك والمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل. تم تأسيس Visier للتركيز على ما يهم رجال الأعمال: الإجابة على الأسئلة الصحيحة، حتى تلك التي قد لا يعرف الشخص أن يطرحها. الأسئلة التي تشكل استراتيجية العمل توفر الدافع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحقق نتائج أفضل للأعمال. يقدم Visier رؤى سريعة وواضحة للأشخاص من خلال استخدام جميع بيانات الأشخاص المتوفرة، بغض النظر عن المصدر. ومن خلال الخبرة المضمنة في أفضل الممارسات، يستطيع صناع القرار اتخاذ الإجراءات بثقة. بفضل عملائنا الرائعين، تعد Visier الشركة الرائدة في السوق في مجال تحليلات القوى العاملة مع أكثر من 25000 عميل في 75 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة visier.com
Polinode
polinode.com
يسمح لك Polinode باستيراد بيانات الشبكة وجمعها وتحليلها. مع Polinode Networks، يمكنك تحميل أي بيانات شبكة إلى سحابة Polinode حيث يمكنك التفاعل معها وتصورها وتحليلها.
Knoetic
knoetic.com
احصل على نظرة شاملة لما يهم موظفيك من خلال الكشف عن الرؤى عبر DEI والاستنزاف والتوظيف والتعويض والمزيد.
WorkStep
workstep.com
لأصحاب العمل: يساعد برنامج WorkStep الشركات على توظيف القوى العاملة في الخطوط الأمامية والاحتفاظ بها عبر سلسلة التوريد. للباحثين عن عمل: شبكة الوظائف للأشخاص الذين يقومون بتصنيع الأشياء وتسليمها وتحميلها وإصلاحها وإنجازها. الحصول على التعاقد. تعلم مهارات جديدة. بناء مهنة.
Winningtemp
winningtemp.com
تساعدك منصة نجاح فريقنا على إنشاء فرق ناجحة ومؤسسات سليمة من خلال الاستماع إلى كل موظف على حدة وتمكين القادة بالرؤى والإجراءات ذات الصلة التي تعطي نتائج واضحة وقابلة للقياس. نحن نوفر الوقت، حتى يتمكن قادتك من التركيز على ما يهم حقًا. يعتمد حلنا على العلم، مدعومًا بالبيانات، ويدعمه الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات في جميع أنحاء العالم على تعزيز المشاركة وتقليل مستويات التوتر ومعدل دوران الموظفين. في لمحة واحدة فقط، يمكنك الحصول على درجة الحرارة الإجمالية لمؤسستك بأكملها. وهذا يجعل من السهل تحديد المجالات التي يحبها موظفوك أو يرغبون في تطويرها - مما يتيح لك الفرصة لاكتشاف التحديات قبل تفاقمها وتحقيق نتائج ناجحة - معًا.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore هو حل غير جراحي لتصور البيانات يتمحور حول الموظفين ومراقبة إنتاجية الموظفين، مما يخلق رؤية واضحة للمشاركة الرقمية اليومية. من خلال عرض رؤى قابلة للتنفيذ، متجذرة في البيانات وسهلة الفهم في ثوانٍ، يبقي Prodoscore القادة على اطلاع أفضل وأكثر استعدادًا، مع تمكين المرونة للموظفين والمساءلة لأصحاب العمل. تساعد الرؤى القابلة للتنفيذ في تحفيز النجاح التنظيمي والفردي. باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية، نقوم بقياس الآلاف من نقاط النشاط اليومية عبر تطبيقات الأعمال الأساسية لديك، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) ومجموعة المكاتب ونظام الهاتف، لتوفير معلومات إنتاجية. ينتج نظام التسجيل الخاص بنا مؤشرات رئيسية، يمكن استيعابها في ثوانٍ، حتى يتمكن القادة من اتخاذ قرارات مستنيرة، ترتكز على البيانات. تنتج خوارزميات التعلم الآلي المعقدة لدينا نتيجة واحدة، مما يسهل عليك استيعاب الفرص بسرعة. لقد ولت منذ فترة طويلة أيام غربلة التقارير المتعددة وإجراء محادثات صعبة لتحديد مجالات المشاكل. يستغرق التنفيذ أقل من 15 دقيقة وليس له أي تأثير على المستخدم النهائي. هناك العديد من الأسباب لقياس إنتاجية الموظفين - ولكن هناك عدد قليل جدًا من الأدوات التي تعمل فعليًا، وسهلة التنفيذ والاستخدام.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce عبارة عن منصة متكاملة للموارد البشرية للحصول على أفضل تجربة للموظفين. إنه حل مركزي لتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من دورة حياة الموظف. مهمتنا هي مساعدة الشركات على: - تبسيط عمليات الموارد البشرية. - بناء ثقافة عالية الأداء. - تسهيل عملية التوظيف والتأهيل وإشراك الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الإجازات ومراجعات الأداء. تساعد PeopleForce على دفع الأعمال إلى الأمام مع التركيز على الأشخاص وليس العمليات. إنشاء مكان عمل تمكيني وممتع.
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات والتحققات. تثق أكثر من 7500 شركة اليوم في Hireology للعثور على الأشخاص الذين يحتاجون إليهم وتوظيفهم.
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Flowtrace
flowtrace.io
نحن نساعدك على فهم وتحسين كيفية إنجاز العمل في شركتك. سوف تحصل على قوة عاملة أكثر إنتاجية، وموظفين مشاركين، وسيحصل العملاء على الخدمة التي يستحقونها. نحن نقدم رؤية شاملة لتدفق المعلومات والعلاقات في مؤسستك حتى تتمكن من بناء فريق أكثر إنتاجية. كفاءاتنا الأساسية هي: 1. التعاون بين الفرق والوظائف 2. وقت التعاون واتجاهات الإنتاجية 3. تدفق المعلومات وتحليلات قادة الفكر
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350 مؤسسة عالمية.
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير بالخبراء، وأدوات البرامج المخصصة لتوظيف الموظفين وتعزيزهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما تمتلك الموارد البشرية الأدوات التي تحتاجها للتخطيط بدقة، وتنفيذ مبادرات الأفراد بشكل لا تشوبه شائبة، وبناء الثقافة بشكل متعمد - هذه الركائز الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب لدينا.
ChartHop
charthop.com
تتمثل مهمة ChartHop في خلق شفافية صحية داخل المؤسسات، حتى يزدهر الموظفون والمنظمات. يقوم ChartHop، وهو نظام أساسي ديناميكي لعمليات الأفراد، بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورها لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمواءمة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية، تعد منصة عمليات الأفراد في ChartHop المصدر الموحد لبيانات الأشخاص ونقطة العمل الرئيسية للبرامج والعمليات والمبادرات اليومية. من المديرين التنفيذيين للأفراد والمالية إلى المديرين والموظفين، تم تصميم ChartHop للجميع في المؤسسة. يلعب ChartHop بشكل جيد مع العشرات من المنصات من خلال عمليات التكامل القوية عبر مجموعة تقنيات الموارد البشرية، ويخدم شركات مثل 1Password، وYipitData، وBetterCloud، وStarburst. تأسست شركة ChartHop في عام 2019 على يد إيان وايت، وهي مدعومة من قبل Andreessen Horowitz وCox Enterprises. قم بزيارة ChartHop.com لمعرفة المزيد ومتابعة ChartHop على Twitter وLinkedIn.