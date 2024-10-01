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برامج تحليل الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - الكويت
يتيح برنامج تحليل الموارد البشرية لمحترفي الموارد البشرية جمع البيانات وتحليلها، مما يساعدهم على تحديد مقاييس القوى العاملة الرئيسية. تقوم هذه الأدوات بدمج بيانات الأعمال والموظفين لتقييم تأثير قسم الموارد البشرية على الأداء العام للأعمال. تستفيد الشركات من برامج تحليلات الموارد البشرية لتحديد أوجه القصور والتنبؤ بالإنتاجية وتعزيز تنظيم القوى العاملة. ومن خلال تقديم رؤى أساسية لإدارة رأس المال البشري، تساعد هذه الأدوات على تحسين عائد الشركة على الاستثمار. توفر الميزات التنبؤية لبرنامج تحليلات الموارد البشرية للإدارة رؤى حول كيفية تأثير التغييرات السياسية والهيكلية على معنويات الموظفين وأدائهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأدوات إعلام المتخصصين في الموارد البشرية بالتأثيرات المحتملة للتغيرات الثقافية في مكان العمل على الإنتاجية. توفر بعض أدوات تحليل الموارد البشرية أيضًا ميزات لتبسيط عملية التوظيف وتحديد المرشحين الذين يتوافقون بشكل جيد مع ثقافة الشركة. في حين أن بعض مجموعات إدارة الموارد البشرية وحلول الموارد البشرية الأساسية تتضمن إمكانات تحليلية، إلا أنها لا تركز حصريًا على تحليلات الموارد البشرية.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
ChartHop
charthop.com
تتمثل مهمة ChartHop في خلق شفافية صحية داخل المؤسسات، حتى يزدهر الموظفون والمنظمات. يقوم ChartHop، وهو نظام أساسي ديناميكي لعمليات الأفراد، بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورها لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمواءمة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية، تعد منصة عمليات الأفراد في ChartHop المصدر...
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير ...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce عبارة عن منصة متكاملة للموارد البشرية للحصول على أفضل تجربة للموظفين. إنه حل مركزي لتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من دورة حياة الموظف. مهمتنا هي مساعدة الشركات على: - تبسيط عمليات الموارد البشرية. - بناء ثقافة عالية الأداء. - تسهيل عملية التوظيف والتأهيل وإشراك الموظفين وتتبع ...
Worksy
worksy.io
Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. تتضمن حلولنا المتاحة أدوات الإدارة الأساسية مثل كشوف المرتبات ووقت حضور الموظفين والإجازات والمطالبات والأداء والتوظيف وتحليلات الموارد البشرية والمزيد.
WorkStep
workstep.com
لأصحاب العمل: يساعد برنامج WorkStep الشركات على توظيف القوى العاملة في الخطوط الأمامية والاحتفاظ بها عبر سلسلة التوريد. للباحثين عن عمل: شبكة الوظائف للأشخاص الذين يقومون بتصنيع الأشياء وتسليمها وتحميلها وإصلاحها وإنجازها. الحصول على التعاقد. تعلم مهارات جديدة. بناء مهنة.
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات وال...
Winningtemp
winningtemp.com
تساعدك منصة نجاح فريقنا على إنشاء فرق ناجحة ومؤسسات سليمة من خلال الاستماع إلى كل موظف على حدة وتمكين القادة بالرؤى والإجراءات ذات الصلة التي تعطي نتائج واضحة وقابلة للقياس. نحن نوفر الوقت، حتى يتمكن قادتك من التركيز على ما يهم حقًا. يعتمد حلنا على العلم، مدعومًا بالبيانات، ويدعمه الذكاء الاصطناعي ل...
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل...
Flowtrace
flowtrace.io
نحن نساعدك على فهم وتحسين كيفية إنجاز العمل في شركتك. سوف تحصل على قوة عاملة أكثر إنتاجية، وموظفين مشاركين، وسيحصل العملاء على الخدمة التي يستحقونها. نحن نقدم رؤية شاملة لتدفق المعلومات والعلاقات في مؤسستك حتى تتمكن من بناء فريق أكثر إنتاجية. كفاءاتنا الأساسية هي: 1. التعاون بين الفرق والوظائف 2. وق...
Culture15
culture15.com
Culture15 عبارة عن منصة لتحليلات الموارد البشرية تستخدم سلوكيات الموظفين لتشخيص الثقافة الحالية للمؤسسة. نحن نطلب من فرق القيادة "تحديد" ثقافتهم، سواء كانوا يريدون أن يكونوا مرنين أو مبتكرين أو يؤكدون على التنوع والشمول، وتسمح منصتنا للمؤسسات بمعرفة ما إذا كانت تمتلك هذه القدرة، وإذا كان الأمر كذلك،...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
يوفر Peoplelogic أدوات لإدارة الأفراد والأداء للشركات المتنامية. تجمع تقنيتنا المعلقة ببراءة الاختراع بين إشارات المشاركة والإرهاق في نتيجة واحدة من StayFactor™. إلى جانب الرسم البياني لتحليل الشبكة التنظيمية (ONA)، لديك كل ما تحتاجه لرعاية فرق عالية الأداء، والكشف عن أنماط التعاون الداخلي، وتحديد ا...
Polinode
polinode.com
يسمح لك Polinode باستيراد بيانات الشبكة وجمعها وتحليلها. مع Polinode Networks، يمكنك تحميل أي بيانات شبكة إلى سحابة Polinode حيث يمكنك التفاعل معها وتصورها وتحليلها.
Sysarb
sysarb.se
منذ ما يقرب من 20 عامًا، تعمل Sysarb على تعزيز أماكن العمل العادلة في جميع أنحاء العالم. وباعتبارها صوتًا رائدًا في هذا المجال، تستفيد Sysarb من البيانات والتكنولوجيا والخبرة لتعزيز المساواة في الأجور، وبالتالي تعزيز الاحتفاظ بالمواهب، وتعزيز المشاركة في التوظيف، وتقليل المخاطر القانونية. مع أكثر من...
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR هو حل للموارد البشرية وكشوف المرتبات قائم على السحابة للشركات المتنامية التي تضم أكثر من 100 موظف. تشتمل مجموعتنا الشاملة على قاعدة بيانات أساسية للموارد البشرية والخدمة الذاتية والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والحضور والنفقات وكشوف المرتبات وإعداد التقارير والتحليلات. يأتي Natural HR أيضًا...
Progression
progression.co
قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت ال...
DreamTeam
dreamteam.io
مركز شامل للأشخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبسيط عمليات الأفراد المعقدة من خلال منصة الموارد البشرية الأسرع والأكثر مرونة وغير المحدودة. يسمح لك DreamTeam باستعادة التحكم الكامل والرؤية في عمليات الأشخاص المتزايدة باستخدام البيانات المفككة. نحن نحرر فريقك من العمل اليدوي المرهق مع تعزيز نجاح الموا...
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإد...
Worknice
worknice.com
برنامج مبهج للموارد البشرية - تم تصميمه وتصنيعه ودعمه بنسبة 100% في أستراليا. استفد من منصة الموارد البشرية المرنة والبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية لديك وهيكلة البيانات لتحقيق أشياء عظيمة. تفتخر Worknice بتجربة مستخدم رائدة في السوق عبر الموارد البشرية الأساسية؛ عملية تأهيل مبسطة، والمستندات ا...
Knoetic
knoetic.com
احصل على نظرة شاملة لما يهم موظفيك من خلال الكشف عن الرؤى عبر DEI والاستنزاف والتوظيف والتعويض والمزيد.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore هو حل غير جراحي لتصور البيانات يتمحور حول الموظفين ومراقبة إنتاجية الموظفين، مما يخلق رؤية واضحة للمشاركة الرقمية اليومية. من خلال عرض رؤى قابلة للتنفيذ، متجذرة في البيانات وسهلة الفهم في ثوانٍ، يبقي Prodoscore القادة على اطلاع أفضل وأكثر استعدادًا، مع تمكين المرونة للموظفين والمساءلة لأص...
Diversio
diversio.com
تساعد منصة Diversio في تعزيز جهود DEI من خلال قياس وتتبع وتحسين تجربة كل موظف عبر Inclusion Framework™. شركات مثل Unilever، وGuusto، وDeloitte، وHudson's Bay Company، وDanone تثق في Diversio لتعزيز ثقافة الشركة. يمكّن Diversio فرق الموارد البشرية وDEI والمستثمرين من الاحتفاظ بالمواهب وتعزيز الأداء م...
HRCast
hrcast.io
HRCast هو برنامج لتخطيط الأفراد وتحليلاتهم. يقوم البرنامج بدمج الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمحاسبة ومصادر البيانات الأخرى ذات الصلة في قاعدة بيانات مدمجة للتحليل. يتيح HRCast للمستخدمين إنشاء ومقارنة ودمج سيناريوهات التخطيط المختلفة للميزانيات والتنبؤات وإنشاء التقارير. يهدف البرنامج إلى تمكين ...
Stratigens
stratigens.com
Stratigens هو تطبيق برمجي حائز على جوائز يوفر ذكاءً استراتيجيًا في اتخاذ القرارات. مهمتنا هي مساعدة الشركات على ربط النقاط بين القوى العاملة ومكان العمل حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وسريعة وفعالة من حيث التكلفة. Stratigens هي حزمة البرامج الوحيدة التي تجمع بين بيانات القوى العاملة ...
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic هي منصة تحليلات الأفراد لقادة الموارد البشرية الاستراتيجيين. نحن نساعدك على ربط بيانات الموارد البشرية والبيانات المالية المتفرقة لديك، وإجراء الاستبيانات في الأعلى، والحصول على إجابات للأسئلة المهمة حول موظفيك ومؤسستك.
LiveRem
liverem.com
LiveRem عبارة عن منصة لقياس رؤى الموارد البشرية في الوقت الفعلي. تأسست LiveRem في عام 2024، وتتصل مباشرة بأنظمة الرواتب والموارد البشرية لتوفير رؤية دائمة لرؤى الموارد البشرية، ومقارنتها ببقية السوق. يساعد LiveRem العملاء على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتوفير الوقت وتحسين كفاءة التكلفة. في نهاي...
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
يعمل رابيت على التخلص من متاعب مشاركة الموظفين، وتطوير القيادة، وإدارة الأداء من خلال المزج بين تكنولوجيا الهاتف المحمول سهلة الاستخدام وعلم النفس التنظيمي لتقديم تجربة تعليقات يحبها الجميع. تستفيد المؤسسات من لوحات معلومات تحليلات الموارد البشرية الجميلة والقابلة للتخصيص بالكامل من Rhabit وإدارة ود...
eqtble
eqtble.com
تحويل بيانات الأشخاص. تمكين قرارات العمل. تعمل eqtble على تمكين محللي الأشخاص من أن يصبحوا حلالين للمشكلات بدلاً من معالجي الأرقام التي لا نهاية لها. اجمع بياناتك من مصادر الموارد البشرية التقليدية والمالية والمبيعات والمزيد معًا للحصول على تحليلات شاملة.
Visier
visier.com
هدف Visier هو الكشف عن الحقيقة الإنسانية حول القوى العاملة لديك والمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل. تم تأسيس Visier للتركيز على ما يهم رجال الأعمال: الإجابة على الأسئلة الصحيحة، حتى تلك التي قد لا يعرف الشخص أن يطرحها. الأسئلة التي تشكل استراتيجية العمل توفر الدافع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحقق نتائج ...
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.