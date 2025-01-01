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برنامج إدارة وكالة الرعاية المنزلية
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برنامج إدارة وكالة الرعاية المنزلية - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج إدارة وكالات الرعاية المنزلية على تبسيط المهام الإدارية والمالية وإدارة رعاية المرضى وتنسيق العلاج لمقدمي الرعاية المنزلية. تقدم هذه الوكالات رعاية ماهرة وغير ماهرة، بالإضافة إلى رعاية قصيرة وطويلة الأجل، في منازل المرضى مباشرةً. يمكن للممرضات والمعالجين والمساعدين والأخصائيين الاجتماعيين ومديري الحالات المسجلين استخدام هذا البرنامج لتعزيز العمليات التجارية ومركزية سير العمل وتحسين الجدولة وتبسيط عمليات الفوترة. قد تتضمن بعض خيارات البرامج تطبيقات الهاتف المحمول لمقدمي الرعاية للوصول إلى الجداول الزمنية وسجلات المرضى أثناء التنقل، وعلى الرغم من أن ميزات إدارة علاقات العملاء (CRM) للعملاء المحتملين والمبيعات قد تكون متاحة، إلا أنها ليست ضرورية.

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ShiftCare

ShiftCare

shiftcare.com

ShiftCare هو تطبيق لإدارة خدمات الرعاية يدعم مقدمي الدعم من خلال تبسيط العمليات وتقليل الأعمال الورقية وتعزيز الكفاءة.

GEOH

GEOH

geoh.app

يقدم تطبيق GEOH خدمات البرمجيات والفوترة لوكالات الرعاية المنزلية لمساعدتها على زيادة أرباحها والامتثال لللوائح الحكومية.

Billiyo

Billiyo

billiyo.com

تطبيق Billiyo يوفر حلًا متكاملًا للرعاية الصحية المنزلية، يجمع بين إدارة الفوترة الطبية، عمليات الأعمال، والتوثيق السريري في نظام سحابي آمن.

FirstVisit

FirstVisit

firstvisitsoftware.com

تطبيق First Visit هو منصة لإدارة الرعاية المنزلية تساعد الوكالات على تنظيم الأعمال، بما في ذلك توقيت العمل، الجدولة، تخزين الوثائق، وإشعارات انتهاء الشهادات.

CareTime

CareTime

caretime.us

تطبيق CareTime هو حل لإدارة الرعاية الصحية المنزلية، يساعد في تنظيم مواعيد ومهام مقدمي الرعاية وتوثيق الزيارات وإجراء الفواتير والرواتب.

FieldWorker

FieldWorker

fieldworker.ai

فيلد ووركر هو برنامج لإدارة قضايا العمل الاجتماعي. يساعد الوكالات في تنسيق ورصد رعاية العملاء وفقاً لمتطلبات الرعاية الصحية المحلية.

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