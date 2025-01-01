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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج إدارة وكالة الرعاية المنزلية - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج إدارة وكالات الرعاية المنزلية على تبسيط المهام الإدارية والمالية وإدارة رعاية المرضى وتنسيق العلاج لمقدمي الرعاية المنزلية. تقدم هذه الوكالات رعاية ماهرة وغير ماهرة، بالإضافة إلى رعاية قصيرة وطويلة الأجل، في منازل المرضى مباشرةً. يمكن للممرضات والمعالجين والمساعدين والأخصائيين الاجتماعيين ومديري الحالات المسجلين استخدام هذا البرنامج لتعزيز العمليات التجارية ومركزية سير العمل وتحسين الجدولة وتبسيط عمليات الفوترة. قد تتضمن بعض خيارات البرامج تطبيقات الهاتف المحمول لمقدمي الرعاية للوصول إلى الجداول الزمنية وسجلات المرضى أثناء التنقل، وعلى الرغم من أن ميزات إدارة علاقات العملاء (CRM) للعملاء المحتملين والمبيعات قد تكون متاحة، إلا أنها ليست ضرورية.