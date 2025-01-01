متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج مكتب المساعدة
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج مكتب المساعدة - التطبيقات الأكثر شعبية

برنامج مكتب المساعدة هو أداة مصممة لتنظيم وإدارة والاستجابة للطلبات المتعلقة بالخدمة من المصادر الداخلية والخارجية. يمكن تقديم استفسارات العملاء من خلال قنوات مختلفة، مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم فرق خدمة العملاء هذه الأدوات لتبسيط عمليات الدعم والحصول على رؤى حول مشاركة العملاء عبر جميع منصات الاتصال.

إرسال تطبيق جديد


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء، يدعم التواصل عبر الهاتف والبريد والدردشة ووسائل التواصل، ويوفر أدوات لتنظيم التذاكر وتحسين استجابة الفريق.

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk هو تطبيق لدعم العملاء يجمع استفساراتهم من قنوات متعددة في تذاكر ويقدم أدوات الأتمتة والتعاون لتحسين خدمة العملاء.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias منصة لدعم العملاء تركز على التجارة الإلكترونية، تدير التفاعلات عبر قنوات متعددة وتستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات وتحسين الخدمة.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء، يتيح الشركات التواصل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout هو تطبيق لدعم العملاء عبر البريد الإلكتروني والدردشة الحية، يساعد الفرق على إدارة تفاعلات العملاء بكفاءة وبطريقة منظمة.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.

Atera

Atera

atera.com

Atera هي منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، تتيح المراقبة، إدارة التذاكر، وأتمتة العمليات في واجهة واحدة.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

Zammad

Zammad

zammad.com

Zammad هو نظام إدارة تذاكر يساعد الشركات على تنظيم دعم العملاء من خلال قنوات متعددة ويوفر أدوات تحليلية وتخصيصات متقدمة.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp هو منصة دعم العملاء متعددة القنوات تساعد الشركات على التواصل الفوري مع العملاء من خلال الدردشة، وتتيح أدوات تحسين الخدمة والتفاعل.

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat هي منصة خدمة عملاء تقدم دردشة مباشرة وتحليلات ويب، مما يسهل التفاعل بين الشركات وعملائها عبر الإنترنت وتخصيص التواصل.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء يدمج قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في واجهة موحدة.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk هو برنامج مركز الاتصال السحابي للإدارة الفعالة لمبيعات وخدمة العملاء، يدعم الاتصال عن بُعد مع أدوات تحليلات وتهيئة متكاملة.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi هي منصة موحدة لتحسين تجربة العملاء تجمع بين التسويق والرعاية والتجارة، وتساعد الشركات في إدارة تفاعلها عبر قنوات متعددة.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger هو حل CRM سحابي يساعد الشركات على إدارة المبيعات والتسويق وخدمة العملاء بكفاءة ويقدم ميزات مثل إدارة الدعم وتحليل البيانات.

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport هو برنامج لإدارة تجربة العملاء بعد البيع، يدعم نظام تذاكر الدعم، المحادثات الحية، ويقدم تحليلات لتحسين رضا العملاء.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الفرق على تنظيم البيانات، إدارة المبيعات، وبناء علاقات مع العملاء بطريقة مرنة وسهلة الاستخدام.

Front

Front

front.com

Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

Octadesk هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات في تحسين التواصل وخدمات العملاء وتحليل البيانات لزيادة الكفاءة والرضا.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch هو نظام شامل للتواصل مع العملاء، يقدم أدوات للدعم والتسويق والمبيعات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني وCRM.

HelpDesk

HelpDesk

helpdesk.com

HelpDesk هو نظام تذاكر عبر الإنترنت يدير استفسارات العملاء بكفاءة، مع ميزات مثل الأتمتة والتعاون والتقارير لتحسين الدعم وخدمة العملاء.

Groove

Groove

groovehq.com

Groove هو تطبيق لدعم العملاء يسهّل إدارة المحادثات عبر قنوات متعددة، ويتيح توزيع المهام بكفاءة ويعزز التواصل داخل الفرق.

Gladly

Gladly

gladly.com

Gladly هو برنامج لإدارة خدمة العملاء يركز على تحقيق تفاعلات شخصية موحدة عبر قنوات متعددة، مما يحسن تجربة العملاء.

Pylon

Pylon

usepylon.com

بايلون هو منصة لإدارة عمليات العملاء تساعد الشركات على تنظيم تواصلها مع العملاء عبر Slack وMicrosoft Teams والبريد الإلكتروني والدردشة داخل التطبيق.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo هي منصة تعزز تواصل العملاء عبر قنوات متعددة، تجمع الاتصالات في واجهة واحدة وتتيح الأتمتة والتعاون بين الفرق.

eDesk

eDesk

edesk.com

eDesk هي أداة دعم عملاء للتجارة الإلكترونية تساعد في إدارة الاستعلامات عبر قنوات متعددة، مما يعزز الكفاءة وسرعة الرد.

Spiceworks

Spiceworks

spiceworks.com

Spiceworks هو تطبيق سحابي لإدارة تذاكر دعم تكنولوجيا المعلومات، يتيح للفرق التعامل مع طلبات العملاء والتعاون بكفاءة.

Re:amaze

Re:amaze

reamaze.com

تطبيق Re:amaze هو منصة دعم عملاء للتواصل مع العملاء عبر الدردشة والوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني، مع أدوات لأتمتة البيع والتسويق.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio هو تطبيق بلا رمز لأتمتة سير العمل وإدارة علاقات العملاء (CRM) مع تركيز على تخصيص المهام وتحسين كفاءة الفرق.

CloudCC

CloudCC

cloudcc.com

CloudCC هو تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) يقدم منصة شاملة مع ميزات مثل أتمتة التسويق وإدارة المبيعات وخدمات العملاء.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel هي منصة B2B تتيح إدارة محادثات WhatsApp بشكل مشترك، مع أدوات للرسائل الجماعية، وأتمتة، وتكامل مع أنظمة CRM.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.

Kustomer

Kustomer

kustomer.com

Kustomer هي منصة خدمة العملاء تدير التفاعلات عبر قنوات متعددة، تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتجربة العملاء.

LiveAgent

LiveAgent

liveagent.com

LiveAgent هو برنامج شامل لدعم العملاء يجمع بين الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في منصة واحدة لتسهيل التواصل.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني المشتركة، تسهل التعاون بين الفرق في الرد على الرسائل وتنظيمها وتحسين التواصل مع العملاء.

Capacity

Capacity

capacity.com

Capacity هو منصة تلقائية للدعم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليل تذاكر الدعم، مثل البريد الإلكتروني والمكالمات، مما يسمح للفرق بالتركيز على العمل.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

حزمة أدوات دعم المساعدة تجمع بين Solarwinds® Web Help Desk و Dameware Remote Support لتبسيط وإدارة مهام الدعم الفني وإدارة التذاكر.

Loop Email

Loop Email

intheloop.io

تطبيق Loop Email هو صندوق بريد جماعي لتنظيم الرسائل الواردة وتسهيل التواصل بين فرق العمل، مع ميزات لتعيين المهام والتفاعل.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

أبتيفو هو منصة سحابية تحتوي على تطبيقات شاملة لإدارة الأعمال، تشمل المبيعات والتسويق والفواتير والدعم، بأسعار معقولة.

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات على تنظيم الحملات الرقمية وتحليل الأداء وحماية العلامة التجارية من خلال أدوات متكاملة.

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

تعتبر Watermelon منصة محادثة تعتمد على AI لأتمتة خدمة العملاء، وتوفر دردشة فورية ويدعم قنوات متعددة من واجهة واحدة.

Acquire

Acquire

acquire.io

تطبيق Acquire يوفر أدوات رقمية للفرق في الشركات لتحسين تجربة العملاء، بما في ذلك المحادثات المباشرة والدعم عبر الذكاء الاصطناعي.

Dixa

Dixa

dixa.com

Dixa هو تطبيق يقدم خدمة عملاء مدمجة متعددة القنوات، ويساعد الشركات في تعزيز التفاعل مع العملاء وتحسين تجربتهم عبر أدوات فعالة.

Hiver

Hiver

hiverhq.com

Hiver هو منصة للتواصل والتعاون تدير التواصل متعدد القنوات بين الفرق مع العملاء والموظفين، متكاملة مع Gmail وأدوات أخرى.

LabiDesk

LabiDesk

labidesk.com

LabiDesk هو برنامج مركز مساعدة يتيح إدارة الطلبات الواردة من خلال قنوات متعددة مثل قاعدة المعرفة، وصندوق البريد المشترك، والدردشة.

DevRev

DevRev

devrev.ai

DevRev هي منصة لتعزيز التعاون بين فرق تطوير المنتجات ودعم العملاء في شركات SaaS، من خلال دمج البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

Plumsail

Plumsail

plumsail.com

Plumsail هو تطبيق يتيح أتمتة عمليات إدارة المستندات، وإنشاء النماذج، وتحويل صيغ الملفات، مع تكامل مع منصات مثل Microsoft 365 وSharePoint.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.