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برنامج مكتب المساعدة هو أداة مصممة لتنظيم وإدارة والاستجابة للطلبات المتعلقة بالخدمة من المصادر الداخلية والخارجية. يمكن تقديم استفسارات العملاء من خلال قنوات مختلفة، مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم فرق خدمة العملاء هذه الأدوات لتبسيط عمليات الدعم والحصول على رؤى حول مشاركة العملاء عبر جميع منصات الاتصال.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Intercom
intercom.com
Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء، يدعم التواصل عبر الهاتف والبريد والدردشة ووسائل التواصل، ويوفر أدوات لتنظيم التذاكر وتحسين استجابة الفريق.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk هو تطبيق لدعم العملاء يجمع استفساراتهم من قنوات متعددة في تذاكر ويقدم أدوات الأتمتة والتعاون لتحسين خدمة العملاء.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias منصة لدعم العملاء تركز على التجارة الإلكترونية، تدير التفاعلات عبر قنوات متعددة وتستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات وتحسين الخدمة.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء، يتيح الشركات التواصل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout هو تطبيق لدعم العملاء عبر البريد الإلكتروني والدردشة الحية، يساعد الفرق على إدارة تفاعلات العملاء بكفاءة وبطريقة منظمة.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.
Teamwork
teamwork.com
تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.
Tidio
tidio.com
Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Atera
atera.com
Atera هي منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، تتيح المراقبة، إدارة التذاكر، وأتمتة العمليات في واجهة واحدة.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Zammad
zammad.com
Zammad هو نظام إدارة تذاكر يساعد الشركات على تنظيم دعم العملاء من خلال قنوات متعددة ويوفر أدوات تحليلية وتخصيصات متقدمة.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.
Crisp
crisp.chat
Crisp هو منصة دعم العملاء متعددة القنوات تساعد الشركات على التواصل الفوري مع العملاء من خلال الدردشة، وتتيح أدوات تحسين الخدمة والتفاعل.
LiveChat
livechat.com
LiveChat هي منصة خدمة عملاء تقدم دردشة مباشرة وتحليلات ويب، مما يسهل التفاعل بين الشركات وعملائها عبر الإنترنت وتخصيص التواصل.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء يدمج قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في واجهة موحدة.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز الاتصال السحابي للإدارة الفعالة لمبيعات وخدمة العملاء، يدعم الاتصال عن بُعد مع أدوات تحليلات وتهيئة متكاملة.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة موحدة لتحسين تجربة العملاء تجمع بين التسويق والرعاية والتجارة، وتساعد الشركات في إدارة تفاعلها عبر قنوات متعددة.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger هو حل CRM سحابي يساعد الشركات على إدارة المبيعات والتسويق وخدمة العملاء بكفاءة ويقدم ميزات مثل إدارة الدعم وتحليل البيانات.
Insightly
insightly.com
Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الفرق على تنظيم البيانات، إدارة المبيعات، وبناء علاقات مع العملاء بطريقة مرنة وسهلة الاستخدام.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport هو برنامج لإدارة تجربة العملاء بعد البيع، يدعم نظام تذاكر الدعم، المحادثات الحية، ويقدم تحليلات لتحسين رضا العملاء.
Front
front.com
Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.
Octadesk
octadesk.com
Octadesk هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات في تحسين التواصل وخدمات العملاء وتحليل البيانات لزيادة الكفاءة والرضا.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch هو نظام شامل للتواصل مع العملاء، يقدم أدوات للدعم والتسويق والمبيعات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني وCRM.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk هو نظام تذاكر عبر الإنترنت يدير استفسارات العملاء بكفاءة، مع ميزات مثل الأتمتة والتعاون والتقارير لتحسين الدعم وخدمة العملاء.
Groove
groovehq.com
Groove هو تطبيق لدعم العملاء يسهّل إدارة المحادثات عبر قنوات متعددة، ويتيح توزيع المهام بكفاءة ويعزز التواصل داخل الفرق.
Gladly
gladly.com
Gladly هو برنامج لإدارة خدمة العملاء يركز على تحقيق تفاعلات شخصية موحدة عبر قنوات متعددة، مما يحسن تجربة العملاء.
Trengo
trengo.com
Trengo هي منصة تعزز تواصل العملاء عبر قنوات متعددة، تجمع الاتصالات في واجهة واحدة وتتيح الأتمتة والتعاون بين الفرق.
eDesk
edesk.com
eDesk هي أداة دعم عملاء للتجارة الإلكترونية تساعد في إدارة الاستعلامات عبر قنوات متعددة، مما يعزز الكفاءة وسرعة الرد.
Pylon
usepylon.com
بايلون هو منصة لإدارة عمليات العملاء تساعد الشركات على تنظيم تواصلها مع العملاء عبر Slack وMicrosoft Teams والبريد الإلكتروني والدردشة داخل التطبيق.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks هو تطبيق سحابي لإدارة تذاكر دعم تكنولوجيا المعلومات، يتيح للفرق التعامل مع طلبات العملاء والتعاون بكفاءة.
Re:amaze
reamaze.com
تطبيق Re:amaze هو منصة دعم عملاء للتواصل مع العملاء عبر الدردشة والوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني، مع أدوات لأتمتة البيع والتسويق.
Creatio
creatio.com
Creatio هو تطبيق بلا رمز لأتمتة سير العمل وإدارة علاقات العملاء (CRM) مع تركيز على تخصيص المهام وتحسين كفاءة الفرق.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC هو تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) يقدم منصة شاملة مع ميزات مثل أتمتة التسويق وإدارة المبيعات وخدمات العملاء.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel هي منصة B2B تتيح إدارة محادثات WhatsApp بشكل مشترك، مع أدوات للرسائل الجماعية، وأتمتة، وتكامل مع أنظمة CRM.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer هي منصة خدمة العملاء تدير التفاعلات عبر قنوات متعددة، تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتجربة العملاء.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent هو برنامج شامل لدعم العملاء يجمع بين الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في منصة واحدة لتسهيل التواصل.
Capacity
capacity.com
Capacity هو منصة تلقائية للدعم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليل تذاكر الدعم، مثل البريد الإلكتروني والمكالمات، مما يسمح للفرق بالتركيز على العمل.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني المشتركة، تسهل التعاون بين الفرق في الرد على الرسائل وتنظيمها وتحسين التواصل مع العملاء.
SolarWinds
solarwinds.com
حزمة أدوات دعم المساعدة تجمع بين Solarwinds® Web Help Desk و Dameware Remote Support لتبسيط وإدارة مهام الدعم الفني وإدارة التذاكر.
Loop Email
intheloop.io
تطبيق Loop Email هو صندوق بريد جماعي لتنظيم الرسائل الواردة وتسهيل التواصل بين فرق العمل، مع ميزات لتعيين المهام والتفاعل.
Apptivo
apptivo.com
أبتيفو هو منصة سحابية تحتوي على تطبيقات شاملة لإدارة الأعمال، تشمل المبيعات والتسويق والفواتير والدعم، بأسعار معقولة.
Khoros
khoros.com
Khoros هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات على تنظيم الحملات الرقمية وتحليل الأداء وحماية العلامة التجارية من خلال أدوات متكاملة.
Watermelon
watermelon.ai
تعتبر Watermelon منصة محادثة تعتمد على AI لأتمتة خدمة العملاء، وتوفر دردشة فورية ويدعم قنوات متعددة من واجهة واحدة.
Acquire
acquire.io
تطبيق Acquire يوفر أدوات رقمية للفرق في الشركات لتحسين تجربة العملاء، بما في ذلك المحادثات المباشرة والدعم عبر الذكاء الاصطناعي.
Plumsail
plumsail.com
Plumsail هو تطبيق يتيح أتمتة عمليات إدارة المستندات، وإنشاء النماذج، وتحويل صيغ الملفات، مع تكامل مع منصات مثل Microsoft 365 وSharePoint.
Dixa
dixa.com
Dixa هو تطبيق يقدم خدمة عملاء مدمجة متعددة القنوات، ويساعد الشركات في تعزيز التفاعل مع العملاء وتحسين تجربتهم عبر أدوات فعالة.
LabiDesk
labidesk.com
LabiDesk هو برنامج مركز مساعدة يتيح إدارة الطلبات الواردة من خلال قنوات متعددة مثل قاعدة المعرفة، وصندوق البريد المشترك، والدردشة.
Hiver
hiverhq.com
Hiver هو منصة للتواصل والتعاون تدير التواصل متعدد القنوات بين الفرق مع العملاء والموظفين، متكاملة مع Gmail وأدوات أخرى.
DevRev
devrev.ai
DevRev هي منصة لتعزيز التعاون بين فرق تطوير المنتجات ودعم العملاء في شركات SaaS، من خلال دمج البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي.
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