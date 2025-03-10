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برنامج مكتب المساعدة هو أداة مصممة لتنظيم وإدارة والاستجابة للطلبات المتعلقة بالخدمة من المصادر الداخلية والخارجية. يمكن تقديم استفسارات العملاء من خلال قنوات مختلفة، مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم فرق خدمة العملاء هذه الأدوات لتبسيط عمليات الدعم والحصول على رؤى حول مشاركة العملاء عبر جميع منصات الاتصال.
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.
Acquire
acquire.io
تزود شركة Acquire فرق المؤسسة بالأدوات الرقمية التي يحتاجونها لإنشاء أفضل تجارب العملاء. من خلال الميزات التي تشمل التصفح الآمن وروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة ومكالمات الفيديو، تعمل Acquire على تمكين الفرق من حل مشكلات المبيعات والخدمة والدعم المعقدة بشكل استباقي في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات. باستخدام Acquire، يمكن للشركات إشراك العملاء بشكل مستمر مع تقليل وقت الحل والتكرار. تلبي مجموعة برامج Acquire المرنة والقابلة للتطوير احتياجات خدمة العملاء والمبيعات والدعم لأي شركة - على أي جهاز. يقع المقر الرئيسي لشركة Acquire في سان فرانسيسكو. ينتشر عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم ويتضمنون العديد من العلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. يتم دعم Acquire من قبل مجموعات مثل Base10 وS28 Capital وFathom Capital.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
Apptivo
apptivo.com
أبتيفو هو منصة سحابية تحتوي على تطبيقات شاملة لإدارة الأعمال، تشمل المبيعات والتسويق والفواتير والدعم، بأسعار معقولة.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.
Atera
atera.com
Atera هي منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، تتيح المراقبة، إدارة التذاكر، وأتمتة العمليات في واجهة واحدة.
Capacity
capacity.com
Capacity هو منصة تلقائية للدعم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليل تذاكر الدعم، مثل البريد الإلكتروني والمكالمات، مما يسمح للفرق بالتركيز على العمل.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء، يتيح الشركات التواصل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub هو تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) يجمع بين المبيعات والتسويق والدعم والفوترة في منصة واحدة لإدارة الأنشطة المتعلقة بالعملاء.
Creatio
creatio.com
Creatio هو تطبيق بلا رمز لأتمتة سير العمل وإدارة علاقات العملاء (CRM) مع تركيز على تخصيص المهام وتحسين كفاءة الفرق.
Crisp
crisp.chat
Crisp هو منصة دعم العملاء متعددة القنوات تساعد الشركات على التواصل الفوري مع العملاء من خلال الدردشة، وتتيح أدوات تحسين الخدمة والتفاعل.
Dixa
dixa.com
Dixa هو تطبيق يقدم خدمة عملاء مدمجة متعددة القنوات، ويساعد الشركات في تعزيز التفاعل مع العملاء وتحسين تجربتهم عبر أدوات فعالة.
DoneDone
donedone.com
Donedone هو تطبيق لإدارة المهام والتعاون يساعد الفرق على تتبع التقدم وتنسيق العمل بكفاءة.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk هو تطبيق لدعم العملاء يجمع استفساراتهم من قنوات متعددة في تذاكر ويقدم أدوات الأتمتة والتعاون لتحسين خدمة العملاء.
Front
front.com
Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.
Gmelius
gmelius.com
تطبيق Gmelius يعزز التعاون داخل Gmail من خلال إدارة البريد الإلكتروني وأتمتة سير العمل، ويتكامل مع أدوات مثل Trello وSlack لتحسين الإنتاجية.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias منصة لدعم العملاء تركز على التجارة الإلكترونية، تدير التفاعلات عبر قنوات متعددة وتستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات وتحسين الخدمة.
Groove
groovehq.com
Groove هو تطبيق لدعم العملاء يسهّل إدارة المحادثات عبر قنوات متعددة، ويتيح توزيع المهام بكفاءة ويعزز التواصل داخل الفرق.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox هو برنامج مكتب مساعدة يدعم استفسارات العملاء من القنوات المختلفة ويتيح التكامل مع تطبيقات الأعمال لتسهيل الدعم والإدارة.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout هو تطبيق لدعم العملاء عبر البريد الإلكتروني والدردشة الحية، يساعد الفرق على إدارة تفاعلات العملاء بكفاءة وبطريقة منظمة.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch هو نظام شامل للتواصل مع العملاء، يقدم أدوات للدعم والتسويق والمبيعات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني وCRM.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk هو نظام تذاكر عبر الإنترنت يدير استفسارات العملاء بكفاءة، مع ميزات مثل الأتمتة والتعاون والتقارير لتحسين الدعم وخدمة العملاء.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني المشتركة، تسهل التعاون بين الفرق في الرد على الرسائل وتنظيمها وتحسين التواصل مع العملاء.
HelpSpace
helpspace.com
HelpSpace هو تطبيق لإدارة دعم العملاء وتنظيم طلبات الدعم باستخدام نظام التذاكر، مما يعزز الكفاءة ورضا العملاء للمؤسسات الصغيرة.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء يدمج قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في واجهة موحدة.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Insightly
insightly.com
Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الفرق على تنظيم البيانات، إدارة المبيعات، وبناء علاقات مع العملاء بطريقة مرنة وسهلة الاستخدام.
Intercom
intercom.com
Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.
Khoros
khoros.com
Khoros هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات على تنظيم الحملات الرقمية وتحليل الأداء وحماية العلامة التجارية من خلال أدوات متكاملة.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer هي منصة خدمة العملاء تدير التفاعلات عبر قنوات متعددة، تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتجربة العملاء.
LiveChat
livechat.com
LiveChat هي منصة خدمة عملاء تقدم دردشة مباشرة وتحليلات ويب، مما يسهل التفاعل بين الشركات وعملائها عبر الإنترنت وتخصيص التواصل.
Plumsail
plumsail.com
Plumsail هو تطبيق يتيح أتمتة عمليات إدارة المستندات، وإنشاء النماذج، وتحويل صيغ الملفات، مع تكامل مع منصات مثل Microsoft 365 وSharePoint.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.
Re:amaze
reamaze.com
تطبيق Re:amaze هو منصة دعم عملاء للتواصل مع العملاء عبر الدردشة والوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني، مع أدوات لأتمتة البيع والتسويق.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks هو تطبيق سحابي لإدارة تذاكر دعم تكنولوجيا المعلومات، يتيح للفرق التعامل مع طلبات العملاء والتعاون بكفاءة.
Stonly
stonly.com
تطبيق Stonly هو منصة لإدارة المعرفة التفاعلية، تساعد الشركات على تقديم حلول سريعة ودقيقة للعملاء عبر أدلة تفاعلية وأجوبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
SupportBench
supportbench.net
يعد Supportbench أحد أفضل برامج دعم العملاء المتميزة للشركات التي تبحث عن حلول متقدمة وبأسعار معقولة وقابلة للتطوير. إنه يتميز بميزات مثل اتفاقيات مستوى الخدمة الديناميكية، وقاعدة معارف KCS، وروبوتات قاعدة معارف ChatGPT المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص. من خلال مزامنة Salesforce وبوابات العملاء المتقدمة وإمكانيات chatbot وواجهة برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، يعمل Supportbench على تحسين تجارب العملاء وتحسين عمليات الدعم وتمكين الفرق برؤى قابلة للتنفيذ.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport هو برنامج لإدارة تجربة العملاء بعد البيع، يدعم نظام تذاكر الدعم، المحادثات الحية، ويقدم تحليلات لتحسين رضا العملاء.
Teamwork
teamwork.com
تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.
Tidio
tidio.com
Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Trengo
trengo.com
Trengo هي منصة تعزز تواصل العملاء عبر قنوات متعددة، تجمع الاتصالات في واجهة واحدة وتتيح الأتمتة والتعاون بين الفرق.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger هو حل CRM سحابي يساعد الشركات على إدارة المبيعات والتسويق وخدمة العملاء بكفاءة ويقدم ميزات مثل إدارة الدعم وتحليل البيانات.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء، يدعم التواصل عبر الهاتف والبريد والدردشة ووسائل التواصل، ويوفر أدوات لتنظيم التذاكر وتحسين استجابة الفريق.
eDesk
edesk.com
eDesk هي أداة دعم عملاء للتجارة الإلكترونية تساعد في إدارة الاستعلامات عبر قنوات متعددة، مما يعزز الكفاءة وسرعة الرد.
DevRev
devrev.ai
DevRev هي منصة لتعزيز التعاون بين فرق تطوير المنتجات ودعم العملاء في شركات SaaS، من خلال دمج البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي.
Ticksy
ticksy.com
مكاتب المساعدة للعملاء السعداء. بالنسبة لوكلاء الدعم، يعتبر Ticksy بمثابة نسمة من الهواء المنعش وسهل الاستخدام. ولكن الأهم من ذلك، أنها متعة مطلقة لعملائك.
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk هو برنامج مكتب مساعدة حديث يعمل على تبسيط خدمة العملاء. إنه قوي وقابل للتخصيص وصديق للميزانية، فهو يسمح للشركات بتبسيط عمليات الدعم وتعزيز رضا العملاء. تم تقديمه لك بواسطة Syncfusion، وهو مزود مكونات البرامج وأطر العمل التي بنت سمعتها على قوة منتجاتها وجودة خدمات الدعم التي تدعمها.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة موحدة لتحسين تجربة العملاء تجمع بين التسويق والرعاية والتجارة، وتساعد الشركات في إدارة تفاعلها عبر قنوات متعددة.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Zammad
zammad.com
Zammad هو نظام إدارة تذاكر يساعد الشركات على تنظيم دعم العملاء من خلال قنوات متعددة ويوفر أدوات تحليلية وتخصيصات متقدمة.
Desku
desku.io
تعتبر Desku في طليعة دعم العملاء المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي متخصصة في الحلول المصممة للتجارة الإلكترونية وصناعات SaaS. تهدف الشركة إلى تحويل قطاع خدمة العملاء من خلال التركيز على زيادة الكفاءة وتعزيز تجارب المستخدم والموثوقية على مستوى المؤسسات. عروض ديسكو * الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تعمل روبوتات الدردشة وأدوات الأتمتة المساعدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من Desku على تقليل عبء عمل الدعم بشكل كبير. * صندوق الوارد المشترك: يوفر Desku صندوق بريد واردًا سريعًا للغاية وسهل الاستخدام ومُحسّنًا بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن لفرق الدعم الحديثة. * قاعدة المعرفة: يوفر Desku قاعدة معرفية سهلة الإنشاء لتمكين العملاء من خلال خيارات الخدمة الذاتية. * الدردشة المباشرة: تتيح ميزة الدردشة المباشرة في Desku التواصل السلس مع العملاء في الوقت الفعلي. لماذا تثق الشركات في Desku؟ * تحظى المنصة بثقة أكثر من 1000 وكيل دعم و350 شركة. * يساعد Desku على تقليل استعلامات الدعم بنسبة تصل إلى 50%. * تساهم الشركة في خفض تكاليف الدعم بنسبة 40%. قدرات التكامل - يتيح Desku التكامل السلس للأدوات الموجودة لتعزيز إنتاجية الفريق. تدعم المنصة أكثر من 30 تطبيقًا متكاملاً وتقدم إجراءات مخصصة مدعومة ببيانات العملاء في الوقت الفعلي.
Octadesk
octadesk.com
Octadesk هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات في تحسين التواصل وخدمات العملاء وتحليل البيانات لزيادة الكفاءة والرضا.
Pylon
usepylon.com
بايلون هو منصة لإدارة عمليات العملاء تساعد الشركات على تنظيم تواصلها مع العملاء عبر Slack وMicrosoft Teams والبريد الإلكتروني والدردشة داخل التطبيق.
SolarWinds
solarwinds.com
حزمة مساعدة مكتب المساعدة هي مزيج من مكتب مساعدة الويب Solarwinds® ودعم Dameware عن بُعد. إنها تتكامل لتوفير الوقت عن طريق أتمتة وتبسيط مكتب المساعدة ومهام الدعم عن بُعد. الميزات الرئيسية: * التذاكر المركزية وإدارة الحوادث * إدارة الأصول (ITAM) مع اكتشاف آلي ومخزون مركزي * قاعدة معرفة مدمجة للخدمة الذاتية * يغير الإدارة وسير عمل الموافقة القابلة للتخصيص * الإبلاغ ، تنبيهات SLA ، ومسوحات العملاء * أنظمة التحكم عن بعد Windows® و Mac OS® X و Linux® * أدوات مدمجة لمراقبة النظام ، وعرض سجل الأحداث ، وتشخيصات الشبكة دون بدء جلسة بعيدة كاملة * الوصول عن بُعد لدعم المستخدمين النهائيين خارج جدار الحماية
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