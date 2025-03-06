ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج مكتب المساعدة هو أداة مصممة لتنظيم وإدارة والاستجابة للطلبات المتعلقة بالخدمة من المصادر الداخلية والخارجية. يمكن تقديم استفسارات العملاء من خلال قنوات مختلفة، مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم فرق خدمة العملاء هذه الأدوات لتبسيط عمليات الدعم والحصول على رؤى حول مشاركة العملاء عبر جميع منصات الاتصال.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
LiveChat
livechat.com
LiveChat عبارة عن منصة كاملة لخدمة العملاء تتمتع بإمكانات الدردشة عبر الإنترنت وتحليلات الويب. لقد تم تصميمه خصيصًا لتقديم خدمة عملاء مذهلة ومبيعات الوقود. يتم استخدام منصة خدمة العملاء الشاملة هذه من قبل أكثر من 38000 عميل في 150 دولة. إنه يتميز بتصميمه البسيط والبديهي، مما يجعل من السهل على كل من وكلاء الدعم والعملاء استخدامه فورًا. يتيح لك LiveChat تخصيص التواصل مع العملاء لتلبية توقعاتهم وتجاوزها. وهو يركز على تقديم خدمة سلسة مع ميزات قوية تدعم فرق خدمة العملاء. ويمكن استخدامه على الأجهزة المحمولة، لذلك يمكنك التأكد من أنك لن تفقد أي عملاء محتملين أبدًا، حتى أثناء التنقل. يمكن أيضًا أن تعمل الدردشة عبر الهاتف المحمول في الخلفية، لذا بغض النظر عما تفعله على هاتفك، سيستمر التطبيق في دعوة الزوار المحتملين وإعلامك بالمحادثات الواردة. أداة الدردشة في LiveChat قابلة للتخصيص بالكامل، مما يجعلها تبدو وكأنها جزء طبيعي من موقع الويب الخاص بك. واحدة من أقوى الميزات فيما يتعلق باكتساب العملاء المحتملين هي التحيات التلقائية، والتي تتيح لك تقديم المساعدة للزائرين حتى قبل أن يتواصلوا مع فريق الدعم. يمكن أيضًا تخصيص دعوات الدردشة التلقائية بناءً على سلوك العميل، مما يحسن تجربة العملاء الشاملة مع العلامة التجارية. باستخدام LiveChat، يمكن لفرق دعم العملاء تشغيل جلسات دردشة متعددة في نفس الوقت. يمكن للوكلاء استخدام نظرة خاطفة لمعرفة ما يكتبه العملاء قبل الضغط على زر "إرسال" واستخدام الردود الجاهزة، مما يساعدهم على تقليل متوسط وقت التعامل وإسعاد العملاء. ولجعل خدمتهم سهلة وشخصية، يمكن للوكلاء استخدام تفاصيل العميل المعروضة في الشريط الجانبي أثناء المحادثة. إنه يوفر رؤى تشتد الحاجة إليها حول أهم البيانات حول العميل. يمكن للوكلاء وضع علامة على كل جلسة دردشة، مما يتيح لهم اكتشاف الاستفسارات الشائعة لاحقًا وتحسين منتجاتهم أو خدماتهم. بفضل إمكانات إعداد التقارير المتقدمة في LiveChat، يمكن لفرق الدعم والمبيعات تتبع أدائها، وتحديد التحسينات، وتعزيز الإنتاجية، ونتيجة لذلك، اكتساب عملاء سعداء والاستمتاع بمزيد من المبيعات. يساعد LiveChat على إدارة رسائل العملاء، وأتمتة سير العمل، والتعاون داخل الفرق. وهو يدعم روبوتات الدردشة، مما يسمح للعلامات التجارية ببناء وإطلاق روبوتات محادثة دون الحاجة إلى البرمجة والتميز في خدمة العملاء. كما أنه يوفر قاعدة للمعرفة الذاتية للخدمة الذاتية السريعة والسهلة. يوفر LiveChat أكثر من 200 عملية تكامل قوية تسمح للشركات بتوسيع قيمة أدواتها الحالية. فهو يتكامل بسلاسة مع حلول CRM الشائعة، مثل Hubspot وPipedrive، وخدمات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وBigCommerce، وتطبيقات المراسلة، مثل WhatsApp وFacebook - مما يسمح بمزامنة بيانات العملاء والحفاظ على الاتصال في مكان واحد بسهولة. وهو يدعم خدمات الدفع، مثل PayPal أو Stripe، مما يسمح للعملاء بإجراء الطلبات والمدفوعات مباشرة من الدردشة. وهو يعمل مع خدمات البريد الإلكتروني مثل Mailchimp، مما يساعد على جمع العملاء المحتملين ورعايتهم بعد الدردشة. هناك العديد من عمليات التكامل المتاحة التي تدعم الشركات في تقديم خدمة عملاء ممتازة وتعزيز مبيعاتها. فريق LiveChat جاهز دائمًا للمساعدة في أي شيء 24/7/365. يقدم أبطال الدعم في LiveChat أفضل تجربة لخدمة العملاء من خلال الرد السريع على الأسئلة وحل المشكلات وتقديم الحلول.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة يعمل من الذكاء الاصطناعى يسهل إعداده واستخدامه وحجمه. يعمل Zendesk Solution خارج الصندوق ، ويسهل تعديله في حالة التغيير ، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفرق الخدمة على حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بنيت على مليارات من تفاعلات CX ، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها من الخدمة الذاتية ، إلى الوكلاء ، إلى المشرفين ، لمساعدتك على النمو والعمل بفعالية على نطاق واسع. Zendesk يمكّن الوكلاء من الأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجونه إلى تقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة ، سواء كانت رسائل اجتماعية أو هاتف أو بريد إلكتروني. يجمع Zendesk بين كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات في كل مكان ، إلى تدفقات سير العمل التي تعمل بالطاقة AI ، وأتمتة ، وسوق مكون من 1200 تطبيق - يتم تحميصها جميعها تحت سقف واحد. وحلنا سهل التنفيذ والضبط على الطيران ، وتحرير الفرق من المطالبة بها والمطورين والشركاء باهظا لإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk ، نحن في مهمة لتبسيط تعقيد العمل وجعل من السهل على الشركات إنشاء اتصالات ذات معنى مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، نعتقد أن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة ، بغض النظر عن حجمها أو الصناعة أو الطموح. يخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع Zendesk في سان فرانسيسكو ، ويدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Acquire
acquire.io
تزود شركة Acquire فرق المؤسسة بالأدوات الرقمية التي يحتاجونها لإنشاء أفضل تجارب العملاء. من خلال الميزات التي تشمل التصفح الآمن وروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة ومكالمات الفيديو، تعمل Acquire على تمكين الفرق من حل مشكلات المبيعات والخدمة والدعم المعقدة بشكل استباقي في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات. باستخدام Acquire، يمكن للشركات إشراك العملاء بشكل مستمر مع تقليل وقت الحل والتكرار. تلبي مجموعة برامج Acquire المرنة والقابلة للتطوير احتياجات خدمة العملاء والمبيعات والدعم لأي شركة - على أي جهاز. يقع المقر الرئيسي لشركة Acquire في سان فرانسيسكو. ينتشر عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم ويتضمنون العديد من العلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. يتم دعم Acquire من قبل مجموعات مثل Base10 وS28 Capital وFathom Capital.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Apptivo
apptivo.com
Apptivo عبارة عن منصة سحابية لتطبيقات الأعمال المتكاملة المصممة للشركات من جميع الأشكال والأحجام. فهو يسمح لك بإدارة أي مهمة تجارية تقريبًا باستخدام تطبيقات Apptivo، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى الفوترة والدعم وكل شيء بينهما. مع Apptivo، لا يوجد تسعير لكل تطبيق؛ يمكنك الوصول إلى النظام الأساسي بأكمله بدءًا من 10 دولارات شهريًا فقط لكل مستخدم. سواء كنت تستخدم Apptivo لتطبيق واحد أو لإدارة عملك بالكامل، فسوف يقدم قيمة مذهلة للمؤسسة. تغطي تطبيقاتها دورة حياة العميل الكاملة: * التسويق: إنشاء قوائم مستهدفة لجهات الاتصال، وإنشاء حملات البريد الإلكتروني وتقديمها، وتتبع التحليلات. * المبيعات: قدرة كاملة على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع إدارة قوية للاتصالات وخط أنابيب المبيعات والأتمتة وإعداد التقارير. * مكتب المساعدة: نظام تذاكر قوي مع تكامل البريد الإلكتروني وبوابة الويب وتتبع الوقت. * إدارة المشروع: إدارة جداول المشروع عبر مخططات جانت، وتتبع الوقت والمعالم، وفاتورة الجهد المبذول. * الخدمة الميدانية: تعيين أمر العمل وإرساله، وصورة الهاتف المحمول، والوقت، والتقاط المواد، وإعداد الفواتير. * عرض الأسعار والفوترة: أنشئ عروض أسعار احترافية وأرسلها بالبريد الإلكتروني إلى عميلك من خلال إمكانات الفوترة المتكاملة والفوترة المتكررة. * إدارة الطلبات: تحويل عروض الأسعار إلى طلبات، وتتبع المخزون والشحنات، وإصدار فاتورة للعميل مقابل منتجك. * المشتريات وسلسلة التوريد: إدارة البائعين وتتبع أوامر الشراء والفواتير وإدارة المخزون. يتم استخدام Apptivo من قبل مئات الآلاف من الشركات من 193 دولة حول العالم ويمكنها استيعاب مستشارين مستقلين تصل قيمة شركاتهم إلى مليار دولار. تعد مرونة Apptivo أحد عناصر التمييز الأساسية الثلاثة: القدرة على تحمل التكاليف والمرونة والقدرة. بفضل مجموعته الكاملة من تطبيقات الأعمال المتاحة بسعر واحد، فإنه يوفر ميزات غنية وقوية عبر مجموعة واسعة من التطبيقات التي توفر إمكانات لا مثيل لها لقيمتها، مع إمكانات التكوين الأفضل في فئتها التي تجعل النظام مرنًا لأي نوع من أنواع التطبيقات. عمل.
Atera
atera.com
تتيح منصة إدارة تكنولوجيا المعلومات التي تعمل من الذكاء الاصطناعى من ATERA أن تتيح فرق تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات ومقدمي الخدمات المدارة (MSPS) تحقيق التميز التشغيلي عبر مؤسستهم ، على أي نطاق. قم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك بالكامل - من المراقبة والإدارة عن بُعد (RMM) ، و HelpDesk ، وتذاكر التذاكر إلى الترقيع والأتمتة - في لوحة معلومات بديهية واحدة. تبسيط عملياتك ، واحصل على الإشراف في الوقت الفعلي على تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك ، وزيادة الإنتاجية اليومية عبر مؤسستك. تخصيص بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك من شامل مع عشرات الحلول المنسقة في فئتها للأمن والنسخ الاحتياطي والاسترداد ومراقبة الشبكة والمزيد. اكتشف كيف يمكن أن تساعدك الذكاء الاصطناعي في إنشاء كفاءة تكنولوجيا المعلومات التي لا مثيل لها. جرب Atera مجانًا لمدة 30 يومًا أو احجز عرضًا تجريبيًا على: www.atera.com
Capacity
capacity.com
كل شركة لديها عملاء وموظفين يحتاجون إلى الدعم. مع ارتفاع الطلبات، تزداد أيضًا التذاكر ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي تحتاج إلى الاهتمام، مما يؤدي إلى إنشاء عملية دعم متكررة ومكلفة ومؤلمة تترك العملاء ينتظرون وتثقل كاهل الفرق. القدرات عبارة عن نظام أساسي لأتمتة الدعم يستخدم الذكاء الاصطناعي العملي والمولّد لتفادي التذاكر ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، حتى يتمكن فريقك من أداء أفضل أعماله. نحن نقدم حلولاً للخدمة الذاتية ومساعدة الوكلاء والحملات وسير العمل لأكثر من 2000 شركة حول العالم. واليوم، تعمل شركة القدرات على أتمتة الدعم عبر الدردشة والرسائل النصية القصيرة والصوت والويب والبريد الإلكتروني ومكاتب المساعدة والمزيد في نظام أساسي واحد، مدعوم بالتكنولوجيا والمواهب من Cereproc وDenim Social وEnvision وLinc وLucy وLumenVox وSmartAction وTextel. تأسست شركة القدرات في عام 2017 على يد ديفيد كارانديش وكريس سيمز، وهي جزء من حاضنة Equity.com. يقع مقرنا الرئيسي بكل فخر في سانت لويس.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عملائك من مكان واحد. يمكنك بسهولة إضافة وكلاء جدد إلى نظامك وحل المحادثات بسهولة. يمنحك Chatwoot أيضًا تقارير في الوقت الفعلي لقياس أداء فريقك، واستجابات جاهزة للرد بسهولة على الأسئلة المتداولة والملاحظات الخاصة للوكلاء للتعاون فيما بينهم.
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub عبارة عن نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM) على مستوى المؤسسات، مع المبيعات والتسويق والدعم والفواتير، لإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء من منصة واحدة موحدة. إنها منصة لنمو الأعمال عالية القوة مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك استخدام ConvergeHub لإنجاز جميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. استخدمه لجذب العملاء المتوقعين، وإرسال الحملات، وتعزيز العملاء المحتملين، وإغلاق المبيعات، والرد على تذاكر الدعم، وإنشاء العقود، وتخزين المستندات، وإدارة المنتجات أو الخدمات، وإرسال عروض الأسعار، وإنشاء الفواتير، والمزيد. تتيح لك ميزات التخصيص والأتمتة القوية في ConvergeHub إمكانية تكوين عمليات الأعمال الخاصة بك وأتمتتها وزيادة الإنتاجية. يمنحك منظور ConvergeHub الشامل 360 درجة وعرض العملاء رؤى متعمقة قابلة للتنفيذ، ويسمح لك بتتبع جميع نقاط الاتصال من خلال سجل النشاط، ويتيح لك التخطيط للمحادثات القادمة مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال أي قناة - البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل النصية أو الفاكس أو اجتماعي. تأتي التعليقات والملاحظات والعلامات والمهام والمواعيد والتقويمات والتذكيرات والإشعارات معًا لإبقائك على اتصال وتحديثًا. يمكنك تقسيم قوائمك وإنشاء قوالب وتشغيل حملات تسويقية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ابق على اتصال وثيق مع عملائك من خلال تتبع حالات خدمة العملاء والرد عليها بسرعة. احصل على أموالك بسرعة عن طريق إنشاء عروض الأسعار وإرسال فواتير منتجاتك وخدماتك مباشرةً من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وتتبع الدفعات فور استلامها. تتيح لك أداة إنشاء التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص إمكانية إنشاء تقاريرك الخاصة وتتبع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات العمل بشكل مرئي. يتكامل ConvergeHub مع البرامج الأخرى من خلال العديد من عمليات التكامل الأصلية مثل QuickBooks وDocuSign وPandaDoc وRingcentral وTwilio وOffice365 وBox وDropbox وWordpress وما إلى ذلك، وكذلك من خلال Zapier وPiesync وAPIs وWebhooks.
Creatio
creatio.com
Creatio هو بائع عالمي لمنصة بدون تعليمات برمجية لأتمتة سير العمل وإدارة علاقات العملاء (CRM) بأقصى درجة من الحرية. يتم إطلاق الملايين من مسارات العمل على منصتهم يوميًا في 100 دولة بواسطة آلاف العملاء. تعتبر الرعاية الحقيقية لعملائهم وشركائهم جزءًا محددًا من DNA Creatio. تتضمن عروض Creatio منصة بدون تعليمات برمجية (Studio Creatio)، وتطبيقات CRM (التسويق والمبيعات والخدمة)، وسير عمل الصناعة لـ 20 قطاعًا ووظائف إضافية في السوق. إنهم يساعدون عملائهم على رقمنة سير العمل، وتعزيز تجارب العملاء والموظفين، وتعزيز كفاءة الفرق التجارية والتشغيلية. تم الاعتراف بـ Creatio كشركة رائدة وذات أداء قوي في العديد من تقارير Gartner وForrester. تتلقى منتجات Creatio مراجعات رائعة من المستخدم النهائي على بوابات نظير إلى نظير. يتمتع عملاؤهم بحرية امتلاك الأتمتة الخاصة بك. يتم توفير الحرية من خلال التخصيص غير المحدود، والقدرة على إنشاء التطبيقات بدون سطر من التعليمات البرمجية، وعالم من القوالب والموصلات الجاهزة للاستخدام. تعمل منصتهم على تمكين العاملين في مجال المعرفة من إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية مع زيادة القدرة التنظيمية. إنهم يؤمنون بالرعاية الحقيقية. إنهم يبنون علاقات صادقة مع عملائهم وشركائهم من خلال تقديم المساعدة أولاً ثم التفكير في الأعمال التجارية والتواصل بشفافية وصراحة والاستماع والتعديل وتحقيق القيمة. Creatio هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في بوسطن، MA. لديهم أكثر من 700 موظف في ستة مكاتب ووجود محلي في 25 دولة. تتمتع Creatio بعلاقات طويلة الأمد مع بعض المؤسسات الأكثر نجاحًا في العالم بما في ذلك AMD، وBayer، وKraft Heinz، وVisteon، وSociété Générale Group، وBNP Paribas Group وغيرها الكثير. شركاء Creatio مع 700 GSIs والمتكاملين المحليين. تدور ثقافتهم حول الرعاية الحقيقية لعملائهم وشركائهم، والشغف، وبذل جهد إضافي والبقاء إيجابيين.
Crisp
crisp.chat
Crisp هي منصة دعم العملاء المتكاملة ومتعددة القنوات التي تساعد الشركات على التواصل الفوري مع عملائها أو العملاء المحتملين الذين ينتظرون الدعم. بفضل مجموعة أدواتها سريعة التطور، تقود Crisp الشركات من خلال الثورة التي تعتمد على العملاء من خلال استخدام المحادثات لإطلاق العنان للنمو المفرط. يستخدم العملاء Crisp لتوفير تجربة حديثة لدورة حياة العميل للعملاء المحتملين، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز مساعدة العملاء، وتحسين رضا العملاء، مما يؤدي إلى زيادة عالمية في الإيرادات. ابدأ العمل مجانًا اليوم وانضم إلى 400000 شركة تستخدم Crisp على موقع Crisp.chat باستخدام تجربة مستخدم سهلة، يمكن للشركات إنشاء صندوق بريد وارد مشترك للجميع داخل الشركة. Crisp هو الحل الأمثل لإدارة إستراتيجية دعم العملاء متعددة القنوات لديك. أثناء استخدام Crisp، ستتمكن من الوصول إلى ما يلي: - القطعة دردشة الموقع - برنامج AI Chatbot ومنشئ chatbot المكتوب - برامج قاعدة المعرفة - برنامج حملة التنقيط - برنامج إدارة علاقات العملاء - الترجمة المباشرة (تحدث كمواطن أصلي بلغة عملائك) - MagicType (اطلع على ما يكتبه عملاؤك في الوقت الفعلي) - مشاركة الشاشة (بدون الحاجة إلى مكون إضافي إضافي) - عمليات تكامل متعددة (Slack، WordPress، Shopify، WooCommerce، Adobe Commerce، Zapier، Hubspot، Salesforce، Jira، Trello، ...) - العديد من الميزات الأخرى
Dixa
dixa.com
تمكن Dixa الشركات من تقديم خدمة العملاء كما ينبغي لها أن تكون. تساعد Dixa قادة خدمة العملاء على إنشاء تجارب سهلة للعملاء والفرق التي تطلق العنان للولاء. تمنح Dixa الفرق رؤية موحدة لجميع المحادثات، وتمنح العملاء سهولة الوصول إلى قنواتهم المفضلة، كما تمنح القادة الرؤى لتحسين تجربة الخدمة بشكل مستمر. تجمع منصة خدمة العملاء التحادثية من Dixa بين الذكاء الاصطناعي القوي واللمسة الإنسانية لتقديم تجربة خدمة مخصصة للغاية تتوسع مع نمو أعمالك. تستفيد الفرق وعملائها من قدر أكبر من الرضا بينما تساعد الأتمتة على زيادة كفاءة الخدمة وفعاليتها، مما يوفر في النهاية قيمة أعمال حقيقية. يضمن فريق نجاح العملاء المتخصص في Dixa أنك جاهز للعمل بسرعة ويشارك معك في رحلتك لتحقيق ما تسميه Dixa "صداقة العملاء". تدير Dixa أكثر من 30 مليون محادثة سنويًا وتحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة مثل Interflora وOn وWise وDeezer وRapha وToo Good to Go وHello Print وWistia. تعرف على المزيد بزيارة dixa.com. بفضل ميزات التعرف على العملاء، تتيح Dixa معرفة عملائك بمجرد وصولهم. تقوم Dixa بذلك عن طريق عرض سجل محادثات كل عميل مع عملك في جدول زمني بالإضافة إلى سجل طلباتهم على الفور. ويضمن ذلك حصول الفرق على المعلومات التي يحتاجونها لحل استفسارات العملاء بشكل أسرع مع تقديم دعم أكثر تخصيصًا. يتيح لك التسعير المرن وقابلية التوسع العالمية أن تدفع فقط مقابل ما تحتاجه وتوسيع نطاقه أو خفضه دون تكاليف أو جهد إضافي. يتم وضع جميع أنواع المحادثات (الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة وFacebook Messenger وInstagram وTwitter وWhatsApp) في قوائم الانتظار وتوجيهها تلقائيًا إلى الوكلاء المناسبين بينما تتم ترجمة بيانات المحادثة إلى تحليلات في الوقت الفعلي. تشتمل ميزات Dixa على VoIP، وIVR، ورد الاتصال، والنقر للاتصال، وتسجيل المكالمات، والأتمتة، والاستجابات السريعة، وأدوات الدردشة القابلة للتخصيص، وإعداد التقارير التاريخية والفورية، والتوجيه المتقدم. تم تصميم واجهة Dixa سهلة الاستخدام والإعداد السهل لتعزيز تجربة الوكيل والسماح للفرق بالتركيز على العميل وليس البرنامج. تم تصميم Dixa لمراكز الاتصال الواردة ومراكز الاتصال متعددة القنوات والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، وهو يوفر للوكلاء الأدوات اللازمة لتقديم خدمة عملاء استثنائية تؤدي إلى روابط أقوى بين العلامات التجارية والعملاء.
DoneDone
donedone.com
إذا كنت تبحث عن أهم الميزات في أداة تعقب المهام وصندوق الوارد المشترك، فلا تبحث سوى عن DoneDone. نحن نعمل بجد لجعل منتجنا بسيطًا وسهل الاستخدام، حتى تتمكن من التركيز على إنجاز عملك. مع DoneDone، يمكن لفرق دعم العملاء والمنتجات العمل معًا بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
Freshdesk
freshdesk.com
يساعد FreshDesk (منتج من FreshWorks Inc.) الشركات على فرحة عملائها دون عناء مع البرامج الحديثة والبديهية لدعم العملاء. يقوم FreshDesk بتحويل الطلبات القادمة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والرسائل والاجتماعية إلى تذاكر ، وتوحيد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إمكانات الأتمتة القوية وقدرات الذكاء الاصطناعي مثل أتمتة تعيين التذاكر ، وتحديد أولويات التذاكر ، ومساعدة الوكيل ، وحتى إرسال الاستجابات المعلبة ، تساعد على تبسيط عملية الدعم. يعزز FreshDesk أيضًا تعاون الفريق ، ويتكامل مع مجموعة من أدوات الطرف الثالث ، ويوفر قدرات دعم تنبؤية وإدارة الخدمات الميدانية. توفر ميزات التقارير والتحليلات رؤى مطلوبة لتنمية الأعمال.
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
Gmelius
gmelius.com
GMELIUS هي أول منصة تعاون تدمج صياداً داخل مساحة عمل Google (Suite سابقًا) ، وتوصيلها بالتطبيقات الأخرى التي تستخدمها شركتك مثل Slack أو Trello. يسمح Gmelius للفرق بالتعاون أثناء العمل من الأدوات التي يعرفونها بالفعل ويحبونها. لا حاجة لترحيل البيانات إلى حل مختلف عن طرف ثالث ولا لمعرفة كيفية استخدام تطبيق آخر. Gmelius يجعل العمل الجماعي رائعا يحدث مباشرة من صندوق الوارد في Gmail للمستخدم. بدءًا من صناديق الوارد المشتركة القوية ، وعلامات Gmail المشتركة ، ولوحات Kanban المرئية ، وأتمتة سير العمل الذكية داخل Gmail مباشرة ، تقدم Gmelius منصة تعاون فريدة تتكامل مع بقية التطبيقات اليومية للمستخدم. يمكن للمستخدم توصيل أدواته المفضلة جنبًا إلى جنب مع عمليات تكامل فريدة من نوعها (بما في ذلك Slack و Trello) أو واجهة برمجة تطبيقات عامة أو من خلال Zapier. * تبسيط إدارة البريد الإلكتروني * زيادة الشفافية والمساءلة * أتمتة وتحسين توزيع عبء العمل * تدفق سير العمل وأتمتة أي عمل نخر يوفر Gmelius حل صندوق الوارد المشترك الرائد في السوق ، وإليك السبب: 1. Gmelius يتكامل بسلاسة مع الأدوات الحالية. يعيش Gmelius في صندوق الوارد الخاص بـ Gmail للمستخدم ، مما يتيح لهم العمل في نظام بيئي يرتاحونه. هذا يوفر الوقت والمال على الهجرة والإدارة والتدريب. 2. GMELIUS المقاييس مع الاحتياجات. تدعم الهندسة المعمارية الفريدة من المؤسسات الصغيرة والكبيرة على أساس يومي. يحسب أكبر عملائها أكثر من 8000 من صناديق الوارد المشتركة وعشرات الآلاف من المستخدمين. 3. Gmelius يفرض خصوصية صارمة حسب نموذج التصميم. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا وأوروبا ، وقد تم دمج الخصوصية دائمًا بشكل استباقي في المنصة. على عكس الخدمات الأخرى ، لا يخزن Gmelius محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدم.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias هي منصة خدمة عملاء فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية لتقديم خدمة عملاء دون عناء في كل مرحلة من مراحل النمو. باستخدام الأتمتة المتطورة وقدرات الذكاء الاصطناعى ، أحدث Gorgias ثورة في كيفية قيام المتاجر عبر الإنترنت بتبسيط رحلة العميل بدعم Omnichannel ، والدردشة ، والماكرو ، والقواعد ، وأداء الدعم ، وإحصائيات الإيرادات. يخدم Gorgias حاليًا أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من 13000 من التجار في مساحة التجارة الإلكترونية ، بما في ذلك ستيف مادن ، Glossier ، Brütmate ، و Tushy. تفخر Gorgias بأن تكون شركة B معتمدة وهي رائدة في ممارسات العمل المستدامة والمنصفة.
Groove
groovehq.com
Groove - حيث يلتزمون بإعادة تشكيل خدمة العملاء للأفضل. إنهم يؤمنون بالقوة التحويلية للبرامج الجيدة، المصممة لمواجهة تحديات عمليات الدعم غير الفعالة بشكل مباشر. تم تصميم Groove ليكون بمثابة الترياق لخدمة العملاء السيئة، وتمكين الشركات الصغيرة من خلال سير عمل بديهي، واتصالات مبسطة، ومجموعة من الميزات التي تهدف إلى تقديم تجارب استثنائية. قل وداعًا للواجهات القديمة والعمليات غير الفعالة – مع Groove، سيكتشف المستخدمون نظامًا أساسيًا يعطي الأولوية للبساطة والفعالية. مهمتهم واضحة: تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتزدهر في عالم يتمحور حول العملاء.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox هو برنامج مكتب مساعدة عملي يوفر دعمًا متعدد القنوات لطلبات العملاء الواردة من البريد الإلكتروني والويب والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. يتكامل HappyFox مع تطبيقات الأعمال للمحاسبة وتعليقات العملاء وإدارة علاقات العملاء والتجارة وما إلى ذلك. تتيح إصدارات iOS وAndroid وWindows من التطبيق تقديم الدعم من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تساعد منتديات المجتمع وقاعدة المعرفة العملاء على تقديم الدعم الفوري والتواصل مع بعضهم البعض.
Help Scout
helpscout.com
تم تصميم Help Scout مع وضع عملائك في الاعتبار. قم بتوفير البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة مع لمسة شخصية ، وقم بتوصيل محتوى المساعدة بشكل صحيح حيث يحتاج عملاؤك ، كل ذلك في مكان واحد ، وكل ذلك بسعر واحد منخفض. تجربة العملاء بسيطة والموظفين التدريبيين غير مؤلمون ، ولكن Help Scout لا يزال لديه جميع الميزات القوية التي تحتاجها لتوفير دعم كبير على نطاق واسع. مع أفضل الإبلاغ في الفصل ، وقاعدة المعرفة المتكاملة ، و 50+ تكامل وواجهة برمجة التطبيقات القوية ، تتيح Scout أن يركز فريقك على ما يهم حقًا: عملائك. يتم الوثوق بالمساعدة من قبل أكثر من 12000 عميل في أكثر من 140 دولة ، بما في ذلك المخزن المؤقت ، Grubhub ، Angellist ، و Timbuk2.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
HelpDesk
helpdesk.com
يعد HelpDesk نظامًا لإصدار التذاكر عبر الإنترنت مناسبًا لكل من الشركات الصغيرة وعملاء المؤسسات. فهو يوفر ميزات سهلة الاستخدام وواجهة مستخدم بديهية مصممة لتبسيط جهود فريقك. يتيح لك HelpDesk إدارة جميع الرسائل الواردة من عملائك في مكان واحد. يمكنك استخدام العلامات وتخصيص التذاكر والرسائل الخاصة لحل مشكلات العملاء بدقة أكبر. إنه حل بسيط ولكنه قوي يمكنه تعزيز إنتاجية فريقك وتوفير وقت وكلائك. يمنحك مكتب المساعدة خطة تسعير شفافة تتضمن جميع الميزات.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks عبارة عن منصة متكاملة لمشاركة العملاء. تساعد ميزات مثل المهام للفرق، وإمكانيات إدارة العملاء، وإنشاء مسارات عمل تلقائية، وتعيين رسائل البريد الإلكتروني، ووضع علامات على رسائل البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا، وإضافة ملاحظات داخلية على تخفيف عبء عمل البريد الإلكتروني وتخفيف العبء على رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. علاوة على ذلك، لدى Helpmonks خيار الدردشة المباشرة المضمن في كل خطة ومنصة قوية لتسويق البريد الإلكتروني لحملات البريد الإلكتروني ومشغلات البريد الإلكتروني الآلية. علاوة على ذلك، تعد Helpmonks أداة البريد الوارد المشتركة الوحيدة التي توفر نماذج نشر متعددة - SaaS (مستضافة)، وخوادم سحابية مخصصة، وخيارات محلية (مستضافة ذاتيًا) ويتم تسعيرها لكل صندوق بريد وليس لكل مستخدم. Helpmonks هو برنامج صندوق بريد مشترك يمكّن فريقك من التعاون في محادثات البريد الإلكتروني. تجعل Helpmonks جميع صناديق البريد المشتركة الخاصة بك متاحة في موقع مركزي، بحيث تكتسب مؤسستك الشفافية والرؤية الثاقبة لجميع رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. لكل عضو في الفريق. في المكتب، في المنزل، أو للفرق البعيدة. علاوة على ذلك، يعمل Helpmonks مع كل مزودي خدمة البريد الإلكتروني حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام الأدوات التي تعرفها وتستخدمها بالفعل.
HelpSpace
helpspace.com
لسنوات عديدة، عملنا كمستقلين ودعمنا العملاء في مشاكلهم اليومية. لقد واجهنا التحدي المتمثل في إيجاد حل عملي وبأسعار معقولة كبرنامج دعم للعاملين لحسابهم الخاص والمؤسسات الصغيرة. فمن ناحية، أحبطنا ذلك، لكنه في الوقت نفسه، حفزنا على إيجاد حل. هذه هي الطريقة التي ولدت بها HelpSpace. برنامجنا مثالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تبحث عن حل سريع ومهني لطلبات الدعم اليومية لعملائها. كما أننا نعلق أهمية كبيرة على التوثيق. يمكن للمستخدمين البحث بسرعة في قاعدة بيانات المعرفة الخاصة بهم، ويمكن للعملاء معرفة المزيد أو تصفح التعليمات والمدونات. نؤكد على النقاط الأربع التالية: - إعداد برنامج مكتب مساعدة سريع وسهل في بضع دقائق فقط - استثمار منخفض مع فوائد عالية - سهل الاستخدام وبديهي - سيحب عميلك كفاءتك الجديدة
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. مركزية وإدارة جميع بيانات العملاء والمبيعات والأعمال - العملاء المحتملين وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث وعروض الأسعار والمشاريع والمهام والفرص وتقارير الأعمال - في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد سهل الاستخدام ومرن وآمن يتناسب مع أعمالك . قم بزيادة كفاءة المبيعات والشفافية من خلال إمكانات المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار (PPQ) من Insightly. يمكنك البحث بسرعة وتتبع وإدارة الملايين من المنتجات والخدمات المتميزة مباشرة داخل منصة Insightly. ربط المنتجات والخدمات بالفرص الفردية، والقضاء على الأخطاء البشرية والاختناقات والتناقضات. باستخدام PPQ الخاص بـ Insightly، يمكن لفرقك الميدانية إنشاء عروض أسعار وعقود ومقترحات مخصصة لفرصهم ببضع نقرات فقط. استمتع بالتحكم الكامل والرؤية فيما تبيعه ولمن ومتى وبأي سعر. استخدم الكائنات والتطبيقات المخصصة من Insightly لتخصيص سير العمل والعمليات بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العمل الفريدة لديك، مما يضمن نسبة اعتماد ورضا عالية. استخدم AppConnect لدمج Insightly مع أكثر من 500 تطبيق شائع. تتضمن عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء الأصلية في Insightly ما يلي: Gmail وGoogle Workspace وGoogle Apps وGoogle Drive وQuickbooks Online Xero Slack وDropbox Box وMailChimp وEvernote Zapier وFacebook Lead Ads والمزيد... إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز لكل من Android وiOS. قم بمسح بطاقات العمل ضوئيًا وتحميل جميع المعلومات بنقرة واحدة، وتحديث المشاريع والسجلات في الوقت الفعلي، وتمكين فريقك الميداني من إنشاء الفرص وتحديثها مباشرة في موقع العميل. يمكن لعملاء Insightly CRM، المتميزين في أي قطاع، إضافة منتجات مصاحبة لأتمتة التسويق وخدمة العملاء وعمليات التكامل في نفس النظام الأساسي.
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
JustCall
justcall.io
JustCall: تواصل منصة الاتصالات التجارية الكل في واحد مع الآفاق والعملاء عبر الصوت والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني و WhatsApp. أتمتة سير العمل مع 100+ تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي ، وشاهد عملك ينمو على الطيار الآلي. موثوق به من قبل 6000 من الأعمال التجارية على مستوى العالم ، يربح JustCall الفرق التي تواجه العملاء لتقديم تفاعلات العملاء الخالية من العيوب التي تغذيها رؤى AI في الوقت الفعلي وما بعد الاتصال. أفضل ميزات justcall للاحتفاظ بها: * الاتصال الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة و MMS * دالر المبيعات (تلقائي ، التنبؤية والقوى الدالج) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * IVR متعددة المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * SMS SMS التي تعمل بالنيابة * تدريب الذكاء الاصطناعي * تحليل المشاعر * تسجيل مكالمة من الذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * مشتركة WhatsApp Inbox * توزيع المكالمات التلقائي (ACD) * 100+ تكامل CRM * أرقام هواتف العمل في 70+ دولة
Khoros
khoros.com
تمكن شركة Khoros Marketing العملاء من تبسيط عملية التسويق الاجتماعي المعقدة لبناء وحماية علامتهم التجارية. تقدم خوروس للتسويق للعملاء: * التسويق الاجتماعي: تنظيم الحملات الاجتماعية المتكاملة وإدارتها وإشراكها وقياسها في نظام أساسي سهل التكوين وقابل للتكيف بدرجة كبيرة. * الذكاء: ابق في صدارة السوق والمنافسة وجمهورك من خلال رؤى قوية ويمكن الوصول إليها بناءً على بحث غير محدود في الوقت الفعلي عبر قنوات التواصل الاجتماعي العامة. * Vault: قم بحماية علامتك التجارية عبر بصمتك الاجتماعية من خلال إدارة الوصول وبيانات الاعتماد. * الخبرات: إلهام مشاركة الجمهور عبر ممتلكاتك الرقمية من خلال قوة المحتوى الاجتماعي الذي ينشئه المستخدمون. * تشمل المزايا الرئيسية ما يلي: توسيع نطاق تفاعلاتك: اجمع جميع الفرق والقنوات والمحتوى الخاص بك في نظام أساسي واحد لإدارة الحملات الاجتماعية المتكاملة. * حماية علامتك التجارية: الرؤية المركزية والتحكم في الوصول إلى الحساب، والموافقة على المحتوى، والفرق تعني حماية حقوق ملكية العلامة التجارية على نطاق واسع. * قياس ما يهم: ترجمة أدائك الاجتماعي إلى مقاييس تهم عملك باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتكوين وصادرات البيانات. * إدارة الأزمات: ابق على اطلاع بأي أزمة من خلال فهم متى تظهر الأزمات، وكيف ومتى يتم التعامل معها باستخدام البيانات في الوقت الفعلي والإشعارات المخصصة. * الذكاء التنافسي: قم بتطوير معايير تنافسية وتتبع حملات منافسيك لضمان تمييز هادف للعلامة التجارية.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer هي أول منصة من نوعها لإدارة علاقات العملاء (CRM) مصممة لإدارة حجم الدعم الكبير من خلال تحسين التجارب طوال رحلة خدمة العملاء. تساعد Kustomer العلامات التجارية على حل المحادثات بسرعة على جميع القنوات الرقمية من خلال أتمتة 40% من التفاعلات عبر الخدمة الذاتية، وحل الاتصال الأول من خلال التوجيه الذكي، وقيادة تجارب القنوات المتعددة بين العملاء والوكلاء. تعمل منصة CRM المفتوحة الخاصة بنا على تقليل التكاليف من خلال العمل كسجل واحد للحقيقة، وإدارة البيانات ووضعها في سياقها لدفع عمليات أكثر ذكاءً تعمل على توسيع نطاق الأعمال. يقوم Kustomer IQ بتضمين الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء النظام الأساسي للتخلص من المهام المتكررة، وتشتيت الأسئلة السهلة، وتعزيز تجارب الدعم التي ترضي العملاء. واليوم، تعد Kustomer المنصة الأساسية لبعض العلامات التجارية الرائدة في خدمة العملاء مثل Ring وGlovo وGlossier وSweetgreen. يقع المقر الرئيسي لشركة Kustomer في مدينة نيويورك، وقد تم تأسيسها في عام 2015 على يد رواد الأعمال براد بيرنباوم وجيريمي سورييل، وقد جمعت أكثر من 174 مليون دولار من تمويل المشاريع، وهي مدعومة من قبل شركات رأس المال الاستثماري الرائدة بما في ذلك: Coatue، وTiger Global Management، وBattery Ventures، وRedpoint Ventures، وCisco Investments، شركاء كنعان، مشاريع بولدستارت والتأثير الاجتماعي.
Plumsail
plumsail.com
أتمتة روتين العمل الخاص بك. نحن نقدم أدوات شاملة لإنشاء المستندات ونماذج الويب ومعالجة الطلبات وتحسين منصات Microsoft 365 وSharePoint.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs هو المزود الرائد لبرنامج SaaS المصمم لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. مع مجموعة شاملة من الأدوات ، بما في ذلك صانع التدريب ، قاعدة المعرفة ، صانع الاختبارات ، صانع المسح ، CRM ، وأكثر من ذلك ، تمكن Proprofs المؤسسات من تعزيز التعلم وتبسيط الدعم ورضا العملاء. ملتزمة بمهمة 100 عام من فرحة العملاء ، يخدم Proprofs أكثر من 15 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تتضمن منتجات proprofs: - صانع التدريب - صانع مسابقة - صانع المسح - رؤى Qualaroo - دردشة حية - مكتب المساعدة - قاعدة المعرفة - إدارة المشروع - picreel popups - BigContacts CRM - Webinarninja - Courseninja يتم استخدام أدوات Proprofs الذكية من قبل العديد من شركات Fortune 500 ، مثل Sony و Acer و Adobe و Accenture و Cisco & Dell ، والمستخدمين من المعاهد التعليمية الرائدة مثل Phoenix و Harvard & Yale. يستضيف الموقع أكثر من مليون قطعة من المحتوى في 70+ لغة. إنها منصة رائدة في مجال التدريب والتقييم عبر الإنترنت مع أكبر مكتبة في العالم من الاختبارات المهنية والمسابقات.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze عبارة عن منصة لمكتب المساعدة ومراسلة العملاء مصممة لمواقع الويب والمتاجر والتطبيقات. استخدم Re:amaze لتوفير دعم استثنائي للعملاء من خلال الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة عبر الهاتف المحمول وVOIP وقواعد المعرفة للأسئلة الشائعة. تعتمد الشركات بجميع أشكالها وأحجامها أيضًا على Re:amaze لأتمتة المبيعات والتسويق باستخدام ميزات مثل Re:amaze Cues (طريقة لمراسلة العملاء عبر الإنترنت تلقائيًا)، وRe:amaze Chatbots، وRe:amaze Live Dashboard (لمراقبة العملاء عبر الإنترنت النشاط في الوقت الحقيقي)، وإرسال استبيانات رضا العملاء (لقياس جودة الخدمة وجمع التعليقات). يقدم Re:amaze عمليات تكامل أصلية مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث الشهيرة مثل Slack وShopify وBigCommerce وStripe وMailChimp وGoogle (Analytics وTag Manager وSuite) وShipStation وKlaviyo وغير ذلك الكثير. يمكن للشركات أيضًا استخدام حساب Re:amaze واحد لإدارة خدمة العملاء للعديد من الشركات أو المتاجر باستخدام ميزة العلامات التجارية المتعددة.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
Spiceworks
spiceworks.com
SpiceWorks هي خدمة تكنولوجيا عالمية تربط ملايين صانعي القرار التكنولوجيين حتى يتمكنوا من النجاح في وظائفهم كل يوم. يساعد الناس على اكتشاف وتبني وإدارة أحدث التقنيات بطريقة تحل المشكلات بشكل أسرع وتجعل وظائفهم أسهل. تمكن SpiceWorks الأفراد من استخدام التكنولوجيا لتحسين منظماتهم ومجتمعاتهم والعالم. يتم الوثوق بأدوات وتطبيقات SpiceWorks الحائزة على جوائز ، مثل مكتب المساعدة السحابية ، من قبل أكثر من 280،000 منظمة في جميع أنحاء العالم. أفضل جزء في الخدمات المستندة إلى Spiceworks هو أنه لا توجد حاجة لشراء خادم أو إعداده أو صيانته ، وكل ذلك متاح مجانًا. يمكن للمستخدمين أيضًا التواصل مع أقرانهم في مجتمع SpiceWorks. على عكس مواقع تكنولوجيا المعلومات الأخرى ، تقدم SpiceWorks أكثر من إجابات على الأسئلة التقنية. تم بناء المجتمع على أساس متين من الاتصالات الأصلية بين الجميع فيه ، بما في ذلك العلامات التجارية والبائعين الذين يدعمونهم.
Stonly
stonly.com
Stonely هي منصة المعرفة الحديثة لخدمة العملاء. نحن نساعد الشركات على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة من خلال أدلة خطوة بخطوة، وأشجار القرار، وإجابات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والإرشادات التفصيلية، وقوائم المراجعة، وقواعد المعرفة للوكلاء والعملاء. على عكس منصات المعرفة الأخرى، فإن معرفة ستونلي تفاعلية (وليست ثابتة) ويتم تسليمها متى وأينما يحتاجها الناس. وهذا يعني أنه يتم استخدامه كثيرًا ويمكنه التعامل مع كل حالة تأتي في طريقه. استخدم الذكاء الاصطناعي للاستفادة من معرفتك للرد على كل طلب بالحل المثالي، سواء كان ذلك إجابة سهلة أو توجيهًا متعمقًا. يمكنك التحكم في الإجابات والتعامل مع كل سؤال بشكل جيد، حتى الأسئلة الأكثر أهمية وتعقيدًا. يمكنك بسهولة إنشاء محتوى معرفي رائع وإبقائه محدثًا ودقيقًا. سنمنحك الأدوات اللازمة لجمع التعليقات وقياس وتحسين تأثير المعرفة على عملك. يمكنك التكامل مع جميع أدواتك وعملياتك، بما في ذلك Zendesk وSalesforce Service Cloud وFreshworks وHubSpot والمزيد.
SupportBench
supportbench.net
يعد Supportbench أحد أفضل برامج دعم العملاء المتميزة للشركات التي تبحث عن حلول متقدمة وبأسعار معقولة وقابلة للتطوير. إنه يتميز بميزات مثل اتفاقيات مستوى الخدمة الديناميكية، وقاعدة معارف KCS، وروبوتات قاعدة معارف ChatGPT المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص. من خلال مزامنة Salesforce وبوابات العملاء المتقدمة وإمكانيات chatbot وواجهة برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، يعمل Supportbench على تحسين تجارب العملاء وتحسين عمليات الدعم وتمكين الفرق برؤى قابلة للتنفيذ.
TeamSupport
teamsupport.com
يعد TeamSupport حلاً برمجيًا شاملاً يدير تجربة العملاء بعد البيع بالكامل، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وتقليل التباطؤ وزيادة رضا العملاء. تتيح لك مجموعة برامج خدمة العملاء الاستباقية من TeamSupport تحديد أولويات عملائك من خلال معرفة هويتهم الحقيقية ودعمهم بشكل فعال والنمو معهم. يساعد نظام TeamSupport في جعل العملاء أكثر سعادة - مما يؤدي إلى المزيد من الإيرادات لشركتك. يتضمن برنامج خدمة العملاء الخاص بـ TeamSupport ما يلي: - الدعم: نظام إدارة التذاكر الحائز على جوائز - المراسلة والدردشة المباشرة: محادثات رقمية في الوقت الفعلي - النجاح: تحسين العلاقات مع العملاء لتحقيق النجاح - الرؤى: بيانات العملاء والتحليلات
Teamwork
teamwork.com
Teamwork هي منصة لإدارة المشاريع الرائدة عالميًا مصممة للمؤسسات لتخطيط وتتبع وإدارة وتقديم العديد من المشاريع المعقدة بحرية. يثق بها أكثر من 20،000 شركة و 6000 وكالة في جميع أنحاء العالم. يعمل الفريق باستمرار مع العملاء من خلال تقديم منصة لإدارة المنتجات الأكثر تقدماً في السوق. سواء كنت مالكًا للشركة أو قيادة الفريق أو مدير المشروع أو المساهم الفردي ، فإن العمل الجماعي يزودك بجميع الأدوات لإدارة الأنشطة اليومية بسلاسة. يقدم التطبيق الميزات اللازمة للتعاون مع الزملاء في المشاريع ، والحفاظ على رؤية شاملة لسير العمل ، وإدارة المهام ، وموارد التتبع ، ووقت السجل ، والأهم من ذلك ، تقديم المشاريع في الوقت المحدد.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Trengo
trengo.com
Trengo عبارة عن منصة شاملة لمشاركة العملاء مصممة لتبسيط الاتصال عبر قنوات متعددة، وتعزيز تجربة العملاء وتعاون الفريق. مع التركيز على الكفاءة والأتمتة، تمكن Trengo الشركات من إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة من واجهة واحدة.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger هو حل Cloud Crm رائد في صناعة رائدة في مجال مفتوح المصدر. موثوق بها أكثر من 300000 شركة لقيادة مبيعاتها وتسويقها ودعمها الأساسية. تم الاعتراف باستمرار عن Vtiger كقائد في مساحة CRM بواسطة مواقع المراجعة العليا. مع Vtiger Cloud CRM V9 الجديد ، تمكنت الشركات من الوصول إلى إمكانات CRM التي تعمل بالنيابة عن AI/ML بدرجة كبيرة من التكلفة. تمكين فريقك من توصيل تجارب العملاء المتميزة عبر رحلة شراء العملاء بأكملها مع Vtiger. قم بالتسجيل للحصول على محاكمة حرة لمدة 15 يومًا لاختبار قيادة النظام الأساسي. تتمثل مهمة Vtiger في إنشاء برامج تمنح فرقًا تواجه العملاء في الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على إنشاء علاقات مثمرة ودائمة مع العملاء. يوفر لك Vtiger CRM عرضًا بزاوية 360 درجة لجميع معلومات العميل في مكان واحد ويساعدك على تحسين نقاط المبيعات والدعم والتسويق مع الإجراءات في الوقت الفعلي والرؤى المحادثة. يساعد Vtiger CRM الفرق في إنشاء تجارب مبهجة عبر دورة حياة العميل بأكملها - تساعد أدوات CRM و AI-Automation القوية على فرق المبيعات على التركيز على الصفقات الصحيحة وتقديم النمو. مع Vtiger ، احصل على CRM موحدة لكسر الصوامع والحصول على التسويق والمبيعات والدعم على نفس الصفحة مع مصدر واحد للحقيقة. تقديم تجربة استثنائية للعملاء ودعمها من خلال الانخراط مع عملائك عبر قنوات متعددة. إدارة عملك أثناء التنقل مع تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا لكل من Android و iOS.
Zoho Desk
zoho.com
يمكن لـ Zoho Desk مساعدة الشركات على إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ونص الرسائل القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. يساعدك أيضًا على تعيين مكالمات لوكلائك بناءً على قسمهم أو فريقهم ، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفه العميل ، ويمكنك من الحفاظ على تناسق الخدمة لبناء علاقات عصيدة ذات معنى. قم بتوصيل رقم خدمة العملاء الخاص بك مع مكتب Zoho ، وقم بإجراء/تلقي المكالمات داخل التطبيق.
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. تم تصميم برنامج دعم العملاء الخاص بها خصيصًا لمنح شركات التجارة الإلكترونية رؤية موحدة لجميع استفسارات العملاء، مع مركزية جميع قنوات الدعم الخاصة بهم ووسائل التواصل الاجتماعي ومتجر الويب ورسائل السوق، من خلال صندوق الوارد الذكي الخاص بها. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد أولويات الرسائل بناءً على احتياجات عملك وتعيينها باستخدام القواعد المستندة إلى الأدوار، حتى يتمكن فريقك من الرد على العملاء بشكل أسرع 5 مرات وبناء الولاء وزيادة عملية إعادة الشراء. عند التعامل مع استفسارات العملاء، تقترح أتمتة الذكاء الاصطناعي أفضل الإجابات والترجمات حتى يتمكن وكلاءك من الاستجابة بسهولة وبأي لغة محلية. يمكن للشركات الجادة في البيع عبر الإنترنت توسيع نطاق خدمة العملاء أثناء توسعها في أسواق جديدة بثقة. يتكامل eDesk أصلاً مع البيانات ويدمجها من أكثر من 200 سوق ومتجر ويب وشبكات اجتماعية واتصالات وقنوات لوجستية - أكثر من أي مزود آخر لبرامج دعم العملاء - حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الطلب الشاملة بنقرة زر واحدة. يعد eDesk أيضًا الحل الوحيد لدعم العملاء في مجالس مطوري Amazon وWalmart، حيث يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تنمية أعمالهم من خلال قنوات مبيعات جديدة، مرتبطة بشكل جيد بأدوات وعمليات دعم العملاء.
DevRev
devrev.ai
Devrev هي منصة مصممة لهذا الغرض لشركات SaaS وشركات التكنولوجيا ، مما يساعد على تطوير المكتب الخلفي في مطابقة الوتيرة السريعة لعلاقات العملاء في المكتب الأمامي. تتمثل مهمتنا في جمع المستخدمين النهائيين ، ومهندسي الدعم ، ومديري المنتجات ، والمطورين معًا ، مما يجعل من الجهد القيام بما يهم أكثر-وإنشاء ثقافة على مستوى الشركة للمنتجات والمنتج. على عكس الأدوات العامة ، اتبع Devrev نهجًا فارغًا للملابس ، والبحث ، والجنراي ، والتحليلات ، مما يمكّن شركات SaaS من الشحن بشكل أسرع لأكبر تأثير تجاري - مع التطوير المستمر ، والطريق ، وتحديد الأولويات ، وهندسة العملاء ، وأكثر من ذلك. يتم استخدام Devrev عبر الإدارات في الآلاف من الشركات ويمكنه التعايش مع أو استبدال أدواتك ، وجلب تناسق المعلومات ، وتبسيط التعاون ، وفرق متقاربة. تأسست Devrev في أكتوبر 2020 وجمع أكثر من 85 مليون دولار من أموال البذور من مستثمرين مثل Khosla Ventures و Mayfield ، مما يجعلها الأكبر في تاريخ وادي السيليكون. يقوده مؤسسه المشارك والمدير التنفيذي ، Dheeraj Pandey ، الذي كان سابقًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nutanix ، ومانوج أغاروال ، المؤسس المشارك لـ Devrev ومؤسس SVP السابق للهندسة في Nutanix. يقع Devrev في بالو ألتو ، كاليفورنيا ، ولديه مكاتب في سبعة مواقع عالمية.
Ticksy
ticksy.com
مكاتب المساعدة للعملاء السعداء. بالنسبة لوكلاء الدعم، يعتبر Ticksy بمثابة نسمة من الهواء المنعش وسهل الاستخدام. ولكن الأهم من ذلك، أنها متعة مطلقة لعملائك.
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk هو برنامج مكتب مساعدة حديث يعمل على تبسيط خدمة العملاء. إنه قوي وقابل للتخصيص وصديق للميزانية، فهو يسمح للشركات بتبسيط عمليات الدعم وتعزيز رضا العملاء. تم تقديمه لك بواسطة Syncfusion، وهو مزود مكونات البرامج وأطر العمل التي بنت سمعتها على قوة منتجاتها وجودة خدمات الدعم التي تدعمها.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Zammad
zammad.com
ابدأ في دقائق، كن فائزًا لسنوات اكتشف نظام التذاكر زماد هل هو واحد من تلك الأيام؟ ملاحظات لاصقة في كل مكان والهاتف لن يتوقف عن الرنين؟ Zammad هو برنامج مكتب المساعدة للمستقبل ويساعدك على إيجاد هيكل في الفوضى. قم بتوصيل جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، وامنح حقوق المستخدم بسهولة، واحصل على تقارير مفيدة. اجعل كل شيء تحت السيطرة – وعملائك تحت سيطرتك. اكتشف نظام التذاكر Zammad الآن!
Desku
desku.io
تعتبر Desku في طليعة دعم العملاء المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي متخصصة في الحلول المصممة للتجارة الإلكترونية وصناعات SaaS. تهدف الشركة إلى تحويل قطاع خدمة العملاء من خلال التركيز على زيادة الكفاءة وتعزيز تجارب المستخدم والموثوقية على مستوى المؤسسات. عروض ديسكو * الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تعمل روبوتات الدردشة وأدوات الأتمتة المساعدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من Desku على تقليل عبء عمل الدعم بشكل كبير. * صندوق الوارد المشترك: يوفر Desku صندوق بريد واردًا سريعًا للغاية وسهل الاستخدام ومُحسّنًا بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن لفرق الدعم الحديثة. * قاعدة المعرفة: يوفر Desku قاعدة معرفية سهلة الإنشاء لتمكين العملاء من خلال خيارات الخدمة الذاتية. * الدردشة المباشرة: تتيح ميزة الدردشة المباشرة في Desku التواصل السلس مع العملاء في الوقت الفعلي. لماذا تثق الشركات في Desku؟ * تحظى المنصة بثقة أكثر من 1000 وكيل دعم و350 شركة. * يساعد Desku على تقليل استعلامات الدعم بنسبة تصل إلى 50%. * تساهم الشركة في خفض تكاليف الدعم بنسبة 40%. قدرات التكامل - يتيح Desku التكامل السلس للأدوات الموجودة لتعزيز إنتاجية الفريق. تدعم المنصة أكثر من 30 تطبيقًا متكاملاً وتقدم إجراءات مخصصة مدعومة ببيانات العملاء في الوقت الفعلي.
Octadesk
octadesk.com
تحويل كل خدمة إلى إيرادات من المبيعات إلى ما بعد البيع. من أبسط الخدمات إلى أكثرها تعقيدًا. المنصة الأكثر اكتمالا وتكاملا في السوق لتجعل من كل خدمة فرصة للدخل وفرصة لإسعاد عملائك.
Pylon
usepylon.com
Pylon هي منصة عمليات العملاء للشركات الحديثة التي تساعد الشركات سريعة النمو مثل Deel وHightouch وMerge وClay وMonte Carlo Data على توسيع نطاق عمليات عملائها. يساعد Pylon الشركات على إدارة عملائها في قنوات Slack أو Microsoft Teams المشتركة والبريد الإلكتروني والدردشة داخل التطبيق ومجتمعات Slack. يقوم Pylon تلقائيًا بتتبع مشكلات العملاء في جميع الأماكن التي تتحدث فيها مع عميلك، مما يوفر مكانًا موحدًا للعرض والرد وتشغيل سير العمل وجمع التحليلات بشأن طلبات العملاء. قم بإنشاء طرق العرض والحقول المخصصة والمشغلات وسياسات التعيين والمزيد. استخدم الذكاء الاصطناعي لوضع علامات تلقائية على المحادثات، ومزامنة محادثات العملاء Slack مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإرسال تحديثات المنتج عبر القنوات وعرض التفاعل. تحظى Pylon بثقة أكبر للمساعدة في توسيع نطاق عمليات تجربة العملاء عبر دعم العملاء ونجاح العملاء.
SolarWinds
solarwinds.com
حزمة مساعدة مكتب المساعدة هي مزيج من مكتب مساعدة الويب Solarwinds® ودعم Dameware عن بُعد. إنها تتكامل لتوفير الوقت عن طريق أتمتة وتبسيط مكتب المساعدة ومهام الدعم عن بُعد. الميزات الرئيسية: • التذاكر المركزية وإدارة الحوادث • إدارة الأصول (ITAM) مع اكتشاف آلي ومخزون مركزي • قاعدة معرفة مدمجة للخدمة الذاتية • يغير الإدارة وسير عمل الموافقة القابلة للتخصيص • أنظمة الإبلاغ ، وتنبيهات SLA ، وتشخيص الشبكة • SEMTING • SEMPLE SESSION • SENITIOND SESSION SESSION • MAC OS® X SYSTEM المستخدمون النهائيون خارج جدار الحماية
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