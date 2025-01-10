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برامج مكتب المساعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
برنامج مكتب المساعدة هو أداة مصممة لتنظيم وإدارة والاستجابة للطلبات المتعلقة بالخدمة من المصادر الداخلية والخارجية. يمكن تقديم استفسارات العملاء من خلال قنوات مختلفة، مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم فرق خدمة العملاء هذه الأدوات لتبسيط عمليات الدعم والحصول على رؤى حول مشاركة العملاء عبر جميع منصات الاتصال.
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Gorgias
gorgias.com
تعد Gorgias منصة خدمة عملاء فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية لتقديم خدمة عملاء سهلة في كل مرحلة من مراحل النمو. باستخدام إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي المتطورة، أحدث Gorgias ثورة في كيفية قيام المتاجر عبر الإنترنت بتبسيط رحلة العميل من خلال دعم القنوات الشاملة والدردشة ووحدات الماكرو والقواعد وأداء الدعم وإحصاءات الإيرادات. يخدم Gorgias حاليًا أكثر من 13000 تاجر في مجال التجارة الإلكترونية، بما في ذلك Steve Madden وGlossier وBrüMate وTUSHY. تفتخر جورجياس بكونها شركة معتمدة من الدرجة B، كما أنها رائدة في ممارسات مكان العمل المستدامة والعادلة.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناءً على مليارات تفاعلات تجربة العملاء، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها بدءًا من الخدمة الذاتية والوكلاء والمسؤولين، لمساعدتك على النمو والعمل بكفاءة على نطاق واسع. تعمل Zendesk على تزويد الوكلاء بالأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجون إليه لتقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة، سواء كانت عبر الرسائل الاجتماعية أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. يجمع Zendesk كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات متعددة القنوات، وحتى سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات الوكلاء والأتمتة وسوق يضم أكثر من 1200 تطبيق - وكلها محمية تحت سقف واحد. والحل الذي نقدمه سهل التنفيذ والتعديل بسرعة، مما يحرر الفرق من مطالبة تكنولوجيا المعلومات والمطورين والشركاء المكلفين بإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk، تتمثل مهمتنا في تبسيط تعقيد الأعمال وتسهيل قيام الشركات بإنشاء اتصالات هادفة مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة، نؤمن بأن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة، بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو الطموح. تخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zendesk في سان فرانسيسكو، وتدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى العالم، وتقوم بتجهيز الفرق التي تتعامل مع العملاء لتقديم تفاعلات لا تشوبها شائبة مع العملاء مدعومة برؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي وبعد المكالمة. أهم ميزات JustCall التي يجب الانتباه إليها: * المكالمات الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة * طالب المبيعات (طالب السيارات والتنبؤية والطاقة) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) متعدد المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * مساعد الطيار عبر الرسائل القصيرة الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي * تدريب الذكاء الاصطناعي *تحليل المشاعر * تسجيل المكالمات بالذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * صندوق الوارد الخاص بـ WhatsApp المشترك * التوزيع التلقائي للمكالمات (ACD) * 100+ تكاملات CRM * أرقام هواتف الأعمال في أكثر من 70 دولة
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Zoho Desk
zoho.com
يمكن أن يساعد Zoho Desk الشركات في إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والرسائل النصية القصيرة والوسائط الاجتماعية والمزيد. كما يساعدك أيضًا على تعيين المكالمات إلى الوكلاء لديك استنادًا إلى قسمهم أو فريقهم، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفهم العميل، ويمكّنك من الحفاظ على اتساق الخدمة لبناء علاقات ذات معنى مع العملاء. اربط رقم خدمة العملاء الخاص بك مع Zoho Desk، وقم بإجراء/استقبال المكالمات داخل التطبيق.
Freshdesk
freshdesk.com
تساعد Freshdesk (أحد منتجات شركة Freshworks Inc.) الشركات على إسعاد عملائها بسهولة من خلال برامج حديثة وبديهية لدعم العملاء. يقوم Freshdesk بتحويل الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تذاكر، ويوحد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي القوية، مثل أتمتة تعيين التذاكر، وتحديد أولويات التذاكر، ومساعدة الوكيل، وحتى إرسال الردود الجاهزة، في تبسيط عملية الدعم. تعمل Freshdesk أيضًا على تعزيز تعاون الفريق، والتكامل مع مجموعة من أدوات الطرف الثالث، وتوفر إمكانات الدعم التنبؤية، وإدارة الخدمة الميدانية. توفر ميزات إعداد التقارير والتحليلات الرؤى اللازمة لتنمية الأعمال.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة نظامًا أساسيًا لدعم العملاء يعتمد على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة المعرفة، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يسمى أيضًا Help Scout) هو مكتب مساعدة SaaS (برنامج كخدمة) قائم على الويب ومتوافق مع HIPAA. تأسست الشركة في عام 2011، وتخدم أكثر من 10000 عميل في أكثر من 140 دولة بما في ذلك Buffer، وBasecamp، وTrello، رديت، وAngelList. بالإضافة إلى موقعها في بوسطن، تمتلك الشركة قوة عاملة عن بعد تضم أكثر من 100 موظف يعيشون في أكثر من 80 مدينة حول العالم.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عملائك من مكان واحد. يمكنك بسهولة إضافة وكلاء جدد إلى نظامك وحل المحادثات بسهولة. يمنحك Chatwoot أيضًا تقارير في الوقت الفعلي لقياس أداء فريقك، واستجابات جاهزة للرد بسهولة على الأسئلة المتداولة والملاحظات الخاصة للوكلاء للتعاون فيما بينهم.
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Trengo
trengo.com
Trengo عبارة عن منصة شاملة لمشاركة العملاء مصممة لتبسيط الاتصال عبر قنوات متعددة، وتعزيز تجربة العملاء وتعاون الفريق. مع التركيز على الكفاءة والأتمتة، تمكن Trengo الشركات من إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة من واجهة واحدة.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze عبارة عن منصة لمكتب المساعدة ومراسلة العملاء مصممة لمواقع الويب والمتاجر والتطبيقات. استخدم Re:amaze لتوفير دعم استثنائي للعملاء من خلال الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة عبر الهاتف المحمول وVOIP وقواعد المعرفة للأسئلة الشائعة. تعتمد الشركات بجميع أشكالها وأحجامها أيضًا على Re:amaze لأتمتة المبيعات والتسويق باستخدام ميزات مثل Re:amaze Cues (طريقة لمراسلة العملاء عبر الإنترنت تلقائيًا)، وRe:amaze Chatbots، وRe:amaze Live Dashboard (لمراقبة العملاء عبر الإنترنت النشاط في الوقت الحقيقي)، وإرسال استبيانات رضا العملاء (لقياس جودة الخدمة وجمع التعليقات). يقدم Re:amaze عمليات تكامل أصلية مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث الشهيرة مثل Slack وShopify وBigCommerce وStripe وMailChimp وGoogle (Analytics وTag Manager وSuite) وShipStation وKlaviyo وغير ذلك الكثير. يمكن للشركات أيضًا استخدام حساب Re:amaze واحد لإدارة خدمة العملاء للعديد من الشركات أو المتاجر باستخدام ميزة العلامات التجارية المتعددة.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Crisp
crisp.chat
Crisp هي منصة دعم العملاء المتكاملة ومتعددة القنوات التي تساعد الشركات على التواصل الفوري مع عملائها أو العملاء المحتملين الذين ينتظرون الدعم. بفضل مجموعة أدواتها سريعة التطور، تقود Crisp الشركات من خلال الثورة التي تعتمد على العملاء من خلال استخدام المحادثات لإطلاق العنان للنمو المفرط. يستخدم العملاء Crisp لتوفير تجربة حديثة لدورة حياة العميل للعملاء المحتملين، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز مساعدة العملاء، وتحسين رضا العملاء، مما يؤدي إلى زيادة عالمية في الإيرادات. ابدأ العمل مجانًا اليوم وانضم إلى 400000 شركة تستخدم Crisp على موقع Crisp.chat باستخدام تجربة مستخدم سهلة، يمكن للشركات إنشاء صندوق بريد وارد مشترك للجميع داخل الشركة. Crisp هو الحل الأمثل لإدارة إستراتيجية دعم العملاء متعددة القنوات لديك. أثناء استخدام Crisp، ستتمكن من الوصول إلى ما يلي: - القطعة دردشة الموقع - برنامج AI Chatbot ومنشئ chatbot المكتوب - برامج قاعدة المعرفة - برنامج حملة التنقيط - برنامج إدارة علاقات العملاء - الترجمة المباشرة (تحدث كمواطن أصلي بلغة عملائك) - MagicType (اطلع على ما يكتبه عملاؤك في الوقت الفعلي) - مشاركة الشاشة (بدون الحاجة إلى مكون إضافي إضافي) - عمليات تكامل متعددة (Slack، WordPress، Shopify، WooCommerce، Adobe Commerce، Zapier، Hubspot، Salesforce، Jira، Trello، ...) - العديد من الميزات الأخرى
LiveChat
livechat.com
LiveChat عبارة عن منصة كاملة لخدمة العملاء تتمتع بإمكانات الدردشة عبر الإنترنت وتحليلات الويب. لقد تم تصميمه خصيصًا لتقديم خدمة عملاء مذهلة ومبيعات الوقود. يتم استخدام منصة خدمة العملاء الشاملة هذه من قبل أكثر من 38000 عميل في 150 دولة. إنه يتميز بتصميمه البسيط والبديهي، مما يجعل من السهل على كل من وكلاء الدعم والعملاء استخدامه فورًا. يتيح لك LiveChat تخصيص التواصل مع العملاء لتلبية توقعاتهم وتجاوزها. وهو يركز على تقديم خدمة سلسة مع ميزات قوية تدعم فرق خدمة العملاء. ويمكن استخدامه على الأجهزة المحمولة، لذلك يمكنك التأكد من أنك لن تفقد أي عملاء محتملين أبدًا، حتى أثناء التنقل. يمكن أيضًا أن تعمل الدردشة عبر الهاتف المحمول في الخلفية، لذا بغض النظر عما تفعله على هاتفك، سيستمر التطبيق في دعوة الزوار المحتملين وإعلامك بالمحادثات الواردة. أداة الدردشة في LiveChat قابلة للتخصيص بالكامل، مما يجعلها تبدو وكأنها جزء طبيعي من موقع الويب الخاص بك. واحدة من أقوى الميزات فيما يتعلق باكتساب العملاء المحتملين هي التحيات التلقائية، والتي تتيح لك تقديم المساعدة للزائرين حتى قبل أن يتواصلوا مع فريق الدعم. يمكن أيضًا تخصيص دعوات الدردشة التلقائية بناءً على سلوك العميل، مما يحسن تجربة العملاء الشاملة مع العلامة التجارية. باستخدام LiveChat، يمكن لفرق دعم العملاء تشغيل جلسات دردشة متعددة في نفس الوقت. يمكن للوكلاء استخدام نظرة خاطفة لمعرفة ما يكتبه العملاء قبل الضغط على زر "إرسال" واستخدام الردود الجاهزة، مما يساعدهم على تقليل متوسط وقت التعامل وإسعاد العملاء. ولجعل خدمتهم سهلة وشخصية، يمكن للوكلاء استخدام تفاصيل العميل المعروضة في الشريط الجانبي أثناء المحادثة. إنه يوفر رؤى تشتد الحاجة إليها حول أهم البيانات حول العميل. يمكن للوكلاء وضع علامة على كل جلسة دردشة، مما يتيح لهم اكتشاف الاستفسارات الشائعة لاحقًا وتحسين منتجاتهم أو خدماتهم. بفضل إمكانات إعداد التقارير المتقدمة في LiveChat، يمكن لفرق الدعم والمبيعات تتبع أدائها، وتحديد التحسينات، وتعزيز الإنتاجية، ونتيجة لذلك، اكتساب عملاء سعداء والاستمتاع بمزيد من المبيعات. يساعد LiveChat على إدارة رسائل العملاء، وأتمتة سير العمل، والتعاون داخل الفرق. وهو يدعم روبوتات الدردشة، مما يسمح للعلامات التجارية ببناء وإطلاق روبوتات محادثة دون الحاجة إلى البرمجة والتميز في خدمة العملاء. كما أنه يوفر قاعدة للمعرفة الذاتية للخدمة الذاتية السريعة والسهلة. يوفر LiveChat أكثر من 200 عملية تكامل قوية تسمح للشركات بتوسيع قيمة أدواتها الحالية. فهو يتكامل بسلاسة مع حلول CRM الشائعة، مثل Hubspot وPipedrive، وخدمات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وBigCommerce، وتطبيقات المراسلة، مثل WhatsApp وFacebook - مما يسمح بمزامنة بيانات العملاء والحفاظ على الاتصال في مكان واحد بسهولة. وهو يدعم خدمات الدفع، مثل PayPal أو Stripe، مما يسمح للعملاء بإجراء الطلبات والمدفوعات مباشرة من الدردشة. وهو يعمل مع خدمات البريد الإلكتروني مثل Mailchimp، مما يساعد على جمع العملاء المحتملين ورعايتهم بعد الدردشة. هناك العديد من عمليات التكامل المتاحة التي تدعم الشركات في تقديم خدمة عملاء ممتازة وتعزيز مبيعاتها. فريق LiveChat جاهز دائمًا للمساعدة في أي شيء 24/7/365. يقدم أبطال الدعم في LiveChat أفضل تجربة لخدمة العملاء من خلال الرد السريع على الأسئلة وحل المشكلات وتقديم الحلول.
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
Groove
groovehq.com
Groove - حيث يلتزمون بإعادة تشكيل خدمة العملاء للأفضل. إنهم يؤمنون بالقوة التحويلية للبرامج الجيدة، المصممة لمواجهة تحديات عمليات الدعم غير الفعالة بشكل مباشر. تم تصميم Groove ليكون بمثابة الترياق لخدمة العملاء السيئة، وتمكين الشركات الصغيرة من خلال سير عمل بديهي، واتصالات مبسطة، ومجموعة من الميزات التي تهدف إلى تقديم تجارب استثنائية. قل وداعًا للواجهات القديمة والعمليات غير الفعالة – مع Groove، سيكتشف المستخدمون نظامًا أساسيًا يعطي الأولوية للبساطة والفعالية. مهمتهم واضحة: تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتزدهر في عالم يتمحور حول العملاء.
Gladly
gladly.com
بكل سرور هو برنامج خدمة العملاء الوحيد الذي تم تصميمه حول الأشخاص، وليس التذاكر. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية عملنا وتواصلنا. لم تكن توقعات المستهلكين بشأن كيفية التعرف عليهم ومعاملتهم من قبل العلامات التجارية أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تتعرض العلامات التجارية لضغوط للقيام بالمزيد بموارد أقل، ويجب عليها موازنة التوتر بين توفير المال باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع الاستمرار في تقديم تجارب عالمية المستوى للمستهلكين. تخلق التجارب المناسبة التواصل والولاء والقيمة الدائمة للعميل. وتفشل برامج خدمة العملاء المبنية على التذاكر في التغلب على هذا التوتر. والعلامات التجارية التي تعتمد على برامج التذاكر تفشل في هذا الاقتصاد الجديد. مداخن التكنولوجيا المتضخمة. تذاكر مكررة. تكرار المستهلك والإحباط. عوامل التحسس والارتباك. تجربتان سيئتان للخدمة سوف تفقدان العميل مدى الحياة. يطبق الذكاء الاصطناعي بكل سرور بشكل مختلف، لمساعدة العلامات التجارية التجارية على تقديم خدمة عملاء شخصية جذرية على مستوى الكونسيرج على نطاق واسع. مع بكل سرور، يساعد المستهلكون أنفسهم عندما يريدون، ويتم تحويل وكلاء خدمة العملاء إلى أبطال خارقين، ويكتسبون الكفاءة والإنتاجية. تبدأ كل محادثة في Gladly بفهم العميل في الوقت الفعلي - من هو وتفضيلاته ومحادثاته وسجل الشراء مع العلامة التجارية، وكل تفاعل في مكان واحد. ومع كل قناة مدمجة محليًا - الصوت، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والدردشة، والمراسلة الاجتماعية، والخدمة الذاتية - تتمتع العلامات التجارية ببث محادثة واحد مدى الحياة مع عملائها. عملاء Gladly هم العلامات التجارية الأكثر شعبية في العالم - Allbirds، Bombas، Crate & Barrel، Deckers، Eddie Bauer، FTD، Nordstrom، REI، Ulta Beauty، وWarby Parker. تستفيد هذه العلامات التجارية ومئات غيرها بكل سرور من أجل بناء عملاء مخلصين مدى الحياة من خلال الاتصالات العميقة.
Atera
atera.com
تتيح منصة إدارة تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Atera لفرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة ومقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) تحقيق التميز التشغيلي عبر مؤسستهم، على أي نطاق. يمكنك إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات بأكملها — بدءًا من المراقبة والإدارة عن بُعد (RMM) ومكتب المساعدة وإصدار التذاكر وحتى التصحيح والأتمتة — في لوحة معلومات واحدة سهلة الاستخدام. قم بتبسيط عملياتك، واحصل على مراقبة في الوقت الفعلي لتكنولوجيا المعلومات لديك، وعزز الإنتاجية اليومية عبر مؤسستك. قم بتخصيص بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك بشكل شامل من خلال العشرات من الحلول الأفضل في فئتها للأمان والنسخ الاحتياطي والاسترداد ومراقبة الشبكة والمزيد. اكتشف كيف يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في تحقيق كفاءة لا مثيل لها في مجال تكنولوجيا المعلومات. جرب Atera مجانًا لمدة 30 يومًا أو احجز عرضًا تجريبيًا على: www.atera.com
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Kustomer
kustomer.com
Kustomer هي أول منصة من نوعها لإدارة علاقات العملاء (CRM) مصممة لإدارة حجم الدعم الكبير من خلال تحسين التجارب طوال رحلة خدمة العملاء. تساعد Kustomer العلامات التجارية على حل المحادثات بسرعة على جميع القنوات الرقمية من خلال أتمتة 40% من التفاعلات عبر الخدمة الذاتية، وحل الاتصال الأول من خلال التوجيه الذكي، وقيادة تجارب القنوات المتعددة بين العملاء والوكلاء. تعمل منصة CRM المفتوحة الخاصة بنا على تقليل التكاليف من خلال العمل كسجل واحد للحقيقة، وإدارة البيانات ووضعها في سياقها لدفع عمليات أكثر ذكاءً تعمل على توسيع نطاق الأعمال. يقوم Kustomer IQ بتضمين الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء النظام الأساسي للتخلص من المهام المتكررة، وتشتيت الأسئلة السهلة، وتعزيز تجارب الدعم التي ترضي العملاء. واليوم، تعد Kustomer المنصة الأساسية لبعض العلامات التجارية الرائدة في خدمة العملاء مثل Ring وGlovo وGlossier وSweetgreen. يقع المقر الرئيسي لشركة Kustomer في مدينة نيويورك، وقد تم تأسيسها في عام 2015 على يد رواد الأعمال براد بيرنباوم وجيريمي سورييل، وقد جمعت أكثر من 174 مليون دولار من تمويل المشاريع، وهي مدعومة من قبل شركات رأس المال الاستثماري الرائدة بما في ذلك: Coatue، وTiger Global Management، وBattery Ventures، وRedpoint Ventures، وCisco Investments، شركاء كنعان، مشاريع بولدستارت والتأثير الاجتماعي.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج SaaS المصممة لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. من خلال مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك Training Maker وKnowledge Base وQuiz Maker وSurvey Maker وCRM والمزيد، تعمل ProProfs على تمكين المؤسسات من تحسين التعلم وتبسيط الدعم وزيادة رضا العملاء. تلتزم ProProfs بمهمة إرضاء العملاء على مدار 100 عام، وتخدم أكثر من 15 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تشمل منتجات ProProfs ما يلي: - صانع التدريب - صانع مسابقة - صانع المسح - رؤى Qualaroo - الدردشة الحية - مكتب المساعدة - قاعدة المعرفة - إدارة المشاريع - النوافذ المنبثقة Picreel - BIGContacts CRM - ندوة عبر الإنترنت النينجا - دورة النينجا يتم استخدام أدوات ProProfs Smart من قبل العديد من شركات Fortune 500، مثل Sony وAcer وAdobe وAccenture وCisco وDell، ومستخدمين من المعاهد التعليمية الرائدة مثل Phoenix وHarvard وYale. يستضيف الموقع أكثر من مليون قطعة من المحتوى بأكثر من 70 لغة. إنها منصة رائدة للتدريب والتقييم عبر الإنترنت وتضم أكبر مكتبة في العالم للاختبارات والاختبارات المهنية.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks هي شبكة احترافية لصناعة تكنولوجيا المعلومات (IT) يقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس. تأسست الشركة في يناير 2006 على يد سكوت أبيل، وجاي هالبيرج، وجريج كاتاوار، وفرانسيس سوليفان لبناء برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات. Spiceworks هو مجتمع عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين التعاون وطلب المشورة من بعضهم البعض، وكذلك المشاركة في سوق للشراء. الخدمات والمنتجات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. من المقدر أن يتم استخدام الشبكة من قبل أكثر من ستة ملايين محترف في مجال تكنولوجيا المعلومات و3000 بائع تكنولوجيا. البرمجيات المجانية المملوكة للشركة مكتوبة بلغة Ruby on Rails، وتعمل حصريًا على Microsoft Windows. يكتشف البرنامج الأجهزة القابلة للعنونة عبر بروتوكول الإنترنت (IP) ويتضمن وظائف مكتب المساعدة وقاعدة معرفية متكاملة.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هي المنصة الوحيدة التي تحتوي على أفضل عمليات عميل في فئتها مع إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. توصيل العمل في الوقت المحدد وعلى الميزانية ، والقضاء على فوضى العميل ، وفهم الربحية ، كل ذلك في منصة واحدة. يقع مقره الرئيسي في كورك ، أيرلندا وأسسه فريق قام بتشغيل وكالة من قبل ، لدى Teamwork.com أكثر من 20.000 عميل في جميع أنحاء العالم مع فريق عالمي يضم أكثر من 350 موظفًا.
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. تم تصميم برنامج دعم العملاء الخاص بها خصيصًا لمنح شركات التجارة الإلكترونية رؤية موحدة لجميع استفسارات العملاء، مع مركزية جميع قنوات الدعم الخاصة بهم ووسائل التواصل الاجتماعي ومتجر الويب ورسائل السوق، من خلال صندوق الوارد الذكي الخاص بها. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد أولويات الرسائل بناءً على احتياجات عملك وتعيينها باستخدام القواعد المستندة إلى الأدوار، حتى يتمكن فريقك من الرد على العملاء بشكل أسرع 5 مرات وبناء الولاء وزيادة عملية إعادة الشراء. عند التعامل مع استفسارات العملاء، تقترح أتمتة الذكاء الاصطناعي أفضل الإجابات والترجمات حتى يتمكن وكلاءك من الاستجابة بسهولة وبأي لغة محلية. يمكن للشركات الجادة في البيع عبر الإنترنت توسيع نطاق خدمة العملاء أثناء توسعها في أسواق جديدة بثقة. يتكامل eDesk أصلاً مع البيانات ويدمجها من أكثر من 200 سوق ومتجر ويب وشبكات اجتماعية واتصالات وقنوات لوجستية - أكثر من أي مزود آخر لبرامج دعم العملاء - حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الطلب الشاملة بنقرة زر واحدة. يعد eDesk أيضًا الحل الوحيد لدعم العملاء في مجالس مطوري Amazon وWalmart، حيث يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تنمية أعمالهم من خلال قنوات مبيعات جديدة، مرتبطة بشكل جيد بأدوات وعمليات دعم العملاء.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent عبارة عن مكتب مساعدة كامل الميزات وبرنامج للدردشة المباشرة يساعدك على إضفاء الطابع الشخصي على تفاعلات عملائك من خلال حل مكتب المساعدة الشامل. يتميز LiveAgent بأسرع أداة للدردشة في السوق وهو برنامج الدردشة المباشرة الأكثر مراجعة والمرتبة رقم 1 للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024. انضم إلى شركات مثل BMW وYamaha وHuawei وجامعة أكسفورد في تقديم خدمة عملاء على مستوى عالمي. يستخدم LiveAgent قوة صندوق البريد الوارد العالمي متعدد القنوات، والدردشة المباشرة في الوقت الفعلي، ومركز الاتصال المدمج، وبوابة خدمة العملاء القوية. قم بإضفاء الطابع الشخصي على اتصالاتك من خلال الاستفادة من تقسيم العملاء والأتمتة وإدارة علاقات العملاء المدمجة وحزمة التحليلات القوية بالإضافة إلى قاعدة معارف العملاء لدينا. اكتشف أكثر من 175+ من ميزات مكتب المساعدة وأكثر من 200 عملية تكامل. ابدأ تجربتك المجانية لمدة شهر واحد، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. 200+ الميزات المضمنة: -حسابات POP3 -أنابيب البريد الإلكتروني -إعادة التوجيه -الأقسام -الأولويات -الحالات -العلامات -قواعد -توجيه التذاكر -الرسائل المعلبة/المحددة مسبقًا -قوالب البريد الإلكتروني - التكامل الصوتي -رصد الموقع في الوقت الحقيقي والإحصائيات -دردشات -تكامل الفيسبوك/تويتر/إينستاجرام/سلاك -قاعدة المعرفة -اقتراحات مباشرة أثناء الكتابة - ردود الفعل ونماذج الاتصال -تصنيف الوكيل، التلعيب -متعدد اللغات - مرشحات التذاكر -مشاركة الملفات والمرفقات - قوالب أزرار الدردشة وأكثر من ذلك بكثير. وكيل مباشر للشركات الناشئة: برنامج بدء التشغيل مجاني لأول 6 أشهر للشركات الناشئة التي تتقدم بطلب. هذه فرصة حصرية للشركات الناشئة للوصول إلى أفضل برامج دعم العملاء في السوق دون أي تكاليف مقدمة. بعد أول 6 أشهر، يمكن للشركات الناشئة الاستمرار في استخدام LiveAgent بسعر مخفض.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
Acquire
acquire.io
تزود شركة Acquire فرق المؤسسة بالأدوات الرقمية التي يحتاجونها لإنشاء أفضل تجارب العملاء. من خلال الميزات التي تشمل التصفح الآمن وروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة ومكالمات الفيديو، تعمل Acquire على تمكين الفرق من حل مشكلات المبيعات والخدمة والدعم المعقدة بشكل استباقي في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات. باستخدام Acquire، يمكن للشركات إشراك العملاء بشكل مستمر مع تقليل وقت الحل والتكرار. تلبي مجموعة برامج Acquire المرنة والقابلة للتطوير احتياجات خدمة العملاء والمبيعات والدعم لأي شركة - على أي جهاز. يقع المقر الرئيسي لشركة Acquire في سان فرانسيسكو. ينتشر عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم ويتضمنون العديد من العلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. يتم دعم Acquire من قبل مجموعات مثل Base10 وS28 Capital وFathom Capital.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Apptivo
apptivo.com
Apptivo عبارة عن منصة سحابية لتطبيقات الأعمال المتكاملة المصممة للشركات من جميع الأشكال والأحجام. فهو يسمح لك بإدارة أي مهمة تجارية تقريبًا باستخدام تطبيقات Apptivo، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى الفوترة والدعم وكل شيء بينهما. مع Apptivo، لا يوجد تسعير لكل تطبيق؛ يمكنك الوصول إلى النظام الأساسي بأكمله بدءًا من 10 دولارات شهريًا فقط لكل مستخدم. سواء كنت تستخدم Apptivo لتطبيق واحد أو لإدارة عملك بالكامل، فسوف يقدم قيمة مذهلة للمؤسسة. تغطي تطبيقاتها دورة حياة العميل الكاملة: * التسويق: إنشاء قوائم مستهدفة لجهات الاتصال، وإنشاء حملات البريد الإلكتروني وتقديمها، وتتبع التحليلات. * المبيعات: قدرة كاملة على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع إدارة قوية للاتصالات وخط أنابيب المبيعات والأتمتة وإعداد التقارير. * مكتب المساعدة: نظام تذاكر قوي مع تكامل البريد الإلكتروني وبوابة الويب وتتبع الوقت. * إدارة المشروع: إدارة جداول المشروع عبر مخططات جانت، وتتبع الوقت والمعالم، وفاتورة الجهد المبذول. * الخدمة الميدانية: تعيين أمر العمل وإرساله، وصورة الهاتف المحمول، والوقت، والتقاط المواد، وإعداد الفواتير. * عرض الأسعار والفوترة: أنشئ عروض أسعار احترافية وأرسلها بالبريد الإلكتروني إلى عميلك من خلال إمكانات الفوترة المتكاملة والفوترة المتكررة. * إدارة الطلبات: تحويل عروض الأسعار إلى طلبات، وتتبع المخزون والشحنات، وإصدار فاتورة للعميل مقابل منتجك. * المشتريات وسلسلة التوريد: إدارة البائعين وتتبع أوامر الشراء والفواتير وإدارة المخزون. يتم استخدام Apptivo من قبل مئات الآلاف من الشركات من 193 دولة حول العالم ويمكنها استيعاب مستشارين مستقلين تصل قيمة شركاتهم إلى مليار دولار. تعد مرونة Apptivo أحد عناصر التمييز الأساسية الثلاثة: القدرة على تحمل التكاليف والمرونة والقدرة. بفضل مجموعته الكاملة من تطبيقات الأعمال المتاحة بسعر واحد، فإنه يوفر ميزات غنية وقوية عبر مجموعة واسعة من التطبيقات التي توفر إمكانات لا مثيل لها لقيمتها، مع إمكانات التكوين الأفضل في فئتها التي تجعل النظام مرنًا لأي نوع من أنواع التطبيقات. عمل.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
Capacity
capacity.com
كل شركة لديها عملاء وموظفين يحتاجون إلى الدعم. مع ارتفاع الطلبات، تزداد أيضًا التذاكر ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي تحتاج إلى الاهتمام، مما يؤدي إلى إنشاء عملية دعم متكررة ومكلفة ومؤلمة تترك العملاء ينتظرون وتثقل كاهل الفرق. القدرات عبارة عن نظام أساسي لأتمتة الدعم يستخدم الذكاء الاصطناعي العملي والمولّد لتفادي التذاكر ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، حتى يتمكن فريقك من أداء أفضل أعماله. نحن نقدم حلولاً للخدمة الذاتية ومساعدة الوكلاء والحملات وسير العمل لأكثر من 2000 شركة حول العالم. واليوم، تعمل شركة القدرات على أتمتة الدعم عبر الدردشة والرسائل النصية القصيرة والصوت والويب والبريد الإلكتروني ومكاتب المساعدة والمزيد في نظام أساسي واحد، مدعوم بالتكنولوجيا والمواهب من Cereproc وDenim Social وEnvision وLinc وLucy وLumenVox وSmartAction وTextel. تأسست شركة القدرات في عام 2017 على يد ديفيد كارانديش وكريس سيمز، وهي جزء من حاضنة Equity.com. يقع مقرنا الرئيسي بكل فخر في سانت لويس.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub عبارة عن نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM) على مستوى المؤسسات، مع المبيعات والتسويق والدعم والفواتير، لإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء من منصة واحدة موحدة. إنها منصة لنمو الأعمال عالية القوة مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك استخدام ConvergeHub لإنجاز جميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. استخدمه لجذب العملاء المتوقعين، وإرسال الحملات، وتعزيز العملاء المحتملين، وإغلاق المبيعات، والرد على تذاكر الدعم، وإنشاء العقود، وتخزين المستندات، وإدارة المنتجات أو الخدمات، وإرسال عروض الأسعار، وإنشاء الفواتير، والمزيد. تتيح لك ميزات التخصيص والأتمتة القوية في ConvergeHub إمكانية تكوين عمليات الأعمال الخاصة بك وأتمتتها وزيادة الإنتاجية. يمنحك منظور ConvergeHub الشامل 360 درجة وعرض العملاء رؤى متعمقة قابلة للتنفيذ، ويسمح لك بتتبع جميع نقاط الاتصال من خلال سجل النشاط، ويتيح لك التخطيط للمحادثات القادمة مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال أي قناة - البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل النصية أو الفاكس أو اجتماعي. تأتي التعليقات والملاحظات والعلامات والمهام والمواعيد والتقويمات والتذكيرات والإشعارات معًا لإبقائك على اتصال وتحديثًا. يمكنك تقسيم قوائمك وإنشاء قوالب وتشغيل حملات تسويقية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ابق على اتصال وثيق مع عملائك من خلال تتبع حالات خدمة العملاء والرد عليها بسرعة. احصل على أموالك بسرعة عن طريق إنشاء عروض الأسعار وإرسال فواتير منتجاتك وخدماتك مباشرةً من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وتتبع الدفعات فور استلامها. تتيح لك أداة إنشاء التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص إمكانية إنشاء تقاريرك الخاصة وتتبع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات العمل بشكل مرئي. يتكامل ConvergeHub مع البرامج الأخرى من خلال العديد من عمليات التكامل الأصلية مثل QuickBooks وDocuSign وPandaDoc وRingcentral وTwilio وOffice365 وBox وDropbox وWordpress وما إلى ذلك، وكذلك من خلال Zapier وPiesync وAPIs وWebhooks.
Creatio
creatio.com
Creatio هو بائع عالمي لمنصة بدون تعليمات برمجية لأتمتة سير العمل وإدارة علاقات العملاء (CRM) بأقصى درجة من الحرية. يتم إطلاق الملايين من مسارات العمل على منصتهم يوميًا في 100 دولة بواسطة آلاف العملاء. تعتبر الرعاية الحقيقية لعملائهم وشركائهم جزءًا محددًا من DNA Creatio. تتضمن عروض Creatio منصة بدون تعليمات برمجية (Studio Creatio)، وتطبيقات CRM (التسويق والمبيعات والخدمة)، وسير عمل الصناعة لـ 20 قطاعًا ووظائف إضافية في السوق. إنهم يساعدون عملائهم على رقمنة سير العمل، وتعزيز تجارب العملاء والموظفين، وتعزيز كفاءة الفرق التجارية والتشغيلية. تم الاعتراف بـ Creatio كشركة رائدة وذات أداء قوي في العديد من تقارير Gartner وForrester. تتلقى منتجات Creatio مراجعات رائعة من المستخدم النهائي على بوابات نظير إلى نظير. يتمتع عملاؤهم بحرية امتلاك الأتمتة الخاصة بك. يتم توفير الحرية من خلال التخصيص غير المحدود، والقدرة على إنشاء التطبيقات بدون سطر من التعليمات البرمجية، وعالم من القوالب والموصلات الجاهزة للاستخدام. تعمل منصتهم على تمكين العاملين في مجال المعرفة من إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية مع زيادة القدرة التنظيمية. إنهم يؤمنون بالرعاية الحقيقية. إنهم يبنون علاقات صادقة مع عملائهم وشركائهم من خلال تقديم المساعدة أولاً ثم التفكير في الأعمال التجارية والتواصل بشفافية وصراحة والاستماع والتعديل وتحقيق القيمة. Creatio هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في بوسطن، MA. لديهم أكثر من 700 موظف في ستة مكاتب ووجود محلي في 25 دولة. تتمتع Creatio بعلاقات طويلة الأمد مع بعض المؤسسات الأكثر نجاحًا في العالم بما في ذلك AMD، وBayer، وKraft Heinz، وVisteon، وSociété Générale Group، وBNP Paribas Group وغيرها الكثير. شركاء Creatio مع 700 GSIs والمتكاملين المحليين. تدور ثقافتهم حول الرعاية الحقيقية لعملائهم وشركائهم، والشغف، وبذل جهد إضافي والبقاء إيجابيين.
Dixa
dixa.com
تمكن Dixa الشركات من تقديم خدمة العملاء كما ينبغي لها أن تكون. تساعد Dixa قادة خدمة العملاء على إنشاء تجارب سهلة للعملاء والفرق التي تطلق العنان للولاء. تمنح Dixa الفرق رؤية موحدة لجميع المحادثات، وتمنح العملاء سهولة الوصول إلى قنواتهم المفضلة، كما تمنح القادة الرؤى لتحسين تجربة الخدمة بشكل مستمر. تجمع منصة خدمة العملاء التحادثية من Dixa بين الذكاء الاصطناعي القوي واللمسة الإنسانية لتقديم تجربة خدمة مخصصة للغاية تتوسع مع نمو أعمالك. تستفيد الفرق وعملائها من قدر أكبر من الرضا بينما تساعد الأتمتة على زيادة كفاءة الخدمة وفعاليتها، مما يؤدي في النهاية إلى توفير قيمة أعمال حقيقية. يضمن فريق نجاح العملاء المتخصص في Dixa أنك جاهز للعمل بسرعة ويشارك معك في رحلتك لتحقيق ما تسميه Dixa "صداقة العملاء". تدير Dixa أكثر من 30 مليون محادثة سنويًا وتحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة مثل Interflora وOn وWise وDeezer وRapha وToo Good to Go وHello Print وWistia. تعرف على المزيد بزيارة dixa.com. بفضل ميزات التعرف على العملاء، تتيح Dixa معرفة عملائك بمجرد وصولهم. تقوم Dixa بذلك عن طريق عرض سجل محادثات كل عميل مع عملك في جدول زمني بالإضافة إلى سجل طلباتهم على الفور. ويضمن ذلك حصول الفرق على المعلومات التي يحتاجونها لحل استفسارات العملاء بشكل أسرع مع تقديم دعم أكثر تخصيصًا. يتيح لك التسعير المرن وقابلية التوسع العالمية أن تدفع فقط مقابل ما تحتاجه وتوسيع نطاقه أو خفضه دون تكاليف أو جهد إضافي. يتم وضع جميع أنواع المحادثات (الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة وFacebook Messenger وInstagram وTwitter وWhatsApp) في قوائم الانتظار وتوجيهها تلقائيًا إلى الوكلاء المناسبين بينما تتم ترجمة بيانات المحادثة إلى تحليلات في الوقت الفعلي. تشتمل ميزات Dixa على VoIP، وIVR، ورد الاتصال، والنقر للاتصال، وتسجيل المكالمات، والأتمتة، والاستجابات السريعة، وأدوات الدردشة القابلة للتخصيص، وإعداد التقارير التاريخية والفورية، والتوجيه المتقدم. تم تصميم واجهة Dixa سهلة الاستخدام والإعداد السهل لتعزيز تجربة الوكيل والسماح للفرق بالتركيز على العميل وليس البرنامج. تم تصميم Dixa لمراكز الاتصال الواردة ومراكز الاتصال متعددة القنوات والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، وهو يوفر للوكلاء الأدوات اللازمة لتقديم خدمة عملاء استثنائية تؤدي إلى روابط أقوى بين العلامات التجارية والعملاء.
DoneDone
donedone.com
إذا كنت تبحث عن أهم الميزات في أداة تعقب المهام وصندوق الوارد المشترك، فلا تبحث سوى عن DoneDone. نحن نعمل بجد لجعل منتجنا بسيطًا وسهل الاستخدام، حتى تتمكن من التركيز على إنجاز عملك. مع DoneDone، يمكن لفرق دعم العملاء والمنتجات العمل معًا بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.
Gmelius
gmelius.io
يجعل Gmelius العمل الجماعي الرائع يحدث مباشرة من صندوق بريد Gmail الخاص بك. بدءًا من صناديق البريد الوارد المشتركة القوية، وتسميات Gmail المشتركة، ولوحات Kanban المرئية، والأتمتة الذكية لسير العمل داخل Gmail مباشرةً، يقدم Gmelius نظامًا أساسيًا فريدًا للتعاون يتكامل مع بقية تطبيقاتك اليومية. قم بتوصيل أدواتك المفضلة معًا من خلال عمليات التكامل الفريدة ثنائية الاتجاه (بما في ذلك Slack وTrello)، أو واجهة برمجة التطبيقات العامة، أو من خلال Zapier. • تبسيط إدارة البريد الإلكتروني • زيادة الشفافية والمساءلة • أتمتة وتحسين توزيع عبء العمل الخاص بك • تبسيط سير العمل الخاص بك وأتمتة أي عمل شاق يقدم Gmelius حل البريد الوارد المشترك الرائد في السوق، وإليكم السبب: 1. يتكامل Gmelius بسلاسة مع البريد الوارد الحالي الخاص بك أدوات. يوجد Gmelius مباشرة في صندوق بريد Gmail الخاص بك، مما يسمح لزملائك في الفريق بالعمل في نظام بيئي يناسبهم. يمكنك توفير الوقت والمال في الترحيل والإدارة والتدريب. 2. موازين Gmelius حسب احتياجاتك. تدعم بنيتنا الفريدة المؤسسات الصغيرة والكبيرة بشكل يومي. يبلغ عدد أكبر عملائنا أكثر من 8000 صندوق بريد وارد مشترك نشط وعشرات الآلاف من المستخدمين. 3. يفرض Gmelius نموذجًا صارمًا للخصوصية حسب التصميم. يقع مقرنا الرئيسي في سويسرا وأوروبا، وقد تم دائمًا دمج الخصوصية بشكل استباقي في منصتنا. على عكس الخدمات الأخرى، لا يقوم Gmelius أبدًا بتخزين محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox هو برنامج مكتب مساعدة عملي يوفر دعمًا متعدد القنوات لطلبات العملاء الواردة من البريد الإلكتروني والويب والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. يتكامل HappyFox مع تطبيقات الأعمال للمحاسبة وتعليقات العملاء وإدارة علاقات العملاء والتجارة وما إلى ذلك. تتيح إصدارات iOS وAndroid وWindows من التطبيق تقديم الدعم من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تساعد منتديات المجتمع وقاعدة المعرفة العملاء على تقديم الدعم الفوري والتواصل مع بعضهم البعض.
HelpDesk
helpdesk.com
يعد HelpDesk نظامًا لإصدار التذاكر عبر الإنترنت مناسبًا لكل من الشركات الصغيرة وعملاء المؤسسات. فهو يوفر ميزات سهلة الاستخدام وواجهة مستخدم بديهية مصممة لتبسيط جهود فريقك. يتيح لك HelpDesk إدارة جميع الرسائل الواردة من عملائك في مكان واحد. يمكنك استخدام العلامات وتخصيص التذاكر والرسائل الخاصة لحل مشكلات العملاء بدقة أكبر. إنه حل بسيط ولكنه قوي يمكنه تعزيز إنتاجية فريقك وتوفير وقت وكلائك. يمنحك مكتب المساعدة خطة تسعير شفافة تتضمن جميع الميزات.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks عبارة عن منصة متكاملة لمشاركة العملاء. تساعد ميزات مثل المهام للفرق، وإمكانيات إدارة العملاء، وإنشاء مسارات عمل تلقائية، وتعيين رسائل البريد الإلكتروني، ووضع علامات على رسائل البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا، وإضافة ملاحظات داخلية على تخفيف عبء عمل البريد الإلكتروني وتخفيف العبء على رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. علاوة على ذلك، لدى Helpmonks خيار الدردشة المباشرة المضمن في كل خطة ومنصة قوية لتسويق البريد الإلكتروني لحملات البريد الإلكتروني ومشغلات البريد الإلكتروني الآلية. علاوة على ذلك، تعد Helpmonks أداة البريد الوارد المشتركة الوحيدة التي توفر نماذج نشر متعددة - SaaS (مستضافة)، وخوادم سحابية مخصصة، وخيارات محلية (مستضافة ذاتيًا) ويتم تسعيرها لكل صندوق بريد وليس لكل مستخدم. Helpmonks هو برنامج صندوق بريد مشترك يمكّن فريقك من التعاون في محادثات البريد الإلكتروني. تجعل Helpmonks جميع صناديق البريد المشتركة الخاصة بك متاحة في موقع مركزي، بحيث تكتسب مؤسستك الشفافية والرؤية الثاقبة لجميع رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. لكل عضو في الفريق. في المكتب، في المنزل، أو للفرق البعيدة. علاوة على ذلك، يعمل Helpmonks مع كل مزودي خدمة البريد الإلكتروني حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام الأدوات التي تعرفها وتستخدمها بالفعل.
HelpSpace
helpspace.com
لسنوات عديدة، عملنا كمستقلين ودعمنا العملاء في مشاكلهم اليومية. لقد واجهنا التحدي المتمثل في إيجاد حل عملي وبأسعار معقولة كبرنامج دعم للعاملين لحسابهم الخاص والمؤسسات الصغيرة. فمن ناحية، أحبطنا ذلك، لكنه في الوقت نفسه، حفزنا على إيجاد حل. هذه هي الطريقة التي ولدت بها HelpSpace. برنامجنا مثالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تبحث عن حل سريع ومهني لطلبات الدعم اليومية لعملائها. كما أننا نعلق أهمية كبيرة على التوثيق. يمكن للمستخدمين البحث بسرعة في قاعدة بيانات المعرفة الخاصة بهم، ويمكن للعملاء معرفة المزيد أو تصفح التعليمات والمدونات. نؤكد على النقاط الأربع التالية: - إعداد برنامج مكتب مساعدة سريع وسهل في بضع دقائق فقط - استثمار منخفض مع فوائد عالية - سهل الاستخدام وبديهي - سيحب عميلك كفاءتك الجديدة
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. مركزية وإدارة جميع بيانات العملاء والمبيعات والأعمال - العملاء المحتملين وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث وعروض الأسعار والمشاريع والمهام والفرص وتقارير الأعمال - في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد سهل الاستخدام ومرن وآمن يتناسب مع أعمالك . قم بزيادة كفاءة المبيعات والشفافية من خلال إمكانات المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار (PPQ) من Insightly. يمكنك البحث بسرعة وتتبع وإدارة الملايين من المنتجات والخدمات المتميزة مباشرة داخل منصة Insightly. ربط المنتجات والخدمات بالفرص الفردية، والقضاء على الأخطاء البشرية والاختناقات والتناقضات. باستخدام PPQ الخاص بـ Insightly، يمكن لفرقك الميدانية إنشاء عروض أسعار وعقود ومقترحات مخصصة لفرصهم ببضع نقرات فقط. استمتع بالتحكم الكامل والرؤية فيما تبيعه ولمن ومتى وبأي سعر. استخدم الكائنات والتطبيقات المخصصة من Insightly لتخصيص سير العمل والعمليات بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العمل الفريدة لديك، مما يضمن نسبة اعتماد ورضا عالية. استخدم AppConnect لدمج Insightly مع أكثر من 500 تطبيق شائع. تتضمن عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء الأصلية في Insightly ما يلي: Gmail وGoogle Workspace وGoogle Apps وGoogle Drive وQuickbooks Online Xero Slack وDropbox Box وMailChimp وEvernote Zapier وFacebook Lead Ads والمزيد... إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز لكل من Android وiOS. قم بمسح بطاقات العمل ضوئيًا وتحميل جميع المعلومات بنقرة واحدة، وتحديث المشاريع والسجلات في الوقت الفعلي، وتمكين فريقك الميداني من إنشاء الفرص وتحديثها مباشرة في موقع العميل. يمكن لعملاء Insightly CRM، المتميزين في أي قطاع، إضافة منتجات مصاحبة لأتمتة التسويق وخدمة العملاء وعمليات التكامل في نفس النظام الأساسي.
Khoros
khoros.com
تمكن شركة Khoros Marketing العملاء من تبسيط عملية التسويق الاجتماعي المعقدة لبناء وحماية علامتهم التجارية. تقدم خوروس للتسويق للعملاء: * التسويق الاجتماعي: تنظيم الحملات الاجتماعية المتكاملة وإدارتها وإشراكها وقياسها في نظام أساسي سهل التكوين وقابل للتكيف بدرجة كبيرة. * الذكاء: ابق في صدارة السوق والمنافسة وجمهورك من خلال رؤى قوية ويمكن الوصول إليها بناءً على بحث غير محدود في الوقت الفعلي عبر قنوات التواصل الاجتماعي العامة. * Vault: قم بحماية علامتك التجارية عبر بصمتك الاجتماعية من خلال إدارة الوصول وبيانات الاعتماد. * الخبرات: إلهام مشاركة الجمهور عبر ممتلكاتك الرقمية من خلال قوة المحتوى الاجتماعي الذي ينشئه المستخدمون. * تشمل المزايا الرئيسية ما يلي: توسيع نطاق تفاعلاتك: اجمع جميع الفرق والقنوات والمحتوى الخاص بك في نظام أساسي واحد لإدارة الحملات الاجتماعية المتكاملة. * حماية علامتك التجارية: الرؤية المركزية والتحكم في الوصول إلى الحساب، والموافقة على المحتوى، والفرق تعني حماية حقوق ملكية العلامة التجارية على نطاق واسع. * قياس ما يهم: ترجمة أدائك الاجتماعي إلى مقاييس تهم عملك باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتكوين وصادرات البيانات. * إدارة الأزمات: ابق على اطلاع بأي أزمة من خلال فهم متى تظهر الأزمات، وكيف ومتى يتم التعامل معها باستخدام البيانات في الوقت الفعلي والإشعارات المخصصة. * الذكاء التنافسي: قم بتطوير معايير تنافسية وتتبع حملات منافسيك لضمان تمييز هادف للعلامة التجارية.
Plumsail
plumsail.com
أتمتة روتين العمل الخاص بك. نحن نقدم أدوات شاملة لإنشاء المستندات ونماذج الويب ومعالجة الطلبات وتحسين منصات Microsoft 365 وSharePoint.
Stonly
stonly.com
Stonely هي منصة المعرفة الحديثة لخدمة العملاء. نحن نساعد الشركات على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة من خلال أدلة خطوة بخطوة، وأشجار القرار، وإجابات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والإرشادات التفصيلية، وقوائم المراجعة، وقواعد المعرفة للوكلاء والعملاء. على عكس منصات المعرفة الأخرى، فإن معرفة ستونلي تفاعلية (وليست ثابتة) ويتم تسليمها متى وأينما يحتاجها الناس. وهذا يعني أنه يتم استخدامه كثيرًا ويمكنه التعامل مع كل حالة تأتي في طريقه. استخدم الذكاء الاصطناعي للاستفادة من معرفتك للرد على كل طلب بالحل المثالي، سواء كان ذلك إجابة سهلة أو توجيهًا متعمقًا. يمكنك التحكم في الإجابات والتعامل مع كل سؤال بشكل جيد، حتى الأسئلة الأكثر أهمية وتعقيدًا. يمكنك بسهولة إنشاء محتوى معرفي رائع وإبقائه محدثًا ودقيقًا. سنمنحك الأدوات اللازمة لجمع التعليقات وقياس وتحسين تأثير المعرفة على عملك. يمكنك التكامل مع جميع أدواتك وعملياتك، بما في ذلك Zendesk وSalesforce Service Cloud وFreshworks وHubSpot والمزيد.
SupportBench
supportbench.net
يعد Supportbench أحد أفضل برامج دعم العملاء المتميزة للشركات التي تبحث عن حلول متقدمة وبأسعار معقولة وقابلة للتطوير. إنه يتميز بميزات مثل اتفاقيات مستوى الخدمة الديناميكية، وقاعدة معارف KCS، وروبوتات قاعدة معارف ChatGPT المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص. من خلال مزامنة Salesforce وبوابات العملاء المتقدمة وإمكانيات chatbot وواجهة برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، يعمل Supportbench على تحسين تجارب العملاء وتحسين عمليات الدعم وتمكين الفرق برؤى قابلة للتنفيذ.
TeamSupport
teamsupport.com
يعد TeamSupport حلاً برمجيًا شاملاً يدير تجربة العملاء بعد البيع بالكامل، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وتقليل التباطؤ وزيادة رضا العملاء. تتيح لك مجموعة برامج خدمة العملاء الاستباقية من TeamSupport تحديد أولويات عملائك من خلال معرفة هويتهم الحقيقية ودعمهم بشكل فعال والنمو معهم. يساعد نظام TeamSupport في جعل العملاء أكثر سعادة - مما يؤدي إلى المزيد من الإيرادات لشركتك. يتضمن برنامج خدمة العملاء الخاص بـ TeamSupport ما يلي: - الدعم: نظام إدارة التذاكر الحائز على جوائز - المراسلة والدردشة المباشرة: محادثات رقمية في الوقت الفعلي - النجاح: تحسين العلاقات مع العملاء لتحقيق النجاح - الرؤى: بيانات العملاء والتحليلات
Vtiger
vtiger.com
تتمثل مهمة Vtiger في بناء برنامج يمنح الفرق التي تتعامل مع العملاء في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم القدرة على إنشاء علاقات مثمرة ودائمة مع العملاء. يوفر لك Vtiger CRM عرضًا بزاوية 360 درجة لجميع معلومات العملاء الخاصة بك في مكان واحد ويساعدك على تحسين نقاط الاتصال الخاصة بالمبيعات والدعم والتسويق من خلال الإجراءات في الوقت الفعلي ورؤى المحادثة. يساعد Vtiger CRM الفرق على إنشاء تجارب مبهجة عبر دورة حياة العميل بأكملها - تساعد إدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة القوية فرق المبيعات على التركيز على الصفقات المناسبة وتحقيق النمو. مع Vtiger، احصل على CRM موحد لكسر الصوامع والحصول على التسويق والمبيعات والدعم على نفس الصفحة مع مصدر واحد للحقيقة. قدِّم تجربة ودعمًا استثنائيين للعملاء من خلال التفاعل مع عملائك عبر قنوات متعددة. قم بإدارة عملك أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا لكل من Android وiOS.
DevRev
devrev.ai
DevRev عبارة عن منصة مصممة خصيصًا لـ SaaS وشركات التكنولوجيا، مما يساعد في تطوير المكاتب الخلفية على مطابقة الوتيرة السريعة لعلاقات العملاء في المكاتب الأمامية. تتمثل مهمتنا في جمع المستخدمين النهائيين ومهندسي الدعم ومديري المنتجات والمطورين معًا، مما يسهل القيام بالأشياء الأكثر أهمية - وإنشاء ثقافة تركز على المنتج والعملاء على مستوى الشركة. على عكس الأدوات العامة، اتبع DevRev منهجًا فارغًا للتعاون والبحث وGenAI والتحليلات، مما مكّن شركات SaaS من الشحن بشكل أسرع لتحقيق أكبر تأثير على الأعمال - مع التطوير المستمر ورسم خرائط الطريق وتحديد الأولويات وهندسة العملاء والمزيد. يتم استخدام DevRev عبر الأقسام في آلاف الشركات ويمكنه التعايش مع أدواتك أو استبدالها، مما يحقق تناسق المعلومات وتبسيط التعاون وتقارب الفرق. تأسست DevRev في أكتوبر 2020 وجمعت أكثر من 85 مليون دولار من الأموال الأولية من مستثمرين مثل Khosla Ventures وMayfield، مما يجعلها الأكبر في تاريخ وادي السيليكون. ويقودها المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، ديراج باندي، الذي كان سابقًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nutanix، ومانوج أغاروال، المؤسس المشارك لشركة DevRev والنائب الأول للرئيس السابق للهندسة في Nutanix. يقع المقر الرئيسي لشركة DevRev في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في سبعة مواقع عالمية.
Ticksy
ticksy.com
مكاتب المساعدة للعملاء السعداء. بالنسبة لوكلاء الدعم، يعتبر Ticksy بمثابة نسمة من الهواء المنعش وسهل الاستخدام. ولكن الأهم من ذلك، أنها متعة مطلقة لعملائك.
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk هو برنامج مكتب مساعدة حديث يعمل على تبسيط خدمة العملاء. إنه قوي وقابل للتخصيص وصديق للميزانية، فهو يسمح للشركات بتبسيط عمليات الدعم وتعزيز رضا العملاء. تم تقديمه لك بواسطة Syncfusion، وهو مزود مكونات البرامج وأطر العمل التي بنت سمعتها على قوة منتجاتها وجودة خدمات الدعم التي تدعمها.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Zammad
zammad.com
ابدأ في دقائق، كن فائزًا لسنوات اكتشف نظام التذاكر زماد هل هو واحد من تلك الأيام؟ ملاحظات لاصقة في كل مكان والهاتف لن يتوقف عن الرنين؟ Zammad هو برنامج مكتب المساعدة للمستقبل ويساعدك على إيجاد هيكل في الفوضى. قم بتوصيل جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، وامنح حقوق المستخدم بسهولة، واحصل على تقارير مفيدة. اجعل كل شيء تحت السيطرة – وعملائك تحت سيطرتك. اكتشف نظام التذاكر Zammad الآن!
Desku
desku.io
تعتبر Desku في طليعة دعم العملاء المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي متخصصة في الحلول المصممة للتجارة الإلكترونية وصناعات SaaS. تهدف الشركة إلى تحويل قطاع خدمة العملاء من خلال التركيز على زيادة الكفاءة وتعزيز تجارب المستخدم والموثوقية على مستوى المؤسسات. عروض ديسكو * الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تعمل روبوتات الدردشة وأدوات الأتمتة المساعدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من Desku على تقليل عبء عمل الدعم بشكل كبير. * صندوق الوارد المشترك: يوفر Desku صندوق بريد واردًا سريعًا للغاية وسهل الاستخدام ومُحسّنًا بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن لفرق الدعم الحديثة. * قاعدة المعرفة: يوفر Desku قاعدة معرفية سهلة الإنشاء لتمكين العملاء من خلال خيارات الخدمة الذاتية. * الدردشة المباشرة: تتيح ميزة الدردشة المباشرة في Desku التواصل السلس مع العملاء في الوقت الفعلي. لماذا تثق الشركات في Desku؟ * تحظى المنصة بثقة أكثر من 1000 وكيل دعم و350 شركة. * يساعد Desku على تقليل استعلامات الدعم بنسبة تصل إلى 50%. * تساهم الشركة في خفض تكاليف الدعم بنسبة 40%. قدرات التكامل - يتيح Desku التكامل السلس للأدوات الموجودة لتعزيز إنتاجية الفريق. تدعم المنصة أكثر من 30 تطبيقًا متكاملاً وتقدم إجراءات مخصصة مدعومة ببيانات العملاء في الوقت الفعلي.