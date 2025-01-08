برامج مكتب المساعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Dixa

dixa.com

تمكن Dixa الشركات من تقديم خدمة العملاء كما ينبغي لها أن تكون. تساعد Dixa قادة خدمة العملاء على إنشاء تجارب سهلة للعملاء والفرق التي تطلق العنان للولاء. تمنح Dixa الفرق رؤية موحدة لجميع المحادثات، وتمنح العملاء سهولة الوصول إلى قنواتهم المفضلة، كما تمنح القادة الرؤى لتحسين تجربة الخدمة بشكل مستمر. تجمع منصة خدمة العملاء التحادثية من Dixa بين الذكاء الاصطناعي القوي واللمسة الإنسانية لتقديم تجربة خدمة مخصصة للغاية تتوسع مع نمو أعمالك. تستفيد الفرق وعملائها من قدر أكبر من الرضا بينما تساعد الأتمتة على زيادة كفاءة الخدمة وفعاليتها، مما يؤدي في النهاية إلى توفير قيمة أعمال حقيقية. يضمن فريق نجاح العملاء المتخصص في Dixa أنك جاهز للعمل بسرعة ويشارك معك في رحلتك لتحقيق ما تسميه Dixa "صداقة العملاء". تدير Dixa أكثر من 30 مليون محادثة سنويًا وتحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة مثل Interflora وOn وWise وDeezer وRapha وToo Good to Go وHello Print وWistia. تعرف على المزيد بزيارة dixa.com. بفضل ميزات التعرف على العملاء، تتيح Dixa معرفة عملائك بمجرد وصولهم. تقوم Dixa بذلك عن طريق عرض سجل محادثات كل عميل مع عملك في جدول زمني بالإضافة إلى سجل طلباتهم على الفور. ويضمن ذلك حصول الفرق على المعلومات التي يحتاجونها لحل استفسارات العملاء بشكل أسرع مع تقديم دعم أكثر تخصيصًا. يتيح لك التسعير المرن وقابلية التوسع العالمية أن تدفع فقط مقابل ما تحتاجه وتوسيع نطاقه أو خفضه دون تكاليف أو جهد إضافي. يتم وضع جميع أنواع المحادثات (الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة وFacebook Messenger وInstagram وTwitter وWhatsApp) في قوائم الانتظار وتوجيهها تلقائيًا إلى الوكلاء المناسبين بينما تتم ترجمة بيانات المحادثة إلى تحليلات في الوقت الفعلي. تشتمل ميزات Dixa على VoIP، وIVR، ورد الاتصال، والنقر للاتصال، وتسجيل المكالمات، والأتمتة، والاستجابات السريعة، وأدوات الدردشة القابلة للتخصيص، وإعداد التقارير التاريخية والفورية، والتوجيه المتقدم. تم تصميم واجهة Dixa سهلة الاستخدام والإعداد السهل لتعزيز تجربة الوكيل والسماح للفرق بالتركيز على العميل وليس البرنامج. تم تصميم Dixa لمراكز الاتصال الواردة ومراكز الاتصال متعددة القنوات والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، وهو يوفر للوكلاء الأدوات اللازمة لتقديم خدمة عملاء استثنائية تؤدي إلى روابط أقوى بين العلامات التجارية والعملاء.