متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج مكتب المساعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
برنامج مكتب المساعدة هو أداة مصممة لتنظيم وإدارة والاستجابة للطلبات المتعلقة بالخدمة من المصادر الداخلية والخارجية. يمكن تقديم استفسارات العملاء من خلال قنوات مختلفة، مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم فرق خدمة العملاء هذه الأدوات لتبسيط عمليات الدعم والحصول على رؤى حول مشاركة العملاء عبر جميع منصات الاتصال.
إرسال تطبيق جديد
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Zammad
zammad.com
ابدأ في دقائق، كن فائزًا لسنوات اكتشف نظام التذاكر زماد هل هو واحد من تلك الأيام؟ ملاحظات لاصقة في كل مكان والهاتف لن يتوقف عن الرنين؟ Zammad هو برنامج مكتب المساعدة للمستقبل ويساعدك على إيجاد هيكل في الفوضى. قم بتوصيل جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، وامنح حقوق المستخدم بسهولة، واحصل على تقارير مفيدة. اجعل كل شيء تحت السيطرة – وعملائك تحت سيطرتك. اكتشف نظام التذاكر Zammad الآن!
Yuma
yuma.ai
Yuma AI Ticket Assistant هي أداة ذكاء اصطناعي قوية مصممة لتبسيط عمليات دعم العملاء. فهو يتكامل مع برنامج مكتب المساعدة، مثل Gorgias، ويقوم تلقائيًا بصياغة الردود على استفسارات العملاء. تم تجهيز Yuma بميزات لتخصيص أسلوب الكتابة وإنشاء ملخصات لسلاسل المحادثات والترجمة تلقائيًا إلى 15 لغة. كما أنه يسترد معلومات محدثة من منتجات وصفحات Shopify، مما يسمح للوكلاء بتقديم استجابات دقيقة وشخصية تتوافق مع احتياجات العمل. Yuma مدعوم بقاعدة معارف ويوفر "الرد وإغلاق التذكرة" بنقرة واحدة لتوفير الوقت وتعزيز إنتاجية فريق الدعم. تتوفر نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام للبدء، وتتوفر قائمة بريدية للبقاء على اطلاع بإصدارات المنتجات الجديدة وميزاتها.
Certainly
certainly.io
من المؤكد أن مهمتها هي مساعدة الشركات على بناء تجارب مستخدم مذهلة للتجارة الإلكترونية، واستبدال النقرات بالمحادثات. يتصل برنامج Surely Conversational AI بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية التي تدير أعمالك عليها، ولدينا عملاء وشركاء في أكثر من 20 دولة حول العالم. بفضل أداة Chatbot Builder التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بالتأكيد تجربة بناء ممتعة وسهلة. يوفر المنتج تجارب مستخدم عالية الجودة عبر القنوات، وعمليات تكامل سلسة مع العشرات من أنظمة الأعمال، وذكاء اصطناعي قوي ومملوك يكتشف أي لغة ويقدم محتوى جاهزًا للاستخدام بأكثر من 14 لغة. من المؤكد أنها تحظى بثقة العلامات التجارية مثل Carlsberg، وTiger of Switzerland، وBooking.com، وRockwool، وTrustpilot، وSiksilk، وDeloitte، وZendesk، وAKQA.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon هي منصة المحادثة الأكثر سهولة في الاستخدام لأتمتة المحادثات، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. قم بتقليل عبء العمل لديك عن طريق ربط قنوات الخدمة ودمج برامجك والبدء في أتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي. يتأكد برنامج الدردشة الآلي من أنك متاح لعملائك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خلال كل خطوة من رحلة العميل الخاصة بهم.
Gladly
gladly.com
بكل سرور هو برنامج خدمة العملاء الوحيد الذي تم تصميمه حول الأشخاص، وليس التذاكر. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية عملنا وتواصلنا. لم تكن توقعات المستهلكين بشأن كيفية التعرف عليهم ومعاملتهم من قبل العلامات التجارية أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تتعرض العلامات التجارية لضغوط للقيام بالمزيد بموارد أقل، ويجب عليها موازنة التوتر بين توفير المال باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع الاستمرار في تقديم تجارب عالمية المستوى للمستهلكين. تخلق التجارب المناسبة التواصل والولاء والقيمة الدائمة للعميل. وتفشل برامج خدمة العملاء المبنية على التذاكر في التغلب على هذا التوتر. والعلامات التجارية التي تعتمد على برامج التذاكر تفشل في هذا الاقتصاد الجديد. مداخن التكنولوجيا المتضخمة. تذاكر مكررة. تكرار المستهلك والإحباط. عوامل التحسس والارتباك. تجربتان سيئتان للخدمة سوف تفقدان العميل مدى الحياة. يطبق الذكاء الاصطناعي بكل سرور بشكل مختلف، لمساعدة العلامات التجارية التجارية على تقديم خدمة عملاء شخصية جذرية على مستوى الكونسيرج على نطاق واسع. مع بكل سرور، يساعد المستهلكون أنفسهم عندما يريدون، ويتم تحويل وكلاء خدمة العملاء إلى أبطال خارقين، ويكتسبون الكفاءة والإنتاجية. تبدأ كل محادثة في Gladly بفهم العميل في الوقت الفعلي - من هو وتفضيلاته ومحادثاته وسجل الشراء مع العلامة التجارية، وكل تفاعل في مكان واحد. ومع كل قناة مدمجة محليًا - الصوت، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والدردشة، والمراسلة الاجتماعية، والخدمة الذاتية - تتمتع العلامات التجارية ببث محادثة واحد مدى الحياة مع عملائها. عملاء Gladly هم العلامات التجارية الأكثر شعبية في العالم - Allbirds، Bombas، Crate & Barrel، Deckers، Eddie Bauer، FTD، Nordstrom، REI، Ulta Beauty، وWarby Parker. تستفيد هذه العلامات التجارية ومئات غيرها بكل سرور من أجل بناء عملاء مخلصين مدى الحياة من خلال الاتصالات العميقة.
Glassix
glassix.com
تتمثل مهمة Glassix في توسيع نطاق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للمحادثة والتواصل مع العملاء متعدد القنوات، وتمكين الشركات من إطلاق العنان لإمكاناتها غير المستغلة وتحقيق قابلية توسع لا مثيل لها. بفضل إمكانات القناة الشاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعيد شركة Glassix تشكيل رحلات العملاء. نحن نتجاوز الحدود الزمنية، ونلبي احتياجات العملاء في كل نقطة اتصال، حتى أثناء ساعات الخمول. تحظى شركة Glassix بثقة شركات Nike وAvis وNintendo وDomino's وDyson، وهي تدفع المهام إلى الأمام من خلال تقنيتها التحويلية. مع Glassix، أصبحت إدارة تفاعلات العملاء الخاصة بك أسهل من أي وقت مضى. يلغي صندوق البريد الوارد الموحد الخاص بنا الحاجة إلى أدوات متعددة، مما يؤدي إلى تبسيط إدارة سير العمل وتقليل النفقات. بدءًا من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحتى التحيات المخصصة، يمكنك إبقاء عملائك منخرطين في مكان واحد. Glassix عبارة عن منصة مراسلة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحافظ على اتصال محادثات عملائك عبر أي قناة رقمية - تطبيقات المراسلة الفورية والرسائل النصية القصيرة ومحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة على موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك ورسائل الوسائط الاجتماعية. توفر المنصة الآمنة مجموعة ميزات قوية يتم تقديمها كخدمة اشتراك كاملة مع أدوات روبوت الدردشة المرئية ذات الرمز المنخفض/التي لا تتطلب أي معرفة تقنية للبدء. يمكن للعملاء البدء في العمل باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المدعومة بـ GPT-4، أو الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات Glassix لبناء تجارب مخصصة للغاية. من خلال العمل مع شبكة عالمية من شركاء التكامل، تخدم Glassix قاعدة عملاء متنامية من العلامات التجارية الراسخة والمشاريع عالية النمو والشركات الصغيرة على حدٍ سواء. استمتع بتجربة قوة Glassix حيث تعمل على تحسين التفاعلات، مما يسمح لك بتقديم تجارب استثنائية للعملاء. قل وداعًا للمهام اليدوية واستعيد وقتك الثمين. بفضل إمكانيات الأتمتة لدينا، تتدفق المحادثات بسهولة، مما يترك عملائك في حالة من الرهبة.
SolarWinds
solarwinds.com
إن حزمة أساسيات مكتب المساعدة عبارة عن مزيج من مكتب مساعدة ويب Solarwinds® ودعم Dameware عن بعد. فهي تتكامل لتوفير الوقت عن طريق أتمتة وتبسيط مكتب المساعدة ومهام الدعم عن بعد لتكنولوجيا المعلومات. الميزات الرئيسية: • التذاكر المركزية وإدارة الحوادث • إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) مع الاكتشاف الآلي والمخزون المركزي • قاعدة معرفية مدمجة للخدمة الذاتية • إدارة تغيير تكنولوجيا المعلومات وسير عمل الموافقة القابلة للتخصيص • إعداد التقارير وتنبيهات اتفاقية مستوى الخدمة واستطلاعات العملاء • التحكم عن بعد في أنظمة Windows® وMac OS® X وLinux® • أدوات مدمجة لمراقبة النظام وعرض سجل الأحداث وتشخيص الشبكة دون بدء جلسة كاملة عن بعد • الوصول عن بعد لدعم المستخدمين النهائيين خارج جدار الحماية
Pylon
usepylon.com
Pylon هي منصة عمليات العملاء للشركات الحديثة التي تساعد الشركات سريعة النمو مثل Deel وHightouch وMerge وClay وMonte Carlo Data على توسيع نطاق عمليات عملائها. يساعد Pylon الشركات على إدارة عملائها في قنوات Slack أو Microsoft Teams المشتركة والبريد الإلكتروني والدردشة داخل التطبيق ومجتمعات Slack. يقوم Pylon تلقائيًا بتتبع مشكلات العملاء في جميع الأماكن التي تتحدث فيها مع عميلك، مما يوفر مكانًا موحدًا للعرض والرد وتشغيل سير العمل وجمع التحليلات بشأن طلبات العملاء. قم بإنشاء طرق العرض والحقول المخصصة والمشغلات وسياسات التعيين والمزيد. استخدم الذكاء الاصطناعي لوضع علامات تلقائية على المحادثات، ومزامنة محادثات العملاء Slack مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإرسال تحديثات المنتج عبر القنوات وعرض التفاعل. تحظى Pylon بثقة أكبر للمساعدة في توسيع نطاق عمليات تجربة العملاء عبر دعم العملاء ونجاح العملاء.
Octadesk
octadesk.com
تحويل كل خدمة إلى إيرادات من المبيعات إلى ما بعد البيع. من أبسط الخدمات إلى أكثرها تعقيدًا. المنصة الأكثر اكتمالا وتكاملا في السوق لتحويل كل خدمة إلى فرصة للدخل وفرصة لإسعاد عملائك.
Desku
desku.io
تعتبر Desku في طليعة دعم العملاء المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي متخصصة في الحلول المصممة للتجارة الإلكترونية وصناعات SaaS. تهدف الشركة إلى تحويل قطاع خدمة العملاء من خلال التركيز على زيادة الكفاءة وتعزيز تجارب المستخدم والموثوقية على مستوى المؤسسات. عروض ديسكو * الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تعمل روبوتات الدردشة وأدوات الأتمتة المساعدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من Desku على تقليل عبء عمل الدعم بشكل كبير. * صندوق الوارد المشترك: يوفر Desku صندوق بريد واردًا سريعًا للغاية وسهل الاستخدام ومُحسّنًا بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن لفرق الدعم الحديثة. * قاعدة المعرفة: يوفر Desku قاعدة معرفية سهلة الإنشاء لتمكين العملاء من خلال خيارات الخدمة الذاتية. * الدردشة المباشرة: تتيح ميزة الدردشة المباشرة في Desku التواصل السلس مع العملاء في الوقت الفعلي. لماذا تثق الشركات في Desku؟ * تحظى المنصة بثقة أكثر من 1000 وكيل دعم و350 شركة. * يساعد Desku على تقليل استعلامات الدعم بنسبة تصل إلى 50%. * تساهم الشركة في خفض تكاليف الدعم بنسبة 40%. قدرات التكامل - يتيح Desku التكامل السلس للأدوات الموجودة لتعزيز إنتاجية الفريق. تدعم المنصة أكثر من 30 تطبيقًا متكاملاً وتقدم إجراءات مخصصة مدعومة ببيانات العملاء في الوقت الفعلي.
Deskpro
deskpro.com
يقوم Deskpro بإنشاء برنامج مكتب المساعدة الذي يوفر تجارب دعم استثنائية للشركات في جميع أنحاء العالم، مع حرية استضافة مكتب المساعدة الخاص بك في السحابة أو داخل الشركة. تأسست شركة Deskpro عام 2001، وقد مكّنت آلاف الشركات من تبسيط عمليات خدمة العملاء وتحسين أوقات الاستجابة، مما أدى إلى تجربة أفضل للعملاء. يشتمل برنامج مكتب المساعدة الخاص بـ Deskpro على البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والهاتف وحجز التذاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب قاعدة معارف الخدمة الذاتية. يمكنك أيضًا استخدام أدوات التحليلات وإعداد التقارير التي تسمح للشركات بمراقبة الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تم تصميم Deskpro لتحسين التواصل بين الشركات والمستخدمين النهائيين لتقديم تجربة خدمة عملاء متميزة. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت تحويل دعمها، بما في ذلك Sony وApple وMicrosoft وVodafone وAon وIntel وP&G وAirbus والمزيد.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk هو برنامج مكتب مساعدة حديث يعمل على تبسيط خدمة العملاء. إنه قوي وقابل للتخصيص وصديق للميزانية، فهو يسمح للشركات بتبسيط عمليات الدعم وتعزيز رضا العملاء. تم تقديمه لك بواسطة Syncfusion، وهو مزود مكونات البرامج وأطر العمل التي بنت سمعتها على قوة منتجاتها وجودة خدمات الدعم التي تدعمها.
Ticksy
ticksy.com
مكاتب المساعدة للعملاء السعداء. بالنسبة لوكلاء الدعم، يعتبر Ticksy بمثابة نسمة من الهواء المنعش وسهل الاستخدام. ولكن الأهم من ذلك، أنها متعة مطلقة لعملائك.
DevRev
devrev.ai
DevRev عبارة عن منصة مصممة خصيصًا لـ SaaS وشركات التكنولوجيا، مما يساعد في تطوير المكاتب الخلفية على مطابقة الوتيرة السريعة لعلاقات العملاء في المكاتب الأمامية. تتمثل مهمتنا في جمع المستخدمين النهائيين ومهندسي الدعم ومديري المنتجات والمطورين معًا، مما يسهل القيام بالأشياء الأكثر أهمية - وإنشاء ثقافة تركز على المنتج والعملاء على مستوى الشركة. على عكس الأدوات العامة، اتبع DevRev منهجًا فارغًا للتعاون والبحث وGenAI والتحليلات، مما مكّن شركات SaaS من الشحن بشكل أسرع لتحقيق أكبر تأثير على الأعمال - مع التطوير المستمر ورسم خرائط الطريق وتحديد الأولويات وهندسة العملاء والمزيد. يتم استخدام DevRev عبر الأقسام في آلاف الشركات ويمكنه التعايش مع أدواتك أو استبدالها، مما يحقق تناسق المعلومات وتبسيط التعاون وتقارب الفرق. تأسست DevRev في أكتوبر 2020 وجمعت أكثر من 85 مليون دولار من الأموال الأولية من مستثمرين مثل Khosla Ventures وMayfield، مما يجعلها الأكبر في تاريخ وادي السيليكون. ويقودها المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، ديراج باندي، الذي كان سابقًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nutanix، ومانوج أغاروال، المؤسس المشارك لشركة DevRev والنائب الأول للرئيس السابق للهندسة في Nutanix. يقع المقر الرئيسي لشركة DevRev في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في سبعة مواقع عالمية.
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. تم تصميم برنامج دعم العملاء الخاص بها خصيصًا لمنح شركات التجارة الإلكترونية رؤية موحدة لجميع استفسارات العملاء، مع مركزية جميع قنوات الدعم الخاصة بهم ووسائل التواصل الاجتماعي ومتجر الويب ورسائل السوق، من خلال صندوق الوارد الذكي الخاص بها. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد أولويات الرسائل بناءً على احتياجات عملك وتعيينها باستخدام القواعد المستندة إلى الأدوار، حتى يتمكن فريقك من الرد على العملاء بشكل أسرع 5 مرات وبناء الولاء وزيادة عملية إعادة الشراء. عند التعامل مع استفسارات العملاء، تقترح أتمتة الذكاء الاصطناعي أفضل الإجابات والترجمات حتى يتمكن وكلاءك من الاستجابة بسهولة وبأي لغة محلية. يمكن للشركات الجادة في البيع عبر الإنترنت توسيع نطاق خدمة العملاء أثناء توسعها في أسواق جديدة بثقة. يتكامل eDesk أصلاً مع البيانات ويدمجها من أكثر من 200 سوق ومتجر ويب وشبكات اجتماعية واتصالات وقنوات لوجستية - أكثر من أي مزود آخر لبرامج دعم العملاء - حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الطلب الشاملة بنقرة زر واحدة. يعد eDesk أيضًا الحل الوحيد لدعم العملاء في مجالس مطوري Amazon وWalmart، حيث يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تنمية أعمالهم من خلال قنوات مبيعات جديدة، مرتبطة بشكل جيد بأدوات وعمليات دعم العملاء.
Zoho Desk
zoho.com
يمكن أن يساعد Zoho Desk الشركات في إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والرسائل النصية القصيرة والوسائط الاجتماعية والمزيد. كما يساعدك أيضًا على تعيين المكالمات إلى الوكلاء لديك استنادًا إلى قسمهم أو فريقهم، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفهم العميل، ويمكّنك من الحفاظ على اتساق الخدمة لبناء علاقات ذات معنى مع العملاء. اربط رقم خدمة العملاء الخاص بك مع Zoho Desk، وقم بإجراء/استقبال المكالمات داخل التطبيق.
Vtiger
vtiger.com
تتمثل مهمة Vtiger في بناء برنامج يمنح الفرق التي تتعامل مع العملاء في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم القدرة على إنشاء علاقات مثمرة ودائمة مع العملاء. يوفر لك Vtiger CRM عرضًا بزاوية 360 درجة لجميع معلومات العملاء الخاصة بك في مكان واحد ويساعدك على تحسين نقاط الاتصال الخاصة بالمبيعات والدعم والتسويق من خلال الإجراءات في الوقت الفعلي ورؤى المحادثة. يساعد Vtiger CRM الفرق على إنشاء تجارب مبهجة عبر دورة حياة العميل بأكملها - تساعد إدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة القوية فرق المبيعات على التركيز على الصفقات المناسبة وتحقيق النمو. مع Vtiger، احصل على CRM موحد لكسر الصوامع والحصول على التسويق والمبيعات والدعم على نفس الصفحة مع مصدر واحد للحقيقة. قدِّم تجربة ودعمًا استثنائيين للعملاء من خلال التفاعل مع عملائك عبر قنوات متعددة. قم بإدارة عملك أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا لكل من Android وiOS.
Trengo
trengo.com
Trengo عبارة عن منصة شاملة لمشاركة العملاء مصممة لتبسيط الاتصال عبر قنوات متعددة، وتعزيز تجربة العملاء وتعاون الفريق. مع التركيز على الكفاءة والأتمتة، تمكن Trengo الشركات من إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة من واجهة واحدة.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التفاعل" مع المستخدمين على أساس شخصي باستخدام ميزات CRM المدمجة. يؤدي تجميع البيانات القوي إلى إنشاء رؤى وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ. نحن نبتكر مركزًا متكاملًا للذكاء الرقمي لعلامتك التجارية. يؤدي ذلك إلى تسهيل الجهود المبذولة لدفع استراتيجيتك الرقمية وهوية علامتك التجارية من خلال تحليلات وتصورات منظمة وقوية، خالية من فائض البيانات الاجتماعية المعقدة. نحن نساعدك من خلال الخبرة الفعلية وقيادة الفكر وإدارة الأزمات. يمكّن Locobuzz أيضًا الشركات من الاستفادة من قوة التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية لإنشاء تجربة تفاعلية باستخدام روبوتات الدردشة متعددة اللغات. نحن نؤمن بأن إمكانات التجارة التحادثية يمكنها تحسين الإنتاجية من خلال دمج الذكاء البشري في الآلة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
OvationCXM
ovationcxm.com
OvationCXM هي شركة إدارة تجربة العملاء (CXM) التي تساعد الشركات والأنظمة البيئية الشريكة لها على تقديم تجارب عملاء استثنائية مع رؤية كاملة وتحكم دقيق حتى يتمكنوا من امتلاك الرحلة وتوجيه التجربة وإطلاق العنان للفوائد. تتضمن منصة OvationCXM، CXMEngine، موصلات CRM مسبقة الصنع، وأدوات تنسيق وأتمتة رحلة العميل، وتجميع النظام البيئي، بالإضافة إلى تقديم المعرفة وحلول الاتصالات المتكاملة في منصة واحدة سلسة. يختار متخصصو تجربة العملاء OvationCXM لأن تقنية CXM توفر البساطة على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تبسيط جهود CXM في كل نقطة اتصال للعملاء. يقع المقر الرئيسي لشركة OvationCXM في تيبورون، كاليفورنيا، مع قوة عاملة عن بعد على مستوى الدولة مدعومة من Nyca Partners وTelstra Ventures وKeyBank وJobsOhio Growth Capital Fund وJumpStart Ventures وSavano Capital Partners وCapital One Ventures وCommerce Ventures.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email عبارة عن صندوق بريد وارد بسيط ولكنه قوي للفريق. لقد تم تصميمه مع معرفة عميل البريد الإلكتروني، لذلك من السهل إعداده واستخدامه لأي فرق معتادة على التعامل مع رسائل العملاء عبر البريد الإلكتروني. من الصعب أن تكون منتجًا عندما تقضي نصف وقتك في قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والنصف الآخر في التنقل بين الأنظمة الأساسية لإخبار فريقك عن رسائل البريد الإلكتروني المذكورة. أنت بحاجة إلى تطبيق واحد يساعدك على التحرك بشكل أسرع وإبقاء كل شيء وكل شخص على نفس الصفحة. هذه حلقة. إنه يبسط وينظم جميع اتصالات العمل الواردة في صندوق بريد واحد ويمنحك أنت وفريقك النظام والتحكم والتركيز. مع Loop، لن يتم تفويت أي رسائل ويمكن لفريقك تعيين الملكية والدردشة حول رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وتبادل الملفات وأتمتة سير العمل وإدارة صناديق البريد الوارد المشتركة بسهولة. لماذا لا تحاول ذلك اليوم؟
Mojo Helpdesk
mojohelpdesk.com
يجعل Mojo Helpdesk خدمة العملاء ودعم تكنولوجيا المعلومات أمرًا سهلاً. يمكنك مركزة الطلبات والتعيين والتشغيل الآلي وتتبع التقدم وإنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع. أفضل بديل لإدارة الطلبات باستخدام جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني، يضع Mojo Helpdesk كل هذه الطلبات في نظام قوي وبسيط لتتبع التذاكر. يمكنك تقليل الطلبات الواردة باستخدام قاعدة معارف الخدمة الذاتية، والحفاظ على تنظيم الأمور عن طريق تعيين التذاكر ووضع علامات عليها، والاستفادة من الأتمتة لتحسين الكفاءة. الميزات الرئيسية: * التذاكر: قم بالبحث الفوري عن التذاكر ومراجعتها، ونشر تعليق أو ملاحظة للموظفين، وتحديد الأولويات، ووضع علامة، وحل المشكلة. * الإدارة: إدارة جهات الاتصال والوكلاء والمجموعات والفرق وقوائم انتظار التذاكر والمزيد من جوانب حساب مكتب المساعدة الخاص بك. * الإدارة: إعدادات الفوترة والأمان والوظائف الإضافية والمزيد من إعدادات الحساب متاحة للمسؤولين. * التقارير: عرض وإدارة التقارير المختلفة (لوحة المعلومات، عدد التذاكر، ملخص التقادم، إلخ). * حسابات مكتب المساعدة المتعددة: يدعم حسابات مكتب المساعدة المتعددة، والتي يكون لديك فيها دور وكيل على الأقل. مع أكثر من 2.5 مليون مستخدم سعيد، يعد Mojo Helpdesk الخيار الأفضل لمحترفي تكنولوجيا المعلومات ومديري ووكلاء خدمة العملاء. تستخدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدارس والمؤسسات التعليمية ومنظمات الرعاية الصحية والوكالات الحكومية وغيرها الكثير. ابدأ في دقائق، واتصل بـ Google Workspace الخاص بشركتك أو مؤسستك، وابدأ في إدارة الطلبات، وإنشاء مقالات قاعدة المعرفة، وإدارة الأصول، وتعيين معايير SLA، والتتبع وإعداد التقارير.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
Hiver
hiverhq.com
Hiver عبارة عن نظام أساسي قوي للتواصل والتعاون يساعد المؤسسات التي تستخدم Google Workspace على التفاعل بشكل هادف مع عملائها وموظفيها ومورديها. يمكن للفرق التي تستخدم Hiver إدارة الاتصالات متعددة القنوات بكفاءة، وتوفير الخدمة الذاتية، وأتمتة العمل الشاق، والتكامل مع تطبيقاتهم المفضلة، وضمان الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة، واكتساب رؤى الأداء في الوقت الفعلي لتحقيق نتائج أعمال أفضل. بدون مغادرة Gmail، على الإطلاق. إن سهولة استخدام Hiver، ومنحنى التعلم الصفري، والأمان والامتثال على مستوى عالمي، والدعم الأعلى تقييمًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، تجعله البرنامج الموثوق به لأكثر من 2000 شركة حول العالم. يتم تشغيل Flexport، وPluralsight، وجامعة هارفارد، وAppsflyer، وOxford Business Group، وUpwork، من بين آخرين، بواسطة Hiver.
Richpanel
richpanel.com
يمكن لخدمة العملاء أن تزيد أو تكسر ثقة العملاء في متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. مع وجود Richpanel بجانبك، سيقوم فريق الدعم الخاص بك بما يلي: أ) الاستجابة بشكل أسرع ب) تقديم إجابات دقيقة دائمًا ج) إدارة الكميات الكبيرة بسهولة ود) كسب ثقة العملاء. * بوابة الخدمة الذاتية لأتمتة الأسئلة المتكررة. * مكتب مساعدة متعدد القنوات والدردشة الحية. * الرد بشكل أسرع مع السياق. * احصل على المبيعات من خلال الدردشة المباشرة. * تقارير خدمة العملاء الشاملة.
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المستهلكين متعدد القنوات مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويقدم مبيعات ودعمًا مباشرًا. تساعدك منصة الدردشة المباشرة الآلية على جذب العملاء على مدار 24 ساعة يوميًا، وتأهيل العملاء المحتملين عبر القنوات المختلفة، وزيادة التحويلات. إنها منصة للتواصل مع العملاء تعمل على تبسيط كل تفاعل مع العملاء مع الشركات. توفر REVE Chat مجموعة شاملة من ميزات المشاركة المرئية، مثل chatbot والدردشة المباشرة والتصفح المشترك والدردشة المرئية، لتمكين الوصول إلى حلول أسرع من خلال التفاعلات الفردية. يمكنك بسهولة إشراك عملائك عبر قنواتهم المفضلة باستخدام REVE Chat لتوفير تجربة مراسلة متعددة القنوات. تتضمن REVE Chat أيضًا التوجيه المتقدم وقائمة الانتظار والمشغلات التلقائية وتحليلات الزوار. تجذب الشركات العملاء من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك مواقع الويب وWhatsApp وFacebook وInstagram وViber وTelegram وApp وغيرها. REVE Chat يجعل التواصل معهم من منصة واحدة فعالاً للغاية. يمكن لـ Chatbot أتمتة مساعدة العملاء ومشاركتهم، ويمكن لحل الدردشة المباشرة أن يرتقي بالتخصيص إلى المستوى التالي بلمسة إنسانية. تساعد المنصة القوية الشركات طوال تجربة العملاء، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين وحتى سعادة العملاء والاحتفاظ بهم.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday هو أحد حلول الدردشة المباشرة من الجيل التالي الذي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والبشري لتقديم تجربة العملاء النهائية من خلال تمكين محادثات العملاء المخصصة للغاية. يعمل الذكاء الاصطناعي للمحادثة لدينا كحارس عملاء في الخط الأول يخدم نفسه بنفسه ويساعد العملاء على مساعدة أنفسهم، وكمساعد افتراضي أنيق يساعد في تعزيز كفاءة وكلاء خدمة العملاء. يتوفر مركز الوكلاء البديهي في Heyday على أي جهاز، حتى تتمكن من إسعاد العملاء سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل. مع Heyday يمكنك: * أتمتة الإجابات على استفسارات خدمة العملاء في الخط الأول، وتأهيل العملاء وفرز الأسئلة الأكثر تعقيدًا تلقائيًا لتصعيدها إلى الوكيل المناسب * تعاون مع صندوق بريد وارد موحد للفريق لتقديم تجربة متميزة للعملاء * أنشئ عربات تسوق سريعة ومباشرة داخل الدردشة، وذلك بفضل عمليات التكامل القوية للتجارة الإلكترونية * جمع رؤى قيمة للعملاء لإثراء إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك * قم بإنشاء قوالب أو الاستفادة من الردود السريعة الموصى بها من قبل الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتك وتوفير الوقت * إعادة استهداف العملاء على مستوى شخصي للغاية من خلال إشعارات تتبع الطلب، وزيادة مبيعات المنتجات، واستطلاعات رضا العملاء، وما إلى ذلك. * قم بتخصيص إشعارات الوكيل الخاص بك حتى لا يفوتك أي شيء * وأكثر! Heyday تستهل حقبة جديدة من الدردشة الحية. قم بالتنزيل اليوم لمنح فريق خدمة العملاء الخاص بك قوى الذكاء الاصطناعي الخارقة.
Zowie
getzowie.com
تعمل Zowie على تمكين الشركات التي تبيع عبر الإنترنت من صرف التذاكر باستخدام تقنية الأتمتة القوية، ورعاية العملاء من خلال صندوق الوارد متعدد القنوات وبيع المزيد باستخدام سياق العملاء المحسن. يمكن أن تعمل Zowie كنظام خدمة عملاء مستقل أو تعمل على تحسين أدواتك الحالية مثل Zendesk وIntercom وGorgias والعديد من الأدوات الأخرى باستخدام تقنية التشغيل الآلي. * تحليل مجاني لإمكانات الأتمتة لديك | تعرف على ما تشتريه! * صندوق بريد وارد مجاني متعدد القنوات | احصل على وفورات في التكنولوجيا. * طن من التكامل | تواصل مع Shopify وMagento وKlaviyo وZapier وانتقل بالأتمتة إلى المستوى التالي. استخدم زوي و... 1. قم بتجاهل ما يصل إلى 60% من الأسئلة المتكررة في 4 أسابيع وقلل وقت الحل بنسبة 67%. 2. الرعاية – تمكن الوكلاء من حل الحالات المعقدة وزيادة CSAT بنسبة 12%. 3. البيع - اكتشف نية الشراء وقم بتحويل ما يصل إلى 40% من العملاء الإضافيين.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius هي منصة تجربة عملاء خالية من التعليمات البرمجية للتجارة الإلكترونية والتجزئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتعلم حل الذكاء الاصطناعي الخاص بهم ويتطور باستمرار من كل تفاعل داخل شبكة عملائهم، ويستفيد من أكثر من 50 حالة استخدام معدة مسبقًا، وعمليات قابلة للتخصيص، وعمليات تكامل للمساعدة في إسعاد العملاء. إنهم يعملون مع شركات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة ذات التفكير المستقبلي في جميع أنحاء العالم مثل ON وSelfridges وG-Star وVolcom وMytheresa والعديد من الشركات الأخرى لتعزيز تجارب العملاء الأفضل عبر الإنترنت. مع DigitalGenius، سوف يقومون بما يلي: * تقديم رحلة مشتري سلسة لعملاء التجارة الإلكترونية * قيادة التميز والنمو المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية * إدارة الزيادات الموسمية وغير المتوقعة في الحجم بثقة * معالجة المشكلات وحلها بشكل استباقي قبل أن يتصل بهم العملاء * تلبية توقعات المستهلكين عبر الإنترنت وغير متصل * تنفيذ واستخدام أتمتة التجارة الإلكترونية على نطاق واسع * تمكين الوكلاء من خدمة العملاء بنجاح في كل نقطة اتصال * تحقيق الصفر بسرعة من خلال أتمتة الأعمال المتراكمة إنها تساعد الشركات على تقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال: * منصة AI للتجارة الإلكترونية تتطور وتتحسن باستمرار، مبنية على التعلم من شركات التجارة الإلكترونية ذات التفكير التقدمي حول العالم * أكثر من 50 حالة استخدام معدة مسبقًا خصيصًا للتجارة الإلكترونية لإدارة الارتفاعات الموسمية وغير المتوقعة بسهولة * تفاعلات استباقية توفر معلومات محدثة عن عمليات التسليم والإرجاع * أفضل الممارسات المستفادة من شبكة من شركات التجارة الإلكترونية الأكثر ابتكارًا، مما يتيح استجابات ورحلات مخصصة * عمليات تكامل وعمليات قابلة للتخصيص مصممة وفقًا لمتطلبات العملاء الوصول بسهولة إلى DigitalGenius: * التكنولوجيا السحابية (SaaS) * دائما على: 24/7 365 * تتوفر لغات متعددة * احصل على الإعداد خلال أسبوع واحد بدون عمليات تكامل للأكواد البرمجية أو منخفضة * قنوات حيادية: الخدمة الذاتية، البريد الإلكتروني، الروبوتات، الوكلاء، الاستباقية، ما قبل البيع والصوت
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هي المنصة الوحيدة التي تحتوي على أفضل عمليات عميل في فئتها مع إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. توصيل العمل في الوقت المحدد وعلى الميزانية ، والقضاء على فوضى العميل ، وفهم الربحية ، كل ذلك في منصة واحدة. يقع مقره الرئيسي في كورك ، أيرلندا وأسسه فريق قام بتشغيل وكالة من قبل ، لدى Teamwork.com أكثر من 20.000 عميل في جميع أنحاء العالم مع فريق عالمي يضم أكثر من 350 موظفًا.
Rev.io
rev.io
توفر Rev.io برامج قابلة للتكوين للفوترة وإدارة العملاء وإدارة الأعمال والمدفوعات والتحليلات والتزويد والأتمتة لمقدمي الخدمات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية واللاسلكي وإنترنت الأشياء وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والصوت والصورة والتكامل الأمني والصناعات الأخرى ذات الصلة. يقدم برنامجنا الحديث القائم على السحابة تجربة تحويل الأسعار إلى النقد الأكثر اكتمالاً في الصناعة، مما يمكّن عملائنا من تنمية إيراداتهم بكفاءة. من خلال استخدام منصة برمجيات Rev.io وواجهة برمجة التطبيقات (API) والنظام البيئي الشريك، يمكن لعملائها إصدار فواتير عملائهم بكفاءة، وإدارة المنتجات والاشتراكات، وتقييم الاستخدام على نطاق واسع، وضمان الضرائب المتوافقة، ومعالجة المدفوعات، وتشغيل التقارير التفصيلية، وتحليل البيانات الديناميكية.
NestDesk
nestscale.com
NestDesk هو برنامج خدمة عملاء متعدد القنوات يساعد شركات التجارة الإلكترونية على إدارة جميع رسائل العملاء عبر قنوات متعددة في مكان واحد، وإغلاق المزيد من المبيعات من الدردشات. يمكن لفريق دعم العملاء الخاص بك تقليل متوسط وقت الاستجابة، وتوفير تجربة أسرع وأكثر شخصية للعملاء.
Futr
futr.ai
Futr عبارة عن منصة للدردشة كخدمة تعمل على تعزيز قدرات خدمة العملاء من خلال الدردشة التلقائية والمباشرة والفيديو والدردشة الاجتماعية - بأي لغة وعلى أي قناة. مع العملاء بما في ذلك عدد من قوات الشرطة وتجار التجزئة الرائدين والجمعيات الخيرية، تساعد Futr المؤسسات الذكية على التواصل مع جماهيرها من خلال خدمات الدردشة الدائمة والفورية والمفيدة دائمًا. لا تأخذ كلمتنا لذلك. جرّب منصة Futr مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته شهر واحد! - نشر فوري للدردشة التلقائية - تتبع الاستخدام وعائد الاستثمار المعياري - دعم مخصص لتسجيل الوصول المقرر - نهاية مراجعة حالة الأعمال التجريبية - لا يوجد التزام - لا حاجة لبطاقة الائتمان
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent عبارة عن مكتب مساعدة كامل الميزات وبرنامج للدردشة المباشرة يساعدك على إضفاء الطابع الشخصي على تفاعلات عملائك من خلال حل مكتب المساعدة الشامل. يتميز LiveAgent بأسرع أداة للدردشة في السوق وهو برنامج الدردشة المباشرة الأكثر مراجعة والمرتبة رقم 1 للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024. انضم إلى شركات مثل BMW وYamaha وHuawei وجامعة أكسفورد في تقديم خدمة عملاء على مستوى عالمي. يستخدم LiveAgent قوة صندوق البريد الوارد العالمي متعدد القنوات، والدردشة المباشرة في الوقت الفعلي، ومركز الاتصال المدمج، وبوابة خدمة العملاء القوية. قم بإضفاء الطابع الشخصي على اتصالاتك من خلال الاستفادة من تقسيم العملاء والأتمتة وإدارة علاقات العملاء المدمجة وحزمة التحليلات القوية بالإضافة إلى قاعدة معارف العملاء لدينا. اكتشف أكثر من 175+ من ميزات مكتب المساعدة وأكثر من 200 عملية تكامل. ابدأ تجربتك المجانية لمدة شهر واحد، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. 200+ الميزات المضمنة: -حسابات POP3 -أنابيب البريد الإلكتروني -إعادة التوجيه -الأقسام -الأولويات -الحالات -العلامات -قواعد -توجيه التذاكر -الرسائل المعلبة/المحددة مسبقًا -قوالب البريد الإلكتروني - التكامل الصوتي -رصد الموقع في الوقت الحقيقي والإحصائيات -دردشات -تكامل الفيسبوك/تويتر/إينستاجرام/سلاك -قاعدة المعرفة -اقتراحات مباشرة أثناء الكتابة - ردود الفعل ونماذج الاتصال -تصنيف الوكيل، التلعيب -متعدد اللغات - مرشحات التذاكر -مشاركة الملفات والمرفقات - قوالب أزرار الدردشة وأكثر من ذلك بكثير. وكيل مباشر للشركات الناشئة: برنامج بدء التشغيل مجاني لأول 6 أشهر للشركات الناشئة التي تتقدم بطلب. هذه فرصة حصرية للشركات الناشئة للوصول إلى أفضل برامج دعم العملاء في السوق دون أي تكاليف مقدمة. بعد أول 6 أشهر، يمكن للشركات الناشئة الاستمرار في استخدام LiveAgent بسعر مخفض.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك أدواتنا الذكية تحقيق أقصى قدر من كفاءة المكالمات ومساعدتك على بيع المزيد. يمكن استخدام LeadDesk بشكل مستقل أو متكامل مع أنظمة CRM. يعمل عملاؤنا على تعزيز إنتاجية الوكيل من خلال التعامل مع المكالمات بكفاءة عالية، والاتصال السلس عبر بروتوكول VoIP/GSM/PBX، وقوائم جهات الاتصال المتكاملة، وإدارة بيانات جهات الاتصال، والمراقبة المتقدمة وإعداد التقارير. LeadDesk قائم على السحابة وقابل للتطوير بشكل كبير. تختار مؤسسات المبيعات LeadDesk لأنها تغلق أبوابها أكثر، ولا تعاني من فترات توقف عن العمل، ولا توجد تكاليف لبدء التشغيل، كما أنها أقل من النفقات التشغيلية.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM هو برنامج للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يوفر وظيفة الاتصال الهاتفي، وهو نظام إدارة علاقات العملاء الوحيد في السوق الذي يوفر نظام هاتف PBX افتراضي كوحدة قياسية لجميع العملاء الجدد.
CloudCC
cloudcc.com
تقدم CloudCC منصة CRM كاملة بأسعار تنافسية للغاية، وتتميز بتطبيقات أعمال تغطي أتمتة التسويق، وأتمتة قوة المبيعات، وإدارة الخدمات، والمنصة القابلة للتوسيع وحلول CRM الصناعية والمزيد. توفر CloudCC SaaS وPaaS حتى تتمكن من اكتشاف حل CRM الذي يمكننا تقديمه لك.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub عبارة عن نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM) على مستوى المؤسسات، مع المبيعات والتسويق والدعم والفواتير، لإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء من منصة واحدة موحدة. إنها منصة لنمو الأعمال عالية القوة مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك استخدام ConvergeHub لإنجاز جميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. استخدمه لجذب العملاء المتوقعين، وإرسال الحملات، وتعزيز العملاء المحتملين، وإغلاق المبيعات، والرد على تذاكر الدعم، وإنشاء العقود، وتخزين المستندات، وإدارة المنتجات أو الخدمات، وإرسال عروض الأسعار، وإنشاء الفواتير، والمزيد. تتيح لك ميزات التخصيص والأتمتة القوية في ConvergeHub إمكانية تكوين عمليات الأعمال الخاصة بك وأتمتتها وزيادة الإنتاجية. يمنحك منظور ConvergeHub الشامل 360 درجة وعرض العملاء رؤى متعمقة قابلة للتنفيذ، ويسمح لك بتتبع جميع نقاط الاتصال من خلال سجل النشاط، ويتيح لك التخطيط للمحادثات القادمة مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال أي قناة - البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل النصية أو الفاكس أو اجتماعي. تأتي التعليقات والملاحظات والعلامات والمهام والمواعيد والتقويمات والتذكيرات والإشعارات معًا لإبقائك على اتصال وتحديثًا. يمكنك تقسيم قوائمك وإنشاء قوالب وتشغيل حملات تسويقية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ابق على اتصال وثيق مع عملائك من خلال تتبع حالات خدمة العملاء والرد عليها بسرعة. احصل على أموالك بسرعة عن طريق إنشاء عروض الأسعار وإرسال فواتير منتجاتك وخدماتك مباشرةً من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وتتبع الدفعات فور استلامها. تتيح لك أداة إنشاء التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص إمكانية إنشاء تقاريرك الخاصة وتتبع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات العمل بشكل مرئي. يتكامل ConvergeHub مع البرامج الأخرى من خلال العديد من عمليات التكامل الأصلية مثل QuickBooks وDocuSign وPandaDoc وRingcentral وTwilio وOffice365 وBox وDropbox وWordpress وما إلى ذلك، وكذلك من خلال Zapier وPiesync وAPIs وWebhooks.
Groove
groovehq.com
Groove - حيث يلتزمون بإعادة تشكيل خدمة العملاء للأفضل. إنهم يؤمنون بالقوة التحويلية للبرامج الجيدة، المصممة لمواجهة تحديات عمليات الدعم غير الفعالة بشكل مباشر. تم تصميم Groove ليكون بمثابة الترياق لخدمة العملاء السيئة، وتمكين الشركات الصغيرة من خلال سير عمل بديهي، واتصالات مبسطة، ومجموعة من الميزات التي تهدف إلى تقديم تجارب استثنائية. قل وداعًا للواجهات القديمة والعمليات غير الفعالة – مع Groove، سيكتشف المستخدمون نظامًا أساسيًا يعطي الأولوية للبساطة والفعالية. مهمتهم واضحة: تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتزدهر في عالم يتمحور حول العملاء.
Gorgias
gorgias.com
تعد Gorgias منصة خدمة عملاء فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية لتقديم خدمة عملاء سهلة في كل مرحلة من مراحل النمو. باستخدام إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي المتطورة، أحدث Gorgias ثورة في كيفية قيام المتاجر عبر الإنترنت بتبسيط رحلة العميل من خلال دعم القنوات الشاملة والدردشة ووحدات الماكرو والقواعد وأداء الدعم وإحصاءات الإيرادات. يخدم Gorgias حاليًا أكثر من 13000 تاجر في مجال التجارة الإلكترونية، بما في ذلك Steve Madden وGlossier وBrüMate وTUSHY. تفتخر جورجياس بكونها شركة معتمدة من الدرجة B، كما أنها رائدة في ممارسات مكان العمل المستدامة والعادلة.
Gmelius
gmelius.io
يجعل Gmelius العمل الجماعي الرائع يحدث مباشرة من صندوق بريد Gmail الخاص بك. بدءًا من صناديق البريد الوارد المشتركة القوية، وتسميات Gmail المشتركة، ولوحات Kanban المرئية، والأتمتة الذكية لسير العمل داخل Gmail مباشرةً، يقدم Gmelius نظامًا أساسيًا فريدًا للتعاون يتكامل مع بقية تطبيقاتك اليومية. قم بتوصيل أدواتك المفضلة معًا من خلال عمليات التكامل الفريدة ثنائية الاتجاه (بما في ذلك Slack وTrello)، أو واجهة برمجة التطبيقات العامة، أو من خلال Zapier. • تبسيط إدارة البريد الإلكتروني • زيادة الشفافية والمساءلة • أتمتة وتحسين توزيع عبء العمل الخاص بك • تبسيط سير العمل الخاص بك وأتمتة أي عمل شاق يقدم Gmelius حل البريد الوارد المشترك الرائد في السوق، وإليكم السبب: 1. يتكامل Gmelius بسلاسة مع البريد الوارد الحالي الخاص بك أدوات. يوجد Gmelius مباشرة في صندوق بريد Gmail الخاص بك، مما يسمح لزملائك في الفريق بالعمل في نظام بيئي يناسبهم. يمكنك توفير الوقت والمال في الترحيل والإدارة والتدريب. 2. موازين Gmelius حسب احتياجاتك. تدعم بنيتنا الفريدة المؤسسات الصغيرة والكبيرة بشكل يومي. يبلغ عدد أكبر عملائنا أكثر من 8000 صندوق بريد وارد مشترك نشط وعشرات الآلاف من المستخدمين. 3. يفرض Gmelius نموذجًا صارمًا للخصوصية حسب التصميم. يقع مقرنا الرئيسي في سويسرا وأوروبا، وقد تم دائمًا دمج الخصوصية بشكل استباقي في منصتنا. على عكس الخدمات الأخرى، لا يقوم Gmelius أبدًا بتخزين محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
Freshdesk
freshdesk.com
تساعد Freshdesk (أحد منتجات شركة Freshworks Inc.) الشركات على إسعاد عملائها بسهولة من خلال برامج حديثة وبديهية لدعم العملاء. يقوم Freshdesk بتحويل الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تذاكر، ويوحد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي القوية، مثل أتمتة تعيين التذاكر، وتحديد أولويات التذاكر، ومساعدة الوكيل، وحتى إرسال الردود الجاهزة، في تبسيط عملية الدعم. تعمل Freshdesk أيضًا على تعزيز تعاون الفريق، والتكامل مع مجموعة من أدوات الطرف الثالث، وتوفر إمكانات الدعم التنبؤية، وإدارة الخدمة الميدانية. توفر ميزات إعداد التقارير والتحليلات الرؤى اللازمة لتنمية الأعمال.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
DoneDone
donedone.com
إذا كنت تبحث عن أهم الميزات في أداة تعقب المهام وصندوق الوارد المشترك، فلا تبحث سوى عن DoneDone. نحن نعمل بجد لجعل منتجنا بسيطًا وسهل الاستخدام، حتى تتمكن من التركيز على إنجاز عملك. مع DoneDone، يمكن لفرق دعم العملاء والمنتجات العمل معًا بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.
Dixa
dixa.com
تمكن Dixa الشركات من تقديم خدمة العملاء كما ينبغي لها أن تكون. تساعد Dixa قادة خدمة العملاء على إنشاء تجارب سهلة للعملاء والفرق التي تطلق العنان للولاء. تمنح Dixa الفرق رؤية موحدة لجميع المحادثات، وتمنح العملاء سهولة الوصول إلى قنواتهم المفضلة، كما تمنح القادة الرؤى لتحسين تجربة الخدمة بشكل مستمر. تجمع منصة خدمة العملاء التحادثية من Dixa بين الذكاء الاصطناعي القوي واللمسة الإنسانية لتقديم تجربة خدمة مخصصة للغاية تتوسع مع نمو أعمالك. تستفيد الفرق وعملائها من قدر أكبر من الرضا بينما تساعد الأتمتة على زيادة كفاءة الخدمة وفعاليتها، مما يؤدي في النهاية إلى توفير قيمة أعمال حقيقية. يضمن فريق نجاح العملاء المتخصص في Dixa أنك جاهز للعمل بسرعة ويشارك معك في رحلتك لتحقيق ما تسميه Dixa "صداقة العملاء". تدير Dixa أكثر من 30 مليون محادثة سنويًا وتحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة مثل Interflora وOn وWise وDeezer وRapha وToo Good to Go وHello Print وWistia. تعرف على المزيد بزيارة dixa.com. بفضل ميزات التعرف على العملاء، تتيح Dixa معرفة عملائك بمجرد وصولهم. تقوم Dixa بذلك عن طريق عرض سجل محادثات كل عميل مع عملك في جدول زمني بالإضافة إلى سجل طلباتهم على الفور. ويضمن ذلك حصول الفرق على المعلومات التي يحتاجونها لحل استفسارات العملاء بشكل أسرع مع تقديم دعم أكثر تخصيصًا. يتيح لك التسعير المرن وقابلية التوسع العالمية أن تدفع فقط مقابل ما تحتاجه وتوسيع نطاقه أو خفضه دون تكاليف أو جهد إضافي. يتم وضع جميع أنواع المحادثات (الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة وFacebook Messenger وInstagram وTwitter وWhatsApp) في قوائم الانتظار وتوجيهها تلقائيًا إلى الوكلاء المناسبين بينما تتم ترجمة بيانات المحادثة إلى تحليلات في الوقت الفعلي. تشتمل ميزات Dixa على VoIP، وIVR، ورد الاتصال، والنقر للاتصال، وتسجيل المكالمات، والأتمتة، والاستجابات السريعة، وأدوات الدردشة القابلة للتخصيص، وإعداد التقارير التاريخية والفورية، والتوجيه المتقدم. تم تصميم واجهة Dixa سهلة الاستخدام والإعداد السهل لتعزيز تجربة الوكيل والسماح للفرق بالتركيز على العميل وليس البرنامج. تم تصميم Dixa لمراكز الاتصال الواردة ومراكز الاتصال متعددة القنوات والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، وهو يوفر للوكلاء الأدوات اللازمة لتقديم خدمة عملاء استثنائية تؤدي إلى روابط أقوى بين العلامات التجارية والعملاء.
Crisp
crisp.chat
Crisp هي منصة دعم العملاء المتكاملة ومتعددة القنوات التي تساعد الشركات على التواصل الفوري مع عملائها أو العملاء المحتملين الذين ينتظرون الدعم. بفضل مجموعة أدواتها سريعة التطور، تقود Crisp الشركات من خلال الثورة التي تعتمد على العملاء من خلال استخدام المحادثات لإطلاق العنان للنمو المفرط. يستخدم العملاء Crisp لتوفير تجربة حديثة لدورة حياة العميل للعملاء المحتملين، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز مساعدة العملاء، وتحسين رضا العملاء، مما يؤدي إلى زيادة عالمية في الإيرادات. ابدأ العمل مجانًا اليوم وانضم إلى 400000 شركة تستخدم Crisp على موقع Crisp.chat باستخدام تجربة مستخدم سهلة، يمكن للشركات إنشاء صندوق بريد وارد مشترك للجميع داخل الشركة. Crisp هو الحل الأمثل لإدارة إستراتيجية دعم العملاء متعددة القنوات لديك. أثناء استخدام Crisp، ستتمكن من الوصول إلى ما يلي: - القطعة دردشة الموقع - برنامج AI Chatbot ومنشئ chatbot المكتوب - برامج قاعدة المعرفة - برنامج حملة التنقيط - برنامج إدارة علاقات العملاء - الترجمة المباشرة (تحدث كمواطن أصلي بلغة عملائك) - MagicType (اطلع على ما يكتبه عملاؤك في الوقت الفعلي) - مشاركة الشاشة (بدون الحاجة إلى مكون إضافي إضافي) - عمليات تكامل متعددة (Slack، WordPress، Shopify، WooCommerce، Adobe Commerce، Zapier، Hubspot، Salesforce، Jira، Trello، ...) - العديد من الميزات الأخرى
Creatio
creatio.com
Creatio هو بائع عالمي لمنصة بدون تعليمات برمجية لأتمتة سير العمل وإدارة علاقات العملاء (CRM) بأقصى درجة من الحرية. يتم إطلاق الملايين من مسارات العمل على منصتهم يوميًا في 100 دولة بواسطة آلاف العملاء. تعتبر الرعاية الحقيقية لعملائهم وشركائهم جزءًا محددًا من DNA Creatio. تتضمن عروض Creatio منصة بدون تعليمات برمجية (Studio Creatio)، وتطبيقات CRM (التسويق والمبيعات والخدمة)، وسير عمل الصناعة لـ 20 قطاعًا ووظائف إضافية في السوق. إنهم يساعدون عملائهم على رقمنة سير العمل، وتعزيز تجارب العملاء والموظفين، وتعزيز كفاءة الفرق التجارية والتشغيلية. تم الاعتراف بـ Creatio كشركة رائدة وذات أداء قوي في العديد من تقارير Gartner وForrester. تتلقى منتجات Creatio مراجعات رائعة من المستخدم النهائي على بوابات نظير إلى نظير. يتمتع عملاؤهم بحرية امتلاك الأتمتة الخاصة بك. يتم توفير الحرية من خلال التخصيص غير المحدود، والقدرة على إنشاء التطبيقات بدون سطر من التعليمات البرمجية، وعالم من القوالب والموصلات الجاهزة للاستخدام. تعمل منصتهم على تمكين العاملين في مجال المعرفة من إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية مع زيادة القدرة التنظيمية. إنهم يؤمنون بالرعاية الحقيقية. إنهم يبنون علاقات صادقة مع عملائهم وشركائهم من خلال تقديم المساعدة أولاً ثم التفكير في الأعمال التجارية والتواصل بشفافية وصراحة والاستماع والتعديل وتحقيق القيمة. Creatio هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في بوسطن، MA. لديهم أكثر من 700 موظف في ستة مكاتب ووجود محلي في 25 دولة. تتمتع Creatio بعلاقات طويلة الأمد مع بعض المؤسسات الأكثر نجاحًا في العالم بما في ذلك AMD، وBayer، وKraft Heinz، وVisteon، وSociété Générale Group، وBNP Paribas Group وغيرها الكثير. شركاء Creatio مع 700 GSIs والمتكاملين المحليين. تدور ثقافتهم حول الرعاية الحقيقية لعملائهم وشركائهم، والشغف، وبذل جهد إضافي والبقاء إيجابيين.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox هو برنامج مكتب مساعدة عملي يوفر دعمًا متعدد القنوات لطلبات العملاء الواردة من البريد الإلكتروني والويب والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. يتكامل HappyFox مع تطبيقات الأعمال للمحاسبة وتعليقات العملاء وإدارة علاقات العملاء والتجارة وما إلى ذلك. تتيح إصدارات iOS وAndroid وWindows من التطبيق تقديم الدعم من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تساعد منتديات المجتمع وقاعدة المعرفة العملاء على تقديم الدعم الفوري والتواصل مع بعضهم البعض.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عملائك من مكان واحد. يمكنك بسهولة إضافة وكلاء جدد إلى نظامك وحل المحادثات بسهولة. يمنحك Chatwoot أيضًا تقارير في الوقت الفعلي لقياس أداء فريقك، واستجابات جاهزة للرد بسهولة على الأسئلة المتداولة والملاحظات الخاصة للوكلاء للتعاون فيما بينهم.