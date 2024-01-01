برامج مكتب المساعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - فنلندا

HelpSpace

helpspace.com

لسنوات عديدة، عملنا كمستقلين ودعمنا العملاء في مشاكلهم اليومية. لقد واجهنا التحدي المتمثل في إيجاد حل عملي وبأسعار معقولة كبرنامج دعم للعاملين لحسابهم الخاص والمؤسسات الصغيرة. فمن ناحية، أحبطنا ذلك، لكنه في الوقت نفسه، حفزنا على إيجاد حل. هذه هي الطريقة التي ولدت بها HelpSpace. برنامجنا مثالي للشركا...