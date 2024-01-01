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برامج مكتب المساعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - الصين
برنامج مكتب المساعدة هو أداة مصممة لتنظيم وإدارة والاستجابة للطلبات المتعلقة بالخدمة من المصادر الداخلية والخارجية. يمكن تقديم استفسارات العملاء من خلال قنوات مختلفة، مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم فرق خدمة العملاء هذه الأدوات لتبسيط عمليات الدعم والحصول على رؤى حول مشاركة العملاء عبر جميع منصات الاتصال.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عم...
Zoho Desk
zoho.com
يمكن أن يساعد Zoho Desk الشركات في إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والرسائل النصية القصيرة والوسائط الاجتماعية والمزيد. كما يساعدك أيضًا على تعيين المكالمات إلى الوكلاء لديك استنادًا إلى قسمهم أو فريقهم، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفهم العميل،...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتحقيق تدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع ...
CloudCC
cloudcc.com
تقدم CloudCC منصة CRM كاملة بأسعار تنافسية للغاية، وتتميز بتطبيقات أعمال تغطي أتمتة التسويق، وأتمتة قوة المبيعات، وإدارة الخدمات، والمنصة القابلة للتوسيع وحلول CRM الصناعية والمزيد. توفر CloudCC SaaS وPaaS حتى تتمكن من اكتشاف حل CRM الذي يمكننا تقديمه لك.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناء...
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Freshdesk
freshdesk.com
تساعد Freshdesk (أحد منتجات شركة Freshworks Inc.) الشركات على إسعاد عملائها بسهولة من خلال برامج حديثة وبديهية لدعم العملاء. يقوم Freshdesk بتحويل الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تذاكر، ويوحد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذل...
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من ا...
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (ب...
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى الع...
Gorgias
gorgias.com
تعد Gorgias منصة خدمة عملاء فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية لتقديم خدمة عملاء سهلة في كل مرحلة من مراحل النمو. باستخدام إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي المتطورة، أحدث Gorgias ثورة في كيفية قيام المتاجر عبر الإنترنت بتبسيط رحلة العميل من خلال دعم القنوات الشاملة والدردشة ووحد...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة نظامًا أساسيًا لدعم العملاء يعتمد على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة المعرفة، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يُسمى أيضًا Help Sco...
Atera
atera.com
تتيح منصة إدارة تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Atera لفرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة ومقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) تحقيق التميز التشغيلي عبر مؤسستهم، على أي نطاق. قم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات بأكملها — بدءًا من المراقبة والإدارة عن بُعد (RMM) ومكتب المساعدة وإصدار الت...
LiveChat
livechat.com
LiveChat عبارة عن منصة كاملة لخدمة العملاء تتمتع بإمكانات الدردشة عبر الإنترنت وتحليلات الويب. لقد تم تصميمه خصيصًا لتقديم خدمة عملاء مذهلة ومبيعات الوقود. يتم استخدام منصة خدمة العملاء الشاملة هذه من قبل أكثر من 38000 عميل في 150 دولة. إنه يتميز بتصميمه البسيط والبديهي، مما يجعل من السهل على كل من ...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
Zammad
zammad.com
ابدأ في دقائق، كن فائزًا لسنوات اكتشف نظام التذاكر زماد هل هو واحد من تلك الأيام؟ ملاحظات لاصقة في كل مكان ولن يتوقف الهاتف عن الرنين؟ Zammad هو برنامج مكتب المساعدة للمستقبل ويساعدك على العثور على هيكل في الفوضى. قم بتوصيل جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، وامنح حقوق المستخدم بسهولة، واحصل على تقارير...
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد قمنا بإعادة تصميم مكتب المساعدة لتعاون الفريق في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قمنا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل ...
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من ا...
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب...
Crisp
crisp.chat
Crisp هي منصة دعم العملاء المتكاملة ومتعددة القنوات التي تساعد الشركات على التواصل الفوري مع عملائها أو العملاء المحتملين الذين ينتظرون الدعم. بفضل مجموعة أدواتها سريعة التطور، تقود Crisp الشركات من خلال الثورة التي تعتمد على العملاء من خلال استخدام المحادثات لإطلاق العنان للنمو المفرط. يستخدم العمل...
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق مع...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ...
Groove
groovehq.com
البديل البسيط والقوي لـ Zendesk. تستخدم أكثر من 2000 شركة صغيرة برنامج مكتب المساعدة الخاص بـ Groove لمركزية دعم العملاء وأتمتته.
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، ...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة نظيفة. باستخدام Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: - أتمتة عملية التسويق ...
TeamSupport
teamsupport.com
يعد TeamSupport حلاً برمجيًا شاملاً يدير تجربة العملاء بعد البيع بالكامل، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وتقليل التباطؤ وزيادة رضا العملاء. تتيح لك مجموعة برامج خدمة العملاء الاستباقية من TeamSupport تحديد أولويات عملائك من خلال معرفة هويتهم الحقيقية ودعمهم بشكل فعال والنمو معهم. يساعد نظامنا في جعل الع...
Vtiger
vtiger.com
تتمثل مهمة Vtiger في بناء برنامج يمنح الفرق التي تتعامل مع العملاء في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم القدرة على إنشاء علاقات مثمرة ودائمة مع العملاء. يوفر لك Vtiger CRM عرضًا بزاوية 360 درجة لجميع معلومات العملاء الخاصة بك في مكان واحد ويساعدك على تحسين نقاط الاتصال الخاصة بالمبيعات والدعم والتسويق...
Trengo
trengo.com
في Trengo نحن ملتزمون بإسعاد العملاء. نحن نؤمن بأن تحويل المحادثات إلى علاقات يمثل ميزة تنافسية. وفتح المزيد من لحظات البهجة الحقيقية في كل تفاعل سيعزز هذا النمو. فرحة العملاء. دائماً. انتصارات. دعونا نلتقي: https://trengo.com/getdemo
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks هي شبكة احترافية لصناعة تكنولوجيا المعلومات (IT) يقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس. تأسست الشركة في يناير 2006 على يد سكوت أبيل، وجاي هالبيرج، وجريج كاتاوار، وفرانسيس سوليفان لبناء برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات. Spiceworks هو مجتمع عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين التعاون وطلب المشورة م...
Kustomer
kustomer.com
Kustomer هي أول منصة من نوعها لإدارة علاقات العملاء (CRM) مصممة لإدارة حجم الدعم الكبير من خلال تحسين التجارب طوال رحلة خدمة العملاء. تساعد Kustomer العلامات التجارية على حل المحادثات بسرعة على جميع القنوات الرقمية من خلال أتمتة 40% من التفاعلات عبر الخدمة الذاتية، وحل الاتصال الأول من خلال التوجيه ...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع الأموال. تتيح لك ...
HelpCrunch
helpcrunch.com
تعد HelpCrunch منصة اتصالات العملاء الأعلى تقييمًا للدعم والتسويق والمبيعات. يمكنك زيادة التحويلات والمبيعات وتحسين الدعم والنمو بشكل أسرع باستخدام HelpCrunch. تشمل الميزات ما يلي: - الدردشة المباشرة - Chatbot - قاعدة المعرفة - التسويق عبر البريد الإلكتروني - النوافذ المنبثقة جرب HelpCrunch مجانًا ل...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze عبارة عن منصة لمكتب المساعدة ومراسلة العملاء مصممة لمواقع الويب والمتاجر والتطبيقات. استخدم Re:amaze لتوفير دعم استثنائي للعملاء من خلال الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة عبر الهاتف المحمول وVOIP وقواعد المعرفة للأسئلة الشائ...
HelpDesk
helpdesk.com
يعد HelpDesk نظامًا لإصدار التذاكر عبر الإنترنت مناسبًا لكل من الشركات الصغيرة وعملاء المؤسسات. فهو يوفر ميزات سهلة الاستخدام وواجهة مستخدم بديهية مصممة لتبسيط جهود فريقك. يتيح لك HelpDesk إدارة جميع الرسائل الواردة من عملائك في مكان واحد. يمكنك استخدام العلامات وتخصيص التذاكر والرسائل الخاصة لحل مش...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على ...
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. وقد ت...
Gmelius
gmelius.io
يجعل Gmelius العمل الجماعي الرائع يحدث مباشرة من صندوق بريد Gmail الخاص بك. بدءًا من صناديق البريد الوارد المشتركة القوية، وتسميات Gmail المشتركة، ولوحات Kanban المرئية، والأتمتة الذكية لسير العمل داخل Gmail مباشرةً، يقدم Gmelius نظامًا أساسيًا فريدًا للتعاون يتكامل مع بقية تطبيقاتك اليومية. قم بتوص...
HappyFox
happyfox.com
HappyFox هو برنامج مكتب مساعدة عملي يوفر دعمًا متعدد القنوات لطلبات العملاء الواردة من البريد الإلكتروني والويب والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. يتكامل HappyFox مع تطبيقات الأعمال للمحاسبة وتعليقات العملاء وإدارة علاقات العملاء والتجارة وما إلى ذلك. تتيح إصدارات iOS وAndroid وWindows من التطبيق تقد...
Gladly
gladly.com
بكل سرور هو برنامج خدمة العملاء الوحيد الذي تم تصميمه حول الأشخاص، وليس التذاكر. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية عملنا وتواصلنا. لم تكن توقعات المستهلكين بشأن كيفية التعرف عليهم ومعاملتهم من قبل العلامات التجارية أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تتعرض العلامات التجارية لضغوط للقيام بالمزيد ...
DoneDone
donedone.com
إذا كنت تبحث عن أهم الميزات في أداة تعقب المهام وصندوق الوارد المشترك، فلا تبحث سوى عن DoneDone. نحن نعمل بجد لجعل منتجنا بسيطًا وسهل الاستخدام، حتى تتمكن من التركيز على إنجاز عملك. مع DoneDone، يمكن لفرق دعم العملاء والمنتجات العمل معًا بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.
Octadesk
octadesk.com
تحويل كل خدمة إلى إيرادات من المبيعات إلى ما بعد البيع. من أبسط الخدمات إلى أكثرها تعقيدًا. المنصة الأكثر اكتمالا وتكاملا في السوق لتحويل كل خدمة إلى فرصة للدخل وفرصة لإسعاد عملائك.
Plumsail
plumsail.com
أتمتة روتين العمل الخاص بك. نحن نقدم أدوات شاملة لإنشاء المستندات ونماذج الويب ومعالجة الطلبات وتحسين منصات Microsoft 365 وSharePoint.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo عبارة عن منصة سحابية لتطبيقات الأعمال المتكاملة المصممة للشركات من جميع الأشكال والأحجام. قم بإدارة أي مهمة عمل تقريبًا باستخدام تطبيقات Apptivo، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى الفوترة والدعم وكل شيء بينهما. مع Apptivo، لا توجد أسعار لكل تطبيق، يمكنك الوصول إلى النظام الأساسي بأكمله بدءًا م...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks عبارة عن منصة متكاملة لمشاركة العملاء. تساعد ميزات مثل المهام للفرق، وإمكانيات إدارة العملاء، وإنشاء مسارات عمل تلقائية، وتعيين رسائل البريد الإلكتروني، ووضع علامات على رسائل البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا، وإضافة ملاحظات داخلية على تخفيف عبء عمل البريد الإلكتروني وتخفيف العبء على رسائل ا...
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي عبارة عن منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر تطبيق WhatsApp وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة وخطافا...
ProProfs
proprofs.com
يعد برنامج ProProfs Knowledge Base أداة قوية تستخدم لإنشاء قاعدة معارف خاصة وعامة للموظفين والعملاء، على التوالي. فهو يساعد في تقليل تذاكر العملاء، وتحسين التعاون الداخلي بين الفريق، وتبسيط العمليات التجارية، وتحسين خدمة العملاء. من خلال توفير الوصول المركزي إلى المعلومات عبر أجهزة ومتصفحات متعددة، ...
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent عبارة عن مكتب مساعدة كامل الميزات وبرنامج للدردشة المباشرة يساعدك على إضفاء الطابع الشخصي على تفاعلات عملائك من خلال حل مكتب المساعدة الشامل. يتميز LiveAgent بأسرع أداة للدردشة في السوق وهو برنامج الدردشة المباشرة الأكثر مراجعة والمرتبة رقم 1 للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024. انضم إلى...
Khoros
khoros.com
تمكن شركة Khoros Marketing العملاء من تبسيط عملية التسويق الاجتماعي المعقدة لبناء وحماية علامتهم التجارية. تقدم خوروس للتسويق للعملاء: * التسويق الاجتماعي: تنظيم الحملات الاجتماعية المتكاملة وإدارتها وإشراكها وقياسها في نظام أساسي سهل التكوين وقابل للتكيف بدرجة كبيرة. * الذكاء: ابق في صدارة السوق و...
HelpSpace
helpspace.com
لسنوات عديدة، عملنا كمستقلين ودعمنا العملاء في مشاكلهم اليومية. لقد واجهنا التحدي المتمثل في إيجاد حل عملي وبأسعار معقولة كبرنامج دعم للعاملين لحسابهم الخاص والمؤسسات الصغيرة. فمن ناحية، أحبطنا ذلك، لكنه في الوقت نفسه، حفزنا على إيجاد حل. هذه هي الطريقة التي ولدت بها HelpSpace. برنامجنا مثالي للشركا...
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon هي منصة المحادثة الأكثر سهولة في الاستخدام لأتمتة المحادثات، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. قم بتقليل عبء العمل لديك عن طريق ربط قنوات الخدمة ودمج برامجك والبدء في أتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي. يتأكد برنامج الدردشة الآلي من أنك متاح لعملا...
Capacity
capacity.com
القدرة هي شركة رائدة في مجال أتمتة الدعم لكل من العملاء والموظفين. يجيب مكتب المساعدة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في شركة القدرات على أكثر من 90% من جميع الاستفسارات دون تدخل بشري. إذا لم تعرف القدرة الإجابة، فسيتم تصعيد السؤال بسلاسة إلى الخبير المناسب في الموضوع عبر تذكرة أو الدردشة المباشرة. تعرف...
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub عبارة عن نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM) على مستوى المؤسسات، مع المبيعات والتسويق والدعم والفواتير، لإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء من منصة واحدة موحدة. إنها منصة لنمو الأعمال عالية القوة مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك استخدام ConvergeHub لإنجاز جميع الأنشطة المتعلقة...
SolarWinds
solarwinds.com
إن حزمة أساسيات مكتب المساعدة عبارة عن مزيج من مكتب مساعدة ويب Solarwinds® ودعم Dameware عن بعد. فهي تتكامل لتوفير الوقت عن طريق أتمتة وتبسيط مكتب المساعدة ومهام الدعم عن بعد لتكنولوجيا المعلومات. الميزات الرئيسية: • التذاكر المركزية وإدارة الحوادث • إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) مع الاكتشاف...
Pylon
usepylon.com
Pylon هي منصة عمليات العملاء للشركات الحديثة التي تساعد الشركات سريعة النمو مثل Deel وHightouch وMerge وClay وMonte Carlo Data على توسيع نطاق عمليات عملائها. يساعد Pylon الشركات على إدارة عملائها في قنوات Slack أو Microsoft Teams المشتركة والبريد الإلكتروني والدردشة داخل التطبيق ومجتمعات Slack. يقوم...
Dixa
dixa.com
تمكن Dixa الشركات من تقديم خدمة العملاء كما ينبغي لها أن تكون. نحن نساعد قادة خدمة العملاء على خلق تجارب سهلة للعملاء والفرق التي تطلق العنان للولاء. تمنح Dixa الفرق رؤية موحدة لجميع المحادثات، وتمنح العملاء سهولة الوصول إلى قنواتهم المفضلة، كما تمنح القادة الرؤى لتحسين تجربة الخدمة بشكل مستمر. تجمع...