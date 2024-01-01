برامج مكتب المساعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغويلا

Zammad

zammad.com

ابدأ في دقائق، كن فائزًا لسنوات اكتشف نظام التذاكر زماد هل هو واحد من تلك الأيام؟ ملاحظات لاصقة في كل مكان والهاتف لن يتوقف عن الرنين؟ Zammad هو برنامج مكتب المساعدة للمستقبل ويساعدك على إيجاد هيكل في الفوضى. قم بتوصيل جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، وامنح حقوق المستخدم بسهولة، واحصل على تقارير مفيد...