أدوات المساعدة في التأليف (HAT) - التطبيقات الأكثر شعبية

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أدوات تأليف التعليمات (HAT) هي تطبيقات برمجية مصممة لمساعدة الكتاب التقنيين في إنشاء وثائق التعليمات الخاصة بالبرامج ونشرها والحفاظ عليها. يتم استخدام الوثائق الناتجة في أدلة المستخدم والأدلة وملفات المساعدة. تهدف هذه الأدوات إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنتاج مواد مساعدة للموظفين والمستخدمين النهائيين. يستخدم الكتاب الفنيون HATs لإدارة عملية التوثيق بأكملها، بما في ذلك كتابة المستندات وتحريرها وتصديرها للمراجعة من قبل المحررين والمسؤولين والزملاء. في نهاية المطاف، تتيح HATs النشر الرقمي للوثائق. تدعم العديد من هذه الأدوات استيراد النص من تنسيقات الملفات المختلفة وبرامج إنشاء المستندات. قد تحتاج بعض قبعات HAT التي لا تحتوي على أدوات بناء مضمنة إلى التكامل مع أدوات أتمتة البناء لعرض الوثائق أو استخدامها.
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Document360
document360.io
Document360 هي منصة لإدارة قواعد المعرفة، تساعد الشركات على إنشاء وثائق شاملة مثل الأدلة والملفات الداخلية بفضل واجهتها سهلة الاستخدام وميزات التعاون.
ReadMe
readme.com
ReadMe تحول الوثائق الثابتة لواجهات برمجة التطبيقات إلى مراكز تفاعلية تساعد المطورين على استخدامها بفعالية وتحسين تجربتهم.
Archbee
archbee.com
Archbee هو منصة لتوثيق المعلومات للفرق والعملاء، تسهل إنشاء الوثائق والدلائل التقنية ومراجع API في مكان واحد.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.
Docsie
docsie.io
Docsie هي منصة توثيق عبر الإنترنت تساعد الشركات على إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتجات بلغات متعددة وتحليل تفاعل العملاء معها.
PaceAI
paceai.co
PaceAI أداة للذكاء الاصطناعي تساعد المهنيين غير التقنيين في إنشاء وثائق فنية وخرائط عملية بسهولة وسرعة.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs هو تطبيق ويب لإنشاء وإدارة الوثائق الفنية بسهولة، مع ميزات التعاون والتحكم في الوصول ودعم تنسيقات متعددة.
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