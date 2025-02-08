أدوات المساعدة في التأليف (HAT) - التطبيقات الأكثر شعبية - سيراليون

Document360

document360.io

Document360 عبارة عن منصة قاعدة معارف مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لإنشاء قواعد المعرفة - العامة والخاصة - وإجراءات التشغيل القياسية وأدلة المستخدم والوثائق والمزيد. بفضل واجهته البديهية وميزاته القوية، يعمل Document360 على مركزية المعرفة وتبسيط التعاون وتقديم وثائق استثنائية. تتميز بوظائفها الفريدة، فهي حاصلة على شهادة SOC 2 Type 2، وتوفر استضافة خاصة، وتتيح التكامل السلس مع الطرف الثالث. إليك ما يقدمه Document360 من حيث الوظائف: * اسأل إيدي: للحصول على إجابات سريعة، يمكن للمستخدمين أن يسألوا إيدي عن أي استفسارات وسيقدم لك إيدي الإجابة الأكثر دقة من المقالة ذات الصلة. توفير الوقت في البحث في المادة بأكملها. يعمل Eddy على تبسيط صياغة مقالات المساعدة الخاصة بك عن طريق إنشاء الأسئلة الشائعة ذات الصلة من المقالات. وهذا يوفر الوقت لفريقك ويوفر تجربة أكثر سلاسة وبديهية لعملائك. * لوحة المعلومات: يقدم المركز المركزي لوحة معلومات جذابة بصريًا ومصممة بشكل بديهي، مما يوفر نظرة عامة شاملة على المعلومات المهمة. إنه المركز العصبي لتجربة أكثر سلاسة وثاقبة. * محرر الكتل البديهي: يعمل محرر الكتل الجديد على تبسيط عملية إنشاء المحتوى. مع إضافة ميزة التعليق المضمنة، يصبح التعاون في الوقت الفعلي وبدون جهد، مما يعزز عملية التحرير والمراجعة الأكثر ديناميكية. * مركز التخصيص المركزي: لتمكين المستخدمين من التحكم غير المسبوق، يسمح مركز التخصيص بضبط جماليات التوثيق بشكل دقيق. يمكن للفرق تخصيص التخطيطات وأنظمة الألوان والخطوط وعناصر العلامة التجارية بسهولة لمواءمة الوثائق بسلاسة مع هوية علامتهم التجارية. * التحليلات المتقدمة: توفر ميزة التحليلات رؤى في الوقت الفعلي حول سلوك المستخدم وفعالية المحتوى وأنماط المشاركة. فهو يحول البيانات الأولية إلى معلومات ذات معنى، ويسهل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن التحكم في إقرارات القارئ باستخدام إيصالات القراءة. * عمليات تكامل المزامنة الفورية: تضمن المزامنة الفورية تدفقًا سلسًا وفي الوقت الفعلي للبيانات بين Document360 والعديد من أدوات وخدمات الطرف الثالث. الآن، يتكامل Document360 بسلاسة مع Zendesk Federated Search وGitHub، مما يعزز التعاون وكفاءة سير العمل. * كاتب الذكاء الاصطناعي: أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد في إنشاء محتوى عالي الجودة، وضمان الاتساق، وتقليل الوقت اللازم لإنتاج الوثائق. * AI Business Glossary Generator: يُنشئ تلقائيًا مسردًا شاملاً للأعمال، مما يساعد المستخدمين في الحفاظ على مصطلحات متسقة عبر وثائقهم. * محرر نص Markdown: يتيح محرر Markdown البسيط للمستخدمين تصميم المستندات النصية باستخدام تقنيات التنسيق النموذجية، بما في ذلك العناوين والتركيز والقوائم والصور والروابط، مما يسهل على غير المطورين التقاط الأساسيات. * مدير الفئة: قم بإنشاء تسلسل هرمي جيد التنظيم لجميع محتويات قاعدة المعرفة الخاصة بك، بما يصل إلى 6 فئات فرعية، مما يسهل على المستخدمين العثور على المعلومات واستيعابها. * الأدوار والأذونات: يتيح لك Document360 تقييد من يمكنه الوصول إلى ما للحفاظ على قاعدة معارفك آمنة. يمكنك إضافة أعضاء فريق معتمدين للمساهمة في مشاريع محددة. * التعريب: فهم جمهورك العالمي؛ يمكنك ترجمة المقالات والمقتطفات والمتغيرات والمسرد إلى أكثر من 50 لغة. * الاستضافة الخاصة: يمكنك الوصول إلى بيئات معزولة تمامًا لمزيد من القوة والتحكم في بيئة الاستضافة الخاصة بك للحصول على أفضل أداء. * تعيين الإصدار: تتيح لك ميزات التراجع وإصدار الإصدار رؤية سجل التغيير لكل جزء داخل قاعدة المعرفة الخاصة بك. * النسخ الاحتياطي والاستعادة: يقوم Document360 تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية لمشاريعك يوميًا. ومع ذلك، يمكنك عمل نسخة احتياطية لمشروعك يدويًا في أي وقت. يمكنك استعادة المشروع بأكمله أو جزء من قاعدة معارفك إلى حالته السابقة من النسخة الاحتياطية المتوفرة. * وثائق واجهة برمجة التطبيقات: يمكن للمستخدمين استيراد مواصفات OpenAPI الخاصة بهم وإنشاء الوثائق تلقائيًا. Document360 هي الشركة الرائدة في السوق في مجال الابتكار في فئة قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي التوليدية، وتخدم مختلف الصناعات في أكثر من 30 دولة في بناء قواعد المعرفة الخاصة بها. يشمل عملاؤنا VMware وMcDonald's وDaikin وVirgin Red وNHS والمزيد.