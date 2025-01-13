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أدوات المساعدة في التأليف (HAT) - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بيير ومكويلون
أدوات تأليف التعليمات (HAT) هي تطبيقات برمجية مصممة لمساعدة الكتاب التقنيين في إنشاء وثائق التعليمات الخاصة بالبرامج ونشرها والحفاظ عليها. يتم استخدام الوثائق الناتجة في أدلة المستخدم والأدلة وملفات المساعدة. تهدف هذه الأدوات إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنتاج مواد مساعدة للموظفين والمستخدمين النهائيين. يستخدم الكتاب الفنيون HATs لإدارة عملية التوثيق بأكملها، بما في ذلك كتابة المستندات وتحريرها وتصديرها للمراجعة من قبل المحررين والمسؤولين والزملاء. في نهاية المطاف، تتيح HATs النشر الرقمي للوثائق. تدعم العديد من هذه الأدوات استيراد النص من تنسيقات الملفات المختلفة وبرامج إنشاء المستندات. قد تحتاج بعض قبعات HAT التي لا تحتوي على أدوات بناء مضمنة إلى التكامل مع أدوات أتمتة البناء لعرض الوثائق أو استخدامها.
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Archbee
archbee.com
Archbee عبارة عن منصة توثيق لفريقك وعملائك. باستخدام Archbee، يمكنك مساعدة المستخدمين على البدء في استخدام منتجك لأنه يمكّنك من إنشاء مستندات المنتج وأدلة المطورين ومراجع واجهة برمجة التطبيقات بسرعة في مكان واحد. يعد Archbee المكان المناسب لتجميع معلومات شركتك لأنه يوحد المعرفة في المنتجات والهندسة والدعم والتسويق والمبيعات. حالات الاستخدام: • مستندات المطور وAPI • مواقع التوثيق • إضافة دعم داخل التطبيق باستخدام أداة التوثيق السياقية • التعاون في المستندات • على متن الطائرة وتدريب زملائه • إنشاء وثائق لعملائك مع بوابات مسورة • توثيق العمليات الداخلية التكامل: Slack، Airtable، Loom، Trello، Lucidchart، Typeform، Mindmeister، Prezi، Miro، Google Docs، Google Sheets، Google Slides، Figma، Invision، Framer، Abstract، Marvel، Github، GraphQL، Swagger/Open API، Numeracy، تحليلات الوضع، Codepen، الاتصال الداخلي، تحليلات جوجل.
Document360
document360.io
Document360 عبارة عن منصة قاعدة معارف مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لإنشاء قواعد المعرفة - العامة والخاصة - وإجراءات التشغيل القياسية وأدلة المستخدم والوثائق والمزيد. بفضل واجهته البديهية وميزاته القوية، يعمل Document360 على مركزية المعرفة وتبسيط التعاون وتقديم وثائق استثنائية. تتميز بوظائفها الفريدة، فهي حاصلة على شهادة SOC 2 Type 2، وتوفر استضافة خاصة، وتتيح التكامل السلس مع الطرف الثالث. إليك ما يقدمه Document360 من حيث الوظائف: * اسأل إيدي: للحصول على إجابات سريعة، يمكن للمستخدمين أن يسألوا إيدي عن أي استفسارات وسيقدم لك إيدي الإجابة الأكثر دقة من المقالة ذات الصلة. توفير الوقت في البحث في المادة بأكملها. يعمل Eddy على تبسيط صياغة مقالات المساعدة الخاصة بك عن طريق إنشاء الأسئلة الشائعة ذات الصلة من المقالات. وهذا يوفر الوقت لفريقك ويوفر تجربة أكثر سلاسة وبديهية لعملائك. * لوحة المعلومات: يقدم المركز المركزي لوحة معلومات جذابة بصريًا ومصممة بشكل بديهي، مما يوفر نظرة عامة شاملة على المعلومات المهمة. إنه المركز العصبي لتجربة أكثر سلاسة وثاقبة. * محرر الكتل البديهي: يعمل محرر الكتل الجديد على تبسيط عملية إنشاء المحتوى. مع إضافة ميزة التعليق المضمنة، يصبح التعاون في الوقت الفعلي وبدون جهد، مما يعزز عملية التحرير والمراجعة الأكثر ديناميكية. * مركز التخصيص المركزي: لتمكين المستخدمين من التحكم غير المسبوق، يسمح مركز التخصيص بضبط جماليات التوثيق بشكل دقيق. يمكن للفرق تخصيص التخطيطات وأنظمة الألوان والخطوط وعناصر العلامة التجارية بسهولة لمواءمة الوثائق بسلاسة مع هوية علامتهم التجارية. * التحليلات المتقدمة: توفر ميزة التحليلات رؤى في الوقت الفعلي حول سلوك المستخدم وفعالية المحتوى وأنماط المشاركة. فهو يحول البيانات الأولية إلى معلومات ذات معنى، ويسهل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن التحكم في إقرارات القارئ باستخدام إيصالات القراءة. * عمليات تكامل المزامنة الفورية: تضمن المزامنة الفورية تدفقًا سلسًا وفي الوقت الفعلي للبيانات بين Document360 والعديد من أدوات وخدمات الطرف الثالث. الآن، يتكامل Document360 بسلاسة مع Zendesk Federated Search وGitHub، مما يعزز التعاون وكفاءة سير العمل. * كاتب الذكاء الاصطناعي: أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد في إنشاء محتوى عالي الجودة، وضمان الاتساق، وتقليل الوقت اللازم لإنتاج الوثائق. * AI Business Glossary Generator: يُنشئ تلقائيًا مسردًا شاملاً للأعمال، مما يساعد المستخدمين في الحفاظ على مصطلحات متسقة عبر وثائقهم. * محرر نص Markdown: يتيح محرر Markdown البسيط للمستخدمين تصميم المستندات النصية باستخدام تقنيات التنسيق النموذجية، بما في ذلك العناوين والتركيز والقوائم والصور والروابط، مما يسهل على غير المطورين التقاط الأساسيات. * مدير الفئة: قم بإنشاء تسلسل هرمي جيد التنظيم لجميع محتويات قاعدة المعرفة الخاصة بك، بما يصل إلى 6 فئات فرعية، مما يسهل على المستخدمين العثور على المعلومات واستيعابها. * الأدوار والأذونات: يتيح لك Document360 تقييد من يمكنه الوصول إلى ما للحفاظ على قاعدة معارفك آمنة. يمكنك إضافة أعضاء فريق معتمدين للمساهمة في مشاريع محددة. * التعريب: فهم جمهورك العالمي؛ يمكنك ترجمة المقالات والمقتطفات والمتغيرات والمسرد إلى أكثر من 50 لغة. * الاستضافة الخاصة: يمكنك الوصول إلى بيئات معزولة تمامًا لمزيد من القوة والتحكم في بيئة الاستضافة الخاصة بك للحصول على أفضل أداء. * تعيين الإصدار: تتيح لك ميزات التراجع وإصدار الإصدار رؤية سجل التغيير لكل جزء داخل قاعدة المعرفة الخاصة بك. * النسخ الاحتياطي والاستعادة: يقوم Document360 تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية لمشاريعك يوميًا. ومع ذلك، يمكنك عمل نسخة احتياطية لمشروعك يدويًا في أي وقت. يمكنك استعادة المشروع بأكمله أو جزء من قاعدة معارفك إلى حالته السابقة من النسخة الاحتياطية المتوفرة. * وثائق واجهة برمجة التطبيقات: يمكن للمستخدمين استيراد مواصفات OpenAPI الخاصة بهم وإنشاء الوثائق تلقائيًا. Document360 هي الشركة الرائدة في السوق في مجال الابتكار في فئة قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي التوليدية، وتخدم مختلف الصناعات في أكثر من 30 دولة في بناء قواعد المعرفة الخاصة بها. يشمل عملاؤنا VMware وMcDonald's وDaikin وVirgin Red وNHS والمزيد.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج SaaS المصممة لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. من خلال مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك Training Maker وKnowledge Base وQuiz Maker وSurvey Maker وCRM والمزيد، تعمل ProProfs على تمكين المؤسسات من تحسين التعلم وتبسيط الدعم وزيادة رضا العملاء. تلتزم ProProfs بمهمة إرضاء العملاء على مدار 100 عام، وتخدم أكثر من 15 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تشمل منتجات ProProfs ما يلي: - صانع التدريب - صانع مسابقة - صانع المسح - رؤى Qualaroo - الدردشة الحية - مكتب المساعدة - قاعدة المعرفة - إدارة المشاريع - النوافذ المنبثقة Picreel - BIGContacts CRM - ندوة عبر الإنترنت النينجا - دورة النينجا يتم استخدام أدوات ProProfs Smart من قبل العديد من شركات Fortune 500، مثل Sony وAcer وAdobe وAccenture وCisco وDell، ومستخدمين من المعاهد التعليمية الرائدة مثل Phoenix وHarvard وYale. يستضيف الموقع أكثر من مليون قطعة من المحتوى بأكثر من 70 لغة. إنها منصة رائدة للتدريب والتقييم عبر الإنترنت وتضم أكبر مكتبة في العالم للاختبارات والاختبارات المهنية.
ReadMe
readme.com
يقوم برنامج ReadMe بتحويل وثائق واجهة برمجة التطبيقات الثابتة إلى محاور مطورين تفاعلية تساعد المستخدمين على النجاح باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. ساعد المطورين على إجراء مكالمتهم الأولى بشكل أسرع، واستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة، والحصول على رؤى حول استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتركيز فريقك على التحسينات ذات التأثير الأعلى. باستخدام ReadMe، يمكن للفرق إنشاء مركز مطورين متوافق مع علامتهم التجارية وإطلاقه بسرعة. بعد مزامنة ملف OpenAPI Spec الخاص بهم أو توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم يدويًا، يمكن لأي شخص كتابة المحتوى أو إجراء تعديلات مباشرة في النظام الأساسي ReadMe - مما يقلل من الاختناقات الهندسية ويوفر الوقت الذي يستغرقه الصيانة. خلف الكواليس، تتيح لك إمكانية الرؤية في استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) في الوقت الفعلي معرفة نقاط النهاية الأكثر شيوعًا أو الأماكن التي قد يتعطل فيها المطورون، حتى يتمكن فريقك من تحديد مكان إجراء التحسينات أو إضافة المزيد من الإرشادات. إذا كنت تريد إنشاء تجربة أفضل للمطورين لديك - أو مجرد رؤية المزيد من التميمة الرائعة Owlbert! — يثير اهتمامك، يمكنك الآن بدء نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا على موقعنا الإلكتروني readme.com.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدام الوثائق المعدة في Docsie إلى تسهيل عثور عملائك على المعرفة ذات الصلة بمنتجك في وثائقك وجعلهم أكثر سعادة على المدى الطويل ومساعدتك في الاحتفاظ بها بنجاح. يوصلك Docsie أيضًا بسوق ترجمة متطور يساعدك أيضًا على ترجمة مستندات منتجك بمساعدة المترجمين المعتمدين والتعلم الآلي وخوارزميات تحسين سرعة الترجمة المتقدمة ودقتها. Docsie عبارة عن منصة توثيق شاملة على الويب تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعد نظامنا الأساسي أيضًا في تحليل كيفية تفاعل عملائهم مع وثائقهم ويزودهم برؤى حول كيفية تحسين مستنداتهم.
PaceAI
paceai.co
أداة إنتاجية الذكاء الاصطناعي للمحترفين غير التقنيين مثل محللي الأعمال ومديري المنتجات ومديري المشاريع ومحللي البيانات لإنشاء الوثائق والأفكار الفنية وتقديمها في ثوانٍ بدلاً من أيام.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs هو تطبيق قائم على الويب لكتابة واستضافة الوثائق أو مستندات المساعدة. لا يتعين عليك تكوين الخوادم أو المستودعات أو مواقع الويب (إذا كنت لا ترغب في ذلك).