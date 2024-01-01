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أدوات المساعدة في التأليف (HAT) - التطبيقات الأكثر شعبية - غامبيا
أدوات تأليف التعليمات (HAT) هي تطبيقات برمجية مصممة لمساعدة الكتاب التقنيين في إنشاء وثائق التعليمات الخاصة بالبرامج ونشرها والحفاظ عليها. يتم استخدام الوثائق الناتجة في أدلة المستخدم والأدلة وملفات المساعدة. تهدف هذه الأدوات إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنتاج مواد مساعدة للموظفين والمستخدمين النهائيين. يستخدم الكتاب الفنيون HATs لإدارة عملية التوثيق بأكملها، بما في ذلك كتابة المستندات وتحريرها وتصديرها للمراجعة من قبل المحررين والمسؤولين والزملاء. في نهاية المطاف، تتيح HATs النشر الرقمي للوثائق. تدعم العديد من هذه الأدوات استيراد النص من تنسيقات الملفات المختلفة وبرامج إنشاء المستندات. قد تحتاج بعض قبعات HAT التي لا تحتوي على أدوات بناء مضمنة إلى التكامل مع أدوات أتمتة البناء لعرض الوثائق أو استخدامها.
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Document360
document360.io
Document360 عبارة عن منصة قاعدة معارف مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء قواعد المعرفة والوثائق الفنية ووثائق واجهة برمجة التطبيقات وأدلة المستخدم وإجراءات التشغيل القياسية والمواقع الويكي والمزيد. بفضل الواجهة البديهية والميزات القوية، يعمل Document360 على مركزية المعرفة وتبسيط التعاون وتقديم وثائق اس...
ReadMe
readme.com
يقوم برنامج ReadMe بتحويل وثائق واجهة برمجة التطبيقات الثابتة إلى محاور مطورين تفاعلية تساعد المستخدمين على النجاح باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. ساعد المطورين على إجراء مكالمتهم الأولى بشكل أسرع، واستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة، والحصول على رؤى حول استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتركيز ...
Archbee
archbee.com
Archbee عبارة عن منصة توثيق لفريقك وعملائك. باستخدام Archbee، يمكنك مساعدة المستخدمين على البدء في استخدام منتجك لأنه يمكّنك من إنشاء مستندات المنتج وأدلة المطورين ومراجع واجهة برمجة التطبيقات بسرعة في مكان واحد. يعد Archbee المكان المناسب لتجميع معلومات شركتك لأنه يوحد المعرفة في المنتجات والهندسة ...
ProProfs
proprofs.com
يعد برنامج ProProfs Knowledge Base أداة قوية تستخدم لإنشاء قاعدة معارف خاصة وعامة للموظفين والعملاء، على التوالي. فهو يساعد في تقليل تذاكر العملاء، وتحسين التعاون الداخلي بين الفريق، وتبسيط العمليات التجارية، وتحسين خدمة العملاء. من خلال توفير الوصول المركزي إلى المعلومات عبر أجهزة ومتصفحات متعددة، ...
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن نظام أساسي للتوثيق على الويب يمكّن الشركات من إنشاء وثائق ممتازة للمنتج وصيانتها ونشرها بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي است...
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs هو تطبيق قائم على الويب لكتابة واستضافة الوثائق أو مستندات المساعدة. لا يتعين عليك تكوين الخوادم أو المستودعات أو مواقع الويب (إذا كنت لا ترغب في ذلك).
PaceAI
paceai.co
أداة إنتاجية الذكاء الاصطناعي للمحترفين غير التقنيين مثل محللي الأعمال ومديري المنتجات ومديري المشاريع ومحللي البيانات لإنشاء الوثائق والأفكار الفنية وتقديمها في ثوانٍ بدلاً من أيام.