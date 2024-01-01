أدوات المساعدة في التأليف (HAT) - التطبيقات الأكثر شعبية - فيجي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

أدوات تأليف التعليمات (HAT) هي تطبيقات برمجية مصممة لمساعدة الكتاب التقنيين في إنشاء وثائق التعليمات الخاصة بالبرامج ونشرها والحفاظ عليها. يتم استخدام الوثائق الناتجة في أدلة المستخدم والأدلة وملفات المساعدة. تهدف هذه الأدوات إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنتاج مواد مساعدة للموظفين والمستخدمين النهائيين. يستخدم الكتاب الفنيون HATs لإدارة عملية التوثيق بأكملها، بما في ذلك كتابة المستندات وتحريرها وتصديرها للمراجعة من قبل المحررين والمسؤولين والزملاء. في نهاية المطاف، تتيح HATs النشر الرقمي للوثائق. تدعم العديد من هذه الأدوات استيراد النص من تنسيقات الملفات المختلفة وبرامج إنشاء المستندات. قد تحتاج بعض قبعات HAT التي لا تحتوي على أدوات بناء مضمنة إلى التكامل مع أدوات أتمتة البناء لعرض الوثائق أو استخدامها.