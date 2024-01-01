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أدوات المساعدة في التأليف (HAT) - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا
أدوات تأليف التعليمات (HAT) هي تطبيقات برمجية مصممة لمساعدة الكتاب التقنيين في إنشاء وثائق التعليمات الخاصة بالبرامج ونشرها والحفاظ عليها. يتم استخدام الوثائق الناتجة في أدلة المستخدم والأدلة وملفات المساعدة. تهدف هذه الأدوات إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنتاج مواد مساعدة للموظفين والمستخدمين النهائيين. يستخدم الكتاب الفنيون HATs لإدارة عملية التوثيق بأكملها، بما في ذلك كتابة المستندات وتحريرها وتصديرها للمراجعة من قبل المحررين والمسؤولين والزملاء. في نهاية المطاف، تتيح HATs النشر الرقمي للوثائق. تدعم العديد من هذه الأدوات استيراد النص من تنسيقات الملفات المختلفة وبرامج إنشاء المستندات. قد تحتاج بعض قبعات HAT التي لا تحتوي على أدوات بناء مضمنة إلى التكامل مع أدوات أتمتة البناء لعرض الوثائق أو استخدامها.
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ReadMe
readme.com
مراكز المطورين التي تلبي المستخدمين أينما كانوا. يقوم برنامج ReadMe بتحويل مستندات API الخاصة بك إلى محاور تفاعلية تساعد المطورين على النجاح.
Document360
document360.io
Document360 يساعد على بناء قاعدة معرفية مذهلة عبر الإنترنت في دقائق معدودة. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا مع إمكانية الوصول الفوري! خطوه سهله. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. إلغاء في أي وقت. لا توجد بطاقة ائتمان.
Archbee
archbee.com
كل ما تحتاجه لإنشاء وثائق مذهلة. ساعد المستخدمين على البدء بمنتجك اليوم. أنشئ مستندات المنتج وأدلة المطورين ومراجع واجهة برمجة التطبيقات (API) بسرعة - بدون أي متاعب هندسية.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - برنامج إدارة المعرفة للاختبارات والاختبارات والتدريب والبطاقات التعليمية وقاعدة المعرفة. ابدأ مع برامج إدارة المعرفة لدينا.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs هو تطبيق قائم على الويب لكتابة واستضافة الوثائق أو مستندات المساعدة. لا يتعين عليك تكوين الخوادم أو المستودعات أو مواقع الويب (إذا كنت لا ترغب في ذلك).
PaceAI
paceai.co
أداة إنتاجية الذكاء الاصطناعي للمحترفين غير التقنيين مثل محللي الأعمال ومديري المنتجات ومديري المشاريع ومحللي البيانات لإنشاء الوثائق والأفكار الفنية وتقديمها في ثوانٍ بدلاً من أيام.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن نظام أساسي للتوثيق على الويب يمكّن الشركات من إنشاء وثائق ممتازة للمنتج وصيانتها ونشرها بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي است...