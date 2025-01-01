أدوات الخريطة الحرارية - التطبيقات الأكثر شعبية

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توفر أدوات Heatmap رؤى حول سلوك زوار الويب أو الهاتف المحمول أثناء تفاعلهم مع صفحة معينة على موقع ويب أو جهاز محمول. يستفيد المسوقون ومطورو الويب من الخرائط الحرارية لتصوير إجراءات المستخدم بشكل مرئي مثل النقرات وحركات المرور والتمرير على صفحة الويب. تعرض هذه التمثيلات المرئية النقرات المجمعة وحركات الماوس، وتقدم بيانات متعمقة للمسوقين ومصممي UI/UX لتقييمها. تعتبر هذه البيانات ضرورية لتقييم فعالية تصميم الصفحة في جذب انتباه المشاهد، وتحديد مجالات التحسين، وفي نهاية المطاف تعزيز معدلات المشاركة والتحويل.
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Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity هي أداة مجانية لتحليل سلوك المستخدمين على المواقع، يوفر تسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية لتحسين تجربة المستخدم.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.
TWIPLA
twipla.com
تطبيق TWIPLA يوفر تحليلات شاملة لمواقع الويب، تشمل إحصائيات الزوار، خرائط الحرارة، وتسجيلات الجلسات مع التركيز على خصوصية البيانات.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense هي أداة لتحليل أداء مواقع الويب وتحسين تجربة المستخدم من خلال قياس السلوك وتعديل المحتوى.
FullStory
fullstory.com
FullStory هي منصة تحليل بيانات سلوكية تساعد الشركات على فهم وتحسين تفاعلات المستخدمين عبر مواقع الويب من خلال أدوات مثل إعادة تشغيل الجلسات والخرائط الحرارية.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook هو تطبيق يساعد الشركات في تحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب وتطبيقات الهواتف، من خلال تسجيل الجلسات وخرائط الحرارة.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
تطبيق Dragonfly AI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء المحتوى من خلال خرائط حرارية تنبؤية تساعد في فهم اهتمام الجمهور وتحسين معدلات التحويل.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange هو تطبيق لتحسين تحويل الزوار على المواقع الإلكترونية من خلال أدوات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسة لتحليل سلوك المستخدمين.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.
Silktide
silktide.com
تساعد منصة Silktide المستخدمين في تحسين مواقعهم من خلال اختبار إمكانية الوصول، وتحسين المحتوى، وأدوات التسويق الرقمي.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy هو تطبيق يقدم أدوات للتحليل وتحسين تجربة المستخدم وزيادة معدلات التحويل على المواقع الإلكترونية.
VWO
vwo.com
VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل سلوك المستخدم تساعد في تحسين تجربة المواقع من خلال مراقبة جلسات الزوار وخرائط الحرارة وتحليلات النماذج.
TruConversion
truconversion.com
تطبيق TruConversion يساعد الشركات على تحسين معدلات التحويل من خلال تحليل سلوك الزوار وتحديد نقاط الضعف في مسارات المبيعات.
RealEye
realeye.io
ريالي هو منصة بحث عبر الإنترنت تستخدم تتبع العين لتحليل سلوك المستخدم، بما في ذلك تحليل المشاعر ودراسة التفاعل مع المحتوى الرقمي.
Mousestats
mousestats.com
تطبيق Mousestats يسجل فيديو زوار موقعك، ويوفر خرائط حرارية، وتحليلات للنماذج، واستطلاعات الرأي.
UXCam
uxcam.com
تطبيق UXCam هو منصة تحليل لتطبيقات الهاتف المحمول تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة الاستخدام من خلال إعادة التشغيل والخرائط الحرارية.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg هي أداة لتحليل سلوك الزوار على موقع الويب باستخدام خرائط الحرارة، تسجيلات الجلسات، واستطلاعات الرأي لتحسين تجربة المستخدم.
Browsee
browsee.io
تطبيق براوسي يساعد على تحليل سلوك المستخدمين وفهم المشكلات من خلال جلسات ذكية، ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين الصفحات والتمكن من إنشاء القوائم.
Howuku
howuku.com
Howuku هو حل لتحليل سلوك الزوار يوفر أدوات لتحليل التفاعل، تحسين تجربة المستخدم، وزيادة معدلات التحويل على المواقع.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky هو منصة تركز على الخصوصية لتحليل بيانات العملاء تساعدك على تحسين تجربة المستخدم من خلال التحليلات، تسجيل الجلسات، الملاحظات وخرائط الحرارة.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow هي أداة لتحليل سلوك المستخدم تقدم رؤى حول تفاعل المستخدمين مع المواقع، تشمل ميزات تتبع النقر وتحليل الصفحات الشائعة.
Quantum Metric
quantummetric.com
تطبيق Quantum Metric يقدم تحليلات رقمية لتعزيز فهم سلوك الزوار عبر الويب والتطبيقات، ويُمكن من تحليل التفاعلات وتحسين تجربة المستخدم.
expoze.io
expoze.io
تطبيق expoze.io يحلل التصميمات باستخدام تكنولوجيا تتبع العين الذكية، مما يساعد المستخدمين على تحسين التصميمات بناءً على توقعات ملاحظات العملاء.
EyeQuant
eyequant.com
تطبيق EyeQuant يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين على صفحات الويب، وتحسين التصميم من خلال فهم كيفية جذب الانتباه.
Monsido
monsido.com
Monsido هو تطبيق لتحسين جودة مواقع الويب وإمكانية الوصول وSEO، يساعد المؤسسات على ضمان تجربة مستخدم شاملة ومتوافقة.
Neurons
neuronsinc.com
تطبيق الخلايا العصبية يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم سلوك العملاء وتحسين استراتيجيات الإعلان من خلال تحليل فعالية الحملات الإعلانية.
Reactflow
reactflow.com
تطبيق Reactflow يتيح لك تسجيل نشاط العملاء وتحليل سلوكهم من خلال فيديوهات وخرائط حرارية، مما يساعدك على تحسين قمع المبيعات وزيادة العائد.
Feng-GUI
feng-gui.com
تطبيق Feng-GUI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل التصاميم المرئية ويقدم رؤى وتوصيات لزيادة فعالية الحملات الرقمية.
WEVO
wevo.ai
WEVO هو منصة بحث تجربة مستخدم تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر رؤى سريعة وفعالة لمساعدة الشركات في تحسين تجاربها الرقمية وزيادة التحويل.
FullSession
fullsession.io
FullSession هي منصة لتحليل سلوك المستخدم على الويب، تقدم أدوات لتسجيل الجلسات، الخرائط الحرارية، وجمع ملاحظات العملاء لتحسين تجربة المستخدم.
Ptengine
ptengine.com
تساعد Ptengine الشركات على فهم مستخدميها من خلال التحليلات المتقدمة، وتخصيص المحتوى، وإجراء اختبارات A/B لتحسين موقع الويب.
Clueify
clueify.com
تطبيق Clueify يقدم تعليقات حول أداء أفكارك قبل الإطلاق، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع كيفية نظر المستخدمين وفهمهم لتصميمك بدقة 92%.
Aqvil
aqvil.com
يقدم تطبيق Aqvil جميع مقاييس حركة مرور المواقع الأساسية في لوحة تحكم بسيطة لتحليل البيانات.
cux.io
cux.io
تطبيق CUX يقدم تحليلات تجربة رقمية تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين أداء المواقع من خلال تتبع التفاعلات وتوفير رؤى شاملة.
Capturly
capturly.com
تطبيق كابتوري يتيح لك فهم سلوك المستخدمين وتحديد نقاط المشاكل، مما يساعد على زيادة معدلات التحويل ونمو المبيعات.
Webmaxy
webmaxy.co
تطبيق ويبماكسي يوفر أدوات موثوقة لإدارة وتحليل وتفاعل مع مستخدمي المواقع، مما يسهل تحسين تجربة المستخدم وزيادة التحويلات.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet يسجل فيديو لتفاعلات الزوار على المواقع، مثل حركات الفأرة والنقرات، مما يساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة الموقع.
LiveSession
livesession.io
تعتبر LiveSession برمجية تحليل ويب تقدم تسجيلات لجلسات المستخدمين، تساعد في فهم استخدام المنتج وتحسين تجربة العميل في التطبيق.
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