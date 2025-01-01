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الأكثر شعبية المضافة حديثًا أدوات الخريطة الحرارية - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر أدوات Heatmap رؤى حول سلوك زوار الويب أو الهاتف المحمول أثناء تفاعلهم مع صفحة معينة على موقع ويب أو جهاز محمول. يستفيد المسوقون ومطورو الويب من الخرائط الحرارية لتصوير إجراءات المستخدم بشكل مرئي مثل النقرات وحركات المرور والتمرير على صفحة الويب. تعرض هذه التمثيلات المرئية النقرات المجمعة وحركات الماوس، وتقدم بيانات متعمقة للمسوقين ومصممي UI/UX لتقييمها. تعتبر هذه البيانات ضرورية لتقييم فعالية تصميم الصفحة في جذب انتباه المشاهد، وتحديد مجالات التحسين، وفي نهاية المطاف تعزيز معدلات المشاركة والتحويل.