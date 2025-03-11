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توفر أدوات Heatmap رؤى حول سلوك زوار الويب أو الهاتف المحمول أثناء تفاعلهم مع صفحة معينة على موقع ويب أو جهاز محمول. يستفيد المسوقون ومطورو الويب من الخرائط الحرارية لتصوير إجراءات المستخدم بشكل مرئي مثل النقرات وحركات المرور والتمرير على صفحة الويب. تعرض هذه التمثيلات المرئية النقرات المجمعة وحركات الماوس، وتقدم بيانات متعمقة للمسوقين ومصممي UI/UX لتقييمها. تعتبر هذه البيانات ضرورية لتقييم فعالية تصميم الصفحة في جذب انتباه المشاهد، وتحديد مجالات التحسين، وفي نهاية المطاف تعزيز معدلات المشاركة والتحويل.
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Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity هي أداة مجانية لتحليل سلوك المستخدمين على المواقع، يوفر تسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية لتحسين تجربة المستخدم.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.
TWIPLA
twipla.com
تطبيق TWIPLA يوفر تحليلات شاملة لمواقع الويب، تشمل إحصائيات الزوار، خرائط الحرارة، وتسجيلات الجلسات مع التركيز على خصوصية البيانات.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense هي أداة لتحليل أداء مواقع الويب وتحسين تجربة المستخدم من خلال قياس السلوك وتعديل المحتوى.
FullStory
fullstory.com
FullStory هي منصة تحليل بيانات سلوكية تساعد الشركات على فهم وتحسين تفاعلات المستخدمين عبر مواقع الويب من خلال أدوات مثل إعادة تشغيل الجلسات والخرائط الحرارية.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook هو تطبيق يساعد الشركات في تحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب وتطبيقات الهواتف، من خلال تسجيل الجلسات وخرائط الحرارة.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
تطبيق Dragonfly AI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء المحتوى من خلال خرائط حرارية تنبؤية تساعد في فهم اهتمام الجمهور وتحسين معدلات التحويل.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange هو تطبيق لتحسين تحويل الزوار على المواقع الإلكترونية من خلال أدوات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسة لتحليل سلوك المستخدمين.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.
Silktide
silktide.com
تساعد منصة Silktide المستخدمين في تحسين مواقعهم من خلال اختبار إمكانية الوصول، وتحسين المحتوى، وأدوات التسويق الرقمي.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy هو تطبيق يقدم أدوات للتحليل وتحسين تجربة المستخدم وزيادة معدلات التحويل على المواقع الإلكترونية.
VWO
vwo.com
VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل سلوك المستخدم تساعد في تحسين تجربة المواقع من خلال مراقبة جلسات الزوار وخرائط الحرارة وتحليلات النماذج.
TruConversion
truconversion.com
تطبيق TruConversion يساعد الشركات على تحسين معدلات التحويل من خلال تحليل سلوك الزوار وتحديد نقاط الضعف في مسارات المبيعات.
RealEye
realeye.io
ريالي هو منصة بحث عبر الإنترنت تستخدم تتبع العين لتحليل سلوك المستخدم، بما في ذلك تحليل المشاعر ودراسة التفاعل مع المحتوى الرقمي.
Mousestats
mousestats.com
تطبيق Mousestats يسجل فيديو زوار موقعك، ويوفر خرائط حرارية، وتحليلات للنماذج، واستطلاعات الرأي.
UXCam
uxcam.com
تطبيق UXCam هو منصة تحليل لتطبيقات الهاتف المحمول تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة الاستخدام من خلال إعادة التشغيل والخرائط الحرارية.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg هي أداة لتحليل سلوك الزوار على موقع الويب باستخدام خرائط الحرارة، تسجيلات الجلسات، واستطلاعات الرأي لتحسين تجربة المستخدم.
Browsee
browsee.io
تطبيق براوسي يساعد على تحليل سلوك المستخدمين وفهم المشكلات من خلال جلسات ذكية، ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين الصفحات والتمكن من إنشاء القوائم.
Howuku
howuku.com
Howuku هو حل لتحليل سلوك الزوار يوفر أدوات لتحليل التفاعل، تحسين تجربة المستخدم، وزيادة معدلات التحويل على المواقع.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky هو منصة تركز على الخصوصية لتحليل بيانات العملاء تساعدك على تحسين تجربة المستخدم من خلال التحليلات، تسجيل الجلسات، الملاحظات وخرائط الحرارة.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow هي أداة لتحليل سلوك المستخدم تقدم رؤى حول تفاعل المستخدمين مع المواقع، تشمل ميزات تتبع النقر وتحليل الصفحات الشائعة.
Quantum Metric
quantummetric.com
تطبيق Quantum Metric يقدم تحليلات رقمية لتعزيز فهم سلوك الزوار عبر الويب والتطبيقات، ويُمكن من تحليل التفاعلات وتحسين تجربة المستخدم.
expoze.io
expoze.io
تطبيق expoze.io يحلل التصميمات باستخدام تكنولوجيا تتبع العين الذكية، مما يساعد المستخدمين على تحسين التصميمات بناءً على توقعات ملاحظات العملاء.
EyeQuant
eyequant.com
تطبيق EyeQuant يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين على صفحات الويب، وتحسين التصميم من خلال فهم كيفية جذب الانتباه.
Neurons
neuronsinc.com
تطبيق الخلايا العصبية يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم سلوك العملاء وتحسين استراتيجيات الإعلان من خلال تحليل فعالية الحملات الإعلانية.
Feng-GUI
feng-gui.com
تطبيق Feng-GUI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل التصاميم المرئية ويقدم رؤى وتوصيات لزيادة فعالية الحملات الرقمية.
Reactflow
reactflow.com
تطبيق Reactflow يتيح لك تسجيل نشاط العملاء وتحليل سلوكهم من خلال فيديوهات وخرائط حرارية، مما يساعدك على تحسين قمع المبيعات وزيادة العائد.
Monsido
monsido.com
Monsido هو تطبيق لتحسين جودة مواقع الويب وإمكانية الوصول وSEO، يساعد المؤسسات على ضمان تجربة مستخدم شاملة ومتوافقة.
WEVO
wevo.ai
WEVO هو منصة بحث تجربة مستخدم تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر رؤى سريعة وفعالة لمساعدة الشركات في تحسين تجاربها الرقمية وزيادة التحويل.
FullSession
fullsession.io
FullSession هي منصة لتحليل سلوك المستخدم على الويب، تقدم أدوات لتسجيل الجلسات، الخرائط الحرارية، وجمع ملاحظات العملاء لتحسين تجربة المستخدم.
Ptengine
ptengine.com
تساعد Ptengine الشركات على فهم مستخدميها من خلال التحليلات المتقدمة، وتخصيص المحتوى، وإجراء اختبارات A/B لتحسين موقع الويب.
Clueify
clueify.com
تطبيق Clueify يقدم تعليقات حول أداء أفكارك قبل الإطلاق، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع كيفية نظر المستخدمين وفهمهم لتصميمك بدقة 92%.
Aqvil
aqvil.com
يوفر لك Aqvil جميع مقاييس حركة مرور موقع الويب القيمة في لوحة تحكم بسيطة لتحليلات الويب.
cux.io
cux.io
CUX هي أداة لتحليلات الخبرة الرقمية، تساعد الشركات على توفير ما يصل إلى 5 أضعاف وقت التحليلات واستخلاص استنتاجات قيمة. نحن نتخلص من الحمل الزائد للبيانات من خلال التركيز على مشاكل المستخدم، والإحباطات، وجميع الاختناقات التي يمكن أن تمنعهم من استخدام القنوات عبر الإنترنت لشراء المنتجات والخدمات. CUX هي أداة تحليلية شاملة تركز على المستخدم وتوفر رؤى سلوكية فورية. ✔ التحليلات الموجهة نحو الأهداف: تقوم CUX تلقائيًا بتحديد البيانات ذات الصلة بأهداف العمل الفردية فقط. ✔ التقييمات النوعية والكمية المقدمة من خلال أداة واحدة. ✔ المعرفة: نحن ندعم المستخدمين بالتدريبات والتأهيل والتوجيه والتدقيق والتوصيات الشهرية. ✔ AIocado: سيُظهر لك بواب تحليلات الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الأسباب الدقيقة لانخفاض التحويلات الخاصة بك، وأماكن إحباط المستخدمين، والتوصيات والمزيد. يعد CUX حلاً لجميع الصناعات التي يتعامل فيها العميل مع منتج رقمي، مثل التجارة الإلكترونية وشركات SaaS وB2B أو الشركات التي تقدم خدمات التسويق أو بيوت البرمجيات. نحن نتعاون مع أقسام الابتكار والتسويق والمنتجات والاتصال الإلكتروني داخل الشركات. CUX باختصار: ✔ تحليل سلوك المستخدم ✔ مقاييس الخبرة ✔ التحليل الموجه نحو الهدف ✔ شلالات التحويل ✔ تسجيل الزيارات بالكامل ✔ خرائط الحرارة ✔ التحليل المسبق والتنبيهات ✔ أحداث الالتقاط التلقائي ✔ تحليل بأثر رجعي ✔ متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100٪ ✔ البيانات المخزنة في EOG ✔ تأمين SSL
Capturly
capturly.com
فهم سلوك المستخدم، وتحديد نقاط المشكلة، وزيادة معدلات التحويل، وزيادة مبيعاتك هل تبحث عن تحسين أدائك الحالي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، Capturly هو لك! إنها مجموعة متميزة من التحليلات التقليدية وتسجيلات الجلسة والخرائط الحرارية وميزات مسار التحويل.
Webmaxy
webmaxy.co
أدوات الأعمال الأكثر ثقة للعلامات التجارية المتنامية. قم بالوصول إلى مستخدم موقع الويب الخاص بك وتتبعه وإشراكه وتحويله بشكل أكثر كفاءة دون أي متاعب حيث يشعرون براحة أكبر.
Inspectlet
inspectlet.com
يقوم Inspectlet بتسجيل مقاطع فيديو للزائرين أثناء استخدامهم لموقعك، مما يسمح لك برؤية كل ما يفعلونه. شاهد كل حركة للماوس، وقم بالتمرير، والنقر، والضغط على المفاتيح على موقعك. ننسى التحليلات التقليدية. لن تحتاج أبدًا إلى التساؤل عن كيفية استخدام الأشخاص لموقعك مرة أخرى.
LiveSession
livesession.io
LiveSession هو برنامج لتحليلات الويب مع إعادة تشغيل الجلسة. يمكنك استخدامه لحل مشكلات عملائك، والعثور على إجابات حول كيفية استخدام منتجك، وتحسين التجربة الإجمالية في تطبيق الويب الخاص بك.
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