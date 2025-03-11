cux.io

cux.io

CUX هي أداة لتحليلات الخبرة الرقمية، تساعد الشركات على توفير ما يصل إلى 5 أضعاف وقت التحليلات واستخلاص استنتاجات قيمة. نحن نتخلص من الحمل الزائد للبيانات من خلال التركيز على مشاكل المستخدم، والإحباطات، وجميع الاختناقات التي يمكن أن تمنعهم من استخدام القنوات عبر الإنترنت لشراء المنتجات والخدمات. CUX هي أداة تحليلية شاملة تركز على المستخدم وتوفر رؤى سلوكية فورية. ✔ التحليلات الموجهة نحو الأهداف: تقوم CUX تلقائيًا بتحديد البيانات ذات الصلة بأهداف العمل الفردية فقط. ✔ التقييمات النوعية والكمية المقدمة من خلال أداة واحدة. ✔ المعرفة: نحن ندعم المستخدمين بالتدريبات والتأهيل والتوجيه والتدقيق والتوصيات الشهرية. ✔ AIocado: سيُظهر لك بواب تحليلات الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الأسباب الدقيقة لانخفاض التحويلات الخاصة بك، وأماكن إحباط المستخدمين، والتوصيات والمزيد. يعد CUX حلاً لجميع الصناعات التي يتعامل فيها العميل مع منتج رقمي، مثل التجارة الإلكترونية وشركات SaaS وB2B أو الشركات التي تقدم خدمات التسويق أو بيوت البرمجيات. نحن نتعاون مع أقسام الابتكار والتسويق والمنتجات والاتصال الإلكتروني داخل الشركات. CUX باختصار: ✔ تحليل سلوك المستخدم ✔ مقاييس الخبرة ✔ التحليل الموجه نحو الهدف ✔ شلالات التحويل ✔ تسجيل الزيارات بالكامل ✔ خرائط الحرارة ✔ التحليل المسبق والتنبيهات ✔ أحداث الالتقاط التلقائي ✔ تحليل بأثر رجعي ✔ متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100٪ ✔ البيانات المخزنة في EOG ✔ تأمين SSL