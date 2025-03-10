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توفر أدوات Heatmap رؤى حول سلوك زوار الويب أو الهاتف المحمول أثناء تفاعلهم مع صفحة معينة على موقع ويب أو جهاز محمول. يستفيد المسوقون ومطورو الويب من الخرائط الحرارية لتصوير إجراءات المستخدم بشكل مرئي مثل النقرات وحركات المرور والتمرير على صفحة الويب. تعرض هذه التمثيلات المرئية النقرات المجمعة وحركات الماوس، وتقدم بيانات متعمقة للمسوقين ومصممي UI/UX لتقييمها. تعتبر هذه البيانات ضرورية لتقييم فعالية تصميم الصفحة في جذب انتباه المشاهد، وتحديد مجالات التحسين، وفي نهاية المطاف تعزيز معدلات المشاركة والتحويل.
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Browsee
browsee.io
Browsee - توقف عن التخمين، وابدأ في التصرف ✔ علامات الذكاء الاصطناعي على الجلسات - مع 5% من الجلسات، افهم 100% من مشكلات المستخدم ✔ قصة الصفحة - احصل على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين صفحاتك المقصودة ✔ لوحة المستخدم - حدد المستخدمين لتحليل التفاعل وفهم مشاكلهم . احصل على عناوين URL للجلسة المباشرة في أدوات الدردشة الخاصة بك! ✔ أضف الرسوم البيانية الخاصة بك - تحليلات سريعة للنقرات والصفحات والشرائح والإحالات. ✔ إنشاء مسارات تحويل وشرائح في إجراءات المستخدم - لا يلزم وجود رمز ✔ تسجيلات محدودة للسلامة والتسعير - انتقاء واختيار ما تريد تسجيله وما لا يتم تسجيله ✔ خطة مجانية للأبد
TruConversion
truconversion.com
تطبيق TruConversion يساعد الشركات على تحسين معدلات التحويل من خلال تحليل سلوك الزوار وتحديد نقاط الضعف في مسارات المبيعات.
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موافقة المستخدم، وأرشفة المحتوى الاجتماعي والويب، والمزيد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة monsido.com.
Capturly
capturly.com
فهم سلوك المستخدم، وتحديد نقاط المشكلة، وزيادة معدلات التحويل، وزيادة مبيعاتك هل تبحث عن تحسين أدائك الحالي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، Capturly هو لك! إنها مجموعة متميزة من التحليلات التقليدية وتسجيلات الجلسة والخرائط الحرارية وميزات مسار التحويل.
cux.io
cux.io
CUX هي أداة لتحليلات الخبرة الرقمية، تساعد الشركات على توفير ما يصل إلى 5 أضعاف وقت التحليلات واستخلاص استنتاجات قيمة. نحن نتخلص من الحمل الزائد للبيانات من خلال التركيز على مشاكل المستخدم، والإحباطات، وجميع الاختناقات التي يمكن أن تمنعهم من استخدام القنوات عبر الإنترنت لشراء المنتجات والخدمات. CUX هي أداة تحليلية شاملة تركز على المستخدم وتوفر رؤى سلوكية فورية. ✔ التحليلات الموجهة نحو الأهداف: تقوم CUX تلقائيًا بتحديد البيانات ذات الصلة بأهداف العمل الفردية فقط. ✔ التقييمات النوعية والكمية المقدمة من خلال أداة واحدة. ✔ المعرفة: نحن ندعم المستخدمين بالتدريبات والتأهيل والتوجيه والتدقيق والتوصيات الشهرية. ✔ AIocado: سيُظهر لك بواب تحليلات الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الأسباب الدقيقة لانخفاض التحويلات الخاصة بك، وأماكن إحباط المستخدمين، والتوصيات والمزيد. يعد CUX حلاً لجميع الصناعات التي يتعامل فيها العميل مع منتج رقمي، مثل التجارة الإلكترونية وشركات SaaS وB2B أو الشركات التي تقدم خدمات التسويق أو بيوت البرمجيات. نحن نتعاون مع أقسام الابتكار والتسويق والمنتجات والاتصال الإلكتروني داخل الشركات. CUX باختصار: ✔ تحليل سلوك المستخدم ✔ مقاييس الخبرة ✔ التحليل الموجه نحو الهدف ✔ شلالات التحويل ✔ تسجيل الزيارات بالكامل ✔ خرائط الحرارة ✔ التحليل المسبق والتنبيهات ✔ أحداث الالتقاط التلقائي ✔ تحليل بأثر رجعي ✔ متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100٪ ✔ البيانات المخزنة في EOG ✔ تأمين SSL
Aqvil
aqvil.com
يوفر لك Aqvil جميع مقاييس حركة مرور موقع الويب القيمة في لوحة تحكم بسيطة لتحليلات الويب.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine عبارة عن منصة تسويق وتحليلات كاملة. نحن نساعدك على فهم المستخدمين حقًا واتخاذ الإجراءات من خلال تخصيص المحتوى وإجراء اختبارات أ/ب. إنه مجاني للبدء وجاهز للبدء في بضع دقائق.
Quantum Metric
quantummetric.com
تطبيق Quantum Metric يقدم تحليلات رقمية لتعزيز فهم سلوك الزوار عبر الويب والتطبيقات، ويُمكن من تحليل التفاعلات وتحسين تجربة المستخدم.
UXCam
uxcam.com
تطبيق UXCam هو منصة تحليل لتطبيقات الهاتف المحمول تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة الاستخدام من خلال إعادة التشغيل والخرائط الحرارية.
EyeQuant
eyequant.com
تطبيق EyeQuant يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين على صفحات الويب، وتحسين التصميم من خلال فهم كيفية جذب الانتباه.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل سلوك المستخدم تساعد في تحسين تجربة المواقع من خلال مراقبة جلسات الزوار وخرائط الحرارة وتحليلات النماذج.
Reactflow
reactflow.com
يسلط Reactflow الضوء على الأسباب المرئية والمنطقية التي تجعل زوار موقعك لا يتحولون إلى عملاء ويضمن مسار مبيعات سلسًا للحصول على عائد استثمار أسرع. يقوم Reactflow بتشغيل تسجيلات نشاط عميلك كفيديو، وتجميع الخرائط الحرارية، وتحليلات المسار، والأخطاء، وسجلات وحدة التحكم وتقديم التعليقات التي تساعدك على فهم نقاط الضعف لدى العميل وحلها وإنتاج تدفقات رائعة.
expoze.io
expoze.io
تعرف على expoze.io في expoze.io لدينا مهمة واضحة: منح الجميع إمكانية الوصول إلى الموارد التي يحتاجونها لتطوير أفضل إبداعاتهم الممكنة. منصتنا تفعل ذلك بالضبط. يتيح لك حل تتبع العين التنبؤي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي expoze.io تحليل أي تصميم بدقة مذهلة. لكل تصميم إبداعي تقوم بتحميله، سوف يتنبأ موقع expoze.io بما يلاحظه عملاؤك باستخدام شبكة عصبية مدربة مسبقًا. التطوير والاختبار والتحسين من خلال النتائج السريعة والقابلة للتنفيذ، تساعدك منصتنا على تطوير أي تصميم إبداعي واختباره وتحسينه. قم بتحسين عملية التصميم الخاصة بك عن طريق اختبار التغييرات التي تم إجراؤها على تصميمك دون الحاجة إلى الخروج من عملية التصميم: ما عليك سوى الانتقال إلى expoze.io وتحميل تصميماتك وإنشاء خرائط حرارية بناءً على تفضيلاتك في غضون دقائق معدودة يمكنك الاعتماد عليها قرارات التصميم الخاصة بك. كل ذلك بنقرة زر بسيطة، حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا.
Feng-GUI
feng-gui.com
مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وتم التحقق من صحته عبر عقود من أبحاث علم الأعصاب، تقدم Feng-GUI تحليلات مرئية تنبؤية مع رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ تمكن الوكالات الرقمية من تحقيق أقصى قدر من النتائج لعملائها. https://feng-gui.com/ منذ عام 2007، قامت خدمة Feng-GUI بتحليل أكثر من 4 ملايين صورة مرئية لـ 30000 متخصص حول العالم، عبر جميع القنوات الإعلامية، بدءًا من مواقع الويب والإعلانات ومقاطع الفيديو وحتى اللافتات والتغليف، بما في ذلك الشركات البارزة مثل : WSI، أومنيكوم، ووكر ساندز، أوغلفي وان، WPP، ماكان إريكسون، إنتربابليك وبليسيس.
Mousestats
mousestats.com
قم بتسجيل ومشاهدة فيديو زوار موقع الويب الخاص بك + خرائط الحرارة لموقع الويب + تحليلات النماذج + الدراسات الاستقصائية
Clueify
clueify.com
يوفر لك Clueify تعليقات أداء مهمة بشأن مفاهيمك قبل إطلاقها. باستخدام الذكاء الاصطناعي لدينا، يمكنك التنبؤ بدقة تصل إلى 92% بالمكان الذي سينظر إليه المستخدمون وكيف سيرون تصميمك. يشبه الأمر وجود مئات من المستخدمين التجريبيين على بعد نقرة واحدة فقط، ولكن دون التكاليف المرتبطة بذلك. اتبع نهج التصميم القائم على البيانات للحصول على نتائج أفضل.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
تطبيق Dragonfly AI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء المحتوى من خلال خرائط حرارية تنبؤية تساعد في فهم اهتمام الجمهور وتحسين معدلات التحويل.
FullSession
fullsession.io
تساعد FullSession الشركات على فهم كيفية تفاعل عملائها مع موقعها الإلكتروني من خلال منصة تجربة رقمية شاملة. نحن نوفر لك الأدوات اللازمة لتحديد نقاط احتكاك المستخدم وانقطاعه والاطلاع على الأفكار وراء كل تفاعل مستخدم مع موقع الويب الخاص بك. توفر FullSession حلاً لإعادة تشغيل الجلسة وخرائط حرارية تفاعلية لفهم التفاعل الرقمي جنبًا إلى جنب مع الأدوات المستهدفة لتعليقات العملاء للتخلص من أعمال التخمين؛ مساعدة عملائنا على تحقيق التجربة الرقمية المثالية.
RealEye
realeye.io
ريالي هو منصة بحث عبر الإنترنت تستخدم تتبع العين لتحليل سلوك المستخدم، بما في ذلك تحليل المشاعر ودراسة التفاعل مع المحتوى الرقمي.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow هي أداة لتحليل سلوك المستخدم تقدم رؤى حول تفاعل المستخدمين مع المواقع، تشمل ميزات تتبع النقر وتحليل الصفحات الشائعة.
Squeaky
squeaky.ai
منصة رؤى العملاء ذات الأولوية للخصوصية. يساعدك Squeaky على تنمية أعمالك من خلال بناء تجارب رقمية أفضل. تشتمل أداتنا الشاملة على التحليلات وتسجيل الجلسة والتعليقات والخرائط الحرارية.
FullStory
fullstory.com
FullStory هي منصة تحليل بيانات سلوكية تساعد الشركات على فهم وتحسين تفاعلات المستخدمين عبر مواقع الويب من خلال أدوات مثل إعادة تشغيل الجلسات والخرائط الحرارية.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.
Howuku
howuku.com
Howuku هو حل لتحليل سلوك الزوار يوفر أدوات لتحليل التفاعل، تحسين تجربة المستخدم، وزيادة معدلات التحويل على المواقع.
Inspectlet
inspectlet.com
يقوم Inspectlet بتسجيل مقاطع فيديو للزائرين أثناء استخدامهم لموقعك، مما يسمح لك برؤية كل ما يفعلونه. شاهد كل حركة للماوس، وقم بالتمرير، والنقر، والضغط على المفاتيح على موقعك. ننسى التحليلات التقليدية. لن تحتاج أبدًا إلى التساؤل عن كيفية استخدام الأشخاص لموقعك مرة أخرى.
LiveSession
livesession.io
LiveSession هو برنامج لتحليلات الويب مع إعادة تشغيل الجلسة. يمكنك استخدامه لحل مشكلات عملائك، والعثور على إجابات حول كيفية استخدام منتجك، وتحسين التجربة الإجمالية في تطبيق الويب الخاص بك.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity هي أداة مجانية لتحليل سلوك المستخدمين على المواقع، يوفر تسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية لتحسين تجربة المستخدم.
Silktide
silktide.com
تساعد منصة Silktide المستخدمين في تحسين مواقعهم من خلال اختبار إمكانية الوصول، وتحسين المحتوى، وأدوات التسويق الرقمي.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook هو تطبيق يساعد الشركات في تحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب وتطبيقات الهواتف، من خلال تسجيل الجلسات وخرائط الحرارة.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.
TWIPLA
twipla.com
تطبيق TWIPLA يوفر تحليلات شاملة لمواقع الويب، تشمل إحصائيات الزوار، خرائط الحرارة، وتسجيلات الجلسات مع التركيز على خصوصية البيانات.
VWO
vwo.com
VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense هي أداة لتحليل أداء مواقع الويب وتحسين تجربة المستخدم من خلال قياس السلوك وتعديل المحتوى.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy هو تطبيق يقدم أدوات للتحليل وتحسين تجربة المستخدم وزيادة معدلات التحويل على المواقع الإلكترونية.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange هو تطبيق لتحسين تحويل الزوار على المواقع الإلكترونية من خلال أدوات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسة لتحليل سلوك المستخدمين.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg هي أداة لتحليل سلوك الزوار على موقع الويب باستخدام خرائط الحرارة، تسجيلات الجلسات، واستطلاعات الرأي لتحسين تجربة المستخدم.
Neurons
neuronsinc.com
تطبيق الخلايا العصبية يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم سلوك العملاء وتحسين استراتيجيات الإعلان من خلال تحليل فعالية الحملات الإعلانية.
Webmaxy
webmaxy.co
أدوات الأعمال الأكثر ثقة للعلامات التجارية المتنامية. قم بالوصول إلى مستخدم موقع الويب الخاص بك وتتبعه وإشراكه وتحويله بشكل أكثر كفاءة دون أي متاعب حيث يشعرون براحة أكبر.
WEVO
wevo.ai
WEVO عبارة عن منصة بحثية لتجربة المستخدم تكشف عن الرؤى بجهد أقل بكثير من الأدوات التقليدية. تحصل فرق البحث والمنتجات والتسويق على رؤى ونتائج ومعايير كمية ونوعية مركبة في أقل من 30 دقيقة من الجهد. باستخدام جمهورك المستهدف، تعد WEVO الأداة الوحيدة التي تحدد عوائق التحويل وتقدم توصيات لزيادة تحويلات موقع الويب قبل البث المباشر. تعمل تعليقات WEVO ذات الأهمية الإحصائية على إزالة المخاطر من عملية اتخاذ القرار، مما يوفر الثقة لبناء تجارب قيمة للعملاء. قم بإنشاء تجارب العملاء المناسبة بشكل أسرع من خلال تعليقات المستخدمين الأكثر دقة.
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