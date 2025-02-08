أدوات الخريطة الحرارية - التطبيقات الأكثر شعبية - سيراليون

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توفر أدوات Heatmap رؤى حول سلوك زوار الويب أو الهاتف المحمول أثناء تفاعلهم مع صفحة معينة على موقع ويب أو جهاز محمول. يستفيد المسوقون ومطورو الويب من الخرائط الحرارية لتصوير إجراءات المستخدم بشكل مرئي مثل النقرات وحركات المرور والتمرير على صفحة الويب. تعرض هذه التمثيلات المرئية النقرات المجمعة وحركات الماوس، وتقدم بيانات متعمقة للمسوقين ومصممي UI/UX لتقييمها. تعتبر هذه البيانات ضرورية لتقييم فعالية تصميم الصفحة في جذب انتباه المشاهد، وتحديد مجالات التحسين، وفي نهاية المطاف تعزيز معدلات المشاركة والتحويل.
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Browsee
browsee.io
Browsee - توقف عن التخمين، وابدأ في التصرف ✔ علامات الذكاء الاصطناعي على الجلسات - مع 5% من الجلسات، افهم 100% من مشكلات المستخدم ✔ قصة الصفحة - احصل على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين صفحاتك المقصودة ✔ لوحة المستخدم - حدد المستخدمين لتحليل التفاعل وفهم مشاكلهم . احصل على عناوين URL للجلسة المباشرة في أدوات الدردشة الخاصة بك! ✔ أضف الرسوم البيانية الخاصة بك - تحليلات سريعة للنقرات والصفحات والشرائح والإحالات. ✔ إنشاء مسارات تحويل وشرائح في إجراءات المستخدم - لا يلزم وجود رمز ✔ تسجيلات محدودة للسلامة والتسعير - انتقاء واختيار ما تريد تسجيله وما لا يتم تسجيله ✔ خطة مجانية للأبد
TruConversion
truconversion.com
TruConversion هو تطبيق تحليلي الكل في واحد للمساعدة في تحديد وإصلاح نقاط الضعف في التحويل من خلال معرفة السبب وراء سلوك الزائر/المستخدم.
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موافقة المستخدم، وأرشفة المحتوى الاجتماعي والويب، والمزيد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة monsido.com.
Capturly
capturly.com
فهم سلوك المستخدم، وتحديد نقاط المشكلة، وزيادة معدلات التحويل، وزيادة مبيعاتك هل تبحث عن تحسين أدائك الحالي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، Capturly هو لك! إنها مجموعة متميزة من التحليلات التقليدية وتسجيلات الجلسة والخرائط الحرارية وميزات مسار التحويل.
cux.io
cux.io
CUX هي أداة لتحليلات الخبرة الرقمية، تساعد الشركات على توفير ما يصل إلى 5 أضعاف وقت التحليلات واستخلاص استنتاجات قيمة. نحن نتخلص من الحمل الزائد للبيانات من خلال التركيز على مشاكل المستخدم، والإحباطات، وجميع الاختناقات التي يمكن أن تمنعهم من استخدام القنوات عبر الإنترنت لشراء المنتجات والخدمات. CUX هي أداة تحليلية شاملة تركز على المستخدم وتوفر رؤى سلوكية فورية. ✔ التحليلات الموجهة نحو الأهداف: تقوم CUX تلقائيًا بتحديد البيانات ذات الصلة بأهداف العمل الفردية فقط. ✔ التقييمات النوعية والكمية المقدمة من خلال أداة واحدة. ✔ المعرفة: نحن ندعم المستخدمين بالتدريبات والتأهيل والتوجيه والتدقيق والتوصيات الشهرية. ✔ AIocado: سيُظهر لك بواب تحليلات الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الأسباب الدقيقة لانخفاض التحويلات الخاصة بك، وأماكن إحباط المستخدمين، والتوصيات والمزيد. يعد CUX حلاً لجميع الصناعات التي يتعامل فيها العميل مع منتج رقمي، مثل التجارة الإلكترونية وشركات SaaS وB2B أو الشركات التي تقدم خدمات التسويق أو بيوت البرمجيات. نحن نتعاون مع أقسام الابتكار والتسويق والمنتجات والاتصال الإلكتروني داخل الشركات. CUX باختصار: ✔ تحليل سلوك المستخدم ✔ مقاييس الخبرة ✔ التحليل الموجه نحو الهدف ✔ شلالات التحويل ✔ تسجيل الزيارات بالكامل ✔ خرائط الحرارة ✔ التحليل المسبق والتنبيهات ✔ أحداث الالتقاط التلقائي ✔ تحليل بأثر رجعي ✔ متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100٪ ✔ البيانات المخزنة في EOG ✔ تأمين SSL
Aqvil
aqvil.com
يوفر لك Aqvil جميع مقاييس حركة مرور موقع الويب القيمة في لوحة تحكم بسيطة لتحليلات الويب.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine عبارة عن منصة تسويق وتحليلات كاملة. نحن نساعدك على فهم المستخدمين حقًا واتخاذ الإجراءات من خلال تخصيص المحتوى وإجراء اختبارات أ/ب. إنه مجاني للبدء وجاهز للبدء في بضع دقائق.
Quantum Metric
quantummetric.com
من خلال النشر السريع، يبدأ نظامنا الأساسي في استيعاب وتصور كل ما يجربه عملاؤك على الويب والتطبيق الأصلي والكشك. يتم قياس تأثير كل تفاعل مع العميل تلقائيًا، ويمكن إعادة تشغيل كل جلسة عميل، والأهم من ذلك، يمكن لجميع فرقك العمل من نسخة واحدة من الحقيقة. ولهذا السبب حققت أكبر العلامات التجارية قفزة نوعية، مثل خطوط ألاسكا الجوية، ولولوليمون، ولينوفو، وويسترن يونيون.
UXCam
uxcam.com
UXCam عبارة عن منصة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول تمكن الشركات من فهم سلوك المستخدم. بدأت UXCam كحل لإعادة تشغيل الجلسة والخريطة الحرارية، لكننا أدركنا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تستطيع البيانات النوعية وحدها الإجابة عليها. لذلك قمنا بدمج تفاصيل البيانات النوعية مع تأثير البيانات الكمية. باستخدام UXCam، يمكنك إنشاء مسارات تحويل ومخططات استبقاء ولوحات معلومات لمعرفة النسبة المئوية للأشخاص الذين ينسحبون في كل مرحلة. بمجرد رؤية الانخفاض، يمكنك تكبير وإلقاء نظرة على التسجيلات والخرائط الحرارية لفهم سبب حدوث ذلك. احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا وسريعًا على موقع UXCam لمعرفة المزيد.
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant عبارة عن ذكاء اصطناعي تنبؤي يسلط الضوء بصريًا على ما يراه الأشخاص، وأين ينظرون أولاً، ومقدار انتباههم الذي تستحوذ عليه عناصر محددة من تصميمك.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل السلوك يستخدمها أكثر من 210.000 عميل للتسويق الرقمي وتجربة المستخدم والمنتجات والشركات الناشئة والمؤسسات لتحسين تجارب مواقع الويب الخاصة بهم. مع Mouseflow، يمكنك: • اكتشف ما يحدث بين نقرات زوار موقعك من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لجلساتهم. • أنشئ 6 أنواع من الخرائط الحرارية لجميع صفحاتك تلقائيًا لفهم ما يلفت انتباههم. • قم بإعداد مسارات التحويل لمشاهدة أين ولماذا ينخفض عدد زوار موقعك. • استخدام تحليلات النموذج لتحسين توليد العملاء المحتملين. • إطلاق حملات ردود الفعل لمعرفة المزيد عن زوار موقعك. • قم بتحليل بياناتك بأي طريقة تريدها من خلال خيارات التصفية القوية المتوفرة في جميع الخطط. • اقضِ بعض الوقت في إصلاح مشكلات موقع الويب الخاص بك بدلاً من العثور عليها عن طريق تصفية زياراتك حسب نقاط الاحتكاك، وهي أداة التعلم الآلي المتوفرة لدينا دون أي تكلفة إضافية وفي جميع الخطط.
Reactflow
reactflow.com
يسلط Reactflow الضوء على الأسباب المرئية والمنطقية التي تجعل زوار موقعك لا يتحولون إلى عملاء ويضمن مسار مبيعات سلسًا للحصول على عائد استثمار أسرع. يقوم Reactflow بتشغيل تسجيلات نشاط عميلك كفيديو، وتجميع الخرائط الحرارية، وتحليلات المسار، والأخطاء، وسجلات وحدة التحكم وتقديم التعليقات التي تساعدك على فهم نقاط الضعف لدى العميل وحلها وإنتاج تدفقات رائعة.
expoze.io
expoze.io
تعرف على expoze.io في expoze.io لدينا مهمة واضحة: منح الجميع إمكانية الوصول إلى الموارد التي يحتاجونها لتطوير أفضل إبداعاتهم الممكنة. منصتنا تفعل ذلك بالضبط. يتيح لك حل تتبع العين التنبؤي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي expoze.io تحليل أي تصميم بدقة مذهلة. لكل تصميم إبداعي تقوم بتحميله، سوف يتنبأ موقع expoze.io بما يلاحظه عملاؤك باستخدام شبكة عصبية مدربة مسبقًا. التطوير والاختبار والتحسين من خلال النتائج السريعة والقابلة للتنفيذ، تساعدك منصتنا على تطوير أي تصميم إبداعي واختباره وتحسينه. قم بتحسين عملية التصميم الخاصة بك عن طريق اختبار التغييرات التي تم إجراؤها على تصميمك دون الحاجة إلى الخروج من عملية التصميم: ما عليك سوى الانتقال إلى expoze.io وتحميل تصميماتك وإنشاء خرائط حرارية بناءً على تفضيلاتك في غضون دقائق معدودة يمكنك الاعتماد عليها قرارات التصميم الخاصة بك. كل ذلك بنقرة زر بسيطة، حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا.
Feng-GUI
feng-gui.com
مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وتم التحقق من صحته عبر عقود من أبحاث علم الأعصاب، تقدم Feng-GUI تحليلات مرئية تنبؤية مع رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ تمكن الوكالات الرقمية من تحقيق أقصى قدر من النتائج لعملائها. https://feng-gui.com/ منذ عام 2007، قامت خدمة Feng-GUI بتحليل أكثر من 4 ملايين صورة مرئية لـ 30000 متخصص حول العالم، عبر جميع القنوات الإعلامية، بدءًا من مواقع الويب والإعلانات ومقاطع الفيديو وحتى اللافتات والتغليف، بما في ذلك الشركات البارزة مثل : WSI، أومنيكوم، ووكر ساندز، أوغلفي وان، WPP، ماكان إريكسون، إنتربابليك وبليسيس.
Mousestats
mousestats.com
قم بتسجيل ومشاهدة فيديو زوار موقع الويب الخاص بك + خرائط الحرارة لموقع الويب + تحليلات النماذج + الدراسات الاستقصائية
Clueify
clueify.com
يوفر لك Clueify تعليقات أداء مهمة بشأن مفاهيمك قبل إطلاقها. باستخدام الذكاء الاصطناعي لدينا، يمكنك التنبؤ بدقة تصل إلى 92% بالمكان الذي سينظر إليه المستخدمون وكيف سيرون تصميمك. يشبه الأمر وجود مئات من المستخدمين التجريبيين على بعد نقرة واحدة فقط، ولكن دون التكاليف المرتبطة بذلك. اتبع نهج التصميم القائم على البيانات للحصول على نتائج أفضل.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر دورة التصميم الخاصة بك باستخدام التحليلات التنبؤية • تحسين معدلات التحويل عبر جميع القنوات • تحسين عائد الاستثمار من خلال تعظيم حصتك من الاهتمام عبر القنوات تستخدم أكبر العلامات التجارية والوكالات Dragonfly AI لقياس أداء المحتوى الخاص بهم وتحسينه، بما في ذلك Sony وGSK وBBDO. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Dragonflyai.co
FullSession
fullsession.io
تساعد FullSession الشركات على فهم كيفية تفاعل عملائها مع موقعها الإلكتروني من خلال منصة تجربة رقمية شاملة. نحن نوفر لك الأدوات اللازمة لتحديد نقاط احتكاك المستخدم وانقطاعه والاطلاع على الأفكار وراء كل تفاعل مستخدم مع موقع الويب الخاص بك. توفر FullSession حلاً لإعادة تشغيل الجلسة وخرائط حرارية تفاعلية لفهم التفاعل الرقمي جنبًا إلى جنب مع الأدوات المستهدفة لتعليقات العملاء للتخلص من أعمال التخمين؛ مساعدة عملائنا على تحقيق التجربة الرقمية المثالية.
RealEye
realeye.io
منصة بحث عبر الإنترنت مزودة بميزة تتبع العين عبر كاميرا الويب. إنها: - أسرع وأرخص بكثير من أجهزة تتبع العين التقليدية - دقيقة (دقة حجم الزر) وتستخدم في الدراسات الأكاديمية - سهلة الاستخدام (يشيد العملاء بنا على الواجهة سهلة الاستخدام) RealEye هي أداة عبر الإنترنت تتيح لك القيام بما يلي: 1. تتبع العين باستخدام كاميرات الويب العادية، 2. تحليل العواطف (ترميز الوجه)، 3. تتبع حركة الماوس والنقرات، 4. استخدام وحدة المسح المتقدمة، 5. توظيف المشاركين / اللجنة على الفور، 6. تحليل البيانات بالكامل عبر الإنترنت، 7. تصدير البيانات إلى ملف CSV، 8. التواصل مع الأدوات الخارجية، 9. إجراء الدراسات عن بعد بنسبة 100٪. قد تعمل RealEye من بين أمور أخرى في: 1. دراسات رؤى المتسوقين (تقييم الحزمة والرف/مخطط المخطط) 2. دراسات UX / اختبار النماذج بالحجم الطبيعي 3. تقييم الإعلانات المختلفة (الفيديو والعرض وما إلى ذلك) 4. البحث الأكاديمي حول الشركة: - تم إطلاقها عام 2017 - أكثر من 2500 عميل موثوق بهم من قبل الشركات والجامعات - المقر الرئيسي في جميع أنحاء العالم في أوروبا وأمريكا اللاتينية
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow مخصص لتحويل رؤى موقع الويب. تعمل أدوات التحليلات المبتكرة لدينا، بما في ذلك الخرائط الحرارية وتتبع السلوك وتحليل الأحداث، على تمكين القرارات المستندة إلى البيانات. تفسر لوحة المعلومات سهلة الاستخدام إجراءات المستخدم، مما يتيح خيارات تصميم مستنيرة لرحلة رقمية استثنائية. اكتشف عمليات إعادة التشغيل في الوقت الفعلي، وتفاصيل النقرات، والمزيد لتحسين تجارب المستخدم وتعزيز المشاركة. نحن نؤمن بأن البيانات هي المفتاح لتحقيق النجاح، ومع WebTrackFlow، لديك شريك موثوق به للتنقل في المشهد الرقمي. عزز تواجدك عبر الإنترنت من خلال رؤى قابلة للتنفيذ - انضم إلينا في الرحلة إلى الإمكانات الكاملة لموقعك على الويب.
Squeaky
squeaky.ai
منصة رؤى العملاء ذات الأولوية للخصوصية. يساعدك Squeaky على تنمية أعمالك من خلال بناء تجارب رقمية أفضل. تشتمل أداتنا الشاملة على التحليلات وتسجيل الجلسة والتعليقات والخرائط الحرارية.
FullStory
fullstory.com
Fullstory عبارة عن منصة بيانات سلوكية تسلط الضوء على المشاعر المدفونة بين النقرات، وتكشف القصة غير المروية وراء سلوكيات المستهلك. من بناء كشف أفضل للاحتيال والتنبؤ به إلى إنشاء التخصيص الذي يتردد صداه حقًا، يمكّن Fullstory فرق المنتج والهندسة والبيانات من ربط إشارات المشاعر مع مصادر البيانات الأخرى لتصميم الإجراء الأفضل التالي عن عمد. توفير رؤى أعمق وأكثر قابلية للتنفيذ بشكل فوري تتجاوز تحليلات الويب والمنتجات التقليدية التي يمكنها فقط توضيح ما يحدث ولكن ليس السبب، تعد Fullstory منصة البيانات السلوكية الوحيدة التي توفر السياق اللازم لبناء تجارب لحظية تزيد الإيرادات. من خلال بيانات الطرف الأول التي يتم التقاطها وفهرستها وهيكلتها الدلالية تلقائيًا - والتي يتم تقديمها إلى النظام البيئي للبيانات الخاص بك أو من خلال تحليلات منتجاتنا مع إعادة تشغيل الجلسة، فإن البيانات السلوكية لـ Fullstory جاهزة للذكاء الاصطناعي. لم تعد المؤسسات تهدر ساعات وموارد لا تعد ولا تحصى في تحليل إنشاء البيانات، وتحديث البيانات غير الكاملة أو غير الصحيحة، وتحديد مجموعات البيانات عبر الفرق، وإعادة تنسيق البيانات للتكامل ضمن مجموعات التكنولوجيا الحالية. تقضي الفرق وقتًا أقل في التحليل ووقتًا أطول في تعزيز الإيرادات من خلال التجارب الشخصية اللحظية والتنبؤات الدقيقة المستندة إلى الإجراءات والبيانات في الوقت الفعلي.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في عام 2014، ويتم تشغيلها عن بعد بالكامل من قبل أكثر من 100 عضو في الفريق عبر 20 دولة ويتم استخدامها في أكثر من 500000 موقع حول العالم.
Howuku
howuku.com
Howuku هو حل لتحليل السلوك يساعد الشركات الناشئة على الحصول على تعليقات ورؤى قيمة للعملاء من خلال خرائط الحرارة واختبار AB والاستطلاعات. فهو يساعد المسوقين في قياس سلوك العملاء من خلال التمثيل المرئي للمكان الذي يقومون فيه بالنقر والتمرير على موقع الويب. يتيح اختبار A/B للفرق تحسين التفاعل مع المحتوى وتحديد الصفحات ذات الأداء الضعيف. يمكن لأصحاب المنتجات الحصول على تعليقات في الوقت الفعلي، ومقارنة قوة الجذب على أجهزة متعددة، وتحديد شرائح المستخدمين الرئيسية، ومراقبة انتباه المستخدم من أجل استراتيجية تسويق محسنة.
Inspectlet
inspectlet.com
يقوم Inspectlet بتسجيل مقاطع فيديو للزائرين أثناء استخدامهم لموقعك، مما يسمح لك برؤية كل ما يفعلونه. شاهد كل حركة للماوس، وقم بالتمرير، والنقر، والضغط على المفاتيح على موقعك. ننسى التحليلات التقليدية. لن تحتاج أبدًا إلى التساؤل عن كيفية استخدام الأشخاص لموقعك مرة أخرى.
LiveSession
livesession.io
LiveSession هو برنامج لتحليلات الويب مع إعادة تشغيل الجلسة. يمكنك استخدامه لحل مشكلات عملائك، والعثور على إجابات حول كيفية استخدام منتجك، وتحسين التجربة الإجمالية في تطبيق الويب الخاص بك.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرمجيات من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
تعرف على ما يريده المستخدمون لديك — مع الوضوح. Clarity هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام توضح كيفية استخدام الأشخاص الحقيقيين لموقعك فعليًا. الإعداد سهل وستبدأ في الحصول على البيانات خلال دقائق.
Silktide
silktide.com
يمنحك Silktide كل ما تحتاجه لتحسين موقع الويب الخاص بك، من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي، وتحسين المحتوى، والتسويق الرقمي في منصة واحدة. يستخدم الآلاف من العملاء Silktide لتحليل عشرات الملايين من مواقع الويب كل عام. نحن نغطي تقريبًا كل جانب من جوانب تواجدك على الويب، بما في ذلك المحتوى وإمكانية الوصول والتسويق والجوال والسرعة والامتثال القانوني. قم بزيارة موقعنا على الانترنت لمشاهدة عرض حي للمنصة.
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
Contentsquare
contentsquare.com
ينتقل Contentsquare إلى ما هو أبعد من التحليلات التقليدية لتمكين فهم غير مسبوق لتجربة العملاء التي تحول عملك. باستخدام التكنولوجيا البديهية التي تكشف سلوك أي مستخدم ونواياه وموقفه، فإننا نمكن الشركات من تقديم المزيد من التجارب الإنسانية بسرعة، مع ضمان الخصوصية وإمكانية الوصول. وينتج عن ذلك نمو أسرع ومرونة أكبر وعملاء أكثر سعادة. نحن ندعم التجربة الرقمية الجديدة، وجعلها أكثر إنسانية.
TWIPLA
twipla.com
منصة الاستخبارات على شبكة الإنترنت احصل على رؤى دقيقة وفورية حول موقع الويب الخاص بك. إحصائيات موقع الويب، وعمليات إعادة الجلسة، والخرائط الحرارية، واستطلاعات الرأي، والمزيد. TWIPLA (المعروفة سابقًا باسم "تحليلات الزائرين") عبارة عن نظام أساسي متقدم لذكاء مواقع الويب ويمكن الوصول إليه مع أكثر من 2.5 مليون عملية تثبيت في جميع أنحاء العالم ومجموعة من الميزات سهلة الاستخدام والمتوافقة مع الخصوصية. قم بإزالة المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات من خلال التتبع بدون ملفات تعريف الارتباط، واحصل على إمكانية الوصول إلى البيانات من 100% من زوار موقع الويب الخاص بك (وليس فقط عينة صغيرة). مع TWIPLA، كل شيء على بعد نقرة واحدة: ◾ إحصائيات حركة مرور موقع الويب المتقدمة (جديد! كشف الشركة) ◾ تتبع الحملات التسويقية ◾ الخرائط الحرارية ◾ تسجيلات الجلسات ◾ مسارات التحويل ◾ استطلاعات الرأي ◾ الاستطلاعات ◾ تحليل حركة مرور المنافسة ◾ تحليلات الخصوصية أولاً حسب التصميم (جديد) بيانات البلد المخصصة) ✔️ استخدم رمز القسيمة UNLIMITED30 [ https://app.visitor-analytics.io/register?voucher=UNLIMITED30 ] للحصول على وصول كامل لمدة 30 يومًا بدون حدود - لا حاجة إلى بطاقة ائتمان!
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمية. VWO هي المنصة الرائدة عالميًا لاختبار الويب وتحسين التحويل، والتي تمكن الشركات المتنامية من تحسين تجربة الويب الخاصة بها عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى، لتقديم تجربة فريدة من نوعها. جمع رؤى المستخدم، وتحديد أولويات الفرضيات، وتخطيط خارطة طريق، وإجراء الاختبارات، وتحليل النتائج - يتيح لك VWO تغطية الـ 9 ياردات بأكملها. تم تصميم VWO بعناية لسهولة التجربة. يمكنك بدء الاختبار في غضون دقائق دون أي مساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. مع الشهادات بما في ذلك BS وISO، فإن VWO متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتوفر أمانًا قويًا حسب التصميم والافتراضي. بفضل الدعم الرائد في الصناعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومعدل رضا العملاء بنسبة 98%، وخدمة مليار طلب يوميًا مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 100% - تم تصميم VWO للمؤسسات! تتضمن قاعدة عملاء VWO العالمية علامات تجارية مثل Vodafone، وSamsung، وToyota، وeBay، وقد ساعدت أكثر من 4500 علامة تجارية حول العالم في إجراء أكثر من 600000 تجربة حتى الآن.
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Plerdy
plerdy.com
أدوات اختبار Plerdy CRO وSEO وA/B - مجموعة شاملة لتعزيز التحويل وتحسين تجربة المستخدم وتحسين أداء متجرك عبر الإنترنت. 🚀 أداة اختبار A/B نقدم لك أداة اختبار A/B المجانية من Plerdy - المصممة بدقة للتجارة الإلكترونية والشركات عبر الإنترنت التي تهدف إلى تضخيم تجربة المستخدم والتحويلات. يمكنك إعداد اختبارات A/B وتنفيذها وتحليلها بسهولة لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. شاهد النتائج في الوقت الفعلي واستخلص رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين موقع الويب الخاص بك. 🌟 حالات الاستخدام - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 أطلق العنان للإمكانات الكاملة لموقع الويب الخاص بك مع Plerdy. من تحليل مصدر حركة المرور، وتتبع عمق التمرير إلى تحديد العناصر الأكثر تفاعلية على موقعك، ومشكلات سهولة الاستخدام - Plerdy هو الحل الشامل. 🔥 الخرائط الحرارية قم بتمكين إستراتيجيتك باستخدام خرائط الحرارة الديناميكية من Plerdy. التقط سلوكيات المستخدم في الوقت الفعلي، بما في ذلك عمق التمرير، وتحريك المؤشر، واختيار النص، والمزيد. قم بتقسيم البيانات حسب مصادر حركة المرور أو الأجهزة واتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز سهولة الاستخدام والمشاركة. 💬 النماذج المنبثقة وNPS تستفيد من نماذج Plerdy المنبثقة متعددة الاستخدامات لالتقاط التعليقات أو إعلام العملاء أو جمع العملاء المحتملين. مع أكثر من 25 خيارًا للتخصيص، يمكنك تخصيص رسائلك لتناسب شرائح محددة من الجمهور وتحسين التفاعل. 🔍 مدقق تحسين محركات البحث (SEO) قم بتعزيز تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك دون أي تأثير لتحميل الموقع. يوفر Plerdy's SEO Checker تحليلًا آليًا يوميًا وتقارير تفصيلية ورؤى استنادًا إلى خوارزمية فهرس Google للجوال أولاً لتحسين رؤية موقعك وأدائه. 🎥 إعادة تشغيل الجلسة تعمق في أنماط تنقل المستخدم من خلال إعادة تشغيل جلسة Plerdy. قم بتقسيم التسجيلات حسب قنوات المرور أو الأجهزة، ووضع علامات على مقاطع الفيديو، واكتشاف الرؤى المخفية لتحسين رحلة المستخدم. 📊 معدل التحويل والأحداث لا تفوت أي حدث باستخدام التتبع الآلي من Plerdy. أنشئ مسارات تحويل، وقم بتحليل نقاط انسحاب المستخدم، وقم بتحسين الرحلة لتعزيز التحويلات. 💼 أداء المبيعات (تتبع التجارة الإلكترونية) عزز إستراتيجية التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال رؤى أداء مبيعات Plerdy. قم بتحليل تفاعلات المنتج، واكشف عن العناصر غير العاملة، وصمم عروضك لتعظيم المبيعات والربحية. 🛠 التخصيص والتكامل يمكن تخصيص Plerdy بسهولة ويتكامل بسلاسة مع نظامك البيئي الحالي، مما يضمن عملية تحسين سلسة وفعالة. انطلق في رحلة من التحسينات السلسة والأداء المرتفع مع Plerdy. إن طريقك إلى التحويلات المحسنة وتجربة المستخدم وتحسين محركات البحث لا يبعد سوى نقرة واحدة. الاستكشاف والتجربة والتفوق! ✨
Lucky Orange
luckyorange.com
يمكن أن يساعدك Lucky Orange في فهم سبب حصول موقعك على الويب على حركة مرور لا تتحول إلى مبيعات أو عملاء محتملين. لقد حظيت أدوات تحسين معدل التحويل الخاصة بنا بثقة أكثر من 450.000 موقع ويب حول العالم للحصول على نظرة ثاقبة لما يفعله الأشخاص على مواقعهم على الويب. قم بزيادة مبيعاتك ومعرفة المزيد عن زوار موقع الويب الخاص بك تتيح لك تسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية الديناميكية معرفة المكان الذي قام فيه الأشخاص بالنقر والتمرير والنقر على موقع الويب الخاص بك لمعرفة ما الذي يمنعهم من الشراء. انتقل إلى رحلة الزائر لشخص واحد باستخدام المقاطع القابلة للتحسين لمشاهدة عمليات إعادة الجلسة للزائرين المحبطين أو المرتبكين. شاهد الصورة الأكبر من خلال النظر إلى عرض إجمالي لما يتفاعل معه الأشخاص بشكل أكبر - أو أقل - باستخدام خرائط التمثيل اللوني الديناميكية. استخدم خريطة التمثيل اللوني للتمرير لمعرفة ما إذا كان الأشخاص يقومون بالتمرير بدرجة كافية أسفل الصفحة لرؤية العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أو ما إذا كانوا يغادرون قبل أن تتمكن من تحويلهم. تقليل التخلي عن عربة التسوق: يمكن للمزيج القوي من الدردشة المباشرة والعرض المباشر للزائرين أن يمنع عربات التسوق المهجورة. إذا رأيت شخصًا يعاني في الوقت الفعلي، فيمكنك استخدام الدردشة المباشرة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك مساعدته في العثور على ما يحتاج إليه أو الإجابة على أسئلته. تسمح لك أداة إعلانات Lucky Orange بإنشاء نافذة منبثقة تسلط الضوء على فرصة بيع أعلى أو تقديم خصم أو طلب مراجعة المنتج.
Crazy Egg
crazyegg.com
استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.
Neurons
neuronsinc.com
التنبؤ بالسلوك البشري. توقع استجابات العملاء وانتباههم وسلوكهم في ثوانٍ من خلال علم الأعصاب وأداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا. اختبار أ/ب عن طريق التجربة والخطأ بطيء وغير فعال. توقف عن حرق الميزانية على الحملات التي تفشل في تحفيز العمل.
Webmaxy
webmaxy.co
أدوات الأعمال الأكثر ثقة للعلامات التجارية المتنامية. قم بالوصول إلى مستخدم موقع الويب الخاص بك وتتبعه وإشراكه وتحويله بشكل أكثر كفاءة دون أي متاعب حيث يشعرون براحة أكبر.
WEVO
wevo.ai
WEVO عبارة عن منصة بحثية لتجربة المستخدم تكشف عن الرؤى بجهد أقل بكثير من الأدوات التقليدية. تحصل فرق البحث والمنتجات والتسويق على رؤى ونتائج ومعايير كمية ونوعية مركبة في أقل من 30 دقيقة من الجهد. باستخدام جمهورك المستهدف، تعد WEVO الأداة الوحيدة التي تحدد عوائق التحويل وتقدم توصيات لزيادة تحويلات موقع الويب قبل البث المباشر. تعمل تعليقات WEVO ذات الأهمية الإحصائية على إزالة المخاطر من عملية اتخاذ القرار، مما يوفر الثقة لبناء تجارب قيمة للعملاء. قم بإنشاء تجارب العملاء المناسبة بشكل أسرع من خلال تعليقات المستخدمين الأكثر دقة.
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