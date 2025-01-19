أدوات الخريطة الحرارية - التطبيقات الأكثر شعبية - روينيون

FullStory

fullstory.com

Fullstory عبارة عن منصة بيانات سلوكية تسلط الضوء على المشاعر المدفونة بين النقرات، وتكشف القصة غير المروية وراء سلوكيات المستهلك. من بناء كشف أفضل للاحتيال والتنبؤ به إلى إنشاء التخصيص الذي يتردد صداه حقًا، يمكّن Fullstory فرق المنتج والهندسة والبيانات من ربط إشارات المشاعر مع مصادر البيانات الأخرى لتصميم الإجراء الأفضل التالي عن عمد. توفير رؤى أعمق وأكثر قابلية للتنفيذ بشكل فوري تتجاوز تحليلات الويب والمنتجات التقليدية التي يمكنها فقط توضيح ما يحدث ولكن ليس السبب، تعد Fullstory منصة البيانات السلوكية الوحيدة التي توفر السياق اللازم لبناء تجارب لحظية تزيد الإيرادات. من خلال بيانات الطرف الأول التي يتم التقاطها وفهرستها وهيكلتها الدلالية تلقائيًا - والتي يتم تقديمها إلى النظام البيئي للبيانات الخاص بك أو من خلال تحليلات منتجاتنا مع إعادة تشغيل الجلسة، فإن البيانات السلوكية لـ Fullstory جاهزة للذكاء الاصطناعي. لم تعد المؤسسات تهدر ساعات وموارد لا تعد ولا تحصى في تحليل إنشاء البيانات، وتحديث البيانات غير الكاملة أو غير الصحيحة، وتحديد مجموعات البيانات عبر الفرق، وإعادة تنسيق البيانات للتكامل ضمن مجموعات التكنولوجيا الحالية. تقضي الفرق وقتًا أقل في التحليل ووقتًا أطول في تعزيز الإيرادات من خلال التجارب الشخصية اللحظية والتنبؤات الدقيقة المستندة إلى الإجراءات والبيانات في الوقت الفعلي.