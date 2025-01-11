أدوات الخريطة الحرارية - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان

Plerdy

plerdy.com

أدوات اختبار Plerdy CRO وSEO وA/B - مجموعة شاملة لتعزيز التحويل وتحسين تجربة المستخدم وتحسين أداء متجرك عبر الإنترنت. 🚀 أداة اختبار A/B نقدم لك أداة اختبار A/B المجانية من Plerdy - المصممة بدقة للتجارة الإلكترونية والشركات عبر الإنترنت التي تهدف إلى تضخيم تجربة المستخدم والتحويلات. يمكنك إعداد اختبارات A/B وتنفيذها وتحليلها بسهولة لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. شاهد النتائج في الوقت الفعلي واستخلص رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين موقع الويب الخاص بك. 🌟 حالات الاستخدام - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 أطلق العنان للإمكانات الكاملة لموقع الويب الخاص بك مع Plerdy. من تحليل مصدر حركة المرور، وتتبع عمق التمرير إلى تحديد العناصر الأكثر تفاعلية على موقعك، ومشكلات سهولة الاستخدام - Plerdy هو الحل الشامل. 🔥 الخرائط الحرارية قم بتمكين إستراتيجيتك باستخدام خرائط الحرارة الديناميكية من Plerdy. التقط سلوكيات المستخدم في الوقت الفعلي، بما في ذلك عمق التمرير، وتحريك المؤشر، واختيار النص، والمزيد. قم بتقسيم البيانات حسب مصادر حركة المرور أو الأجهزة واتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز سهولة الاستخدام والمشاركة. 💬 النماذج المنبثقة وNPS تستفيد من نماذج Plerdy المنبثقة متعددة الاستخدامات لالتقاط التعليقات أو إعلام العملاء أو جمع العملاء المحتملين. مع أكثر من 25 خيارًا للتخصيص، يمكنك تخصيص رسائلك لتناسب شرائح محددة من الجمهور وتحسين التفاعل. 🔍 مدقق تحسين محركات البحث (SEO) قم بتعزيز تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك دون أي تأثير لتحميل الموقع. يوفر Plerdy's SEO Checker تحليلًا آليًا يوميًا وتقارير تفصيلية ورؤى استنادًا إلى خوارزمية فهرس Google للجوال أولاً لتحسين رؤية موقعك وأدائه. 🎥 إعادة تشغيل الجلسة تعمق في أنماط تنقل المستخدم من خلال إعادة تشغيل جلسة Plerdy. قم بتقسيم التسجيلات حسب قنوات المرور أو الأجهزة، ووضع علامات على مقاطع الفيديو، واكتشاف الرؤى المخفية لتحسين رحلة المستخدم. 📊 معدل التحويل والأحداث لا تفوت أي حدث باستخدام التتبع الآلي من Plerdy. أنشئ مسارات تحويل، وقم بتحليل نقاط انسحاب المستخدم، وقم بتحسين الرحلة لتعزيز التحويلات. 💼 أداء المبيعات (تتبع التجارة الإلكترونية) عزز إستراتيجية التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال رؤى أداء مبيعات Plerdy. قم بتحليل تفاعلات المنتج، واكشف عن العناصر غير العاملة، وصمم عروضك لتعظيم المبيعات والربحية. 🛠 التخصيص والتكامل يمكن تخصيص Plerdy بسهولة ويتكامل بسلاسة مع نظامك البيئي الحالي، مما يضمن عملية تحسين سلسة وفعالة. انطلق في رحلة من التحسينات السلسة والأداء المرتفع مع Plerdy. إن طريقك إلى التحويلات المحسنة وتجربة المستخدم وتحسين محركات البحث لا يبعد سوى نقرة واحدة. الاستكشاف والتجربة والتفوق! ✨