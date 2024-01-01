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أدوات الخريطة الحرارية - التطبيقات الأكثر شعبية - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
توفر أدوات Heatmap رؤى حول سلوك زوار الويب أو الهاتف المحمول أثناء تفاعلهم مع صفحة معينة على موقع ويب أو جهاز محمول. يستفيد المسوقون ومطورو الويب من الخرائط الحرارية لتصوير إجراءات المستخدم بشكل مرئي مثل النقرات وحركات المرور والتمرير على صفحة الويب. تعرض هذه التمثيلات المرئية النقرات المجمعة وحركات الماوس، وتقدم بيانات متعمقة للمسوقين ومصممي UI/UX لتقييمها. تعتبر هذه البيانات ضرورية لتقييم فعالية تصميم الصفحة في جذب انتباه المشاهد، وتحديد مجالات التحسين، وفي نهاية المطاف تعزيز معدلات المشاركة والتحويل.
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Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
تعرف على ما يريده المستخدمون لديك — مع الوضوح. Clarity هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام توضح كيفية استخدام الأشخاص الحقيقيين لموقعك فعليًا. الإعداد سهل وستبدأ في الحصول على البيانات خلال دقائق.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
TWIPLA
twipla.com
منصة الاستخبارات على شبكة الإنترنت احصل على رؤى دقيقة وفورية حول موقع الويب الخاص بك. إحصائيات موقع الويب، وعمليات إعادة الجلسة، والخرائط الحرارية، واستطلاعات الرأي، والمزيد. TWIPLA (المعروفة سابقًا باسم "تحليلات الزائرين") عبارة عن نظام أساسي متقدم لذكاء مواقع الويب ويمكن الوصول إليه مع أكثر من 2...
FullStory
fullstory.com
Fullstory عبارة عن منصة بيانات سلوكية تسلط الضوء على المشاعر المدفونة بين النقرات، وتكشف القصة غير المروية وراء سلوكيات المستهلك. من بناء كشف أفضل للاحتيال والتنبؤ به إلى إنشاء التخصيص الذي يتردد صداه حقًا، يمكّن Fullstory فرق المنتج والهندسة والبيانات من ربط إشارات المشاعر مع مصادر البيانات الأخرى ...
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Lucky Orange
luckyorange.com
يمكن أن يساعدك Lucky Orange في فهم سبب حصول موقعك على الويب على حركة مرور لا تتحول إلى مبيعات أو عملاء محتملين. لقد حظيت أدوات تحسين معدل التحويل الخاصة بنا بثقة أكثر من 450.000 موقع ويب حول العالم للحصول على نظرة ثاقبة لما يفعله الأشخاص على مواقعهم على الويب. قم بزيادة مبيعاتك ومعرفة المزيد عن زوار...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر...
Plerdy
plerdy.com
أدوات اختبار Plerdy CRO وSEO وA/B - مجموعة شاملة لتعزيز التحويل وتحسين تجربة المستخدم وتحسين أداء متجرك عبر الإنترنت. 🚀 أداة اختبار A/B نقدم لك أداة اختبار A/B المجانية من Plerdy - المصممة بدقة للتجارة الإلكترونية والشركات عبر الإنترنت التي تهدف إلى تضخيم تجربة المستخدم والتحويلات. يمكنك إعداد اختب...
Silktide
silktide.com
يمنحك Silktide كل ما تحتاجه لتحسين موقع الويب الخاص بك، من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي، وتحسين المحتوى، والتسويق الرقمي في منصة واحدة. يستخدم الآلاف من العملاء Silktide لتحليل عشرات الملايين من مواقع الويب كل عام. نحن نغطي تقريبًا كل جانب من جوانب تواجدك على الويب، بما في ذلك المحتوى وإمكانية ا...
Contentsquare
contentsquare.com
ينتقل Contentsquare إلى ما هو أبعد من التحليلات التقليدية لتمكين فهم غير مسبوق لتجربة العملاء التي تحول عملك. باستخدام التكنولوجيا البديهية التي تكشف سلوك أي مستخدم ونواياه وموقفه، فإننا نمكن الشركات من تقديم المزيد من التجارب الإنسانية بسرعة، مع ضمان الخصوصية وإمكانية الوصول. وينتج عن ذلك نمو أسرع ...
Crazy Egg
crazyegg.com
استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل السلوك يستخدمها أكثر من 210.000 عميل للتسويق الرقمي وتجربة المستخدم والمنتجات والشركات الناشئة والمؤسسات لتحسين تجارب مواقع الويب الخاصة بهم. مع Mouseflow، يمكنك: • معرفة ما يحدث بين نقرات الزوار من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لجلساتهم. • أنشئ 6 أنواع من الخرائط الحرارية لجم...
Squeaky
squeaky.ai
منصة رؤى العملاء ذات الأولوية للخصوصية. يساعدك Squeaky على تنمية أعمالك من خلال بناء تجارب رقمية أفضل. تشتمل أداتنا الشاملة على التحليلات وتسجيل الجلسة والتعليقات والخرائط الحرارية.
Howuku
howuku.com
Howuku هو حل لتحليل السلوك يساعد الشركات الناشئة على الحصول على تعليقات ورؤى قيمة للعملاء من خلال خرائط الحرارة واختبار AB والاستطلاعات. فهو يساعد المسوقين في قياس سلوك العملاء من خلال التمثيل المرئي للمكان الذي يقومون فيه بالنقر والتمرير على موقع الويب. يتيح اختبار A/B للفرق تحسين التفاعل مع المحتو...
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow مخصص لتحويل رؤى موقع الويب. تعمل أدوات التحليلات المبتكرة لدينا، بما في ذلك الخرائط الحرارية وتتبع السلوك وتحليل الأحداث، على تمكين القرارات المستندة إلى البيانات. تفسر لوحة المعلومات سهلة الاستخدام إجراءات المستخدم، مما يتيح خيارات تصميم مستنيرة لرحلة رقمية استثنائية. اكتشف عمليات إعاد...
RealEye
realeye.io
منصة بحث عبر الإنترنت مزودة بميزة تتبع العين عبر كاميرا الويب. إنها: - أسرع وأرخص بكثير من أجهزة تتبع العين التقليدية - دقيقة (دقة حجم الزر) وتستخدم في الدراسات الأكاديمية - سهلة الاستخدام (يشيد العملاء بنا على الواجهة سهلة الاستخدام) RealEye هي أداة عبر الإنترنت تتيح لك القيام بما يلي: 1. تتبع العي...
Browsee
browsee.io
Browsee - توقف عن التخمين، وابدأ في التصرف ✔ علامات الذكاء الاصطناعي على الجلسات - مع 5% من الجلسات، افهم 100% من مشكلات المستخدم ✔ قصة الصفحة - احصل على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين صفحاتك المقصودة ✔ لوحة المستخدم - حدد المستخدمين لتحليل التفاعل وفهم مشاكلهم . احصل على عناوين URL للجلسة المباشرة في أدو...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant عبارة عن ذكاء اصطناعي تنبؤي يسلط الضوء بصريًا على ما يراه الأشخاص، وأين ينظرون أولاً، ومقدار انتباههم الذي تستحوذ عليه عناصر محددة من تصميمك.
Quantum Metric
quantummetric.com
من خلال النشر السريع، يبدأ نظامنا الأساسي في استيعاب وتصور كل ما يجربه عملاؤك على الويب والتطبيق الأصلي والكشك. يتم قياس تأثير كل تفاعل مع العميل تلقائيًا، ويمكن إعادة تشغيل كل جلسة عميل، والأهم من ذلك، يمكن لجميع فرقك العمل من نسخة واحدة من الحقيقة. ولهذا السبب حققت أكبر العلامات التجارية قفزة نوعي...
TruConversion
truconversion.com
TruConversion هو تطبيق تحليلي الكل في واحد للمساعدة في تحديد وإصلاح نقاط الضعف في التحويل من خلال معرفة السبب وراء سلوك الزائر/المستخدم.
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمي...
FullSession
fullsession.io
تساعد FullSession الشركات على فهم كيفية تفاعل عملائها مع موقعها الإلكتروني من خلال منصة تجربة رقمية شاملة. نحن نوفر لك الأدوات اللازمة لتحديد نقاط احتكاك المستخدم وانقطاعه والاطلاع على الأفكار وراء كل تفاعل مستخدم مع موقع الويب الخاص بك. توفر FullSession حلاً لإعادة تشغيل الجلسة وخرائط حرارية تفاعلي...
expoze.io
expoze.io
تعرف على expoze.io في expoze.io لدينا مهمة واضحة: منح الجميع إمكانية الوصول إلى الموارد التي يحتاجونها لتطوير أفضل إبداعاتهم الممكنة. منصتنا تفعل ذلك بالضبط. يتيح لك حل تتبع العين التنبؤي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي expoze.io تحليل أي تصميم بدقة مذهلة. لكل تصميم إبداعي تقوم بتحميله، سوف يتنبأ موقع e...
Reactflow
reactflow.com
يسلط Reactflow الضوء على الأسباب المرئية والمنطقية التي تجعل زوار موقعك لا يتحولون إلى عملاء ويضمن مسار مبيعات سلسًا للحصول على عائد استثمار أسرع. يقوم Reactflow بتشغيل تسجيلات نشاط عميلك كفيديو، وتجميع الخرائط الحرارية، وتحليلات المسار، والأخطاء، وسجلات وحدة التحكم وتقديم التعليقات التي تساعدك على ...
UXCam
uxcam.com
UXCam عبارة عن منصة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول تمكن الشركات من فهم سلوك المستخدم. بدأت UXCam كحل لإعادة تشغيل الجلسة والخريطة الحرارية، لكننا أدركنا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تستطيع البيانات النوعية وحدها الإجابة عليها. لذلك قمنا بدمج تفاصيل البيانات النوعية مع تأثير البيانات الكم...
Neurons
neuronsinc.com
التنبؤ بالسلوك البشري. توقع استجابات العملاء وانتباههم وسلوكهم في ثوانٍ من خلال علم الأعصاب وأداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا. اختبار أ/ب عن طريق التجربة والخطأ بطيء وغير فعال. توقف عن حرق الميزانية على الحملات التي تفشل في تحفيز العمل.
Clueify
clueify.com
يوفر لك Clueify تعليقات أداء مهمة بشأن مفاهيمك قبل إطلاقها. باستخدام الذكاء الاصطناعي لدينا، يمكنك التنبؤ بدقة تصل إلى 92% بالمكان الذي سينظر إليه المستخدمون وكيف سيرون تصميمك. يشبه الأمر وجود مئات من المستخدمين التجريبيين على بعد نقرة واحدة فقط، ولكن دون التكاليف المرتبطة بذلك. اتبع نهج التصميم الق...
Mousestats
mousestats.com
قم بتسجيل ومشاهدة فيديو زوار موقع الويب الخاص بك + خرائط الحرارة لموقع الويب + تحليلات النماذج + الدراسات الاستقصائية
Feng-GUI
feng-gui.com
مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وتم التحقق من صحته عبر عقود من أبحاث علم الأعصاب، تقدم Feng-GUI تحليلات مرئية تنبؤية مع رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ تمكن الوكالات الرقمية من تحقيق أقصى قدر من النتائج لعملائها. https://feng-gui.com/ منذ عام 2007، قامت خدمة Feng-GUI بتحليل أكثر من 4 ملايين صورة مرئية لـ 30000 ...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine عبارة عن منصة تسويق وتحليلات كاملة. نحن نساعدك على فهم المستخدمين حقًا واتخاذ الإجراءات من خلال تخصيص المحتوى وإجراء اختبارات أ/ب. إنه مجاني للبدء وجاهز للبدء في بضع دقائق.
Aqvil
aqvil.com
يوفر لك Aqvil جميع مقاييس حركة مرور موقع الويب القيمة في لوحة تحكم بسيطة لتحليلات الويب.
cux.io
cux.io
CUX هي أداة لتحليلات الخبرة الرقمية، تساعد الشركات على توفير ما يصل إلى 5 أضعاف وقت التحليلات واستخلاص استنتاجات قيمة. نحن نتخلص من الحمل الزائد للبيانات من خلال التركيز على مشاكل المستخدم، والإحباطات، وجميع الاختناقات التي يمكن أن تمنعهم من استخدام القنوات عبر الإنترنت لشراء المنتجات والخدمات. CUX ...
Capturly
capturly.com
فهم سلوك المستخدم، وتحديد نقاط المشكلة، وزيادة معدلات التحويل، وزيادة مبيعاتك هل تبحث عن تحسين أدائك الحالي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، Capturly هو لك! إنها مجموعة متميزة من التحليلات التقليدية وتسجيلات الجلسة والخرائط الحرارية وميزات مسار التحويل.
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موا...
WEVO
wevo.ai
WEVO عبارة عن منصة بحثية لتجربة المستخدم تكشف عن الرؤى بجهد أقل بكثير من الأدوات التقليدية. تحصل فرق البحث والمنتجات والتسويق على رؤى ونتائج ومعايير كمية ونوعية مركبة في أقل من 30 دقيقة من الجهد. باستخدام جمهورك المستهدف، تعد WEVO الأداة الوحيدة التي تحدد عوائق التحويل وتقدم توصيات لزيادة تحويلات مو...
Webmaxy
webmaxy.co
أدوات الأعمال الأكثر ثقة للعلامات التجارية المتنامية. قم بالوصول إلى مستخدم موقع الويب الخاص بك وتتبعه وإشراكه وتحويله بشكل أكثر كفاءة دون أي متاعب حيث يشعرون براحة أكبر.
Inspectlet
inspectlet.com
يقوم Inspectlet بتسجيل مقاطع فيديو للزائرين أثناء استخدامهم لموقعك، مما يسمح لك برؤية كل ما يفعلونه. شاهد كل حركة للماوس، وقم بالتمرير، والنقر، والضغط على المفاتيح على موقعك. ننسى التحليلات التقليدية. لن تحتاج أبدًا إلى التساؤل عن كيفية استخدام الأشخاص لموقعك مرة أخرى.
LiveSession
livesession.io
LiveSession هو برنامج لتحليلات الويب مع إعادة تشغيل الجلسة. يمكنك استخدامه لحل مشكلات عملائك، والعثور على إجابات حول كيفية استخدام منتجك، وتحسين التجربة الإجمالية في تطبيق الويب الخاص بك.