أدوات الخريطة الحرارية - التطبيقات الأكثر شعبية - بوركينا فاسو

Quantum Metric

quantummetric.com

من خلال النشر السريع، يبدأ نظامنا الأساسي في استيعاب وتصور كل ما يجربه عملاؤك على الويب والتطبيق الأصلي والكشك. يتم قياس تأثير كل تفاعل مع العميل تلقائيًا، ويمكن إعادة تشغيل كل جلسة عميل، والأهم من ذلك، يمكن لجميع فرقك العمل من نسخة واحدة من الحقيقة. ولهذا السبب حققت أكبر العلامات التجارية قفزة نوعي...