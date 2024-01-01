أدوات الخريطة الحرارية - التطبيقات الأكثر شعبية - أندورا

Inspectlet

inspectlet.com

يقوم Inspectlet بتسجيل مقاطع فيديو للزائرين أثناء استخدامهم لموقعك، مما يسمح لك برؤية كل ما يفعلونه. شاهد كل حركة للماوس، وقم بالتمرير، والنقر، والضغط على المفاتيح على موقعك. ننسى التحليلات التقليدية. لن تحتاج أبدًا إلى التساؤل عن كيفية استخدام الأشخاص لموقعك مرة أخرى.