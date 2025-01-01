برامج الموارد البشرية للرعاية الصحية - التطبيقات الأكثر شعبية

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تم تصميم برنامج الموارد البشرية للرعاية الصحية خصيصًا لصناعة الرعاية الصحية، وهو مجهز للتعامل مع اللوائح المعقدة والمتطورة ومتطلبات الامتثال. يعتمد مسؤولو الرعاية الصحية والمديرون وموظفو الموارد البشرية على القوى العاملة المخصصة وإدارة الأداء وكشوف المرتبات وحلول الوقت والحضور لتعزيز عمليات الموارد البشرية في المستشفيات والممارسات الطبية ومنظمات الرعاية الصحية الأخرى. ومن خلال تحسين المهام وأتمتتها مثل التوظيف والإبلاغ عن الحوادث والتدريب والإدارة المالية، يمكن للمهنيين الطبيين التركيز على تقديم رعاية جيدة. تتكامل هذه الأنظمة بسلاسة مع عمليات الرعاية الصحية الحالية، مما يعزز الكفاءة والفعالية الشاملة للمنشأة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن برامج الموارد البشرية للرعاية الصحية لا تتعامل مع الخطط أو المزايا الصحية للموظفين؛ تم العثور على هذه الوظيفة في برنامج إدارة المزايا المخصص.
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Zoho People
zoho.com
تطبيق Zoho People يساعد في إدارة الموارد البشرية من خلال تبسيط عمليات التوظيف والحضور والأداء والتعلم، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
UKG
ukg.com
يوفر تطبيق UKG حلولاً شاملة لإدارة رأس المال البشري تشمل إدارة الموارد البشرية، كشوف المرتبات، وإدارة القوى العاملة للمنظمات المتنوعة.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
QGenda
qgenda.com
تطبيق QGenda يسهل جدولة وإدارة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، مع إدارة فعالة للموارد وتحسين الكفاءة من خلال أتمتة جدولة المهام.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
OnShift
onshift.com
يقدم تطبيق OnShift منصة لإدارة الموارد البشرية في الرعاية الصحية لتحسين التوظيف، والاحتفاظ بالموظفين، وإدارة القوى العاملة.
symplr
symplr.com
يقدم تطبيق Symplr نظاماً شاملاً لإدارة المواهب في الرعاية الصحية، يشمل الجدولة، الرواتب، وإدارة الوصول، ويعزز الكفاءة التشغيلية.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
Medbridge
medbridge.com
تطبيق Medbridge يوفر برامج تهيئة تفاعلية لتحسين مشاركة واحتفاظ الموظفين من خلال تسليم محتوى مخصص يتناسب مع احتياجاتهم.
Visier
visier.com
Visier هو تطبيق لتحليل بيانات القوى العاملة يقدم رؤى حول القوى العاملة ويساعد المؤسسات على تحسين استراتيجياتها ونتائج الأعمال.
Paytient
paytient.com
تطبيق Paytient يتيح للموظفين دفع فواتير الرعاية الصحية بفوائد ضريبية وتسهيلات، مما يحسن إمكانية الوصول للرعاية وتحمل تكاليفها.
StaffStat
staffstat.ca
تطبيق StaffStat هو برنامج SaaS يقدم حلاً مؤتمتاً لملء الورديات في قطاع الرعاية الصحية، مما يسهل إدارة جداول الموظفين والموارد.
Pipo Saúde
piposaude.com.br
تطبيق Pipo Saúde يدعم الشركات في اتخاذ قرارات صحية من خلال توفير بيانات وتحليلات، مما يساعد على تحسين استراتيجيات الصحة للموظفين.
League
league.com
تم تأسيس League في عام 2014 وهي شركة تكنولوجيا تركز على تحويل الرعاية الصحية الرقمية عبر منصة تتيح الوصول إلى خدمات صحية مخصصة ومتكاملة.
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