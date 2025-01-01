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برامج الامتثال للرعاية الصحية
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برامج الامتثال للرعاية الصحية - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج الامتثال للرعاية الصحية مؤسسات الرعاية الصحية على الالتزام بإرشادات الامتثال للمستشفى والتكيف مع اللوائح المتغيرة. يعد هذا البرنامج ضروريًا للممارسات والمستشفيات بجميع أحجامها، حيث يساعدها على تجنب انتهاكات الامتثال المكلفة، وتقليل الموارد التي يتم إنفاقها على إدارة الامتثال، وتدريب الموظفين على الحفاظ على المعايير. من خلال تسهيل النشر الفعال لبرامج الامتثال وصيانتها، تؤدي برامج الامتثال للرعاية الصحية إلى تقليل الاحتيال وإساءة الاستخدام، وتحسين عمليات الرعاية الصحية، وتحسين تقديم الخدمات، وخفض تكاليف الرعاية الصحية الإجمالية. هناك أنواع مختلفة من برامج الامتثال للرعاية الصحية المتاحة، مما يسمح للمؤسسات باختيار الأنظمة الأساسية التي تلبي احتياجاتها الخاصة على أفضل وجه، على الرغم من عدم وجود أداة واحدة تغطي كل الجوانب. وبغض النظر عن الحل الذي تم اختياره، فإن هذا البرنامج يبقي المؤسسات على علم بلوائح الصناعة، ويساعد في تحديد مجالات المخاطر المهمة، ويعدها لعمليات تدقيق ممارسات الامتثال الحالية. عادة، يشمل مستخدمو برامج الامتثال للرعاية الصحية مسؤولي الامتثال والمديرين داخل مؤسسات الرعاية الصحية.

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symplr

symplr

symplr.com

يقدم تطبيق Symplr نظاماً شاملاً لإدارة المواهب في الرعاية الصحية، يشمل الجدولة، الرواتب، وإدارة الوصول، ويعزز الكفاءة التشغيلية.

ABSOLUTE SECURITY

ABSOLUTE SECURITY

absolute.com

تطبيق Absolute Secure Access يوفر اتصالات آمنة للمستخدمين للوصول إلى الموارد. يشمل VPN و ZTNA لمراقبة الأداء وإدارة الوصول.

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

تطبيق Brightly Event Manager هو منصة سحابية لتنسيق وتنظيم فعاليات المؤسسات، يساعد الفرق على جدولة وتحليل الإيرادات المتعلقة بالفعاليات.

MedStack

MedStack

medstack.co

MedStack هو حل للامتثال في مجال الصحة الرقمية يسهل بناء وإطلاق وتوسيع تطبيقات الرعاية الصحية المتوافقة مع المعايير التنظيمية.

Medbridge

Medbridge

medbridge.com

تطبيق Medbridge يوفر برامج تهيئة تفاعلية لتحسين مشاركة واحتفاظ الموظفين من خلال تسليم محتوى مخصص يتناسب مع احتياجاتهم.

Nevvon

Nevvon

nevvon.com

نيففون هو تطبيق للتدريب الإلكتروني لمقدمي الرعاية، يتيح لهم التعلم وفق وتيرتهم ويساعد على تحقيق الامتثال التنظيمي في الرعاية الصحية.

Healthicity

Healthicity

healthicity.com

تطبيق Healthicity يدير بيانات الرعاية الصحية ويساعد في تحسين الامتثال وكفاءة العمليات، مما يعزز رعاية المرضى من خلال أدوات تحليل وإعداد تقارير فعالة.

EPICompliance

EPICompliance

epicompliance.com

تطبيق EPICompliance يدعم المؤسسات في إدارة متطلبات الامتثال للقوانين الصحية الامريكية مثل HIPAA وACA وOSHA وتوثيق أنشطة الامتثال.

Hoodin

Hoodin

hoodin.com

تطبيق هودين هو نظام آلي لمراقبة وتنبيه في مجال العلوم الحياتية، يوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا لتجربة الخدمة.

Accountable HQ

Accountable HQ

accountablehq.com

تطبيق Accountable يُمكّن الشركات من جميع الأحجام من إنشاء ثقافة الامتثال والخصوصية والثقة في كل مستوى من مستويات المؤسسة.

RegPathway

RegPathway

reglantern.com

RegPathway هي أداة تنظيمية تساعد المؤسسات على إدارة الامتثال بفعالية من خلال أدوات تنظيم البيانات والتعاون والتقارير.

Abyde

Abyde

abyde.com

تطبيق Abyde يساعد الممارسات الصحية في تنفيذ وصيانة برامج الامتثال لـ HIPAA و OSHA بسهولة، صممته فرق من الخبراء في تكنولوجيا المعلومات والقانون.

MedTrainer

MedTrainer

medtrainer.com

MedTrainer هو منصة متكاملة لإدارة التدريب والامتثال في الرعاية الصحية، تضم دورات تدريبية، إدارة الوثائق، والتقارير والحصول على الاعتماد.

Compliancy Group

Compliancy Group

compliancy-group.com

تطبيق مجموعة التوفيق يساعد منظمات الرعاية الصحية في إدارة الامتثال، بما في ذلك الامتثال لـ HIPAA وإدارة المخاطر، مع أدوات لتقييم المخاطر وإدارة السجلات.

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