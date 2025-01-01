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يساعد برنامج الامتثال للرعاية الصحية مؤسسات الرعاية الصحية على الالتزام بإرشادات الامتثال للمستشفى والتكيف مع اللوائح المتغيرة. يعد هذا البرنامج ضروريًا للممارسات والمستشفيات بجميع أحجامها، حيث يساعدها على تجنب انتهاكات الامتثال المكلفة، وتقليل الموارد التي يتم إنفاقها على إدارة الامتثال، وتدريب الموظفين على الحفاظ على المعايير. من خلال تسهيل النشر الفعال لبرامج الامتثال وصيانتها، تؤدي برامج الامتثال للرعاية الصحية إلى تقليل الاحتيال وإساءة الاستخدام، وتحسين عمليات الرعاية الصحية، وتحسين تقديم الخدمات، وخفض تكاليف الرعاية الصحية الإجمالية. هناك أنواع مختلفة من برامج الامتثال للرعاية الصحية المتاحة، مما يسمح للمؤسسات باختيار الأنظمة الأساسية التي تلبي احتياجاتها الخاصة على أفضل وجه، على الرغم من عدم وجود أداة واحدة تغطي كل الجوانب. وبغض النظر عن الحل الذي تم اختياره، فإن هذا البرنامج يبقي المؤسسات على علم بلوائح الصناعة، ويساعد في تحديد مجالات المخاطر المهمة، ويعدها لعمليات تدقيق ممارسات الامتثال الحالية. عادة، يشمل مستخدمو برامج الامتثال للرعاية الصحية مسؤولي الامتثال والمديرين داخل مؤسسات الرعاية الصحية.
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symplr
symplr.com
يقدم تطبيق Symplr نظاماً شاملاً لإدارة المواهب في الرعاية الصحية، يشمل الجدولة، الرواتب، وإدارة الوصول، ويعزز الكفاءة التشغيلية.
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
تطبيق Absolute Secure Access يوفر اتصالات آمنة للمستخدمين للوصول إلى الموارد. يشمل VPN و ZTNA لمراقبة الأداء وإدارة الوصول.
Brightly
brightlysoftware.com
تطبيق Brightly Event Manager هو منصة سحابية لتنسيق وتنظيم فعاليات المؤسسات، يساعد الفرق على جدولة وتحليل الإيرادات المتعلقة بالفعاليات.
MedStack
medstack.co
MedStack هو حل للامتثال في مجال الصحة الرقمية يسهل بناء وإطلاق وتوسيع تطبيقات الرعاية الصحية المتوافقة مع المعايير التنظيمية.
Medbridge
medbridge.com
تطبيق Medbridge يوفر برامج تهيئة تفاعلية لتحسين مشاركة واحتفاظ الموظفين من خلال تسليم محتوى مخصص يتناسب مع احتياجاتهم.
Nevvon
nevvon.com
نيففون هو تطبيق للتدريب الإلكتروني لمقدمي الرعاية، يتيح لهم التعلم وفق وتيرتهم ويساعد على تحقيق الامتثال التنظيمي في الرعاية الصحية.
Healthicity
healthicity.com
تطبيق Healthicity يدير بيانات الرعاية الصحية ويساعد في تحسين الامتثال وكفاءة العمليات، مما يعزز رعاية المرضى من خلال أدوات تحليل وإعداد تقارير فعالة.
EPICompliance
epicompliance.com
تطبيق EPICompliance يدعم المؤسسات في إدارة متطلبات الامتثال للقوانين الصحية الامريكية مثل HIPAA وACA وOSHA وتوثيق أنشطة الامتثال.
Hoodin
hoodin.com
تطبيق هودين هو نظام آلي لمراقبة وتنبيه في مجال العلوم الحياتية، يوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا لتجربة الخدمة.
Accountable HQ
accountablehq.com
تطبيق Accountable يُمكّن الشركات من جميع الأحجام من إنشاء ثقافة الامتثال والخصوصية والثقة في كل مستوى من مستويات المؤسسة.
RegPathway
reglantern.com
RegPathway هي أداة تنظيمية تساعد المؤسسات على إدارة الامتثال بفعالية من خلال أدوات تنظيم البيانات والتعاون والتقارير.
Abyde
abyde.com
تطبيق Abyde يساعد الممارسات الصحية في تنفيذ وصيانة برامج الامتثال لـ HIPAA و OSHA بسهولة، صممته فرق من الخبراء في تكنولوجيا المعلومات والقانون.
MedTrainer
medtrainer.com
MedTrainer هو منصة متكاملة لإدارة التدريب والامتثال في الرعاية الصحية، تضم دورات تدريبية، إدارة الوثائق، والتقارير والحصول على الاعتماد.
Compliancy Group
compliancy-group.com
تطبيق مجموعة التوفيق يساعد منظمات الرعاية الصحية في إدارة الامتثال، بما في ذلك الامتثال لـ HIPAA وإدارة المخاطر، مع أدوات لتقييم المخاطر وإدارة السجلات.
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