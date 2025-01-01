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برامج تحليلات الرعاية الصحية
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برامج تحليلات الرعاية الصحية - التطبيقات الأكثر شعبية

تقوم برامج تحليلات الرعاية الصحية بمعالجة وتحليل الكميات الهائلة من البيانات التي تجمعها مؤسسات الرعاية الصحية، وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية ونتائج المرضى. يُشار إلى هذا البرنامج غالبًا باسم ذكاء أعمال الرعاية الصحية، وهو يعمل على تحسين جمع وإدارة ومشاركة بيانات المرضى والبيانات السريرية. يعتمد مقدمو الرعاية الصحية على مستودع بيانات قوي، وهو مكون رئيسي لتحليلات الرعاية الصحية، للحفاظ على الصحة التنظيمية، والامتثال للوائح المتطورة، وتحسين صحة السكان ورعاية المرضى الفردية. تتضمن مجموعة برامج تحليلات الرعاية الصحية كل شيء بدءًا من تقارير البيانات الشاملة وحتى التحليلات التنبؤية والإرشادية.

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QGenda

QGenda

qgenda.com

تطبيق QGenda يسهل جدولة وإدارة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، مع إدارة فعالة للموارد وتحسين الكفاءة من خلال أتمتة جدولة المهام.

Motivity

Motivity

motivity.net

تطبيق دافع هو منصة لإدارة تدخلات السلوك التطبيقي، تساعد المهنيين على تتبع التقدم وتحليل البيانات لتحسين نتائج العلاج.

PatientIQ

PatientIQ

patientiq.io

تطبيق PatientIQ يتيح جمع وتحليل بيانات نتائج المرضى لتحسين الأداء السريري والتشغيلي، ويسهل التعاون بين المؤسسات الصحية في البلاد.

Leap Rail

Leap Rail

leaprail.com

تطبيق Leap Rail يدير العمليات الجراحية في المستشفيات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تنظيم الجدول وزيادة كفاءة الموارد وتقليل التكاليف.

Definitive Healthcare

Definitive Healthcare

definitivehc.com

تقدم تطبيق الرعاية الصحية النهائية أدوات لتحليل البيانات والرؤى السوقية، مما يساعد المنظمات في تحسين خدمات الرعاية الصحية وتطوير المنتجات.

CareJourney

CareJourney

carejourney.com

CareJourney هو تطبيق لتحليل الرعاية الصحية يقدم بيانات دقيقة للمؤسسات لتحسين تنسيق الرعاية ونتائج المرضى، ويدعم متابعة المرضى عن بُعد.

Olio

Olio

olio.health

تطبيق أوليو يوفر منصة آمنة لتعزيز التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية، مما يسهل تنسيق الرعاية للمرضى عبر عدة مرافق صحية.

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