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تقوم برامج تحليلات الرعاية الصحية بمعالجة وتحليل الكميات الهائلة من البيانات التي تجمعها مؤسسات الرعاية الصحية، وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية ونتائج المرضى. يُشار إلى هذا البرنامج غالبًا باسم ذكاء أعمال الرعاية الصحية، وهو يعمل على تحسين جمع وإدارة ومشاركة بيانات المرضى والبيانات السريرية. يعتمد مقدمو الرعاية الصحية على مستودع بيانات قوي، وهو مكون رئيسي لتحليلات الرعاية الصحية، للحفاظ على الصحة التنظيمية، والامتثال للوائح المتطورة، وتحسين صحة السكان ورعاية المرضى الفردية. تتضمن مجموعة برامج تحليلات الرعاية الصحية كل شيء بدءًا من تقارير البيانات الشاملة وحتى التحليلات التنبؤية والإرشادية.
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QGenda
qgenda.com
تطبيق QGenda يسهل جدولة وإدارة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، مع إدارة فعالة للموارد وتحسين الكفاءة من خلال أتمتة جدولة المهام.
Motivity
motivity.net
تطبيق دافع هو منصة لإدارة تدخلات السلوك التطبيقي، تساعد المهنيين على تتبع التقدم وتحليل البيانات لتحسين نتائج العلاج.
PatientIQ
patientiq.io
تطبيق PatientIQ يتيح جمع وتحليل بيانات نتائج المرضى لتحسين الأداء السريري والتشغيلي، ويسهل التعاون بين المؤسسات الصحية في البلاد.
Leap Rail
leaprail.com
تطبيق Leap Rail يدير العمليات الجراحية في المستشفيات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تنظيم الجدول وزيادة كفاءة الموارد وتقليل التكاليف.
Definitive Healthcare
definitivehc.com
تقدم تطبيق الرعاية الصحية النهائية أدوات لتحليل البيانات والرؤى السوقية، مما يساعد المنظمات في تحسين خدمات الرعاية الصحية وتطوير المنتجات.
CareJourney
carejourney.com
CareJourney هو تطبيق لتحليل الرعاية الصحية يقدم بيانات دقيقة للمؤسسات لتحسين تنسيق الرعاية ونتائج المرضى، ويدعم متابعة المرضى عن بُعد.
Olio
olio.health
تطبيق أوليو يوفر منصة آمنة لتعزيز التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية، مما يسهل تنسيق الرعاية للمرضى عبر عدة مرافق صحية.
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