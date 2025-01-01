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برامج التدريب على منع التحرش
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برامج التدريب على منع التحرش - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج التدريب على منع التحرش المؤسسات من تقديم تعليم الامتثال والوقاية للموظفين في كل من الولايات الخاضعة للتفويض وغير الخاضعة للتفويض. يوفر إجراء التدريب عبر الإنترنت طريقة قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة للوفاء بمتطلبات قانون الولاية. في الوقت الحاضر، تلزم ولايات مثل كاليفورنيا وكونيتيكت وديلاوير وإلينوي وماين ونيويورك الشركات بتوفير التدريب على منع التحرش والتمييز. حتى في الدول غير المفوضة، يمكن لتدريب الموظفين تقليل المخاطر بشكل استباقي وتخفيف الأضرار العقابية المحتملة في دعاوى التحرش. يمكن نشر معظم برامج التدريب على منع التحرش على منصات التعلم التي يوفرها البائع أو دمجها في أنظمة إدارة التعلم (LMS) التابعة لجهات خارجية باستخدام بروتوكول SCORM. تسمح هذه المرونة لمديري التدريب وإدارات الموارد البشرية بدمج حلول منع التحرش بسلاسة مع برنامج LMS الخاص بالشركة للنشر والتتبع وإعداد التقارير والاحتفاظ بسجلات تقدم الموظفين لعدة سنوات، وفقًا لما تقتضيه بعض الولايات. يقدم بعض البائعين أيضًا هذه الحلول جنبًا إلى جنب مع برامج الامتثال للموارد البشرية لزيادة تبسيط جهود الامتثال التنظيمي.

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Ethena

Ethena

goethena.com

تطبيق Ethena يقدم منصة شاملة لتدريب الامتثال، توفر دورات للموظفين وأدوات لإدارة العلاقات لدعم الفرق في المواقف الصعبة.

EasyLlama

EasyLlama

easyllama.com

EasyLlama هو تطبيق تعليمي يوفر دورات تفاعلية مخصصة لتعزيز تدريبات الموظفين في الامتثال والتثقيف في مكان العمل.

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