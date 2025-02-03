برامج التدريب على منع التحرش - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

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يمكّن برنامج التدريب على منع التحرش المؤسسات من تقديم تعليم الامتثال والوقاية للموظفين في كل من الولايات الخاضعة للتفويض وغير الخاضعة للتفويض. يوفر إجراء التدريب عبر الإنترنت طريقة قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة للوفاء بمتطلبات قانون الولاية. في الوقت الحاضر، تلزم ولايات مثل كاليفورنيا وكونيتيكت وديلاوير وإلينوي وماين ونيويورك الشركات بتوفير التدريب على منع التحرش والتمييز. حتى في الدول غير المفوضة، يمكن لتدريب الموظفين تقليل المخاطر بشكل استباقي وتخفيف الأضرار العقابية المحتملة في دعاوى التحرش. يمكن نشر معظم برامج التدريب على منع التحرش على منصات التعلم التي يوفرها البائع أو دمجها في أنظمة إدارة التعلم (LMS) التابعة لجهات خارجية باستخدام بروتوكول SCORM. تسمح هذه المرونة لمديري التدريب وإدارات الموارد البشرية بدمج حلول منع التحرش بسلاسة مع برنامج LMS الخاص بالشركة للنشر والتتبع وإعداد التقارير والاحتفاظ بسجلات تقدم الموظفين لعدة سنوات، وفقًا لما تقتضيه بعض الولايات. يقدم بعض البائعين أيضًا هذه الحلول جنبًا إلى جنب مع برامج الامتثال للموارد البشرية لزيادة تبسيط جهود الامتثال التنظيمي.
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Ethena
goethena.com
تساعدك منصة التدريب الشاملة على الامتثال من Ethena على التحقق من كل ما تحتاجه وبناء مكان عمل أفضل. يمنحك منتجنا كتالوجًا للدورات التدريبية التي سيحبها الموظفون بالفعل، ونظام إدارة التعلم (LMS) الذي يعمل على أتمتة تقديمهم، وأدوات علاقات الموظفين لدعم فريقك في المواقف الصعبة. تحظى Ethena بثقة الفرق في Zendesk وPinterest وNotion وBetterUp والمزيد. نحن مدعومون من Felicis وGSV وHomebrew وVillage Global وغيرهم من كبار المستثمرين، ويضم فريقنا الاستشاري People Ops وخبراء قانونيين مثل Frances Frei وLeonard Shen.
EasyLlama
easyllama.com
من خلال الدورات التدريبية المستوحاة من كيفية استهلاك المتعلمين المعاصرين للمحتوى، تعمل EasyLlama على تغيير الوضع الراهن. إن دوراتنا التفاعلية والجذابة والأفضل في فئتها الخاصة بالصناعة مخصصة لشركتك، مما يجعلها ذات صلة بموظفيك وتساعد في تطوير بيئة ترحيبية، خالية من المضايقات والتمييز.
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