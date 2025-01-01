برنامج الملاحظات المكتوبة بخط اليد - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتيح برنامج الملاحظات المكتوبة بخط اليد للشركات إنشاء رسائل مخصصة للعملاء وجهات الاتصال المهمة الأخرى. تعتبر هذه الأدوات مفيدة لإرسال البريد المتعلق بإعلانات الشركة، ومقدمات العملاء، وملاحظات الشكر، والمناسبات الخاصة، وكل ذلك على نطاق واسع. أنها توفر قرطاسية عالية الجودة وتحاكي الكتابة اليدوية الأصلية. يقدم بعض البائعين فرقًا لكتابة كل ملاحظة بخط اليد، بينما يقوم آخرون بتكرار أنماط الكتابة اليدوية رقميًا للحصول على مظهر واقعي. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل فرق المبيعات والتسويق للاتصالات المنتظمة مع العملاء ولكن يمكن استخدامه أيضًا من قبل مديري الموارد البشرية والمكاتب للاتصالات الجماعية. يمكن أن يؤدي استخدام هذا البرنامج إلى تحسين العلاقات مع العملاء وتعزيز الاحتفاظ والولاء وتحسين معدلات فتح البريد الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر الوقت والموارد التي يتم إنفاقها عادةً على حملات البريد المباشر ويقلل من مخاطر الأخطاء. تقدم العديد من الحلول في هذه الفئة أيضًا خدمات بريدية، مما يلغي الحاجة إلى تجميع البريد الفعلي وشحنه.
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Handwrytten
handwrytten.com
تطبيق Handwrytten يتيح للمستخدمين إرسال بطاقات وملاحظات مكتوبة بخط اليد، مع خيار إضافة بطاقة هدية، بطريقة شخصية ومبتكرة.
Postable
postable.com
Postable هو تطبيق يتيح للمستخدمين الحصول على عناوين البريد وإرسال بطاقات معايدة مخصصة رقمياً أو مباشرة عبر البريد.
Handwrite
handwrite.io
تساعدك تطبيق Handwrite في إرسال بطاقات مكتوبة بخط اليد بسهولة وسرعة وبأسعار معقولة، باستخدام روبوتات خاصة بقلم حقيقي.
LettrLabs
lettrlabs.com
تطبيق LettrLabs مخصص للتسويق بين الشركات، يقدم خدمات الاتصال المكتوب بخط اليد مثل بطاقات، بطاقات بريدية، وإدراجات للمنتجات.
Punkpost
punkpost.com
PunkPost هو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال بطاقات مكتوبة بخط اليد، مخصصة بمختلف التصاميم، لتواصل فريد عبر البريد التقليدي.
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST هو خدمة بريد مكتوب باليد تساعد الشركات على تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال إرسال رسائل حقيقية مكتوبة باليد مع إمكانية تتبع الحملة.
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