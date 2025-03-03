IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST هي خدمة بريد مكتوبة بخط اليد تمكن الشركات من تطوير علاقات أعمق مع العملاء والمحتملين. نقوم بذلك من خلال الجمع بين البرامج والروبوتات لإرسال رسائل بالقلم والحبر الحقيقي بخط مختلف لا يمكن تمييزه عن خط اليد البشري. والنتيجة هي قناة تسويقية أكثر فعالية مع مسؤولية حقيقية عن عائد الاستثمار. في الواقع، يمكنك التفكير في IgnitePOST على أنه "Mailchimp للملاحظات المكتوبة بخط اليد المخصصة والروبوتية". من خلال التواصل الأكثر أصالة، يرى عملاؤنا معدل استجابة غير مسبوق أفضل 30 مرة من البريد الإلكتروني وأفضل 10 مرات من البريد المباشر. بالإضافة إلى ذلك، يوفر IgnitePOST أدوات سهلة لإنشاء الحملات وإرسالها وتتبعها. يمكن دمج هذه الأدوات في أنظمة التسويق أو إدارة علاقات العملاء الحالية لديك بفضل العديد من طرق التكامل التي نقدمها، بدءًا من Shopify وKlaviyo وحتى وضع العلامات البيضاء وZapier. تعد العلاقات أمرًا بالغ الأهمية للمبيعات والتسويق، خاصة في عالم مشبع بالإعلانات الرقمية ورسائل البريد الإلكتروني. يساعدك IgnitePOST على إنشاء اتصالات حقيقية وذات معنى والتي تعد المفتاح لمزيد من المبيعات وعملاء أكثر سعادة. نحن نقدم عمليات تكامل أصلية لتسهيل عملية إعداد وإرسال البطاقات المكتوبة بخط اليد! تتضمن بعض الخيارات المتاحة ما يلي: - التكامل مع أي نظام CRM ببساطة عن طريق تشغيل بريد إلكتروني: https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwriter-cards - عمليات تكامل Shopify App Store: https://apps. shopify.com/ignitepost - تطبيق Zapier: https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - واجهة برمجة تطبيقات IgnitePOST: https://www.ignitepost.com/api-documentation