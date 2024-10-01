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برنامج الملاحظات المكتوبة بخط اليد - التطبيقات الأكثر شعبية - موريتانيا
يتيح برنامج الملاحظات المكتوبة بخط اليد للشركات إنشاء رسائل مخصصة للعملاء وجهات الاتصال المهمة الأخرى. تعتبر هذه الأدوات مفيدة لإرسال البريد المتعلق بإعلانات الشركة، ومقدمات العملاء، وملاحظات الشكر، والمناسبات الخاصة، وكل ذلك على نطاق واسع. أنها توفر قرطاسية عالية الجودة وتحاكي الكتابة اليدوية الأصلية. يقدم بعض البائعين فرقًا لكتابة كل ملاحظة بخط اليد، بينما يقوم آخرون بتكرار أنماط الكتابة اليدوية رقميًا للحصول على مظهر واقعي. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل فرق المبيعات والتسويق للاتصالات المنتظمة مع العملاء ولكن يمكن استخدامه أيضًا من قبل مديري الموارد البشرية والمكاتب للاتصالات الجماعية. يمكن أن يؤدي استخدام هذا البرنامج إلى تحسين العلاقات مع العملاء وتعزيز الاحتفاظ والولاء وتحسين معدلات فتح البريد الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر الوقت والموارد التي يتم إنفاقها عادةً على حملات البريد المباشر ويقلل من مخاطر الأخطاء. تقدم العديد من الحلول في هذه الفئة أيضًا خدمات بريدية، مما يلغي الحاجة إلى تجميع البريد الفعلي وشحنه.
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Handwrytten
handwrytten.com
يتيح لك Handwrytten إرسال بطاقات وملاحظات حقيقية مع رسالتك المكتوبة بالقلم والحبر، وحتى تضمين بطاقة هدية! ما عليك سوى اختيار بطاقة الجودة، ثم كتابة رسالتك، ثم إضافة بطاقة هدايا بشكل اختياري. ستقوم آلات الكتابة اليدوية الآلية الخاصة بنا بعد ذلك "بكتابة" رسالتك بخط يد واقعي على البطاقة، وعنوان الظرف، ...
Postable
postable.com
Postable هي أسهل طريقة للحصول على العناوين البريدية للأشخاص. مفيد جدًا لدعوات الزفاف، أو إعلانات الميلاد، أو بطاقات العطلات، أو لمجرد أنه من الرائع الحصول عليها.
Punkpost
punkpost.com
فاجئ أصدقائك ببطاقات تهنئة مكتوبة بخط اليد بشكل جميل. أرسل بطاقتك القياسية الأولى مجانًا!!! سيقوم أحد الفنانين بإعداده وإرساله لك بالبريد. لا يوجد روبوتات وهمية. فقط الأشخاص الحقيقيون الذين يحبون الخط وسيساعدونك على الحب بالبريد! رائعة لأعياد الميلاد وملاحظات الحب وبطاقات الشكر وعيد الحب وعيد الأم و...
Handwrite
handwrite.io
قم بتنمية أعمالك باستخدام البطاقات الشخصية المكتوبة بخط اليد على نطاق واسع. سريع وسهل وبأسعار معقولة مع الروبوتات الخاصة بنا والتي تستخدم أقلامًا حقيقية. جربه مجانا!
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST هي خدمة بريد مكتوبة بخط اليد تمكن الشركات من تطوير علاقات أعمق مع العملاء والمحتملين. نقوم بذلك من خلال الجمع بين البرامج والروبوتات لإرسال رسائل بالقلم والحبر الحقيقي بخط مختلف لا يمكن تمييزه عن خط اليد البشري. والنتيجة هي قناة تسويقية أكثر فعالية مع مسؤولية حقيقية عن عائد الاستثمار. في ...
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs هي شركة تسويق B2B تركز على قوة الاتصال المكتوب بخط اليد. نحن نساعد المؤسسات الربحية وغير الربحية على التواصل مع متابعيها وإحداث تأثير دائم. تشمل منتجاتنا البطاقات الشخصية المكتوبة بخط اليد، والبطاقات البريدية المكتوبة بخط اليد، وإدخالات المنتج المكتوبة بخط اليد، والأظرف المكتوبة بخط اليد. ...