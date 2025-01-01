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برامج إدارة الصالة الرياضية - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر أنظمة إدارة الصالة الرياضية والأندية أدوات أساسية لشركات اللياقة البدنية للإشراف على الجداول الزمنية والعضويات والمرافق. تسمح هذه الأنظمة للمؤسسات بتخزين بيانات الأعضاء وإدارة السجلات المالية وجدولة الفصول الدراسية وحجز المساحات بكفاءة. فهي متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها من قبل العديد من الكيانات التي تركز على اللياقة البدنية، بما في ذلك النوادي الرياضية ومناطق المنتزهات واستوديوهات الرقص ومراكز اليوغا ومرافق التمارين الرياضية وحمامات السباحة. علاوة على ذلك، يمكن لأنظمة إدارة الصالات الرياضية والأندية أن تتكامل مع البرامج الأخرى لتعزيز الأداء الوظيفي. وقد يشمل ذلك برامج الفوترة لإدارة المدفوعات ورسوم العضوية، وأدوات البريد الإلكتروني للمعاملات لتعزيز التواصل بين الأعضاء والموظفين، وأدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز رؤية العلامة التجارية.

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Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro هو تطبيق يتيح لك البحث عن صالونات التجميل، المنتجعات الصحية، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حجز المواعيد وقراءة المراجعات.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving هو تطبيق لإدارة الأعمال في مجال العافية واللياقة البدنية، يوفر أدوات لتنظيم الحجوزات والمدفوعات وتفاعل العملاء.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

تطبيق Mindbody Business يساعد شركات اللياقة والعافية في إدارة الحجوزات والعمليات والتفاعل مع العملاء بكفاءة من خلال مجموعة أدوات شاملة.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify هو برنامج إدارة شامل للصالات الرياضية يساعد على جدولة الأنشطة، تتبع الحضور، إدارة الأعضاء، وتحسين كفاءة العمليات.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية والاستوديوهات، يساعد في جدولة الفصول وإدارة العضويات وتتبع الحضور وأتمتة المدفوعات.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive هو برنامج تدريب شخصي يساعد المدربين في إدارة العملاء، بناء البرامج، تتبع التقدم، وإدارة التغذية والفواتير.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner هو برنامج شامل لإدارة الأعمال في مجال اللياقة البدنية، يوفر أدوات لإدارة الأعضاء والدفع والتسويق وتحسين تجربة الأعضاء.

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress هو نظام متكامل لإدارة الصالات الرياضية، يساعد في إدارة الفصول، المدفوعات، الحضور، والعلاقات مع الأعضاء بسهولة.

Momence

Momence

momence.com

تطبيق مومينس يساعدك على إنشاء تجارب مخصصة للعملاء من خلال automatiser المهام اليدوية مثل الحجوزات وإدارة الأعضاء.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية، يساعد الأعضاء على جدولة الفصول والتواصل مع الموظفين ويعمل على تحسين تجربة اللياقة البدنية.

Octiv

Octiv

octivfitness.com

تطبيق Octiv هو منصة سحابية لإدارة الصالات الرياضية، توفر ميزات مثل إدارة الأعضاء، جدولة الفصول، والفوترة.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المستخدمين في تتبع أهدافهم، ومراقبة التقدم، والوصول إلى خطط تمارين مخصصة، وتعزيز التواصل الاجتماعي.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

تطبيق TeamUp يدير خدمات اللياقة البدنية، بما في ذلك الفصول الحية، عبر الإنترنت، والخدمات عند الطلب، لتحسين تجربة العملاء.

WodUp

WodUp

wodup.com

WodUp هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المدربين في إدارة التدريبات وتتبع تقدم الأعضاء مع ميزات لتخصيص الخطط والتفاعل مع المستخدمين.

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster هو نظام شامل لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يوفر أدوات للتحكم في الوصول، التواصل مع الأعضاء، وتحليل البيانات، مما يسهل الإدارة والتفاعل.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk هو برنامج لإدارة الصالات الرياضية يساعد في تنظيم العمليات الإدارية، مثل إدارة العضويات والفواتير، وتتبع الحضور وتسهيل الحجز.

Fit Pro Tracker

Fit Pro Tracker

fitprotracker.io

تطبيق Fit Pro Tracker لإدارة الصالات الرياضية، يساعد أصحاب الصالات في إدارة الفوترة، العملاء، والحجوزات في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد.

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

تطبيق AppToFit يُستخدم لأتمتة متابعة العملاء وتذكيرهم بالمدفوعات، مع تذكير بانتهاء عضويتهم وتقييد المستخدمين غير المصرح لهم باستخدام البيومترية.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia هي منصة لإدارة المنظمات تساعد في التسجيل عبر الإنترنت، إدارة العضويات، تسهيل العمليات وتحسين التواصل مع المجتمعات.

Membroz

Membroz

membroz.com

Membroz هو نظام إدارة عضويات سحابي شامل لإدارة الأندية، المنتجعات، الصالات الرياضية، وتنظيم الفعاليات والمبيعات مع تجربة مجانية.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify هو تطبيق سحابي لإدارة الحجوزات والجدولة، يدعم إدارة الموظفين والمدفوعات ويوفر أدوات للتسويق وإدارة العملاء. متاح على أجهزة Android و iOS.

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet هي منصة شاملة لإدارة المجتمع، تتيح إدارة الأعضاء والفعاليات والتبرعات، مع أدوات للتواصل والمدفوعات بدون الحاجة للبرمجة.

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady هو برنامج شامل لإدارة الصالات الرياضية يتيح إدارة العضوية، الفواتير، المواعيد، وتحليلات الأداء لتسهيل العمليات وتحسين تجربة الأعضاء.

FitSW

FitSW

fitsw.com

تطبيق FITSW يساعد المدربين في تتبع تقدم العملاء وإدارة خطط التمرين والتغذية باستخدام أي جهاز. يوفر تتبع وتحليلات للتقدم.

Buzops

Buzops

buzops.com

Buzops هو نظام إدارة شامل للصالات الرياضية يساعد في إدارة العضويات، المدفوعات، والجداول بسهولة مع ميزات لتحسين التشغيل والكفاءة.

Punchpass

Punchpass

punchpass.com

Punchpass هو تطبيق لإدارة فصول اللياقة والعضوية، يسهل جدولة الفصول وتتبع الحضور والتواصل بين مراكز اللياقة وعملائها.

WodBoard

WodBoard

wodboard.com

WodBoard هو تطبيق لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يساعد في تنظيم الفصول، إدارة الحجوزات، وقوائم الانتظار بكفاءة، مما يسهل العمل اليومي لأصحاب الأعمال.

Simply Studio

Simply Studio

simplystud.io

تطبيق Simply Studio هو برنامج لإدارة استوديوهات اللياقة البدنية، يوفر جدولة الدروس وإدارة الاشتراكات وموقع إلكتروني مخصص للأعضاء.

Rezeve

Rezeve

rezerv.co

Rezeve هو تطبيق لإدارة الحجوزات والخدمات للمؤسسات، يقدم إنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات، جدولة، وإعدادات دفع سهلة.

Recess

Recess

recess.tv

يقلل تطبيق Recess من رسوم الاشتراك والمعالجة للصالات الرياضية والاستوديوهات بمتوسط 3000 دولار شهريًا.

Fitsoft

Fitsoft

fitsoft.com

تطبيق فيت سوفت يساعد في إدارة عضويات gyms بسهولة وبدون الحاجة لتكاليف أو وقت طويل لبناء نظام مخصص.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

فِت بُود هو تطبيق يساعد مدربي اللياقة البدنية على إنشاء تطبيقاتهم الخاصة، وتخصيص التمارين، خطط التغذية، وتتبع تقدم العملاء.

StudioBookings

StudioBookings

studiobookings.com

تطبيق StudioBookings لإدارة استوديوهات اللياقة البدنية، يقدم خدمات جدولة الدروس، إدارة العضويات، والمدفوعات، ويضمن سهولة الوصول والتفاعل.

WodGuru

WodGuru

wod.guru

تطبيق WodGuru يساعد في إدارة صالات الألعاب الرياضية الصغيرة. يوفر أدوات لإدارة الأعضاء، معالجة المدفوعات، وتسهيل الحجوزات عبر الإنترنت.

Upper Hand

Upper Hand

upperhand.com

تطبيق Upper Hand يقدم خدمات إدارة شاملة للرياضة، يساعد الأعمال على تحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء من خلال نظام متكامل لإدارة الحجوزات والتسويق.

Trainin

Trainin

trainin.com

تطبيق Trainin هو برنامج شامل لمؤسسات الرياضة، يتيح لهم إدارة الجداول والاتصال وتحسين الإدارة لفئات مثل التدريب الشخصي واليوغا.

Okrabook

Okrabook

okrabook.com

Okrabook هو حل إلكتروني لتحديد المواعيد وحجز المرافق الرياضية والأكاديميات، يتضمن إدارة الدفع والتواصل والتقارير.

Hapana

Hapana

hapana.com

تطبيق هابانا هو حل لإدارة أعمال اللياقة البدنية، يقدم أدوات لمساعده الاستوديوهات والأندية في النمو والإدارة والتفاعل مع الأعضاء.

Clubworx

Clubworx

clubworx.com

تطبيق Clubworx لإدارة اللياقة البدنية يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل تتبع الطلاب وإدارة الحضور والمدفوعات، مما يساعد المؤسسات على التركيز على التعليم.

Gym Insight

Gym Insight

gyminsight.com

Gym Insight هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية، يجمع بين أدوات لإدارة العضويات، جدولة الحصص، وتقديم التقارير المالية، مع واجهة سهلة الاستخدام.

EzeGym

EzeGym

ezegym.com

EzeGym هو برنامج لإدارة الأندية اللياقة البدنية، يوفر مزايا مثل إدارة الأعضاء، جدولة الدروس، معالجة المدفوعات، وتقارير الأداء.

ShapeNet Software

ShapeNet Software

shapenetsoftware.com

تطبيق ShapeNet يوفر برنامج إدارة سحابية للأندية الصحية ومرافق العافية، يشمل إدارة العضويات، الجدولة، خدمات الرسائل، والوصول إلى الأبواب.

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach هو برنامج إدارة الفصول الدراسية، يساعد المدارس الفنية والرياضية في جدولة الفصول، تتبع الحضور، وإنشاء الفواتير عبر منصة موحدة.

LegitFit

LegitFit

legitfit.com

يعتبر LegitFit برنامجًا لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يساعد في تنظيم الحجز والعضوية والمدفوعات بكفاءة، مما يسهل على محترفي اللياقة اليومية.

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