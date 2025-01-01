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برنامج مراسلة الضيوف
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برنامج مراسلة الضيوف - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج مراسلة الضيوف مشغلي الفندق وموظفيه من إنشاء قناة اتصال مخصصة مع الضيوف الفرديين للحصول على الإشعارات والتعليمات والخدمات. تعمل هذه الأدوات على تحسين تجارب الضيوف وتبسيط سير عمل الموظفين من خلال المراسلة والاستجابات في الوقت المناسب. يستخدم موظفو الاستقبال وموظفو الكونسيرج في الفنادق منصات مراسلة الضيوف جنبًا إلى جنب مع أنظمة الهاتف التقليدية، مما يضمن وصول المعلومات ذات الصلة إلى مديري الفنادق والتدبير المنزلي وخدمة الغرف حسب الحاجة. عند استخدامها بشكل فعال، يمكن لهذه الأدوات تقليل حجم المكالمات الهاتفية بشكل كبير، وضمان المعالجة السريعة لشكاوى الضيوف أو طلباتهم، وتحسين خدمة العملاء بشكل عام. عادةً، تقوم منصات مراسلة الضيوف بتسليم الرسائل عبر الرسائل القصيرة، على الرغم من أنها قد تستخدم أيضًا البريد الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف المحمول. تدمج بعض المنصات ميزات من مؤتمرات الفيديو أو برامج الدردشة المباشرة لتسهيل التواصل التفاعلي بين الضيوف وموظفي الفندق. قد تكون هذه الحلول جزءًا من أنظمة إدارة الفنادق الشاملة أو يمكن دمجها مع الأنظمة الحالية للحصول على تجربة مستخدم سلسة. في بعض الحالات، ترتبط منتجات مراسلة الضيوف بحجز الفندق وأنظمة الدفع، مما يسمح للضيوف بتعديل حجوزاتهم دون زيارة مكتب الاستقبال. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن هذه المنصات ميزات الإخطار الاستباقي وأدوات إدارة التعليقات لإرسال التحديثات في الوقت المناسب واستطلاعات الرضا للضيوف.

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Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia هو برنامج تسويق متعدد القنوات يساعد الشركات على إدارة الحملات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Akia

Akia

akia.com

Akia هو تطبيق لتحسين تجربة الضيوف في الضيافة عبر المراسلة، يوفر أدوات لأدلة الوصول الرقمي وبطاقات التسجيل وحملات تسويق مخصصة.

Whistle

Whistle

trywhistle.com

تطبيق Whistle هو منصة تواصل بدون تلامس لمرافق الضيافة تدعم إدارة المهام والتكامل مع أنظمة إدارة العقارات.

Touch Stay

Touch Stay

touchstay.com

تطبيق Touch Stay يوفر أدلة رقمية سهلة الاستخدام بدلاً من كتيبات المعلومات المطبوعة، مما يسهل على الضيوف الوصول للمعلومات. يمكن تخصيصه حسب العلامة التجارية.

Canary Technologies

Canary Technologies

canarytechnologies.com

Canary Technologies توفر حلولاً لإدارة الضيوف للفنادق تتضمن تسجيل الوصول بدون اتصال، لتحسين العمليات وزيادة رضا الضيوف.

RMS Cloud

RMS Cloud

rmscloud.com

RMS Cloud هو نظام إدارة حجوزات قائم على السحابة يساعد الشركات في إدارة الحجوزات، العمليات، والمدفوعات بكفاءة.

Guest Guru

Guest Guru

guestguru.ai

تطبيق Guest Guru يقدم خدمة آلية للرسائل بين الضيوف والمضيفين في الإيجارات قصيرة الأمد، ويستجيب للاستفسارات الهامة بشكل فعال.

GuestChat

GuestChat

guestchat.com

GuestChat هو تطبيق يوفر تواصل مباشر بين الضيوف وموظفي الفندق عبر الدردشة، متاح على مدار الساعة لتحسين تجربة الضيوف.

HelloShift

HelloShift

helloshift.com

HelloShift هو تطبيق لتحويل الفنادق إلى رقمية، يدعم تسجيل الوصول بدون اتصال، مراسلة الضيوف، وتعاون الموظفين، وإدارة التدبير المنزلي.

Glowing.io

Glowing.io

glowing.io

غلوينغ هو منصة رسائل موحدة تتيح للعلامات التجارية العالمية التواصل مع العملاء عبر تطبيقات المراسلة الشائعة.

GuestTouch

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch هو تطبيق للتواصل يساعد الفنادق في إدارة اتصالات الضيوف، تحسين التجربة، جمع المراجعات، وزيادة المبيعات.

Loopon

Loopon

loopon.com

تطبيق لووبون لتحليل تجارب النزلاء في صناعة الضيافة، يساعد على فهم ردود فعل الضيوف لتحسين الخدمة وزيادة رضاهم.

HiJiffy

HiJiffy

hijiffy.com

HiJiffy هو تطبيق للاتصال يدعم الفنادق في زيادة الحجوزات المباشرة وتحسين خدمة العملاء من خلال أتمتة وإدارة التفاعلات مع الضيوف.

GuestLabs

GuestLabs

guestlabs.com

تطبيق GuestLabs يوفر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعل مع الضيوف لمالكي الإيجارات القصيرة، ومديري العقارات، والفنادق.

Revinate

Revinate

revinate.com

Revinate هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الفنادق في تحسين تجارب الضيوف وزيادة الإيرادات من خلال جمع بيانات الضيوف وتحسين التواصل.

Oaky

Oaky

oaky.com

Oaky هو محرك upsell آلي يساعد الفنادق على تحقيق أرباح إضافية من العملاء الحاليين من خلال تقديم عروض مخصصة وتجارب ضيافة محسنة.

Howazit

Howazit

howazit.com

Howazit هو تطبيق يتيح تحسين التواصل مع العملاء من خلال أتمتة العمليات وإدارة تفاعلات العملاء بكفاءة لتحسين رضاهم.

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برنامج مراسلة الضيوف - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog