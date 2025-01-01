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يمكّن برنامج مراسلة الضيوف مشغلي الفندق وموظفيه من إنشاء قناة اتصال مخصصة مع الضيوف الفرديين للحصول على الإشعارات والتعليمات والخدمات. تعمل هذه الأدوات على تحسين تجارب الضيوف وتبسيط سير عمل الموظفين من خلال المراسلة والاستجابات في الوقت المناسب. يستخدم موظفو الاستقبال وموظفو الكونسيرج في الفنادق منصات مراسلة الضيوف جنبًا إلى جنب مع أنظمة الهاتف التقليدية، مما يضمن وصول المعلومات ذات الصلة إلى مديري الفنادق والتدبير المنزلي وخدمة الغرف حسب الحاجة. عند استخدامها بشكل فعال، يمكن لهذه الأدوات تقليل حجم المكالمات الهاتفية بشكل كبير، وضمان المعالجة السريعة لشكاوى الضيوف أو طلباتهم، وتحسين خدمة العملاء بشكل عام. عادةً، تقوم منصات مراسلة الضيوف بتسليم الرسائل عبر الرسائل القصيرة، على الرغم من أنها قد تستخدم أيضًا البريد الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف المحمول. تدمج بعض المنصات ميزات من مؤتمرات الفيديو أو برامج الدردشة المباشرة لتسهيل التواصل التفاعلي بين الضيوف وموظفي الفندق. قد تكون هذه الحلول جزءًا من أنظمة إدارة الفنادق الشاملة أو يمكن دمجها مع الأنظمة الحالية للحصول على تجربة مستخدم سلسة. في بعض الحالات، ترتبط منتجات مراسلة الضيوف بحجز الفندق وأنظمة الدفع، مما يسمح للضيوف بتعديل حجوزاتهم دون زيارة مكتب الاستقبال. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن هذه المنصات ميزات الإخطار الاستباقي وأدوات إدارة التعليقات لإرسال التحديثات في الوقت المناسب واستطلاعات الرضا للضيوف.
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Trumpia
trumpia.com
Trumpia هو برنامج تسويق متعدد القنوات يساعد الشركات على إدارة الحملات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Akia
akia.com
Akia هو تطبيق لتحسين تجربة الضيوف في الضيافة عبر المراسلة، يوفر أدوات لأدلة الوصول الرقمي وبطاقات التسجيل وحملات تسويق مخصصة.
Whistle
trywhistle.com
تطبيق Whistle هو منصة تواصل بدون تلامس لمرافق الضيافة تدعم إدارة المهام والتكامل مع أنظمة إدارة العقارات.
Touch Stay
touchstay.com
تطبيق Touch Stay يوفر أدلة رقمية سهلة الاستخدام بدلاً من كتيبات المعلومات المطبوعة، مما يسهل على الضيوف الوصول للمعلومات. يمكن تخصيصه حسب العلامة التجارية.
Canary Technologies
canarytechnologies.com
Canary Technologies توفر حلولاً لإدارة الضيوف للفنادق تتضمن تسجيل الوصول بدون اتصال، لتحسين العمليات وزيادة رضا الضيوف.
RMS Cloud
rmscloud.com
RMS Cloud هو نظام إدارة حجوزات قائم على السحابة يساعد الشركات في إدارة الحجوزات، العمليات، والمدفوعات بكفاءة.
Guest Guru
guestguru.ai
تطبيق Guest Guru يقدم خدمة آلية للرسائل بين الضيوف والمضيفين في الإيجارات قصيرة الأمد، ويستجيب للاستفسارات الهامة بشكل فعال.
GuestChat
guestchat.com
GuestChat هو تطبيق يوفر تواصل مباشر بين الضيوف وموظفي الفندق عبر الدردشة، متاح على مدار الساعة لتحسين تجربة الضيوف.
HelloShift
helloshift.com
HelloShift هو تطبيق لتحويل الفنادق إلى رقمية، يدعم تسجيل الوصول بدون اتصال، مراسلة الضيوف، وتعاون الموظفين، وإدارة التدبير المنزلي.
Glowing.io
glowing.io
غلوينغ هو منصة رسائل موحدة تتيح للعلامات التجارية العالمية التواصل مع العملاء عبر تطبيقات المراسلة الشائعة.
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch هو تطبيق للتواصل يساعد الفنادق في إدارة اتصالات الضيوف، تحسين التجربة، جمع المراجعات، وزيادة المبيعات.
Loopon
loopon.com
تطبيق لووبون لتحليل تجارب النزلاء في صناعة الضيافة، يساعد على فهم ردود فعل الضيوف لتحسين الخدمة وزيادة رضاهم.
HiJiffy
hijiffy.com
HiJiffy هو تطبيق للاتصال يدعم الفنادق في زيادة الحجوزات المباشرة وتحسين خدمة العملاء من خلال أتمتة وإدارة التفاعلات مع الضيوف.
GuestLabs
guestlabs.com
تطبيق GuestLabs يوفر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعل مع الضيوف لمالكي الإيجارات القصيرة، ومديري العقارات، والفنادق.
Revinate
revinate.com
Revinate هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الفنادق في تحسين تجارب الضيوف وزيادة الإيرادات من خلال جمع بيانات الضيوف وتحسين التواصل.
Oaky
oaky.com
Oaky هو محرك upsell آلي يساعد الفنادق على تحقيق أرباح إضافية من العملاء الحاليين من خلال تقديم عروض مخصصة وتجارب ضيافة محسنة.
Howazit
howazit.com
Howazit هو تطبيق يتيح تحسين التواصل مع العملاء من خلال أتمتة العمليات وإدارة تفاعلات العملاء بكفاءة لتحسين رضاهم.
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