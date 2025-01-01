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برامج توصيل البقالة
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برامج توصيل البقالة - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج توصيل البقالة على تمكين متاجر البقالة والمواد الغذائية من إنشاء خدمات التوصيل دون عناء، مما يلغي ضرورة توظيف متسوقين أو سائقين مخصصين لكل متجر. يمكّن هذا البرنامج متاجر البقالة من إنشاء تواجد عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن خدمات عند الطلب. يمكن لمديري البقالة أو المتاجر الصغيرة التعاون مع هذه المنصات لإعداد صفحات طلب صديقة للعملاء. تم تصميم برنامج توصيل البقالة خصيصًا لطلب وتسليم البقالة أو الوجبات الخفيفة، وهو يشبه برنامج توصيل طلبات المطاعم/الوجبات الجاهزة أو برنامج تقديم الطعام عند الطلب. قد تتكامل هذه الأنظمة الأساسية بسلاسة مع أنظمة إدارة البيع بالتجزئة أو برامج نقاط البيع لتبسيط إدارة الطلبات. علاوة على ذلك، فإنها غالبًا ما تدمج منصات التجارة الإلكترونية وتتميز ببرامج بوابة الدفع لإجراء معاملات سلسة.

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Instacart

Instacart

instacart.com

إنستاكارت هو تطبيق وخدمة توصيل البقالة، يسمح للمستخدمين بطلب المنتجات من متاجر محلية مع متسوقين شخصيين، مع خيارات توصيل مرنة.

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff هو تطبيق يتيح طلب الطعام والضروريات المنزلية والوجبات الخفيفة والمشروبات، ويوفر توصيل سريع على مدار الساعة.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.

Routific

Routific

routific.com

Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

Local Express

Local Express

localexpress.io

Local Express هي منصة تجارة إلكترونية توفر حلولاً لإدارة العمليات للمخازن والمطاعم والمخابز، مما يسهل الإدارات المتنوعة في بيئة مركزية.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

تطبيق Locate2u يساعد الشركات في تحسين إدارة التوصيل من خلال تتبع الوقت الحقيقي، تحسين المسارات، وإثبات التسليم.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

تطبيق Good Eggs يتيح للمستخدمين شراء مواد غذائية طازجة ومحلية وتوصيلها في نفس اليوم، مما يدعم الزراعة المستدامة والمجتمعات المحلية.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

يعمل محرك الرف على أتمتة عملية طلب البقالة بالكامل، حيث يدفع الموردون مقابل ما يتم تسليمه فقط، ويدفع تجار التجزئة مقابل ما يتم بيعه.

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برامج توصيل البقالة - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog