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برامج توصيل البقالة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

يعمل برنامج توصيل البقالة على تمكين متاجر البقالة والمواد الغذائية من إنشاء خدمات التوصيل دون عناء، مما يلغي ضرورة توظيف متسوقين أو سائقين مخصصين لكل متجر. يمكّن هذا البرنامج متاجر البقالة من إنشاء تواجد عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن خدمات عند الطلب. يمكن لمديري البقالة أو المتاجر الصغيرة التعاون مع هذه المنصات لإعداد صفحات طلب صديقة للعملاء. تم تصميم برنامج توصيل البقالة خصيصًا لطلب وتسليم البقالة أو الوجبات الخفيفة، وهو يشبه برنامج توصيل طلبات المطاعم/الوجبات الجاهزة أو برنامج تقديم الطعام عند الطلب. قد تتكامل هذه الأنظمة الأساسية بسلاسة مع أنظمة إدارة البيع بالتجزئة أو برامج نقاط البيع لتبسيط إدارة الطلبات. علاوة على ذلك، فإنها غالبًا ما تدمج منصات التجارة الإلكترونية وتتميز ببرامج بوابة الدفع لإجراء معاملات سلسة.

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Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff هو تطبيق يتيح طلب الطعام والضروريات المنزلية والوجبات الخفيفة والمشروبات، ويوفر توصيل سريع على مدار الساعة.

Instacart

Instacart

instacart.com

إنستاكارت هو تطبيق وخدمة توصيل البقالة، يسمح للمستخدمين بطلب المنتجات من متاجر محلية مع متسوقين شخصيين، مع خيارات توصيل مرنة.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

يقوم Shelf Engine بأتمتة عملية طلب البقالة بأكملها. نحن ندفع للموردين مقابل كل ما يقدمونه. يدفع البقالون فقط مقابل ما يبيعونه.

Routific

Routific

routific.com

Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

SOTATE2U هو منصة برامج مصممة لأي أعمال توصيل أو خدمة. يساعد حلنا هذه الشركات على تحسين كفاءة مسارها ، وتحسين تجربة توصيل عملائها ، وزيادة الإنتاجية ، مع تقليل الوقت الذي يستغرقه تخطيط الطرق. يوفر حلنا للشركات كل ما يحتاجون إليه لتشغيل أعمال التسليم أو الخدمة. بما في ذلك: تتبع GPS ، مشاركة الموقع المباشر ، إدارة الحجز ، تحسين المسار ، تطبيق السائق ، الإخطارات ، إثبات التسليم ، واجهة برمجة التطبيقات ، التخصيص وأكثر من ذلك بكثير!

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

يتم تسليم البقالة الطازجة ومجموعات الوجبات في نفس اليوم بشكل سخيف.

Local Express

Local Express

localexpress.io

منصة تجارة إلكترونية شاملة للبقالة لمحلات البقالة والمطاعم والمخابز أو أي أعمال تجارية أخرى خاصة بالصناعة للاتصال بالإنترنت.

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