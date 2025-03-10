برامج توصيل البقالة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعمل برنامج توصيل البقالة على تمكين متاجر البقالة والمواد الغذائية من إنشاء خدمات التوصيل دون عناء، مما يلغي ضرورة توظيف متسوقين أو سائقين مخصصين لكل متجر. يمكّن هذا البرنامج متاجر البقالة من إنشاء تواجد عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن خدمات عند الطلب. يمكن لمديري البقالة أو المتاجر الصغيرة التعاون مع هذه المنصات لإعداد صفحات طلب صديقة للعملاء. تم تصميم برنامج توصيل البقالة خصيصًا لطلب وتسليم البقالة أو الوجبات الخفيفة، وهو يشبه برنامج توصيل طلبات المطاعم/الوجبات الجاهزة أو برنامج تقديم الطعام عند الطلب. قد تتكامل هذه الأنظمة الأساسية بسلاسة مع أنظمة إدارة البيع بالتجزئة أو برامج نقاط البيع لتبسيط إدارة الطلبات. علاوة على ذلك، فإنها غالبًا ما تدمج منصات التجارة الإلكترونية وتتميز ببرامج بوابة الدفع لإجراء معاملات سلسة.
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Gopuff
gopuff.com
Gopuff هو تطبيق يتيح طلب الطعام والضروريات المنزلية والوجبات الخفيفة والمشروبات، ويوفر توصيل سريع على مدار الساعة.
Instacart
instacart.com
إنستاكارت هو تطبيق وخدمة توصيل البقالة، يسمح للمستخدمين بطلب المنتجات من متاجر محلية مع متسوقين شخصيين، مع خيارات توصيل مرنة.
Onfleet
onfleet.com
تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.
Shelf Engine
shelfengine.com
يقوم Shelf Engine بأتمتة عملية طلب البقالة بأكملها. نحن ندفع للموردين مقابل كل ما يقدمونه. يدفع البقالون فقط مقابل ما يبيعونه.
Routific
routific.com
Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
Locate2u
locate2u.com
SOTATE2U هو منصة برامج مصممة لأي أعمال توصيل أو خدمة. يساعد حلنا هذه الشركات على تحسين كفاءة مسارها ، وتحسين تجربة توصيل عملائها ، وزيادة الإنتاجية ، مع تقليل الوقت الذي يستغرقه تخطيط الطرق. يوفر حلنا للشركات كل ما يحتاجون إليه لتشغيل أعمال التسليم أو الخدمة. بما في ذلك: تتبع GPS ، مشاركة الموقع المباشر ، إدارة الحجز ، تحسين المسار ، تطبيق السائق ، الإخطارات ، إثبات التسليم ، واجهة برمجة التطبيقات ، التخصيص وأكثر من ذلك بكثير!
Good Eggs
goodeggs.com
يتم تسليم البقالة الطازجة ومجموعات الوجبات في نفس اليوم بشكل سخيف.
Local Express
localexpress.io
منصة تجارة إلكترونية شاملة للبقالة لمحلات البقالة والمطاعم والمخابز أو أي أعمال تجارية أخرى خاصة بالصناعة للاتصال بالإنترنت.
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