متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج توصيل البقالة - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت كيتس ونيفيس
يعمل برنامج توصيل البقالة على تمكين متاجر البقالة والمواد الغذائية من إنشاء خدمات التوصيل دون عناء، مما يلغي ضرورة توظيف متسوقين أو سائقين مخصصين لكل متجر. يمكّن هذا البرنامج متاجر البقالة من إنشاء تواجد عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن خدمات عند الطلب. يمكن لمديري البقالة أو المتاجر الصغيرة التعاون مع هذه المنصات لإعداد صفحات طلب صديقة للعملاء. تم تصميم برنامج توصيل البقالة خصيصًا لطلب وتسليم البقالة أو الوجبات الخفيفة، وهو يشبه برنامج توصيل طلبات المطاعم/الوجبات الجاهزة أو برنامج تقديم الطعام عند الطلب. قد تتكامل هذه الأنظمة الأساسية بسلاسة مع أنظمة إدارة البيع بالتجزئة أو برامج نقاط البيع لتبسيط إدارة الطلبات. علاوة على ذلك، فإنها غالبًا ما تدمج منصات التجارة الإلكترونية وتتميز ببرامج بوابة الدفع لإجراء معاملات سلسة.
إرسال تطبيق جديد
Instacart
instacart.com
Instacart هي شركة أمريكية تدير خدمة توصيل واستلام البقالة في الولايات المتحدة وكندا. وتقدم الشركة خدماتها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. تتيح الخدمة للعملاء طلب البقالة من تجار التجزئة المشاركين حيث يتم التسوق بواسطة متسوق شخصي.
Gopuff
gopuff.com
يقدم Gopuff كل ما تحتاجه - توصيل الطعام والمستلزمات المنزلية وتوصيل الوجبات الخفيفة والكحول في أسواق محددة.
Onfleet
onfleet.com
يُسهل Onfleet على الشركات إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية الخاصة بها. يشتمل منتجنا على تطبيقات هواتف ذكية بديهية للسائقين، ولوحة تحكم ويب حديثة قوية للمرسلين، وإشعارات تلقائية وتتبع في الوقت الفعلي للمستلمين. تعمل Onfleet على تشغيل الملايين من عمليات التسليم أسبوعيًا لآلاف الشركات بدءًا من البقا...
Routific
routific.com
يمكن أن يساعدك Routic في تخطيط المسارات وتحسينها وإرسالها في دقائق. تم تصميم Routific بشكل جميل مع أخذ سهولة الاستخدام في الاعتبار، وهو يأخذ عملية تخطيط مسار التسليم المعقدة والفوضوية والمليءة بالصداع ويجعلها مبهجة وحتى ممتعة. تحظى شركة Routic بثقة المئات من شركات التوصيل حول العالم. نحن نساعدك على ...
Locate2u
locate2u.com
Locate2u عبارة عن منصة برمجية مصممة لأي أعمال توصيل أو خدمات. يساعد الحل الذي نقدمه هذه الشركات على تحسين كفاءة مساراتها، وتحسين تجربة التوصيل لعملائها، وزيادة الإنتاجية، وكل ذلك مع تقليل الوقت الذي يستغرقه تخطيط المسارات. يوفر الحل الذي نقدمه للشركات كل ما تحتاجه لتشغيل أعمال التوصيل أو الخدمات الخ...
Local Express
localexpress.io
منصة تجارة إلكترونية شاملة للبقالة لمحلات البقالة والمطاعم والمخابز أو أي أعمال تجارية أخرى خاصة بالصناعة للاتصال بالإنترنت.
Good Eggs
goodeggs.com
يتم تسليم البقالة الطازجة ومجموعات الوجبات في نفس اليوم بشكل سخيف.
Shelf Engine
shelfengine.com
يقوم Shelf Engine بأتمتة عملية طلب البقالة بأكملها. نحن ندفع للموردين مقابل كل ما يقدمونه. يدفع البقالون فقط مقابل ما يبيعونه.